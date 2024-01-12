Tam Boyutta Gör Beşinci nesil savaş uçağı özelliklerine sahip KAAN’ın ilk uçuşu için geri sayım devam ederken altıncı nesil savaş uçağı için çalışmalar başladı. Savunma Sanayii Başkanı (SSB) Haluk Görgün, yapay zeka entegre edilmiş 6’ncı nesil savaş uçağı için müjdeyi verdi.

SSB Başkanı Haluk Görgün, bugünkü açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“5’inci nesil savaş uçağımız Kaan’ı çok yakın zamanda uçuracağız. 2028 itibarıyla seri üretimi başlayacak. Yapay zeka entegre edilmiş 6’ncı nesil savaş uçağı için de şimdiden çalışmaya başladık.”

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İnsansız uçuş yapacak

Dünyada henüz aktif olarak kullanılan 6. nesil savaş uçağı bulunmuyor. ABD, Çin, İngiltere, Rusya, Almanya, Fransa gibi ülkeler 6. nesil savaş uçağı için geliştirmelere başladığını duyurdu. Uçakların yaklaşık olarak 2035 yılında üretime başlanması hedefleniyor. 6. nesil uçakların en önemli özelliği “insansız” görev yapma kabiliyetleri olacak. Bu uçaklar yapay zekadan güç alacak ve beşinci nesil savaş uçaklarına kıyasla hava-hava muharebe yetenekleri daha gelişmiş olacak.

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, 2023’ün Mayıs ayında yaptığı açıklamada, “Şu anda Almanlar, İngilizler ve Fransızlar 6. Nesil uçak yapmaya çalışıyorlar. Biz daha önce yapacağız.” demişti.

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SSB Başkanı Görgün, 6’ncı nesil savaş uçağı için müjdeyi verdi!