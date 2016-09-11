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Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Türk geliştiriciden sonsuz şut çekme oyunu

Android tarafında beğenilen oyunlara imza atan yerli geliştirici Hasan Aktaş, sonsuz tarzda yeni bir şut çekme oyununu indirmeye sundu. Simple Soccer, puan kazanma odaklı bir oyun.
2 yıl
7,1b
1
15
Mobil Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Android tarafında beğenilen oyunlara imza atan yerli geliştirici Hasan Aktaş, sonsuz tarzda yeni bir şut çekme oyununu indirmeye sundu. Simple Soccer, puan kazanma odaklı bir oyun.

Oyunda temel amaç, topu engellere çarptırmadan sürekli kaleye yollayabilmek. Bunun için topun arkasından tutup çekiyorsunuz ve okun büyüklüğüne göre de şutunuz hızlanıyor. Kalede ise sürekli hareket halinde olan bir kaleci silüeti bulunuyor. Bu silüete çarpmadan topu kaleye sokmanız gerekiyor.

Ayrıca Bkz. "He-Man macerası mobilde devam ediyor"

İlk veya ikinci golden sonra şut açıları daralıyor, silüetler iki veya üç katlı oluyor. Bu seviyeden sonra gol atmak iyice zorlaşıyor. Geniş bir vakit ayırarak yüksek puanlara ulaşmak mümkün. Oyun ücretsiz olarak sunuluyor.

Google Play linki için tıklayınız

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En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
CrowMeister 2 yıl en beğenilen strathmorea
strathmorea

Türk geliştirici de olsa yok abi bunlara oyun demiyorum ben. Yani oyun diye haberini bile yapmak saçma. Allahaşkına neresi oyun bunun

Daha iyisini yap o zaman? Oyunda bal gibi emek var, ve gayet güzel bi oyun. Bu oyun sonsuza kadar böyle mi olacak sanıyosun? Yapan adam gelen doğrultular ve zaman içerisinde güncelleyip, daha da iyi hale getirecek. Kuru kuruya böyle eleştirmen hiç doğru değil. Neresi oyunmuşmuş..
strathmoreaTürk geliştirici de olsa yok abi bunlara oyun demiyorum ben. Yani oyun diye haberini bile yapmak saçma. Allahaşkına neresi oy...
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Audi383848 2 yıl
Türk muhendislerden daha fazla oyun yapmasini beklerim.Daha fazla turk yapimi oyun lazim.
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JMaharaja 2 yıl
Bir şeyi eleştirirken ya o işin ehli olursun ya da yine bilgin çok olur fakat imkanın olmaz kendin yapamazsın anlarım. Fakat derler ya "İlim sahibi olmadan Fikir sahibi olmak" diye, heh aynen o bizimkilerin işi.
Bugün koskoca Activision bile COD'un son sahnesini aynen kopyalayıp sonraki COD'da kullanıyorsa, yine birkaç büyük firma yeni oyun için trailer yayınlıyorlar fakat çıkan oyunun trailer grafiği ile alakası yoksa tutupta "Bu olmamış" demek budalaca kimse kusura bakmasın.
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Golden Gate 2 yıl
Oyunu millet zaman geçsin diye açıyor.

5 dakika içerisinde 10 reklam izlemek zorunda kalınca, oyunu siliyor.
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dokuzcanlicanavar 2 yıl
oyunun demosunu izledim bir buçuk dakikada 2 oyun içi reklam çıktı..
geliştiriciyi tebrik eder geçerim oyun bize uzak olsun
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DH Misafiri 2 yıl
Alışman gerekiyor bu tarz yorumlara.Ketchapp bünyesinde oyunu çıkarsaydın minimalist,harika,zaman geçirmelik oyun olurdu biz yapınca böyle oluyor.Benimde mobil oyun olarak 3 oyunum var sonuç hep aynı hatta artık o kadar çekiniyorumki ASO işlemlerinde Turkiye'de görülmesini istemiyorum bile.
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yhackup 2 yıl
Helal olsun süper olmuş tebrikler.
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Barni Moloztaş 2 yıl
Gayet güzel
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sadrag 2 yıl
Arkadaşa katılıyorum.. Üzerinde emek sarfedilmemiş yada buna rağmen güzel olmamış bir oyunu sırf bizden biri yaptı diye destekleyecek değilim. Hatta mümkünse acımasızca eleştirmeli..

Not: Boş konuştuğum sanılmasın.. kendi yılan oyunumu yayınlamak için 3 yıl bekledim. Reklamınıda google da yapıyorum ki olabildiğince gerçekçi geri dönüşler alayım. Yoksa insan herseferinde nasıl daha iyi olacak?

Edit: Kendi adıma tepkim "Turk oyunu.. destek olalım" meselesine. Kendimi dogru anlatamadim. Yazdıklarım oyuna yönelik gibi anlaşılıyor haklı olarak.. oyunu yapan arkadaştan ozur dilerim.
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AktasEntertainment 2 yıl
Oyundaki Amaç Sadece En Yüksek Skoru Elde Etme. Beğenmediğiniz Yönü Nedir Acaba? Milyonlarca İndirilmesini Beklemiyor Zaten İnsan Fakat Bu Kadar Ağır Eleştiri Haksız. Sonsuz Türde Şut Çekme Olarak Basit Bir Oyun Yoktu Onu Yaptım.




Daha Komplike ve Oynaması Zor Oyun İstiyorsanız Zaten Daha Önceki Oyunum Pure Soccer'a Bakabilirsiniz.


Yine de Eleştirileriniz İçin Sağolun.
3 Yanıt Yanıtla +1
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strathmorea 2 yıl
Türk geliştirici de olsa yok abi bunlara oyun demiyorum ben. Yani oyun diye haberini bile yapmak saçma. Allahaşkına neresi oyun bunun
1 Yanıt Yanıtla +3
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CrowMeister 2 yıl strathmorea
strathmorea

Türk geliştirici de olsa yok abi bunlara oyun demiyorum ben. Yani oyun diye haberini bile yapmak saçma. Allahaşkına neresi oyun bunun

Daha iyisini yap o zaman? Oyunda bal gibi emek var, ve gayet güzel bi oyun. Bu oyun sonsuza kadar böyle mi olacak sanıyosun? Yapan adam gelen doğrultular ve zaman içerisinde güncelleyip, daha da iyi hale getirecek. Kuru kuruya böyle eleştirmen hiç doğru değil. Neresi oyunmuşmuş..
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