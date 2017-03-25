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Türk geliştiricilerden aşk günlüğü: Lovegg

İlişkilerinde her geçen güne değer verenler için yeni bir günlük tarzı uygulama yayınlandı. Lovegg, en özel günlerinizi size hatırlatarak aşkınızın tarihini yazmanıza yardımcı oluyor.
2 yıl
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9
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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İlişkilerinde her geçen güne değer verenler için Türk geliştiricilerden yeni bir günlük tarzı uygulama yayınlandı. Lovegg, en özel günlerinizi size hatırlatarak aşkınızın tarihini yazmanıza yardımcı oluyor.

Aşk günlüğü

Yapılan bir araştırmaya göre; çiftlerin kaç gündür birlikte olduklarını bilmeleri, ilişkilerinin ne kadar güçlü yaşadığını hissetmelerini, mutluluk hormonlarının sayılarının arttığını ve birbirine olan bağlılıklarını, daha da sağlam bir temelin üstüne inşa ettiklerine işaret ediyor. Lovegg’in çıkış noktası bu araştırmaya dayanıyor.

İlk tanışma gününüzü girdikten sonra uygulama otomatik olarak yüzüncü, bininci, beş bininci gibi önemli yıl dönümlerini sıralıyor. Ayrıca siz de önemli günlerinizi manuel olarak ekleyebiliyorsunuz. Uygulama özel günler öncesinde kullanıcılarını uyarıyor.

Ayrıca Bkz. "Diriliş Ertuğrul temalı kılıç sallama oyunu denemesi ile tanışın"

Sosyal medyada gün sayınızı paylaşma, widget desteği, değiştirilebilir arka plan resimleri, bildirim çubuğuna yerleştirebilme gibi özellikler sunan uygulama yakın zamanda iOS için de yayınlanacak.

 

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shadowtr 2 yıl
otomatik olarak yüzüncü, bininci, beş bininci gibi önemli yıl dönümlerini sıralıyor.

editör gibi editör


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Piêr Dé Sans 2 yıl
İlişkide bu kadar tarihe takılı kalmak bana çok mantıksız geliyor.
Zaten mutlu olduğun bir kişiye hediye almak, jest yapmak için 100. gün 12423 . gün falan gibi saçma şeyleri beklemenin manası nedir?
Bunun için ayrıca program yapmak da kızların egosunun adamı ne kadar bıktırdığının bir göstergesi sanırım.
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ByBaterist 2 yıl
bizim türkler de ancak böyle şeyler yaparlar.

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Captain_Ivy 2 yıl
Tanışma-doğum günü-evlilik tarihlerini bilsek yeter.
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samimiyureklin 2 yıl
Önemli günleri unutma tarihemi karışacak?
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gun 2 yıl
5 bininci yıl dönümü ne yaw ölümsüz aşk bu olsa gerek
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e.hekimler 2 yıl
gayet başarılı. tavsiye ederim.
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axaxa 2 yıl
Bi bunu öğrenmediğiniz kalmıştı.
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FearMyLife 2 yıl
Bitince kaybettiğiniz günleri görmek daha acı oluyor beyler yüklemeyin...
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