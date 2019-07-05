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Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Türk savunma sanayiinin rüya projesi: TF-2000 Hava Savunma Muhribi

Ülke savunmasını denizden başlatacak dev fırkateyn projesi son revizyonlarla birlikte daha etkileyici bir hal aldı. Yerli teknolojiler ile daha da güçlenecek fırkateyn hakkında tüm detaylar:
2 gün (Son Güncelleme: 2 gün)
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Savunma Sanayi
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Türk savunma sanayiinin rüya projesi: TF-2000 Hava Savunma Muhribi
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90’lı yıllarda ilk adımları atılmaya başlanan MİLGEM projesinin son yıllarda ciddi bir katkı ile yepyeni bir boyut kazanmış en önemli bacaklarından bir tanesi de TF-2000. Tasarım, inşa ve yeterlilik sorumluluğu tümüyle Deniz Kuvvetleri tarafından üstlenilen projede tüm konularda tek hak sahibi Milli Savunma Bakanlığı.

Temmuz 2017 itibariyle süreçleri resmen başlayan TF-2000 Hava Savunma Muhripi üretim planlarına göre toplamda 7 adet üretilecek. Öncesinde bu sayı 4 olarak belirlenmişti ancak sonrasında revize edilerek 7’ye çıkarıldı. Kullanıma girecek ilk model ise 2027 yılında tüm testleri tamamlanmış olarak hizmete girmiş olacak.

166 metrelik boyu, 7000 tonluk deplasmanı ve sahip olacağı teknolojiler ile ülkemiz kara sularında çok önemli bir çarpan olarak yazılabilecek TF-2000, ülke savunmasını deyim yerindeyse denizden başlatacak ve ana karaya gelmeden birçok tehditin imha edilmesine imkan tanıyacak. Alçak, orta ve yüksek irtifada kısa, orta ve uzun menzilli güdümlü mermilerin tespit edilip imha edilmesini sağlayabilecek, balistik füzelerin ise ana karadan çok önce fark edilebilmesini olanaklı kılacak. Tabi etkisini bu şekilde kısıtlamak böylesi bir projeye haksızlık da olacaktır. Doğu Akdeniz’de sular böylesine ısınmışken tüm ülke denizlerinde dengeyi tamamen değiştirebilecek böylesi güçlere sahip olmak, ülkemizin masada da daha güçlü olmasını olanaklı kılacak ve Akdeniz’de Fransa ile birlikte Türkiye’yi en güçlü ülke haline getirecek.

TF-2000 teknik özellikleri

En az 28kts azami ve devamlı 18kts sürate sahip olacağı aktarılan TF-2000, senelik ortalama 5000 saat seyir yapabilecek. Akaryakıt takviyesi hariç olmak üzere lojistik sevkiyata gerek duymadan 45 gün süreyle harekat icra edebilecek yeterlilikte olacak olan muhrip, yaşam destek sevkiyatları sağlanarak ana üs desteği olmadan 180 gün süreyle hareket icra edebilecek.

TF-2000’in önemli bir modernizasyona ihtiyaç duymadan 40 yıl süreyle Türk donanmasına hizmet etmesi bekleniyor. Muhripte ihtiyaç durumuna göre azami 150 gemi personeli görev yapabilecek. Üretim aşamasında ise en az 200 personel için yaşam yeri ve gerekli ihtiyaçlar için servis mahali de planlanmış durumda.

Milgem projesi kapsamında inşa edilen ilk Türk savaş gemisi TCG Heybeliada HARPOON Güdümlü Füze Atışı yapıyor.

TF-2000’de yer alacak milli teknolojiler

TF-2000, büyük oranda yerli savunma sanayii şirketleri tarafından önceden geliştirilmiş veya tamamıyla MİLGEM projesi odağında kurgulanmış teknolojiler ile donatılacak ve göreve bu teknolojiler ile başlayacak. Sonrasında mevcut bazı sistemlerin yerlileri ile değiştirilmesi de ön görüler arasında yer alıyor.

Milli gemi savar füzesi ATMACA, torpido savunma füzesi TORK, Roketsan tarafından hali hazırda üzerinde çalışılan ve ABD üretimi Tomahawk füzelerinin yerli versiyonu olarak ifade edilen GEZGİN de TF-2000’in önemli güçleri arasında olacak. Yerli seyir füzesi SOM’dan elde edilen tecrübe ile daha uzun menzilli olarak geliştirilme süreci devam eden GEZGİN, Roketsan’ın en önemli çalışmalarından biri konumunda.

