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Türk Telekom'un anlık mesajlaşma uygulaması LAFF'ın beta sürümü kullanıcılarla buluştu

Türk Telekom ve Türk Telekom'un bünyesinde yer alan Argela işbirliğinde hazırlanan yerli anlık mesajlaşma LAFF'ın beta sürümü Android ve iOS kullanıcıları ile buluştu. Detaylar haberimizde.
3 hf.
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Mobil Uygulamalar
Zeynep Yolcu
Yazar
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Türk Telekom’un bünyesinde yer alan Ar-Geve teknoloji şirketi Argela, yerli anlık mesajlaşma uygulaması LAFF’ın beta sürümü Android ve iOS kullanıcıları için kullanıma sundu.
Türk Telekom Dijital ve Siber Güvenlik Ürün Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Ramazan Demir, Argela teknoloji ekibi tarafından geliştirilen LAFF Beta’nın arayüz tasarımlarını, dünya trendleri ile Türk kültürüne özgü yerli öğeleri sentezleyerek oluşturduklarını belirtti.

"6 aylık bir çalışmanın ürünü"

Demir, LAFF Beta, Türk Telekom ve iştirakimiz Argela’da çalışan gençlerimizle, yani tamamen kendi iç kaynaklarımızı kullanarak ‘görev gücü’ mantığı ile gerçekleştirdiğimiz 6 aylık bir çalışmanın ürünü. Türk Telekom kullanıcılarının bir süredir aşina olduğu Wirofon mesajlaşma platformunun da mimarı olan ekibimizle birlikte, tüm dünya trendlerini inceleyerek hem küresel hem de kendi kültürümüze hitap edecek, tüm mobil platformlarda kullanılabilecek evrensel bir anlık iletişim uygulaması olarak LAFF’ı geliştirdik" dedi.
LAFF Messenger Beta'nın hem App Store, hem de Google Play Store platformlarında yerini aldığını belirten Demir sözlerine şöyle devam etti: "LAFF, çok yakında çıkacak tam sürümünde ‘sosyal etkileşim’ gibi diğer anlık mesajlaşma uygulamalarında olmayan pek çok yeni ve heyecan verici özelliği de bünyesinde barındıracak.”
LAFF uygulamasının ana özellikleri arasında ücretsiz arama yapma, mesajlaşma grupları, konum paylaşma ve kişi kartları ile kolay erişim bulunuyor.
Android kullanıcıları buraya, iOS kullanıcıları ise buraya tıklayarak uygulamanın beta sürümünü indirebilirler.
https://www.haberturk.com/laff-ile-yarisa-katildi-2445301-teknoloji# Yorum Yaz
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Ambarad 3 hf. en beğenilen
Kullanmıyoruz arkadaş kullanmıyoruz. Whatsapp yerleşmişken hiçbir şey kullanılmaz. Hediye internetle cihazlara indirtir, kendinizi sömürtürsünüz anca.
Yanıtla +25
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Mars Portakalı 3 hf.
Kişisel bilgilerin ifşaları nereye gider acaba? Buldum, Araplara. :D
2 Yanıt Yanıtla +24
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dr20mouse 3 hf.
Batsın bu Telekom, bitsin bu Telekom
Eski altyapıyla pahalı satış yapana yazıklar olsun.
Ben ne yaptım Telekom sana
Mahkum ettin, beni yavaş hıza.
Her indirmede, bin sitem var
Şikayetim BTK'ya, şikayetim BTK'ya
Şaşıran Telekom mu yoksa ben miyim bilemedim
Öyle bir altyapı verdin ki, kendime gelemedim
İşe yaramaz bir hızdayım, alternatif bulamadım
Of... of... of... of... of... of.of.of...
Batsın bu Telekom, bitsin bu TelekomEski altyapıyla pahalı satış yapana yazıklar olsun.Ben ne yaptım Telekom sanaMahkum ettin, beni yavaş hıza.
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Yanıtla +13
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Tensi 2 hf.
Kesin 5 ay boyunca 100! muhendis calistirip Telegram'a nasil skin yapariz demislerdir. :D
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DH Misafiri 3 hf.
Türk Telekom'un herhangi kaliteli bir ürün ortaya koyabileceğini sanmıyorum zaten. Bırak hediye internet versinler de onları kullanalım bari, onlar her fırsatta kullanıcıyı soymasını iyi biliyorlar.
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Paetzold 3 hf.
Bip gibi laf olsun diye piyasa dolaşır anca
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egoiste 3 hf.
TT kadar dolandırıcı karaktersiz bir firma yok bu ülkede. İnanmayın bu dolandırıcılara..
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mcrew 3 hf.
Ben diyorum
Devrim arabasi neyse
Aselan 1919 model telefon neyse
Wirofon da odur.
Türkiye çok büyük bir fırsatı kaybetti. Whatsapp daha ne olunduğu bilinmezken Telefondaki bilgisayardaki wirofon uygulaması uzerinden konuşma yapıliyordu.
Bu uygulama nedense bir anda rafa kaldırıldı.
Paul doany denen adam gerçekten ileriyi gören bir adam. Bu adama Tc kimliği verilip teknoloji bakanı yapılmali.
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Mesudum 3 hf.
O ekibi 6 ay boyunca keşke daha verimli bir şeyler bulup çalıştırsaydınız.
Şu anki konjonktürde, kimse yarın başına bela olabilecek bir ortamda bilgi paylaşamaz. Yazdıklarının muhatabından önce resmi kanallarda aleyhimizde delil olmak üzere kaydedileceğini bilir.
Orijinal bir ürün çıkarsanız bile, taklitler şöyle dursun, bir kaç saftan başkası bu ülkeye güvenerek rahat bilgi ve görüş aktarmaz.
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karakteristik61 3 hf.
TT ise at çöpe. Milletin iliğini kemiğini sömürdüler. Boğazlarında kalsın, beter olsunlar inşallah.
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Sharparrow 3 hf.
Apple gibi Microsoft gibi dünya devleri bile WhatsApp egemenliği karşısında hiçbir şey yapamıyorken sizin bu uğraşınız boşa.. boluna para israfı... Haaa pardon sizin için paranın lafı olmaz değil mi! Nede olsa 6Mbps interneti 75 TLye satıyorsunuz.. insanları nede olsa güzel güzel sömürüyorsunuz... Allah belanı versin Türk Telekom.. Artık ne kadar Türksen.. TT bankaların eline geçince b.ku yedik demiştim -ki öyle de oldu.. internet hızları düştü fiyatlar uçtu.. Türkiyede banka yok adeta para sömürgeciliği var.. Allah belanızı versin..
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korayalttantire 3 hf.
Cay emojisi ve nazar boncugu koyunca yerli ve milli oluyor :-D
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JESKO 3 hf.
Telegram çöpünü övenler gelir birazdan.
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CWaRRioR 3 hf. JESKO
Telegram çöpü?
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