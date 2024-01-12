SSB Başkanı Görgün, 6’ncı nesil savaş uçağı için müjdeyi verdi!

SSB Başkanı Haluk Görgün, bugünkü açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
“5’inci nesil savaş uçağımız Kaan’ı çok yakın zamanda uçuracağız. 2028 itibarıyla seri üretimi başlayacak. Yapay zeka entegre edilmiş 6’ncı nesil savaş uçağı için de şimdiden çalışmaya başladık.”
İnsansız uçuş yapacak
Dünyada henüz aktif olarak kullanılan 6. nesil savaş uçağı bulunmuyor. ABD, Çin, İngiltere, Rusya, Almanya, Fransa gibi ülkeler 6. nesil savaş uçağı için geliştirmelere başladığını duyurdu. Uçakların yaklaşık olarak 2035 yılında üretime başlanması hedefleniyor. 6. nesil uçakların en önemli özelliği “insansız” görev yapma kabiliyetleri olacak. Bu uçaklar yapay zekadan güç alacak ve beşinci nesil savaş uçaklarına kıyasla hava-hava muharebe yetenekleri daha gelişmiş olacak.
TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, 2023’ün Mayıs ayında yaptığı açıklamada, “Şu anda Almanlar, İngilizler ve Fransızlar 6. Nesil uçak yapmaya çalışıyorlar. Biz daha önce yapacağız.” demişti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.