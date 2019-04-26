Türk savunma sanayi şirketi, makineli tüfek taşıyan "Silahlı Drone" geliştirdi

Asis Elektronik ve Bilişim Sistemleri A.Ş. tarafından geliştirilen SONGAR, ilk milli otomatik atış stabilizasyonlu “Silahlı Drone Sistemi” olarak lanse edildi. Şirket, uzaktan kumandayla kontrol edilen SONGAR’ın kısa bir videosunu da paylaştı. Yayınlanan videoda, drone’un ateş ederken dengesini koruduğu ve sabit bir şekilde havada durabildiği görülüyor.
Gündüz ve gece etkin olarak kullanılabilecek
Makineli tüfek taşıyan drone’unu Twitter hesabı üzerinden duyuran şirketin konuyla ilgili açıklaması şu şekilde: “Askeri ve güvenlik amaçlı her türlü operasyonda, gündüz ve gece etkin olarak kullanılmak üzere geliştirilmiş olan, yüksek nitelik ve işlevleri açısından ilk milli otomatik atış stabilizasyonlu Silahlı Drone Sistemi SONGAR IDEF 2019’da”
Silahlı Drone Sistemi SONGAR’ın detaylı özellikleri henüz belli değil. Şirket, yeni drone’unu 30 Nisan tarihinde kapılarını açacak olan IDEF 2019’da sergileyecek. Bu tarz silahlı drone’lar Rusya ve İsrail gibi ülkelerde de mevcut. SONGAR’ın rakipleri arasında ne düzeyde olduğunu bekleyip göreceğiz.
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Kısaca güçlü ordu demokratik ülkelerde caydırıcılık sağlayacağı için savaşın çıkmasını engeller.
çok büyük bir iş
inşallah başarılı olur
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iha, silahlı drone ve