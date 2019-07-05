Türk savunma sanayiinin rüya projesi: TF-2000 Hava Savunma Muhribi

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90’lı yıllarda ilk adımları atılmaya başlanan MİLGEM projesinin son yıllarda ciddi bir katkı ile yepyeni bir boyut kazanmış en önemli bacaklarından bir tanesi de TF-2000. Tasarım, inşa ve yeterlilik sorumluluğu tümüyle Deniz Kuvvetleri tarafından üstlenilen projede tüm konularda tek hak sahibi Milli Savunma Bakanlığı.

Temmuz 2017 itibariyle süreçleri resmen başlayan TF-2000 Hava Savunma Muhripi üretim planlarına göre toplamda 7 adet üretilecek. Öncesinde bu sayı 4 olarak belirlenmişti ancak sonrasında revize edilerek 7’ye çıkarıldı. Kullanıma girecek ilk model ise 2027 yılında tüm testleri tamamlanmış olarak hizmete girmiş olacak.

166 metrelik boyu, 7000 tonluk deplasmanı ve sahip olacağı teknolojiler ile ülkemiz kara sularında çok önemli bir çarpan olarak yazılabilecek TF-2000, ülke savunmasını deyim yerindeyse denizden başlatacak ve ana karaya gelmeden birçok tehditin imha edilmesine imkan tanıyacak. Alçak, orta ve yüksek irtifada kısa, orta ve uzun menzilli güdümlü mermilerin tespit edilip imha edilmesini sağlayabilecek, balistik füzelerin ise ana karadan çok önce fark edilebilmesini olanaklı kılacak. Tabi etkisini bu şekilde kısıtlamak böylesi bir projeye haksızlık da olacaktır. Doğu Akdeniz’de sular böylesine ısınmışken tüm ülke denizlerinde dengeyi tamamen değiştirebilecek böylesi güçlere sahip olmak, ülkemizin masada da daha güçlü olmasını olanaklı kılacak ve Akdeniz’de Fransa ile birlikte Türkiye’yi en güçlü ülke haline getirecek.

TF-2000 teknik özellikleri

En az 28kts azami ve devamlı 18kts sürate sahip olacağı aktarılan TF-2000, senelik ortalama 5000 saat seyir yapabilecek. Akaryakıt takviyesi hariç olmak üzere lojistik sevkiyata gerek duymadan 45 gün süreyle harekat icra edebilecek yeterlilikte olacak olan muhrip, yaşam destek sevkiyatları sağlanarak ana üs desteği olmadan 180 gün süreyle hareket icra edebilecek.

TF-2000’in önemli bir modernizasyona ihtiyaç duymadan 40 yıl süreyle Türk donanmasına hizmet etmesi bekleniyor. Muhripte ihtiyaç durumuna göre azami 150 gemi personeli görev yapabilecek. Üretim aşamasında ise en az 200 personel için yaşam yeri ve gerekli ihtiyaçlar için servis mahali de planlanmış durumda.

Tam Boyutta Gör Milgem projesi kapsamında inşa edilen ilk Türk savaş gemisi TCG Heybeliada HARPOON Güdümlü Füze Atışı yapıyor.

TF-2000’de yer alacak milli teknolojiler

TF-2000, büyük oranda yerli savunma sanayii şirketleri tarafından önceden geliştirilmiş veya tamamıyla MİLGEM projesi odağında kurgulanmış teknolojiler ile donatılacak ve göreve bu teknolojiler ile başlayacak. Sonrasında mevcut bazı sistemlerin yerlileri ile değiştirilmesi de ön görüler arasında yer alıyor.

Milli gemi savar füzesi ATMACA, torpido savunma füzesi TORK, Roketsan tarafından hali hazırda üzerinde çalışılan ve ABD üretimi Tomahawk füzelerinin yerli versiyonu olarak ifade edilen GEZGİN de TF-2000’in önemli güçleri arasında olacak. Yerli seyir füzesi SOM’dan elde edilen tecrübe ile daha uzun menzilli olarak geliştirilme süreci devam eden GEZGİN, Roketsan’ın en önemli çalışmalarından biri konumunda.

Silah sistemleri

Satıhtan havaya güdümlü mermi

Yakın hava savunma sistemi (GÖKDENİZ)

Toprido kovanı sistemi

Stabilize otomatik top

127 mm baş topu

Milli dekor atım sistemi (KALKAN)

Milli dikey atım sistemi (MDAS) milli silahlar arasında yer alıyor.

Teknolojiler

ÇAFRAD (Çok amaçlı faz dizinli radar)

Torpidoya karşı savunma sistemi

Kızılötesi arama takip sistemi

Uzun menzilli radar (UMR)

Elektro-optik dayrektör

Elektronik harp suiti

Lazer ET sistemi

Lazar ikaz sistemi

Sonar suiti milli sensör sistemleri olarak sıralanıyor.

TF-2000’de 2 adet 15 tonluk helikopter, 2 adet gemiye konuşlu insansız hava aracı da hazır olarak yer alıyor olacak. Gemiye 360 derece koruma sağlayacak şekilde kurgulanacak sistemleri tamamı yerli yazılım alt yapısı ile geliştirilecek.

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Dünyada çok az sayıda ülkenin elinde sınırlı sayıda bulunan TF-2000 benzeri deniz araçları, hem işletme hem de üretim maliyetleri ile ülkelerin ekonomisine önemli yükler getiriyor. Yerli silahlar olmadan zaten geliştirilmesi ülkemiz adına pek olası olmayan hava savunma muhripinin birim maliyeti için resmi olmamakla birlikte ortalama 1 milyar dolar baremi dile getiriliyor. Yedi adetlik bir üretim toplamda ülkemize 7 milyar dolarlık bir maliyet getirecek. Yabancı kaynaklarda ise tahmini maliyetin 500 milyon dolardan az olmayacağı iddia ediliyor.

İlerleyen süreçte bu konuda daha net bilgiler belki ortaya çıkar ancak maliyet her ne olursa olsun Doğu Akdeniz’de süreç böylesi karmaşık bir hal almışken atılacak her adım son derece kritik. Dileriz proje başarıyla tammalanır ve envantere girdiği günleri de görebiliriz.