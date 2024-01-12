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    SSB Başkanı Görgün, 6’ncı nesil savaş uçağı için müjdeyi verdi!

    Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Türkiye'nin 6. nesil savaş uçağı geliştirmek için çalışmalara başladığını duyurdu. 5. nesil savaş uçağı KAAN'a ek olarak 6. nesil savaş uçağı geliştirilecek.
    SSB Başkanı Görgün, 6’ncı nesil savaş uçağı için müjdeyi verdi! Tam Boyutta Gör
    Beşinci nesil savaş uçağı özelliklerine sahip KAAN’ın ilk uçuşu için geri sayım devam ederken altıncı nesil savaş uçağı için çalışmalar başladı. Savunma Sanayii Başkanı (SSB) Haluk Görgün, yapay zeka entegre edilmiş 6’ncı nesil savaş uçağı için müjdeyi verdi.

    SSB Başkanı Haluk Görgün, bugünkü açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

    “5’inci nesil savaş uçağımız Kaan’ı çok yakın zamanda uçuracağız. 2028 itibarıyla seri üretimi başlayacak. Yapay zeka entegre edilmiş 6’ncı nesil savaş uçağı için de şimdiden çalışmaya başladık.”

    İnsansız uçuş yapacak

    Dünyada henüz aktif olarak kullanılan 6. nesil savaş uçağı bulunmuyor. ABD, Çin, İngiltere, Rusya, Almanya, Fransa gibi ülkeler 6. nesil savaş uçağı için geliştirmelere başladığını duyurdu. Uçakların yaklaşık olarak 2035 yılında üretime başlanması hedefleniyor. 6. nesil uçakların en önemli özelliği “insansız” görev yapma kabiliyetleri olacak. Bu uçaklar yapay zekadan güç alacak ve beşinci nesil savaş uçaklarına kıyasla hava-hava muharebe yetenekleri daha gelişmiş olacak.

    TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, 2023’ün Mayıs ayında yaptığı açıklamada, “Şu anda Almanlar, İngilizler ve Fransızlar 6. Nesil uçak yapmaya çalışıyorlar. Biz daha önce yapacağız.” demişti.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    fortingen 2 gün önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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