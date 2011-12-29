Türk Telekom, iPad 2 satışına yarın başlıyor

Google Android işletim sisteminin tabletlere yönelik sürümü Honeycomb ile piyasaya çıkan ilk tablet modeli olma özelliği taşıyan Motorola Xoom'u resmi olarak ülkemize getiren Türk Telekom bu kez cazip bir kampanyayla müşterilerine iPad 2 modelini sunuyor.





30 Aralık tarihinde başlayacak olan kampanya kapsamında Türk Telekom aboneleri 24 veya 36 ay sabit taksitle iPad 2 modellerinden istediğini satın alabilecek. iPad 2 kampanyasından faydalanmak için özel bir tarife aboneliği gerekmiyor. Abonelerin sadece 24 ve 36 ay taahhüt vermesi yeterli. Diğer Türk Telekom cihaz kampanyasından yararlanmıyor olmak da diğer bir şart.





Stoklarla sınırlı olan kampanya 29 Şubat 2012 tarihine kadar devam edecek. En az 6 aydır Türk Telekom abonesi olan tüzel ve bireysel müşteriler, Türk Telekom ofis ve bayilerine başvuru yaparak kampanyadan yararlanabiliyor.





Bu yılın ilk aylarında tanıtılan iPad 2 modeli 1GHz hızında çift çekirdekli A5 işlemcisi, 1024 x 768 piksel çözünürlüğünde 9.7 inçlik dokunmatik ekran, opsiyonel 3G özelliği, GPS, 10 saate kadar kullanım süresi gibi özellikleriyle dikkat çekiyor.





Kampanya kapsamında uygulanan fiyat ve taksit sayısı bilgileri ise şöyle sıralanıyor:









Model24 AY TAKSİTLE36 AY TAKSİTLE





iPad 2 16 GB77 TL53 TL

iPad 2 32 GB89 TL63 TL

iPad 2 64 GB101 TL72 TL





iPad 2 ülkemize de resmi olarak giriş yapmıştı. 16GB WiFi versiyonunu 1350TL seviyesinde perakendecilerde bulabilmek mümkün.