Türk geliştiricilerden aşk günlüğü: Lovegg

İlişkilerinde her geçen güne değer verenler için Türk geliştiricilerden yeni bir günlük tarzı uygulama yayınlandı. Lovegg, en özel günlerinizi size hatırlatarak aşkınızın tarihini yazmanıza yardımcı oluyor.

Aşk günlüğü

Yapılan bir araştırmaya göre; çiftlerin kaç gündür birlikte olduklarını bilmeleri, ilişkilerinin ne kadar güçlü yaşadığını hissetmelerini, mutluluk hormonlarının sayılarının arttığını ve birbirine olan bağlılıklarını, daha da sağlam bir temelin üstüne inşa ettiklerine işaret ediyor. Lovegg’in çıkış noktası bu araştırmaya dayanıyor.

İlk tanışma gününüzü girdikten sonra uygulama otomatik olarak yüzüncü, bininci, beş bininci gibi önemli yıl dönümlerini sıralıyor. Ayrıca siz de önemli günlerinizi manuel olarak ekleyebiliyorsunuz. Uygulama özel günler öncesinde kullanıcılarını uyarıyor.

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Sosyal medyada gün sayınızı paylaşma, widget desteği, değiştirilebilir arka plan resimleri, bildirim çubuğuna yerleştirebilme gibi özellikler sunan uygulama yakın zamanda iOS için de yayınlanacak.