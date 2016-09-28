Türk askerine Suriye’de drone ile bomba atıldı iddiası





Fırat Kalkanı Harekatı’nın 35. Gününde Türk Hava Kuvvetleri’ne bağlı uçaklar, IŞİD mevziilerini HGK-1 isimli yerli bomba ile yerle bir etmişti. Hassas Güdüm Kiti sayesinde uçaklar, hedefleri 25km uzaklıktan noktasal olarak vurabiliyor.

Tübitak’ın Geliştirdiği HGK-1 Bombası IŞİD’i Vuruyor!

Tübitak mühendislerinin 5 yıllık çalışması sonucu geliştirilen HGK-1, azami 6 metre gibi düşük bir sapma ile hedefe ulaşıyor. 950kg ağırlığındaki bomba, yüksek tahrip etkisine sahip. İlk defa IŞİD’e karşı kullanılan yerli üretim bu bombanın kullanıldığı haberinin ardından TSK, kaygı verici bir açıklama yaptı.

Drone ile Saldırı

DAEŞ terör örgütü tarafından Vukuf Bölgesi’nde bulunan Türk askerlerine, bir drone ile bombalı saldırı yapıldığı iddia ediliyor. TSK tarafından da doğrulanan bilgiye göre drone’dan atılan bombada üç askeri personel hafif şekilde yaralanmış.

Tam Boyutta Gör

İHA Değil, Ticari bir Drone

Kullanılan aracın askeri kullanım niteliklerine haiz bir insansız hava aracı olmadığı tahmin ediliyor. Özetle modifiye edilmiş bir ticari sınıf drone olması daha kuvvetli bir olasılık gibi görünmekte. Tabi kullanılan aracın ticari bir drone’dan ziyade askeri nitelikli bir insansız hava aracı olması durumunda ise Suriye’deki operasyonların seyri çok daha farklı boyutlara da gidebilir.

HGK-1 ile IŞİD mevzilerini bombalama anı: