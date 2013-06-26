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Türk Telekom'dan Xbox 360'lı karne hediyesi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Oyun Konsolları
Ekrem71
Haber Editörü
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Türk Telekom'dan Xbox 360'lı karne hediyesi

Ülkemizin önde gelen iletişim ve altyapı firmalarından Türk Telekom, karne hediyesi olması anlamında Xbox 360 oyun konsolunu avantajlı fiyatlarla sunduğu yeni bir kampanyaya başlıyor.

Türk Telekom'un bireysel ve kurumsal müşterileri; 12, 24 veya 36 ay taahhüt ile Xbox 360 paketinden faydalanabilecek. Paket içerisinde Xbox 360 4GB, Kinect aksesuarı, Joystick, Kinect Adventures, Kinect Disneyland ve PES 2013 oyunları yer alacak.

Kampanya kapsamında Türk Telekom müşterileri 36 ay taahhüt ile ayda 34 TL'ye, 24 ay taahhüt ile ayda 49 TL'ye, 12 ay taahhüt ile ayda 89 TL'ye Xbox 360 paketine sahip olabilecekler. 

31 Ekim 2013 tarihine kadar sürecek kampanyadan yararlanmak isteyenler, Türkiye çapında Türk Telekom ofisleri ile bayilerinden başvuru yapabilecekler.

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gahst 6 yıl en beğenilen
Oha çokkkk ucuzzz, aman tanrım hemen almalıyım, avantajın dibine vurmuşlar. Tişikkürler TTNET.
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arman atilgan 6 yıl
İnş elinde patlar o mallar TTNET.
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digimon52 6 yıl
Hediye ye aylik para veriyoruz ne ala ne ALA
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fatih1009 6 yıl
karne hediyesi bahane kazıklar şahane gelin oturun
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sertacarslan 6 yıl
Gâvurun oğlu internet paketinin yanında bedava oyun konsolu, konuşma paketinin yanında bedava akıllı telefon dağıtır, bizimkiler paketin yanında piyasanın üzerindeki fiyatlarla ürün pazarlamaya çalışır.
Bunlardan mal alan "mal" var mıdır acaba?
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BlackBeasT 6 yıl sertacarslan
sertacarslan

Gâvurun oğlu internet paketinin yanında bedava oyun konsolu, konuşma paketinin yanında bedava akıllı telefon dağıtır, bizimkiler paketin yanında piyasanın üzerindeki fiyatlarla ürün pazarlamaya çalışır.
Bunlardan mal alan "mal" var mıdır acaba?

Tekel olunca böyle oluyor, hem abonesi ol hem vergisi+aidatını misli misli öde sonra'da aynı aboneye 8 yıllık ölü oyu konsolunu piyasada 500tl olan cihazı 2 katı paraya 24-36 gibi sürelerde okutmaya çalış... Hayy sivem böyle kampanyayı...
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strathmorea 6 yıl
DH Misafiri
spastik özürlü lan bunlar reklamları da kendileri gibi bok gibi müşteri hizmetleri de amk dingonun ahırı sanki amk internette bok bok kesilmese olmaz zaten habire sıçayım verdiğiniz xboxa adam gibi alırım kinect paketsiz 500 lira lan kadıköyde niye 2 kat para vereyim alnımda enayimi yazıyo lan göt ttnet

Oh OH amcam yardırmış Ttnet'e, misafir avantajı. :)
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Kaplan261 6 yıl
bide utanmadan konu açılıyor buna....
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bankai20 6 yıl
DH Misafiri
spastik özürlü lan bunlar reklamları da kendileri gibi bok gibi müşteri hizmetleri de amk dingonun ahırı sanki amk internette bok bok kesilmese olmaz zaten habire sıçayım verdiğiniz xboxa adam gibi alırım kinect paketsiz 500 lira lan kadıköyde niye 2 kat para vereyim alnımda enayimi yazıyo lan göt ttnet

oh ne ala DH Misafiri istediği gibi küfretsin.DH'nin artık misafir üyelikleri engellemesi şart oldu.
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furkant1 6 yıl
Hediye olan tarafı babayı "Baba karne hediyesi varmış." diye kandırıp konsolu aldırmak heralde.
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cumfiçu 6 yıl
gahst
Oha çokkkk ucuzzz, aman tanrım hemen almalıyım, avantajın dibine vurmuşlar. Tişikkürler TTNET.

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DH Misafiri 6 yıl
spastik özürlü lan bunlar reklamları da kendileri gibi bok gibi müşteri hizmetleri de amk dingonun ahırı sanki amk internette bok bok kesilmese olmaz zaten habire sıçayım verdiğiniz xboxa adam gibi alırım kinect paketsiz 500 lira lan kadıköyde niye 2 kat para vereyim alnımda enayimi yazıyo lan göt ttnet
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erci501 6 yıl
azrail çocuk dağıtıyor :)
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-Ryuzaki- 6 yıl erci501
erci501

azrail çocuk dağıtıyor :)

Benim çocuğumu almasın da...
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W7K2D 6 yıl
Sakin almayin!
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Basketball is my life 6 yıl
Harbi ps3 olsaymış daha iyiymiş
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