Silah sistemleri

  • Satıhtan havaya güdümlü mermi
  • Yakın hava savunma sistemi (GÖKDENİZ)
  • Toprido kovanı sistemi
  • Stabilize otomatik top
  • 127 mm baş topu
  • Milli dekor atım sistemi (KALKAN)
  • Milli dikey atım sistemi (MDAS) milli silahlar arasında yer alıyor.
TF-2000'in gözü kulağı olacak ÇAFRAD

Teknolojiler

  • ÇAFRAD (Çok amaçlı faz dizinli radar)
  • Torpidoya karşı savunma sistemi
  • Kızılötesi arama takip sistemi
  • Uzun menzilli radar (UMR)
  • Elektro-optik dayrektör
  • Elektronik harp suiti
  • Lazer ET sistemi
  • Lazar ikaz sistemi
  • Sonar suiti milli sensör sistemleri olarak sıralanıyor. 

TF-2000’de 2 adet 15 tonluk helikopter, 2 adet gemiye konuşlu insansız hava aracı da hazır olarak yer alıyor olacak. Gemiye 360 derece koruma sağlayacak şekilde kurgulanacak sistemleri tamamı yerli yazılım alt yapısı ile geliştirilecek.

Ayrıca Bkz. "Türk hücumbotlarının iletişim yeteneklerine Aselsan dokunuşu"
Dünyada çok az sayıda ülkenin elinde sınırlı sayıda bulunan TF-2000 benzeri deniz araçları, hem işletme hem de üretim maliyetleri ile ülkelerin ekonomisine önemli yükler getiriyor. Yerli silahlar olmadan zaten geliştirilmesi ülkemiz adına pek olası olmayan hava savunma muhripinin birim maliyeti için resmi olmamakla birlikte ortalama 1 milyar dolar baremi dile getiriliyor. Yedi adetlik bir üretim toplamda ülkemize 7 milyar dolarlık bir maliyet getirecek. Yabancı kaynaklarda ise tahmini maliyetin 500 milyon dolardan az olmayacağı iddia ediliyor.

İlerleyen süreçte bu konuda daha net bilgiler belki ortaya çıkar ancak maliyet her ne olursa olsun Doğu Akdeniz’de süreç böylesi karmaşık bir hal almışken atılacak her adım son derece kritik. Dileriz proje başarıyla tammalanır ve envantere girdiği günleri de görebiliriz.

