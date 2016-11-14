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Türk şirketinden Volkswagen için akıllı anahtarlık

Google, Intel gibi dünya teknoloji devlerinin iş ortağı olan Türk ARGE şirketi Blesh, Volkswagen iş birliğiyle otomotiv sektöründe yenilikçi bir uygulamaya imza atarak akıllı bir anahtarlık geliştirdi
2 yıl
8,5b
1
16
Otomobil Teknolojileri
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Türk şirketinden Volkswagen için akıllı anahtarlık
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Türk Ar-Ge şirketi Blesh, Volkswagen iş birliğiyle otomotiv sektöründe yenilikçi bir uygulamaya imza attı. Beacon pazarında Türkiye’de açık ara sektör lideri olan Blesh, Bluetooth teknolojisini entegre ederek geliştirdiği akıllı anahtarlık ile Volkswagen araç sahiplerinin hayatını kolaylaştıracak.

Arabanın Anahtarını ve Telefonu Kaybetmeye Son

Volkswagen tarafından Volkwagenim mobil uygulamasına dahil edilen akıllı anahtarlık araç sahiplerine çok özel bir deneyim sunuyor. Kullanıcıların telefonları ile araba anahtarları arasında bir iletişim sağlayan akıllı anahtarlık, ikisinden biri kaybolduğunda özel alarmı ve lokasyon takibi sayesinde bulunmalarını kolaylaştıracak. Mobil uygulama içinden "Telefonumu Bul" veya duruma göre "Anahtarlığımı Bul" seçenekleri her zaman kullanıcıların kurtarıcısı olacak.

 

Türk şirketinden Volkswagen için akıllı anahtarlık

50 Metrelik Dünyanın En Uzun Selfie Çubuğu

Bluetooth ile çalışan akıllı anahtarlık aynı zamanda bir selfie kumandası olarak da çalışıyor. Blesh tarafından tasarlanan cihaz, kullanılan teknolojinin imkanları kapsamında "Selfie Kumandası" işlevi ile sahiplerinin 50 metreye kadar mesafeden telefonlarını yöneterek selfie çekmesini de imkan sunuyor. Bu sanal selfie çubuğu ile artık daha geniş kadrajlı selfieler çekilebilecek.


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Cihat_, 2 yıl en beğenilen
her vw konusunda bizim forum saçmalamaya başlıyor. Bence açılmasın vw konuları, ana sayfa haberleri olsa bile
1 Yanıt Yanıtla +16
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S.Soylu 2 yıl canguler917
canguler917
tok kapı sesi çıkarıyor mu?

Her Volkwagen konusu altında şu yorum olmazsa olmaz bi sıkılmadınız gitti
1 Yanıt Yanıtla +7
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canguler917 2 yıl
tok kapı sesi çıkarıyor mu?
2 Yanıt Yanıtla +4
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berkay_53 2 yıl
Anahtarlıktan şuan elimde mevcut. İlgilenen olursa verebilirim.
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MegaWolt38 2 yıl
"Anahtarımı/Telefonumu Bul" derken bunlar yazılım sahtekarlığıyla başkasının telefonuna bile girer. Ne de olsa sahtekarlık kanlarına işlemiş.
Ha bir de bulurken "tok" bir ses çıkarıp, DSG arızasını da bildiriyormuş.
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Kerim5100 2 yıl
ÖTV'si yüzde kaç bunun :D
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xchg 2 yıl
Her firma bülteni copy paste yapılacaksa...
Beacon pazarı mı varmış ülkede de pazarın "açık ara" lideri oluyorlarmış :D Bir de dünyanın en uzun selfi çubuğu saçmalığını yazmışlar. Bildiğin bluetooth bağlantısı işte. Bu kadar allayıp pullamaya çalışmak saçmalığın daniskası oluyor.
Sonra neden Türk şirketlerine destek olunmuyor bu kadar eleştiriliyor. Bu şekilde insanları salak yerine koyup, basit şeylerle böbürlenirseler ters tepeceğinin farkında değiller.
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Cagatay cago 2 yıl
Anahtarı bile güzel ya
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aozgec 2 yıl
Otoparkta arabının nerde olduğunu söyleyeydi iyidi. birde fiyat yok?!?
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BekirTemel 2 yıl
müşteri potansiyelini biliyor tabii kesin donanımhaber de takılıyor bu şirketin önde gelenleri
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Cihat_, 2 yıl en beğenilen
her vw konusunda bizim forum saçmalamaya başlıyor. Bence açılmasın vw konuları, ana sayfa haberleri olsa bile
1 Yanıt Yanıtla +16
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jimhendrix 2 yıl Cihat_,
Cihat_,
her wv konusunda bizim forum saçmalamaya başlıyor. Bence açılmasın wv konuları, ana sayfa haberleri olsa bile

Wv kim hocam?
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Paco-De Lucia 2 yıl
Dsg arızası verincede hallediliyormu?


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Bender B. Rodriquez 2 yıl
Volkswagen arabayla tek baglantisi vw amblemi heralde :D
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