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Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Otokar, Türkiye'nin ilk elektrikli zırhlı aracı Akrep II'yi tanıttı

Türkiye'nin ilk elektrikli zırhlı aracı olarak tanıtılan Akrep II, hem elektrikli hem de dizel olarak tasarlandı. Otokar tarafından üretilen Akrep II'nin 250 kilometre menzil sunacağı açıklandı.
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Savunma Sanayi
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Otokar, Türkiye'nin ilk elektrikli zırhlı aracı Akrep II'yi tanıttı
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14. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı (IDEF’19) öncesinde ülkemizden önemli haberler gelmeye devam ediyor. Türk savunma sanayisinin zırhlı kara aracı üreticilerinden Otokar, Türkiye’nin ilk elektrikli zırhlı aracı Akrep II’yi görücüye çıkardı.

Akrep II, ileride otonom olarak görevlendirilebilecek 

Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç, yeni nesil zırhlı araçlarını tanıtmak için basın toplantısı düzenledi. İmalatını 2000 yılında bitirdikleri Akrep’i gelişen trendler ve günümüz ihtiyaçlarını göz önüne alarak yenileme kararı aldıklarını belirten Görgüç, bunun keşif-gözetleme ve ateş destek ihtiyacını karşılamak üzere hazırladıkları bir platform olduğunu dile getirdi. Hem elektronik keşif hem de cebri keşif uygulamaları için kullanılabilecek aracın drone ve robotlarla entegre edilebileceğini, ileride otonom olarak görevlendirilebileceğini belirtti.

Düşük termal iz ve sessizlik avantajı var

Geleneksel zırhlı araçlara kıyasla çeviklik, düşük termal iz, yüksek hız ve sessizlik avantajlarını bir arada sunduğuna değinen Görgüç, bu aracın geleceğin hibrit ve otonom zırhlıları için ilk adım niteliği taşıdığına dikkat çekti. Akrep II, hem elektrikli hem de dizel olarak tasarlandı. Elektrikli versiyonun tanıtılacağı, dizel versiyonun da bir yıl içinde hazır olacağı söylendi. Akrep II’nin bakım ve idame masraflarını azalttığı, elektrikli motor sayesinde termal ve akustik izinin düşük olduğu ve yüksek hızlara çıkabilmesinin mümkün olduğu açıklandı.

Menzili 250 kilometre 

Akrep II’nin teknik özellikleri henüz açıklanmazken, sürüş menzilinin 250 kilometre civarında olacağı, enerji yoğunluğu yüksek yeni bataryalarla bunun arttırılabileceği belirtildi. Bataryanın 3 saatte tam doluma ulaşabildiğini söyleyen Görgüç, 15-20 dakikalık şarjın da bataryaya yüzde 20-30 civarında katkı yapacağını dile getirdi. Testlerine yeni başlanacak Akrep II’nin bir yıl içerisinde satılabilir duruma getirileceği belirtildi. Akrep II, Türkiye’nin ilk elektrikli zırhlı aracı olarak IDEF 2019’da sergilenecek.


https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/turkiyenin-ilk-elektrikli-zirhli-araci-akrep-ii-tanitildi/1461628# Yorum Yaz
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cankal 3 hf. en beğenilen
Otokar koç grubuna ait bir firma başarılı savunma işleri yapıyorlar.Peki adama sorarlar ALTAY tankının seri üretimi için herşeyi ile hazır olan bir firmanın elinden alıpta bmc ye vermek nedir diye adama sorarlar.17 senedir yediler yediler doymadılar ağaaaaa