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Galatas4ray 2 gün en beğenilen
Yine herkes mühendis kesilmiş.Çok biliyorsanız okuyun mühendis olun kendiniz yapın anca mühendisim işsizim konuları açarsınız.Şuanki hükümetin yaptığı yararlı işlerden biri bana göre bu savunma sanayi aselsan iyi çalışıyor.Diğer konularda vasat olmayıp aynı önemi verse ama nerdeee.
Yine herkes mühendis kesilmiş.Çok biliyorsanız okuyun mühendis olun kendiniz yapın anca mühendisim işsizim konuları açarsınız.Şuanki hükümetin yaptığı yararlı i...
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mrslimshady 2 gün
Türk inanırsa her şeyi yapar.
İnşallah yakında olur
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Zero Degrees 2 gün Musty3535123
Ergenekon ve balyoz davaları deniz kuvvetleri ağırlıklı niye yapıldı sanıyorsunuz. Belki de çoktan bitmişti bu gemiler. Mavi vatanı araştırın ne demek istediğimi anlarsınız...
Ergenekon ve balyoz davaları deniz kuvvetleri ağırlıklı niye yapıldı sanıyorsunuz. Belki de çoktan bitmişti bu gemiler. Mavi vatanı araştırın ne demek istediği...
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DigitalKral 7 sa.
Tebrik ederim.
Eğer TÜRK isen senin tarih öğretmenin senden eminim utanıyordur.
Okumayı öğrendiğin zaman Türkiye'nin Çanakkale'de yaptıklarını okuyuver.
Çanakkale Savaşı
Emin olduğum bir konu daha varsa bu cehaletini terk etmeyeceksin.
Bu ezik zihniyetinle yaşamaya devam edecek ve etrafa pislik saçmaya devam edeceksin.
Sen ve senin gibi ülkesinin değerlerinden uzak bu cahiller sürüsü bizim vatan sevdamızı ANLAYAMAZ.
Ancak senin kadar ezik bir cahil böyle vatanı hakkında ezik ve zavallıca düşünür.
O sebze meyvenin kilosu 100 TL de olsa 500 TL de olsa ben şikayet etmem.
Sen ve seninin zihniyetindekiler var ya bu ülkeyi bir sorunda ilk terk edecek SIÇANLARDIR.
Bizlerde gemisini terk etmeyen kaptan olarak vatanımız için savaşırız.
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sdc55 11 sa.
çok başarılı deniz savunması içinde bulunmaz nimet
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paradiso35 13 sa.
İzmir Belediye başkanının "müjde, kızlı erkekli yurt yapıyoruz" tweet inden sonra bu tarz savunma sanayi haberleri ilaç gibi geliyor.
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Sentilyon 1 gün
Bazen yada en iyisi HİCBİR ZAMAN insanlara ve agizlarindan cikan manasiz seylere dikkat etmemek gerekir bir mekanigin islemesi icin gereken seyler matematik hesaplamalari iken bir insanin gercekligi idraki tamami ile icgoruye baglidir birseyi elestirirken once kendinize inanin beni partiler sahislar ilgilendirmez ben topragin altinda olan olulerimi ve topragin ustunde bulunan dirilerime yapilan katkiya bakarim kimse benim babamin oglu degil birsey yapilirken direk olarak red etmek yerine idrak ile mesgul olun akparti 100 sene once yoktu 100 sene sonrada olmayacak taptiginiz diger parti sahis veya guclerde ama bu devlet 100yil sonra var olmak zorunda buna inanin
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Asonas 1 gün
Arkadaşlar hayat'a dair tecrübesi olmayan kişiler şunu iyi bilmeli! Kulaktan dolma laflarla burada klavye şövalyesi kesilmeyin!
Savunma sanayi yatırımları, argeleri, ülke savunmamıza katkı sağlayacak girişimler 30-40 yılın birikimiyle gerçekleşen uzun vadeli kararlardı.
30-40 yıl öncede devleti yöneten farklı hükümetler vardı, bu adımlar orada atılıp hedeflenen tarihler zaten 2000 - 2030 idi şuan meyvelerini alıyoruz.
Yani şuan ki kurulmuş olan hükümet bu gelişmeleri sağlamıyor!
İnsanların kafasında şu algı var akp geldi savunma sanayimiz coştu. Alakası yok!!!
Başka hükümetlerde olsa bu girişimler ülkemizin adına yapılacak. Burada sanayinin kalkınmasında ülkeye destek olan şirket yöneticilerinin uzun vadeli ulusal görüşleri ve ortak akıl birliği ile alınmış kararları sayesinde oluşuyor.
Sadece bu gelişmeler bu hükümete denk geldi, zaten şovunu da övünerek yapıyorlar.
İşin tuhafı feto ile işbirliği yapmış Türk Silahlı Kuvvetlerine darbe indirmiş olan zihniyetler kalkıp Türk Savunma Sanayisinin gelişmesini mi destekleyecek! Hain yer yerde hain.
Ben bu konuşmaları dışarıda yapınca lafları sokunca dumur oluyor bu hükümeti savunan zihniyetler.
Ordunun tüm silahlı kuvvetleri harap edilmiş, hava,deniz kuvvetleri ve kara kuvvetleri bertaraf edilmişken bu hükümetin "aldatıldık" yaftalarıyla milleti kandırırken kalkıp ülkenin savunmasına mı destek olunmasını bekliyorsunuz?
Osman Öcalana değer veren zihniyetle ve geçmiş yıllarda Pkk'ya pide dağıtan cadır kuran bu hükümetten savunma sanayi yatırımları beklemeyin.
Geçin bunları...
Ülke savunmasına canı gönülden emek veren tüm Atatürkçü mühendislerimize ve savunma sanayi şirketlerine sonsuz teşekkürler.
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Sharparrow 1 gün
