Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası
Şu anda 1 kişi burada

Türk askerine Suriye’de drone ile bomba atıldı iddiası

Fırat Kalkanı Harekat’ı tüm hızıyla sürerken, Türk askerine yönelik can sıkıcı saldırılar da gündeme gelmeye devam ediyor ancak bu kez olayın boyutu hayli farklı.
2 yıl
6,9b
1
18
Savunma Sanayi
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
Bildirimi Aç Bildirim Açık


Fırat Kalkanı Harekatı’nın 35. Gününde Türk Hava Kuvvetleri’ne bağlı uçaklar, IŞİD mevziilerini HGK-1 isimli yerli bomba ile yerle bir etmişti. Hassas Güdüm Kiti sayesinde uçaklar, hedefleri 25km uzaklıktan noktasal olarak vurabiliyor.

Türk askerine Suriye’de drone ile bomba atıldı iddiası
 

Tübitak’ın Geliştirdiği HGK-1 Bombası IŞİD’i Vuruyor!

 Tübitak mühendislerinin 5 yıllık çalışması sonucu geliştirilen HGK-1, azami 6 metre gibi düşük bir sapma ile hedefe ulaşıyor. 950kg ağırlığındaki bomba, yüksek tahrip etkisine sahip. İlk defa IŞİD’e karşı kullanılan yerli üretim bu bombanın kullanıldığı haberinin ardından TSK, kaygı verici bir açıklama yaptı.

Drone ile Saldırı

 DAEŞ terör örgütü  tarafından Vukuf Bölgesi’nde bulunan Türk askerlerine, bir drone ile bombalı saldırı yapıldığı iddia ediliyor. TSK tarafından da doğrulanan bilgiye göre drone’dan atılan bombada üç askeri personel hafif şekilde yaralanmış.

 

Türk askerine Suriye’de drone ile bomba atıldı iddiası
Tam Boyutta Gör

İHA Değil, Ticari bir Drone

 Kullanılan aracın askeri kullanım niteliklerine haiz bir insansız hava aracı olmadığı tahmin ediliyor. Özetle modifiye edilmiş bir ticari sınıf drone olması daha kuvvetli bir olasılık gibi görünmekte. Tabi kullanılan aracın ticari bir drone’dan ziyade askeri nitelikli bir insansız hava aracı olması durumunda ise Suriye’deki operasyonların seyri çok daha farklı boyutlara da gidebilir.

HGK-1 ile IŞİD mevzilerini bombalama anı:
 

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
FRAPS_TR 2 yıl en beğenilen
Ülke içinde ellerini kollarını sallayarak gezen işid yanlılarına yaptırım olmayacaksa bu savaşta bir arpa boyu yol alınmaz. Olan mehmetçiğe olur.
Yanıtla +31
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cem650 2 yıl
sınırlara asker değil termal kameralar ve silah konmalı askerler arka tarafta karargahlarda kameraları izleyecek ve sınırdan ülkeye giriş yapmaya çalışanlara önce uyarı ateşi ile ateş edilmeli illaki gelirse vurulmalı
sınırlara asker değil termal kameralar ve silah konmalı askerler arka tarafta karargahlarda kameraları izleyecek ve sınırdan ülkeye giriş yapmaya çalışanlara ön...
Devamını Gör
Yanıtla +25
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
oray 2 yıl
bu teknolojiyi daha biz askeri olarak uygulamaya başlamadık bile... teroristler akıl etmiş, ticari drone'a bomba koyup yollamış...
1 Yanıt Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ugurss222 2 yıl
Isidin elinde var.İntihar saldirisini drone ile havadan videoya kaydetmişlerdi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 2 yıl
bunu onlardan önce biz kullanmalıydık
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sülükosman 2 yıl
Onların da inlerine gireceğiz
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Lotusx 2 yıl
HGK-1 bomba değil, güdüm kiti.

Muhtemelen; İHA'yı kamikaze şeklinde kullanmışlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BekirTemel 2 yıl
Teknoloji kötü kullanıma her daim müsait olacaktır bu bir örnek.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Dahi Olalım 2 yıl
Uçak kullanacak, pilot olacak kadar zekaları olmayınca tek çareleri drone.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Parola_18 2 yıl Dahi Olalım
Dahi Olalım

Uçak kullanacak, pilot olacak kadar zekaları olmayınca tek çareleri drone.

dimi halbuki o kadarda uçakları var hiç kafaları çalışmıyor canımm
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
oray 2 yıl
bu teknolojiyi daha biz askeri olarak uygulamaya başlamadık bile... teroristler akıl etmiş, ticari drone'a bomba koyup yollamış...
1 Yanıt Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-812378C58 2 yıl oray
oray

bu teknolojiyi daha biz askeri olarak uygulamaya başlamadık bile... teroristler akıl etmiş, ticari drone'a bomba koyup yollamış...

