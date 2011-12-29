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Türk Telekom, iPad 2 satışına yarın başlıyor

7 yıl
8,4b
1
53
iPad
Ekrem71
Haber Editörü
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Google Android işletim sisteminin tabletlere yönelik sürümü Honeycomb ile piyasaya çıkan ilk tablet modeli olma özelliği taşıyan Motorola Xoom'u resmi olarak ülkemize getiren Türk Telekom bu kez cazip bir kampanyayla müşterilerine iPad 2 modelini sunuyor.

30 Aralık tarihinde başlayacak olan kampanya kapsamında Türk Telekom aboneleri 24 veya 36 ay sabit taksitle iPad 2 modellerinden istediğini satın alabilecek. iPad 2 kampanyasından faydalanmak için özel bir tarife aboneliği gerekmiyor. Abonelerin sadece 24 ve 36 ay taahhüt vermesi yeterli. Diğer Türk Telekom cihaz kampanyasından yararlanmıyor olmak da diğer bir şart. 

Stoklarla sınırlı olan kampanya 29 Şubat 2012 tarihine kadar devam edecek. En az 6 aydır Türk Telekom abonesi olan tüzel ve bireysel müşteriler, Türk Telekom ofis ve bayilerine başvuru yaparak kampanyadan yararlanabiliyor.

Bu yılın ilk aylarında tanıtılan iPad 2 modeli 1GHz hızında çift çekirdekli A5 işlemcisi, 1024 x 768 piksel çözünürlüğünde 9.7 inçlik dokunmatik ekran, opsiyonel 3G özelliği, GPS, 10 saate kadar kullanım süresi gibi özellikleriyle dikkat çekiyor. 

Kampanya kapsamında uygulanan fiyat ve taksit sayısı bilgileri ise şöyle sıralanıyor:


Model24 AY TAKSİTLE36 AY TAKSİTLE

iPad 2 16 GB77 TL53 TL
iPad 2 32 GB89 TL63 TL
iPad 2 64 GB101 TL72 TL

iPad 2 ülkemize de resmi olarak giriş yapmıştı. 16GB WiFi versiyonunu 1350TL seviyesinde perakendecilerde bulabilmek mümkün.

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ferhat8634 7 yıl en beğenilen
''Google android işletim sisteminin tabletlere yönelik sürümü Honeycomb ile piyasaya çıkan ilk tablet modeli olma özelliği taşıyan Motorola Xoom'u resmi olarak ülkemize getiren Türk Telekom bu kez cazip bir kampanyayla müşterilerine iPad 2 modelini sunuyor.''
Böyle ısmarlama haberlere illet oluyorum.
''Google android işletim sisteminin tabletlere yönelik sürümü Honeycomb ile piyasaya çıkan ilk tablet modeli olma özelliği taşıyan Motorola Xoom'u resmi olarak...
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m.t.y. 7 yıl
dünya devine yakışmayan bir fiyatlandırma.
cem yılmaz ilk reklamında ipad kuyruğundakilerle dalga geçmişti. şimdi nasıl reklam yapacak acaba?
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neverktulu 7 yıl
Bu ne hız Telekom.
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TheLastNinja2 7 yıl
Bari şu ttnet pazarlama yapsında adam gibi bir firma gelip fiber optik döşeyip batıdan girip doğudan çıksa. İnterneti geliştirme hariç her dalda bezi var ttnetin, başlarındaki de pazardan yetişme sanırım.
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shamsheytani 7 yıl
motorola xoom lar ellerinde patladı. yeni yılda bol bol tablet kampanyası gorebılırsınız. xoom ları personellerıne %25 indirimle bile satamadılar
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DH Misafiri 7 yıl
aynen arkadaşlar ıpad3 çıkacak diye ellerinden çıkaracaklar ulen kapital sistem asla zarar emiyorsun helal:)
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DH Misafiri 7 yıl
ttnet belasına hiç bulaşmayın yahu. ipad 2 16gb fiyatları 1000 liralara düştü bu adamlar neyin peşinde. Kaldı ki ttnetin fiyat politikası bellidir. Sözleşmeyi imzalat sonra daya zammı...
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.: mds :. 7 yıl
telekom kendi alsın kullansın. zuha
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erkuterkut2 7 yıl
T. Telekom ( 24 ay )
------------
İpad 2 16gb --- 1848 tl
32gb --- 2136 tl
64gb --- 2424 tl
Teknoloji Mağazaları
-----------------
ipad 2 16gb +3g --- 1679 tl (kdv dahil)
32gb +3g --- 1919 tl (kdv dahil)
64gb +3g --- 2179 tl (kdv dahil)
Aradaki fiyat farkını indiregandi yapan bi telekom var başımızda. İnsanlara teknolojiyi böyle sunacaksa hiç sunmasın daha iyi.. bu mudur yani vatandaşa hizmet.
İnsanların sırtından kar edip marka değerini mi artırmaya çalışıyo. İyi ki varsın türk telekom...
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78erhan78 7 yıl
Fiyatlar yanlis telekomdan laptop aldim 24 ay pesin fiyatina ipad de internet paketide vardir muhtemelen ama yanlis yazmislar.

İpad 2 alsam ipad 3 cikacak kararsiz kaldim neyse biraz beklemekte fayda var
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r.m.y. 7 yıl
iki ay sonra ipad 3 ün çıkacağından haberi yok galiba bunların. Fiyatlandırmada rezalet ötesi bu arada BAN...!
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Emre_z3 7 yıl
İşin içinde Telekom varsa direk yönünü değiştirip; "dinlen, dinlen kaç" yapıcan ötesi yok.
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iStyle 7 yıl
Telekom yazısını gördün mü sırtını duvara yaslayıp yürüyeceksin.
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strathhmore 7 yıl

iPad 2 16 GB 36 ay, ayda 53 TL = 1980 Tl
Bu mu uygun şimdi? 1350 tl lik satılan malı neredeyse 2000'e sat, kendi abonelerine geçir allahın kazığını ve uygun fiyat diye reklam, göz var nizam var bu kadar açık açıkta aptal yerine konmazki müşteri. komedi gibi.
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SwGExE 7 yıl
Evet fiyatlar orantısız ama ipad 2 bence hala gideri var ipad 1 bile kullanılıyor çünkü daha sistemleri zorlayacak pek fazla oyun ve yazılım çıkmadı.
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Python 7 yıl strathhmore
strathhmore


iPad 2 16 GB 36 ay, ayda 53 TL = 1980 Tl
Bu mu uygun şimdi? 1350 tl lik satılan malı neredeyse 2000'e sat, kendi abonelerine geçir allahın kazığını ve uygun fiyat diye reklam, göz var nizam var bu kadar açık açıkta aptal yerine konmazki müşteri. komedi gibi.

1350 tl alınan ipadi nakit alıyorsun,36 ay vade ile kredi kartı gerektirmeden kimse sana 1350/36 ay yapmaz,öyle bir dünya yok zaten pahalı o gayet olağan birşey adamlar biliyor o fiyata hertürlü satılacağını neden daha düşük fiyata satsın ki ? 36 ay kredi kartsız vade ile satan başka yer varsa 1350 den hemen şuan satın alırım,butür kampanyaların amacı az çok belli milleti kendine bağlamak çünkü bunun yanında 36 ay alırsan 36 ayda o ttneti kullanma zorunlulugunda oluyor.
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yildiray35 7 yıl
para nereye kafa oraya...
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