Dikkat ediyorum da siz hep böyle saçma sapan isimler bulmuşsunuz kendinize.. sen ve senin gibiler hep böyle anlamsız saçma sapan spontane isimler altında yapıyorsunuz bunu. İnsanları yanlış bilgilendirmeye çalışmak manipüle etmek saçma sapan akıl dışı şeyleri belki yerler yaşları genç belki diyerek gelip burada sallıyorsunuz. 40 sene önce planları yapılmışta bilmem ne de... Şundan adım gibi eminim bunu bilerek yapıyorsunuz ve sende bunun farkındasın tek amacın insanları manipüle etmek hayır bunları bu hükümet yapmadı onlardan öncekiler yaptı.... Şayet yaşın tutuyorsa 40 sene önce tüm bunları bırak yapmayı planlamayı hayal dahi edemeyecek bir Türkiye olduğunu çok iyi bilirdin. Yazının şu sonundaki Atatürkçü mühendislere borçludur vesaire zırvalarun zaten senin içindeki ideolojiyi tüm çıplaklığıyla ortaya koyuyor. Siz ve sizin gibi insanları Atatürkçü ve Atatürkçü olmayan diye ayıran, insanları işte bu şekilde kutuplaştıran, Atatürkçülük deyip deyip Atatürkçülükten zerre kadar birşey anlamayan, kendi sapkın fikir ve düşüncelerini Atatürkçülükmüş gibi pazarlamaya çalışan ve bu şekilde Atatürkçülüğün arkasına saklanarak kendi sapkın fikirlerine ve düşüncelerine dokunulmazlık zırhı giydirmeye çalışan zavallılarsınız. Çünkü bunu yapamadan kendinizi ifade edebilecek bir fikir ve düşünce ortaya koymaktan acizsiniz. Bu ülkede Atatürkçü ve Atatürkçü olmayan diye bir ayrım yoktur bir kere bunu yobaz kafana sok. İki faşist nedir? Kime denir biliyor musun? Çok kısaca sen ve senin gibilere denir. Kendi fikir ve düşüncelerini başkalarına dayatan ve kendi fikir ve düşüncelerini paylaşmayanları diğerleri olarak gören sapkın zihniyete faşist denir. Şimdi anladın mı neymişsin? Sizin buralarda genç insan avlamanız , onların beyinlerini yalanlarla doldurmaya çalışmanız, sözde Atatürkçüymüşsünüz gibi görünmeniz hepsi bir fetö oyunu.. bu tip ne kadar saçma isimle benzer yazı varsa hepsi fetö propagandası yapıyor. Tıpkı senin gibi.. amaç belli bu hükümet bir bok yapmadı aslında eskiden yapılanın devamı bunların Allah belasını versin ekonomi bok gibi işsizlik zirvede vs. vs. anlaşılan tasmanızı tutanlar size iyi para veriyor.. gel onlar sana bir kemik veriyorsa ben iki kemik veriyim... :))) Yoook benim fetöcülerle işim olmaz.. artık dh'ta fetöcüleri anlamak oldukça kolaylaştı. İsme bak, yazının amacına bak ortaya çıkıyor. Tabi sen tek değilsin orası ayrı. Ama alayınızın şu forumdaki ismi saçma sapan sanki o an klavyeye öylesine parmaklarınızı gezdirmişsinizde ortaya böyle bir isim çıkmış. Neyse telden zor oluyor yazmak hadi git hocanın balgamını içte şifa olsun belki cennete girersin..
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yunus3441 1 gün
Güçlü Destroyer olmuş...
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Sharparrow 2 gün
Siz ne yapıyorsunuz ya! DHın ana okuyucu kitlesi DH forumlarında ki fetö güdümlü trollerin efsunladığı ve bu saflarında onlara kanıp kendi ülkelerine, kendi milletine kendi devletine söven hakaret eden gerçeği görmekten aciz bıraktığı ergen ve biyolojik olarak büyüsede akıl olarak oradan çıkamamış vatan, millet, ülke düşmanları oluşturuyor. Öyle efsunlanıyorlar ki adeta hipnotize olmuş gibi sadece kendilerine verilenleri alıp diğerlerine daldıran tiplere dönmüşler. Açın ülke ve dünya gündemi forumlarını ve konulara bakın. Kuyuya taş atan hain ve ardından atlayan delilerle dolu. Şimdi siz bu okuyucu kitlesine bu haberleri bunlar kudursun diye mi veriyorsunuz? Yahu boşuna yapmayın. Bunlara yalan iftira sahtekarlık haberleri verin ihya olun istediğiniz reklama tıklasınlar sizi yere göğe sığdıramasınlar. Aksi halde deniz aşırı bir yerden sizin için de pek hoş olmayan bir fetva verilirse bu hainleri sevindirirken ortada dh filan bırakmazlar. 15 temmuzda masum halkın üzerine ateş açan köpekler bu haberleri yapanları arkalarından iz bırakmazlar. Kudurtmayın siz bunları dicem de diğer yandan da burakın kudursunlar diyorum içimden... Salyalarında boğulsun hasetlerinden gebersinler...
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uykuadam 1 gün Sharparrow
tebrikler iyi teşhis
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TümAmiraL 2 gün
Eeee seçim yaklaştı tabi
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uykuadam 1 gün TümAmiraL
savunma sanayii ile ortalama 2 haftada bir teslimat üretim ihale haberi çıkar. altındada bu saçma sapan yorum eksik olmaz
eeee seçim yaklaşıyor
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İl teber 2 gün
1 milyar dolar olsa gene iyi gemi başına maliyet.
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atarlı.ergen 2 gün
zihniyet bu, bunlara rağmen bir şeyler yapılıyorsa yine iyidir.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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sterig 2 gün atarlı.ergen
Adamlar gayet haklılar, göreceksin o S400'ler de kullanılmayacak, bir yerde atıl halde bekletilecekler. Abd başkanının bir twiti ile dolar 7tl oluyor, nota verseler 15 tl felan olur herhalde. Herkes haddini bilecek.
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Parsbey 2 gün atarlı.ergen
S400 yerine sampT seçilmiş olsaydı tf2000 için sampT nin naval versiyonunu bu gemilere yerleştirebilirdik. Böylece abd ile s400 krizi de yaşamazdık.
Eğer s400 ler gelir ve ABD CAATSA yı uygularsa bu geminin ancak plastik modelini yaparız.
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