EDİT:Kamuoyunda bunun gibi bir örnek'de şu şekil var.Bakınız Tank palet fabrikası önce saldırmadan bunuda buraya bırakayım utanırlar belki...
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Otokar koç grubuna ait bir firma başarılı savunma işleri yapıyorlar.Peki adama sorarlar ALTAY tankının seri üretimi için herşeyi ile hazır olan bir firmanın eli...
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3 Yanıt Yanıtla +29
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paradiso35 3 hf. cankal
konuştu yine çok bilmiş, Allah aşkına şu her konuda herşeyin en iyisini bilen muhalefet sadece bizde var sanırım. Bişey konuşuyorsan içini doldur, iddian varsa ispatla mükellefsin, ne biliyorsun, neyi biliyorsun, anlat açıkla da haklıysan hak verelim, çıkmış ortaya ona verme buna ver diye ahkam kesiyor, çamur atacak ya, zihinleri bulandıracak ya. Bi bitmediniz...
konuştu yine çok bilmiş, Allah aşkına şu her konuda herşeyin en iyisini bilen muhalefet sadece bizde var sanırım. Bişey konuşuyorsan içini doldur, iddian varsa...
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3 Yanıt Yanıtla +25
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DooD_Rox 3 hf. cankal
Prototip ihalesini otokar kazandi yapti. Seri ihalesini dusuk fiyat veren bmc aldi. Bu kadar basit. Zaten prototip yapilirken silah ve kumanda sistemleri konusunda guney koreden muhendislik destegi alindi.Suspansiyon ve motor grubu almanyadan alindi.Hazir olan bisey yok ortada sallamayalim lutfen.
Prototip ihalesini otokar kazandi yapti. Seri ihalesini dusuk fiyat veren bmc aldi. Bu kadar basit. Zaten prototip yapilirken silah ve kumanda sistemleri konus...
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Surpentor 3 hf.
Hayret normalde troller koç grubunu sevmezdi.
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arekamint 3 hf.
objektif yorumum, çok iyi olmuş umarım işlevseldir tebrik ederim tasarlayanları.
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sistemli adam 3 hf.
ama ama motoru yerli değil hölölölöööö
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uykuadam 3 hf.
savunma sanayii ak partinin en başarılı olduğu kategorilerden birisidir.
net olarak bu ülkede yapılamaz denilen iha üçak helikopter vs yapılmakta ve yapılıyor
bugün yunanistan egede uçurmak için amerikadan 50 milyon euroya reaper alıyor biz o paraya daha fazlasını kendmiz yapıyoruz
ak parti farklı bir savunma sanayiinde farklı bir sistem benimsedi ve gerçekten başarılı oldu
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DH Misafiri 3 hf.
ethem sancak olmasa bügün onlarca üst rütbeli dahil askerimiz ölecekti bmc battı kirpiler teslim edilemedi milliyetcilik böyle olur.. beğenmediginiz katarlılar türkiyeye 20 milyar dolar yatırım yaptı koçlar sabancılar montaj sanayi ile milyar dolarları kazanıp panama bankalarına yani cıa yı fonladı .. boğaz sermayesinin alayı %5 cidir. palet fabrikası satılmadı kiralandı bomboş fabrika koreden al montajla yaptıgı buydu savunma sanayide ihale olmaz en iyisine verirsin katarlılar parayı bizler akılı koyacagız olay bu
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DH Misafiri 3 hf.
Otokar başarılı bir firma değil. Askeriyenin içinde olmadağın için hiçbir şeyden haberin yok. BMC'nin araçları katbe kat daha iyi. Seri üretimi için hiçbir şey hazırr değildi. Otokarın elinde tank üretecek kapasite yok. Kim kime yedirmiş öğren de gel.
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Musty3535123 3 hf.
arkadaşlar haberdeki arabanın dışında herşeyi yorumlamışlar :D
bu melet 250km sonra şarjı bitip durucaksa vede şarj edilecek yeri geri savunma hattında olucaksa ? çok güvensiz bir araç olmaz mı ? yani fosil yakıtlı olan nerde olursa olsun yakıt bterse doldurabilirsin ama bu ?
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FatihAsl 3 hf. Musty3535123
Nükleer denizaltılar hariç diğer denizaltılar elektrik ile çalışır. bataryaları bittiğinde su yüzüne çıkar ve fosil yakıt ile bataryaları doldurur. bu evet bir dezavantajdır. ama bu dezavantaja rağmen denizaltılar vazgeçilmez savaş araçlarıdır. yani önemli olan dengeyi kurmak. bu araç sızma harekatları için çok uygun.
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WB 3 hf.
Muhalif hazimsizligi..
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xabc 3 hf.
seçim yatırımı, seçim yatırımı, hepsi yalan, saman alıyoruz, bize saman yediriyorlar. :))
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10ff 3 hf.
Bu ne ya? Humvee olmuş bu???
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türkiyenin ilk elektrikli zırhlı aracı, akrep ii ve
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