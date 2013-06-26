Türk Telekom'dan Xbox 360'lı karne hediyesi





Ülkemizin önde gelen iletişim ve altyapı firmalarından Türk Telekom, karne hediyesi olması anlamında Xbox 360 oyun konsolunu avantajlı fiyatlarla sunduğu yeni bir kampanyaya başlıyor.





Türk Telekom'un bireysel ve kurumsal müşterileri; 12, 24 veya 36 ay taahhüt ile Xbox 360 paketinden faydalanabilecek. Paket içerisinde Xbox 360 4GB, Kinect aksesuarı, Joystick, Kinect Adventures, Kinect Disneyland ve PES 2013 oyunları yer alacak.





Kampanya kapsamında Türk Telekom müşterileri 36 ay taahhüt ile ayda 34 TL'ye, 24 ay taahhüt ile ayda 49 TL'ye, 12 ay taahhüt ile ayda 89 TL'ye Xbox 360 paketine sahip olabilecekler.





31 Ekim 2013 tarihine kadar sürecek kampanyadan yararlanmak isteyenler, Türkiye çapında Türk Telekom ofisleri ile bayilerinden başvuru yapabilecekler.