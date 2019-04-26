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Türk savunma sanayi şirketi, makineli tüfek taşıyan "Silahlı Drone" geliştirdi

Türk savunma sanayi şirketi Asis Elektronik ve Bilişim Sistemleri A.Ş. tarafından geliştirilen SONGAR isimli drone, ilk milli otomatik atış stabilizasyonlu "Silahlı Drone Sistemi" olarak lanse edildi.
3 hf.
6,5b
2
15
Savunma Sanayi
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Türk savunma sanayi şirketi, makineli tüfek taşıyan
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Son yıllarda askeri operasyonların vazgeçilmezi haline gelen drone’lar artık silahlanmaya başladı. Türk savunma sanayi şirketi, makineli tüfekle donattığıSONGAR” isimli drone’unu duyurdu.

Asis Elektronik ve Bilişim Sistemleri A.Ş. tarafından geliştirilen SONGAR, ilk milli otomatik atış stabilizasyonlu “Silahlı Drone Sistemi” olarak lanse edildi. Şirket, uzaktan kumandayla kontrol edilen SONGAR’ın kısa bir videosunu da paylaştı. Yayınlanan videoda, drone’un ateş ederken dengesini koruduğu ve sabit bir şekilde havada durabildiği görülüyor.

Gündüz ve gece etkin olarak kullanılabilecek 

Makineli tüfek taşıyan drone’unu Twitter hesabı üzerinden duyuran şirketin konuyla ilgili açıklaması şu şekilde: “Askeri ve güvenlik amaçlı her türlü operasyonda, gündüz ve gece etkin olarak kullanılmak üzere geliştirilmiş olan, yüksek nitelik ve işlevleri açısından ilk milli otomatik atış stabilizasyonlu Silahlı Drone Sistemi SONGAR IDEF 2019’da

Silahlı Drone Sistemi SONGAR’ın detaylı özellikleri henüz belli değil. Şirket, yeni drone’unu 30 Nisan tarihinde kapılarını açacak olan IDEF 2019’da sergileyecek. Bu tarz silahlı drone’lar Rusya ve İsrail gibi ülkelerde de mevcut. SONGAR’ın rakipleri arasında ne düzeyde olduğunu bekleyip göreceğiz.


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MonitörKertenkelesi 3 hf. en beğenilen
Her ne kadar savunma sanayi önemli olsa da savaş sanayinin şöyle bir handikabı var her ürün kullanılmak ve kullanılırken de bir gelir getirmek zorunda ki ülke ayakta dursun. Yani bu ürünler savaş ürünü ve savaş çıkmaz ve savaş çıkması beklenmez ise de ne üretilir ne de pazarlanır. Savaş çıkması da ayrı bir dert bu da ölümler ve ekonomik sıkıntılar demek. Yani her iki ucu da poklu değnek. Keşke çok daha önemli ve gerekli yararlı bir şeyler üretip pazarlayabilsek ve keşke bu derece tehlikeli bir dünyamız olmasa.
Her ne kadar savunma sanayi önemli olsa da savaş sanayinin şöyle bir handikabı var her ürün kullanılmak ve kullanılırken de bir gelir getirmek zorunda ki ülke a...
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1 Yanıt Yanıtla +4
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El_domingo 3 hf.
cok stabil gozukmuyor baya geri dogru tepiyor...basarımını olcmek için belli uzaklıktan hedef gozetilerek olcum yapmak lazım...
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DH Misafiri 3 hf.
S.A TÜFEK KESKİN NİŞANCILI VE HAREKET HALİNDEKİ HEDEFLEREDE OLMALI ARTI SUSTURUCUDA TAKILMALI.
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TheAssgardian 3 hf.
Bi ton şey yapıyorlar ama yüzde 10-20 si kullanımda. Diğerleri süs sanırım.
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serafon 3 hf.
Yakında bir ana gemi, bu gemiden çıkan yüzlerce drone hedefe saldırıyor şeklinde birşeyler çıkabilir. Genelde Rusya yapar ilk böyle şeyleri.
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MonitörKertenkelesi 3 hf. en beğenilen
Her ne kadar savunma sanayi önemli olsa da savaş sanayinin şöyle bir handikabı var her ürün kullanılmak ve kullanılırken de bir gelir getirmek zorunda ki ülke ayakta dursun. Yani bu ürünler savaş ürünü ve savaş çıkmaz ve savaş çıkması beklenmez ise de ne üretilir ne de pazarlanır. Savaş çıkması da ayrı bir dert bu da ölümler ve ekonomik sıkıntılar demek. Yani her iki ucu da poklu değnek. Keşke çok daha önemli ve gerekli yararlı bir şeyler üretip pazarlayabilsek ve keşke bu derece tehlikeli bir dünyamız olmasa.
1 Yanıt Yanıtla +4
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gun 3 hf. MonitörKertenkelesi
Katılmıyorum bunlar savunma sanayi adı üstünde yani kendini savunmak amaçlı yapılıyor.
Kısaca güçlü ordu demokratik ülkelerde caydırıcılık sağlayacağı için savaşın çıkmasını engeller.
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olağan_şüpheli 3 hf.
Güzel gelişme , devamı gelir umarım.Bİr de dji benzeri sivil küçük drone pazarına girilse keşke.
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IhtiyarDelikanli 3 hf.
gelecekte ordularda en önemli şeylerden biride ekranda beliren hedeflere hızlı tepki verebilen bilgisayar nerd leri olacak galiba.. E-spor'da başarılı olmanın önemi ortaya çıkacak
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uykuadam 3 hf.
atış yaparken stabilizasyonunu sağlamak
çok büyük bir iş
inşallah başarılı olur
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DH Misafiri 3 hf.
Aselsan sabit kanatlı Dik Drone'lara yönelmeli, daha çevik ve verimli.. youtube.com/...
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Musty3535123 3 hf.
ruslar bunun keleşlisini yapmışlardı :D (direk keleş takmışlar) bu biraz daha profesyoneli olmuş.
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