silahlı ihalar varken ne gerek var
1 Yanıt Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cem650 2 yıl
sınırlara asker değil termal kameralar ve silah konmalı askerler arka tarafta karargahlarda kameraları izleyecek ve sınırdan ülkeye giriş yapmaya çalışanlara önce uyarı ateşi ile ateş edilmeli illaki gelirse vurulmalı
Yanıtla +25
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FRAPS_TR 2 yıl en beğenilen
Ülke içinde ellerini kollarını sallayarak gezen işid yanlılarına yaptırım olmayacaksa bu savaşta bir arpa boyu yol alınmaz. Olan mehmetçiğe olur.
Yanıtla +31
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mementopolis 2 yıl
Terröristlere yardim eden bati, abd zihniyeti ne olacak. Ucaklar icin nasil radar var ise dronlar icinde gerekecek sanirim.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +289 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +104 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +86 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
6876 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
drone, iha ve
6 etiket daha tsk fırat kalkanı Savunma Sanayi Bilim ve Teknoloji Ahmet Gözütok Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Ferrari LaFerrari artık daha çılgın 2 yıl Spotify’dan SoundCloud’u satın alma hamlesi 2 yıl Nvidia'nın yeni nesil otomobil ve yapay zeka platformu: Xavier SoC 2 yıl Nvidia Pascal 2 iddiaları güçleniyor 2 yıl Bu yıl Oscar yarışında Türkiye'yi Kalandar Soğuğu temsil edecek 2 yıl Lenovo telefonları ülkemizde yükselişini sürdürüyor 2 yıl Motorola’dan 1000 kişi daha gidiyor 2 yıl İnternetin en tehlikeli isimleri Justin Bieber ve Amy Schumer 2 yıl Ketchapp ekibi Ubisoft’a katılıyor 2 yıl Windows 10 kullanıcı sayısı 400 milyonu aştı 2 yıl Artık resmi: BlackBerry akıllı telefon üretmeyecek 2 yıl Canon EOS M5 ön inceleme "Yeni nesil vLOG kamerası ve dahası..." 2 yıl Roketsan, Azerbaycan’a güdümlü topçu roketi satmaya başladı 2 yıl Galaxy Note 7′deki batarya sorunu cihaza olan talebi azaltmadı 2 yıl Twitter, platformun satış süreciyle ilgili Goldman Sachs'la çalışacak 2 yıl Aselsan 1000km'lik bölgeyi gözetleyebilecek yerli İHA için çalışıyor 2 yıl Android 7.0 Nougat yüklü olarak satın alabileceğiniz akıllı telefonlar 2 yıl Yerli insansız hava aracı Puma görev yapmaya başladı 2 yıl Alcatel Pixi 4 Plus Power da batarya yarışına katılıyor 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Türk askerine Suriye’de drone ile bomba atıldı iddiası Sonraki Mars’a tek yön gidişli bilet fiyatı belli oldu: 200 bin dolar 2 yıl Xiaomi Mi TV 3S: Xiaomi’nin en akıllı televizyonu 2 yıl Disney, Twitter'ı satın almak için teklif hazırlıyor 2 yıl Corsair M65 Pro RGB oyuncu faresi incelemesi "250IPS Pixart sensörüyle FPS oyuncularını odaklıyor" 2 yıl SpaceX'in Mars etkinliği başladı: Elon Musk konuşuyor (Canlı yayın) 2 yıl Alışveriş sitelerine geniş çaplı düzenleme geliyor: Tüm siteler kayıt altına alınacak 2 yıl HP’den dünyanın en küçük hepsi bir arada inkjet yazıcı modeli 2 yıl Dijital reklam yatırımları %20 artışla 927.6 milyon liraya ulaştı 2 yıl Digiturk'ün başına gelecek isim belli oldu 2 yıl Super AMOLED ekranlı Galaxy On8 karşınızda 2 yıl Samsung 55KS9500 SUHD Kavisli TV incelemesi "HDR, Quantum dot, zarif tasarım ve fazlası" 2 yıl YouTube Go ile artık videoları indirebilecek ve çevrimdışı izleyebileceksiniz 2 yıl Samsung cihazların ekranlarında "süper hidrofobik" kaplama kullanacak 2 yıl Google'ın sürücüsüz aracı başka bir trafik kazası olayına karıştı 2 yıl Xiaomi Mi 5S ve Mi 5S Plus duyuruldu 2 yıl Değişimi yapılan Galaxy Note 7′lerde ısınma problemi olduğu iddia ediliyor 2 yıl Turkcell'den oyun pazarına yenilikçi bir hamle: Gamecell 2 yıl Yeni BMW 5 Serisinde yarı otonom sürüş seçeneği bulunacak 2 yıl 6GB RAM, çok farklı bir Samsung telefonunda yer alabilir 2 yıl Google Andromeda, başlangıcı iki cihaz ile yapıyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim