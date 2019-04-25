Otokar, Türkiye'nin ilk elektrikli zırhlı aracı Akrep II'yi tanıttı

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14. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı (IDEF’19) öncesinde ülkemizden önemli haberler gelmeye devam ediyor. Türk savunma sanayisinin zırhlı kara aracı üreticilerinden Otokar, Türkiye’nin ilk elektrikli zırhlı aracı Akrep II’yi görücüye çıkardı.

Akrep II, ileride otonom olarak görevlendirilebilecek

Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç, yeni nesil zırhlı araçlarını tanıtmak için basın toplantısı düzenledi. İmalatını 2000 yılında bitirdikleri Akrep’i gelişen trendler ve günümüz ihtiyaçlarını göz önüne alarak yenileme kararı aldıklarını belirten Görgüç, bunun keşif-gözetleme ve ateş destek ihtiyacını karşılamak üzere hazırladıkları bir platform olduğunu dile getirdi. Hem elektronik keşif hem de cebri keşif uygulamaları için kullanılabilecek aracın drone ve robotlarla entegre edilebileceğini, ileride otonom olarak görevlendirilebileceğini belirtti.

Düşük termal iz ve sessizlik avantajı var

Geleneksel zırhlı araçlara kıyasla çeviklik, düşük termal iz, yüksek hız ve sessizlik avantajlarını bir arada sunduğuna değinen Görgüç, bu aracın geleceğin hibrit ve otonom zırhlıları için ilk adım niteliği taşıdığına dikkat çekti. Akrep II, hem elektrikli hem de dizel olarak tasarlandı. Elektrikli versiyonun tanıtılacağı, dizel versiyonun da bir yıl içinde hazır olacağı söylendi. Akrep II’nin bakım ve idame masraflarını azalttığı, elektrikli motor sayesinde termal ve akustik izinin düşük olduğu ve yüksek hızlara çıkabilmesinin mümkün olduğu açıklandı.

Menzili 250 kilometre

Akrep II’nin teknik özellikleri henüz açıklanmazken, sürüş menzilinin 250 kilometre civarında olacağı, enerji yoğunluğu yüksek yeni bataryalarla bunun arttırılabileceği belirtildi. Bataryanın 3 saatte tam doluma ulaşabildiğini söyleyen Görgüç, 15-20 dakikalık şarjın da bataryaya yüzde 20-30 civarında katkı yapacağını dile getirdi. Testlerine yeni başlanacak Akrep II’nin bir yıl içerisinde satılabilir duruma getirileceği belirtildi. Akrep II, Türkiye’nin ilk elektrikli zırhlı aracı olarak IDEF 2019’da sergilenecek.

https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/turkiyenin-ilk-elektrikli-zirhli-araci-akrep-ii-tanitildi/1461628#