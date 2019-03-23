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Türk oyun firmalarında staj imkanı!

Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği (TOGED) üyesi oyun stüdyolarında staj yapma fırsatı sizleri bekliyor. 100'den fazla kişi Türk oyunlarında staj yapacak. Staj başvuruları başladı.
1 ay
5,7b
1
9
Oyunlar
Yusuf Akbaş
Yazar
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Yerli oyun ekosistemini geliştirmeyi amaçlayan Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği (TOGED), sektöre nitelikli insan gücü sağlamaya yönelik adımlarına bir yenisini ekliyor. Dernek bu amaçla, oyun sektöründe kariyer yapmak isteyen kişilere yönelik staj programını duyurdu. Program çerçevesinde 100’den fazla kişi TOGED üyesi oyun stüdyolarında staj yapma fırsatı elde edecek.

Başvurular başladı

30’un üzerinde üyesiyle Türkiye’de oyun geliştirme faaliyetlerini her ölçekte temsil eden Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği (TOGED) açıkladığı 2018 yılı ihracat sayıları ile sektörün ulaştığı seviyeyi ortaya koymuş ve dikkatleri bir kez daha yerli oyun sektörüne çekmişti. Geçen yıl 1 milyar doları aşan ihracata imza atan dernek üyeleri, şimdi de geleceğin oyun geliştiricilerini ağırlamaya ve deneyimlerini aktarmaya hazırlanıyor.
Genç geliştirici adaylarını bu yaz oyun sektöründe yer almaya davet eden TOGED, adaylara Türkiye'nin en başarılı oyun stüdyolarında tecrübe kazanma ve oyun sektörünü yakından tanıma şansı veriyor.
Başvuruların toplanmaya başladığı program, stajyer adaylarının programdan olabildiğinde yararlanmaları için yıl içerisine yayılarak düzenlenecek. Staj yapmak isteyen kişilerin ilgilendikleri firmayı belirttikleri bir e-postayı özgeçmişleriyle birlikte info@toged.org adresine göndermeleri değerlendirmeye girmek için yeterli.

Genç Geliştiriciler Sektöre Katılıyor

Kuruluş amaçlarından biri oyun sektörünün ihtiyacı olan insan gücünü yetiştirmek olan TOGED, programı tamamlayan stajyerlere hayalini kurdukları sektörde yer alma fırsatını sunuyor. Oyun geliştirmeye ilgi duyan veya giriş seviyesinde oyun geliştirmeyle uğraşan gençleri üyeleriyle tanıştırarak staj imkânı sağlayan dernek, bu yıl yüzün üzerinde genci sektöre kazandırmayı hedefliyor.

Program kapsamında genç geliştiricilere staj imkânı sunan stüdyolar şunlar:

AlictusElite
Games
Kodobur
Negentra
Pixega Studio
Taleworlds
Black COCO
Gamester
Mayadem
ATOM
Pixofun
Tiramisu
Crytek
Gram Games
Mildmania
Oldmoustach
Reo-Tek
Udo Games
DGR Project
Havelsan
Mythra Tech
Panteon
SanLab
VLmedia
Digtioy
Infosfer
NAR
Peak Games
Simsoft
Zibumi

http://www.toged.org/bu-yaz-oyun-yaz/ Yorum Yaz
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1 Avatar
DH Misafiri 1 ay
SİLİKON VADİSİNDEKLİ ŞİRKETLER BORSAYA KOTE OLUP YATIRIMCI ÇEKERLER.BU OYUN FİRMALARINDAN HİÇ BİRİ BORSAMIZDA YOK.ANCAK 3 TANE YAZILIM FİRMASI VAR.ONLARDA BU İŞLERDE YOK.1 MİLYAR DOLAR CİRO ÇEKEN BU FİRMALARIN BÜYÜMELERİ YERLİ SİLİKON VADİSİ İÇİN ŞART.
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DH Misafiri 1 ay
Gir crytek ana sayfasına iletişim kısmında şu yazıyor fikirlerinizi bize yazmayınız. Bunların aradığı aklı fikri olan bireyler değil emir alan köleler!!!
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SEO-Uzmanı 1 ay
arkadaşlar bizde kendi aramızda bir dernekleşme sürecine girerek
devlet babanın vereceği hibe desteklerden yararlanabiliriz !? :)
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sniper23 1 ay
Taleworlds'de çalışmak güzel olurdu. Ama zaten işim var ve iyi de para veriyor. O yüzden artık başkasına kaldı. Güzel bir fırsat var.
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intel7mix 1 ay
Bir kaç paraya ucuza işçi çalıştırma...
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Sharparrow 1 ay
Türk oyun firmaları da sonunda oturup nasıl insan sömürülür diye düşünmüş... Bedavaya full time insan çalıştırmanın yasal yolu: staj
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joven 1 ay
forum köşelerinde ve sosyal saçmalıklarda vakitlerini ziyan
etmek yerine hem iş imkanı sunan bir projeye ilgi bir kaç
mesaj olması düşündürücü
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The.Mafia 1 ay
Çok güzel uygulama Türk oyun şirketlerin artması dileği ile
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Mehmet_Ali61 1 ay
Bende genç bir oyun geliştiriciyim piyasada oyunlarım var(Grow Box ve Boplos adlı oyunlar) fakat yurtdışında ki geliştiriceler 10 adım önde oluyorlar hep bizden anlamıyorum bir türlü...
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