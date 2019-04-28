Türk Telekom'un anlık mesajlaşma uygulaması LAFF'ın beta sürümü kullanıcılarla buluştu

Türk Telekom’un bünyesinde yer alan Ar-Geve teknoloji şirketi Argela, yerli anlık mesajlaşma uygulaması LAFF’ın beta sürümü Android ve iOS kullanıcıları için kullanıma sundu.

Türk Telekom Dijital ve Siber Güvenlik Ürün Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Ramazan Demir, Argela teknoloji ekibi tarafından geliştirilen LAFF Beta’nın arayüz tasarımlarını, dünya trendleri ile Türk kültürüne özgü yerli öğeleri sentezleyerek oluşturduklarını belirtti.

"6 aylık bir çalışmanın ürünü"

Demir, “LAFF Beta, Türk Telekom ve iştirakimiz Argela’da çalışan gençlerimizle, yani tamamen kendi iç kaynaklarımızı kullanarak ‘görev gücü’ mantığı ile gerçekleştirdiğimiz 6 aylık bir çalışmanın ürünü. Türk Telekom kullanıcılarının bir süredir aşina olduğu Wirofon mesajlaşma platformunun da mimarı olan ekibimizle birlikte, tüm dünya trendlerini inceleyerek hem küresel hem de kendi kültürümüze hitap edecek, tüm mobil platformlarda kullanılabilecek evrensel bir anlık iletişim uygulaması olarak LAFF’ı geliştirdik" dedi.

LAFF Messenger Beta'nın hem App Store, hem de Google Play Store platformlarında yerini aldığını belirten Demir sözlerine şöyle devam etti: "LAFF, çok yakında çıkacak tam sürümünde ‘sosyal etkileşim’ gibi diğer anlık mesajlaşma uygulamalarında olmayan pek çok yeni ve heyecan verici özelliği de bünyesinde barındıracak.”

LAFF uygulamasının ana özellikleri arasında ücretsiz arama yapma, mesajlaşma grupları, konum paylaşma ve kişi kartları ile kolay erişim bulunuyor.

https://www.haberturk.com/laff-ile-yarisa-katildi-2445301-teknoloji#

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