Türk uçakları, düşmanları ASELSAN’ın teknolojileri ile tanıyacak

NATO’daki gelişmelere paralel olarak üretilen ve gelişmeler ölçeğinde güncellenen sistem, STANAG 4193 uyumlu ve Mod 5/S yetenekli. STANAG 4193 NATO tarafından kabul edilmiş standartları içeren bir yapı. Mod 5/S ise IFF’in sorgu yapısını ifade ediyor. En güncel sistem olan bu teknoloji şifreli bir şekilde uçakların yer istasyonu ile saniyede 5 ile 9 kez arasında iletişim kurarak, hedefteki uçağın dost mu yoksa düşman mı olduğunu ayırt etmeye yarıyor.
Uçağın kokpitinde yer alan örnek bir IFF cihazı
Dünyada 7 Ülkede Var
Toplamda 27 Milyon 975 Bin Dolar bedelle gerçekleştirilen anlaşma kapsamında TSK, yerli kaynaklarla üretilmiş bir teknolojiyi kullanma imkanına kavuşacak. Bu da bir anlamda askeri anlamda yumuşak bir karnı koruma altına almak şeklinde yorumlanabilir zira daha önce ABD’nin dost – düşman anlayışı ile geliştirilmiş bir teknoloji kullanılıyordu.
Bu cihazlar şifreli bir yapıda üretildiğinden sonradan modifiye edilmesinin imkanı yoktu. ASELSAN’ın ürettiği cihazlarda ise ülkemizin askeri duruşu ölçeğinde dost – düşman ayrımı belirlenmiş durumda. Mesela artık İsrail uçakları dost statüsünden çıkarılmış durumda. Yani gerektiği durumda Türk pilotları İsrail uçaklarına da yıldırıcı güç uygulayabilecek.
Bu arada dünyada sadece 7 ülkede yerel kaynaklarla geliştirilmiş Dost Düşman Tanıma Sistemleri kullanılıyor. Aselsan’ın hazırladığı ürünler, ilerleyen dönemlerde diğer ülkelerin de kullanımına sunulabilecek.
http://www.aselsan.com.tr/tr-tr/yatirimci-iliskileri/BistDuyurular/Sayfalar/SozlesmeImzalanmasi20160525.aspx Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bahsi geçen helikopterde Savunma sistemi yüklü değildi. Uçan helikopter modernizasyon listesinde olup sırasını bekliyordu.Doğru bilgiye erişip öyle konuşalım mümkünse
Ben 21 yıl yaptığım işi senden mi öğreneceğim.
İcadından beri radarcılar tamir eder.
IFF ( Identification Friend and Foe ) bir radardır.
Mode-1
Mode-2
Mode-3/A
Mode-4
Mode-5
Sorgulama çeşitleri vardır. Arama radarının üzerinde bulunur ve sorgulama açısı arama radarınının açısı ile senkronizedir.
Arama, İrtifa ve IFF olmak üzere 3 radar vardır ve bu üçünü de Hava Kuvvetlerinde Hava Radar Mevzi Komutanlıklarında Radarcılar askeri ve sivil meydanlarda yaklaşma radarlarını TACAN cılar, Uçaklardakini Uçak bakımcılar tamir eder. Bilmiyorsun bari bilene saygı duy.
zaten radarcı diye bir kavram dahi sivil bir dildir
üstelik IFF radar cihazı değil ,radar tarafından algılanan bir tür vericidir
21 yıl yanlış iş yapmışsın demek ki
bizim hava araçlarındakiler o zaman su kovası mıydı ?
üstelik yıllar öncesinin üyesi olduğun halde sadece bu konuya yorum yapman da işin ilginç yönü
iki tane 4 mb. interneti birleştirip 8 mbs. yapmaya çalışman bile bu işlerden ne kadar anladığını gösteriyor
bizdeki hiçbir uçak bakımcılar bu tür cihazları tamir falan etmedi (etmesi mümkün değil) sadece söker ve üst kademeye gönderir ,onlarda genelde fazla bir şey yapamaz fabrikaya gönderir
Avionik cihazlara uçak bakımcılar hiçbir zaman bakmaz zaten
vikiden kopyalama yapmışsın ama işine gelen yerleri ,al bak orada dahi ne diyor ?
asıl sen bilenlere saygı duy
IFF (/aɪ ɛf ɛf/), 2. Dünya Savaşı esnasında ABD'de askerî amaçlarla üretilmiş bir transponder sistemi. IFF kısaltması İngilizce Identification friend or foe (dost-düşman tespiti) sözcüklerinin akronimidir. Aslen askerî amaçlar için üretilen sistem günümüzde pek çok ülkede gerek askerî gerekse sivil uçakların[1] yer birimlerindeki ikincil radarlar (SSR) ve diğer taşıtlardaki transponder sistemleri tarafından tespiti için kullanılır.
ayrıca MOD 4 dahi bir gelişim değil sadece uçaklarda güvenli ve şifreli bir moddur
Mode 4: Dost-düşman tespitinde (IFF) kullanılan güvenli ve şifreli moddur.
Mode 1: Gemiler tarafından uçaklar ve diğer gemileri takip etmekte kullanılan düşük maliyetli ve güvenliksiz moddur.
Mode 2: Uçaklar tarafından kötü hava koşullarında gemilere radar kontrollü iniş yaklaşmasında kullanılır.
Mode 3: Hem askerî hem de sivil havacılıkta uçakların konumlarının ATC'lere bildirilmesinde kullanılır.
Mode 4: Dost-düşman tespitinde (IFF) kullanılan güvenli ve şifreli moddur.
Mode C: Uçakların irtifâsını bildiren moddur.
Bende değil demedim zaten. Yıllarca tamiratını yaptığım cihazın bırak da ne işe yaradığını bilelim.
meslaktaşız dedim ama sen kafa buluyorsun galiba
o nedenle vazgeçtim sözlerimden
yeni olan ne var acaba ?
lütfen kafadan atmayalım ,bu sistem sadece dost düşman belirleyen bir sistemdir (dışarıdan sinyal göndererek saf dışı bırakma falan değil)
tüm birliklerle ile ortak bir kod kullanılır ,böylece radarlar ve silah sistemleri onun dost olduğunu anlar
misal yanlışlıkla bir füzeyi ateşlemeye çalışsan dahi füze ateşlenmez
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