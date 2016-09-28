Türk askerine Suriye’de drone ile bomba atıldı iddiası

Tübitak’ın Geliştirdiği HGK-1 Bombası IŞİD’i Vuruyor!
Tübitak mühendislerinin 5 yıllık çalışması sonucu geliştirilen HGK-1, azami 6 metre gibi düşük bir sapma ile hedefe ulaşıyor. 950kg ağırlığındaki bomba, yüksek tahrip etkisine sahip. İlk defa IŞİD’e karşı kullanılan yerli üretim bu bombanın kullanıldığı haberinin ardından TSK, kaygı verici bir açıklama yaptı.
Drone ile Saldırı
DAEŞ terör örgütü tarafından Vukuf Bölgesi’nde bulunan Türk askerlerine, bir drone ile bombalı saldırı yapıldığı iddia ediliyor. TSK tarafından da doğrulanan bilgiye göre drone’dan atılan bombada üç askeri personel hafif şekilde yaralanmış.
İHA Değil, Ticari bir Drone
Kullanılan aracın askeri kullanım niteliklerine haiz bir insansız hava aracı olmadığı tahmin ediliyor. Özetle modifiye edilmiş bir ticari sınıf drone olması daha kuvvetli bir olasılık gibi görünmekte. Tabi kullanılan aracın ticari bir drone’dan ziyade askeri nitelikli bir insansız hava aracı olması durumunda ise Suriye’deki operasyonların seyri çok daha farklı boyutlara da gidebilir.
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Muhtemelen; İHA'yı kamikaze şeklinde kullanmışlar.
dimi halbuki o kadarda uçakları var hiç kafaları çalışmıyor canımm
silahlı ihalar varken ne gerek var
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