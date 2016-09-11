Türk geliştiriciden sonsuz şut çekme oyunu

Android tarafında beğenilen oyunlara imza atan yerli geliştirici Hasan Aktaş, sonsuz tarzda yeni bir şut çekme oyununu indirmeye sundu. Simple Soccer, puan kazanma odaklı bir oyun.

Oyunda temel amaç, topu engellere çarptırmadan sürekli kaleye yollayabilmek. Bunun için topun arkasından tutup çekiyorsunuz ve okun büyüklüğüne göre de şutunuz hızlanıyor. Kalede ise sürekli hareket halinde olan bir kaleci silüeti bulunuyor. Bu silüete çarpmadan topu kaleye sokmanız gerekiyor.

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İlk veya ikinci golden sonra şut açıları daralıyor, silüetler iki veya üç katlı oluyor. Bu seviyeden sonra gol atmak iyice zorlaşıyor. Geniş bir vakit ayırarak yüksek puanlara ulaşmak mümkün. Oyun ücretsiz olarak sunuluyor.

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