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Türk uçakları, düşmanları ASELSAN’ın teknolojileri ile tanıyacak

ASELSAN, Milli Savunma Bakanlığı ile imzalanan bir anlaşma çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri için Dost Düşman Tanıma Tanıtma Sistemleri’ni hazırlayacak. İşte konuya ilişkin tüm detaylar:
2 yıl
11,7b
1
38
Savunma Sanayi
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Türk uçakları, düşmanları ASELSAN’ın teknolojileri ile tanıyacak
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Türk Silahlı Kuvvetleri’nin de ihtiyacı olan ve bir süredir konuşulan Dost Düşman Tanıma Tanıtma Sistemleri için ASELSAN ile Türk Silahlı Kuvvetleri arasında bir anlaşma imzalandı. Buna göre ASELSAN uzunca bir süredir üzerinde çalıştığı ve nihai hale getirilen IFF Mod-5’i TSK’nın kullanımına sunacak. Daha önce F-16 savaş uçaklarında denen sistem şimdi daha geniş ölçekli bir kullanım imkanına kavuşuyor.


NATO’daki gelişmelere paralel olarak üretilen ve gelişmeler ölçeğinde güncellenen sistem, STANAG 4193 uyumlu ve Mod 5/S yetenekli. STANAG 4193 NATO tarafından kabul edilmiş standartları içeren bir yapı. Mod 5/S ise IFF’in sorgu yapısını ifade ediyor. En güncel sistem olan bu teknoloji şifreli bir şekilde uçakların yer istasyonu ile saniyede 5 ile 9 kez arasında iletişim kurarak, hedefteki uçağın dost mu yoksa düşman mı olduğunu ayırt etmeye yarıyor.

Türk uçakları, düşmanları ASELSAN’ın teknolojileri ile tanıyacak
Yer sistemlerinde kullanılan örnek bir IFF cihazı

Uçağın kokpitinde yer alan örnek bir IFF cihazı


Dünyada 7 Ülkede Var 

Toplamda 27 Milyon 975 Bin Dolar bedelle gerçekleştirilen anlaşma kapsamında TSK, yerli kaynaklarla üretilmiş bir teknolojiyi kullanma imkanına kavuşacak. Bu da bir anlamda askeri anlamda yumuşak bir karnı koruma altına almak şeklinde yorumlanabilir zira daha önce ABD’nin dost – düşman anlayışı ile geliştirilmiş bir teknoloji kullanılıyordu.

Bu cihazlar şifreli bir yapıda üretildiğinden sonradan modifiye edilmesinin imkanı yoktu. ASELSAN’ın ürettiği cihazlarda ise ülkemizin askeri duruşu ölçeğinde dost – düşman ayrımı belirlenmiş durumda. Mesela artık İsrail uçakları dost statüsünden çıkarılmış durumda. Yani gerektiği durumda Türk pilotları İsrail uçaklarına da yıldırıcı güç uygulayabilecek.


Bu arada dünyada sadece 7 ülkede yerel kaynaklarla geliştirilmiş Dost Düşman Tanıma Sistemleri kullanılıyor. Aselsan’ın hazırladığı ürünler, ilerleyen dönemlerde diğer ülkelerin de kullanımına sunulabilecek.


http://www.aselsan.com.tr/tr-tr/yatirimci-iliskileri/BistDuyurular/Sayfalar/SozlesmeImzalanmasi20160525.aspx Yorum Yaz
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Madame Bovary 2 yıl en beğenilen
Ülkede savunmaya argeye çok büyük bir yatırım yapılıyor çok iyi buda sağlam devlet adamları ve istikrar ile gerçekleşir devlet kasasında hortum olmazsa para bu tür işlere yansır inşallah bu ivmeyi kaybetmeyiz devamı gelir
Ülkede savunmaya argeye çok büyük bir yatırım yapılıyor çok iyi buda sağlam devlet adamları ve istikrar ile gerçekleşir devlet kasasında hortum olmazsa para bu ...
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Parola_18 2 yıl
valla gebze'de kurulan micro işlemci fabrikası çok önemli gavurdan alınan işlemcilere anakartlara güvenilmez bunlar üretilmeden iletişim araçlarına pekgüvenmeyelim
valla gebze'de kurulan micro işlemci fabrikası çok önemli gavurdan alınan işlemcilere anakartlara güvenilmez bunlar üretilmeden iletişim araçlarına pekgüvenmeye...
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Ömürcan 2 yıl
Çok iyi işler yapıyor aselsan. Umarım daha çok ilerler.
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DH Misafiri 2 yıl
bbuzol
Gördük en son şehit olan iki helikopter pilotumuzun vurulduğu anda ki ASELSAN teknolojisini. Orada ördek gibi bekleyip vuruldular. Ne flare attı sistem ne bir kaçınma manevrası planladı. :(

Bahsi geçen helikopterde Savunma sistemi yüklü değildi. Uçan helikopter modernizasyon listesinde olup sırasını bekliyordu.Doğru bilgiye erişip öyle konuşalım mümkünse
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DigitalKral 2 yıl
Cemal CEMİL
radarcılar ne zamandır bu cihazları tamir eder oldu ? meslaktaşız dedim ama sen kafa buluyorsun galiba o nedenle vazgeçtim sözlerimden

Ben 21 yıl yaptığım işi senden mi öğreneceğim.
İcadından beri radarcılar tamir eder.
IFF ( Identification Friend and Foe ) bir radardır.
Mode-1
Mode-2
Mode-3/A
Mode-4
Mode-5
Sorgulama çeşitleri vardır. Arama radarının üzerinde bulunur ve sorgulama açısı arama radarınının açısı ile senkronizedir.
Arama, İrtifa ve IFF olmak üzere 3 radar vardır ve bu üçünü de Hava Kuvvetlerinde Hava Radar Mevzi Komutanlıklarında Radarcılar askeri ve sivil meydanlarda yaklaşma radarlarını TACAN cılar, Uçaklardakini Uçak bakımcılar tamir eder. Bilmiyorsun bari bilene saygı duy.
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C.CEMİL 2 yıl DigitalKral
ya git işine radarcı hiçbir zaman IFF ,hatta hiçbir cihaz falan onarmaz
zaten radarcı diye bir kavram dahi sivil bir dildir
üstelik IFF radar cihazı değil ,radar tarafından algılanan bir tür vericidir
21 yıl yanlış iş yapmışsın demek ki
bizim hava araçlarındakiler o zaman su kovası mıydı ?
üstelik yıllar öncesinin üyesi olduğun halde sadece bu konuya yorum yapman da işin ilginç yönü
iki tane 4 mb. interneti birleştirip 8 mbs. yapmaya çalışman bile bu işlerden ne kadar anladığını gösteriyor

bizdeki hiçbir uçak bakımcılar bu tür cihazları tamir falan etmedi (etmesi mümkün değil) sadece söker ve üst kademeye gönderir ,onlarda genelde fazla bir şey yapamaz fabrikaya gönderir
Avionik cihazlara uçak bakımcılar hiçbir zaman bakmaz zaten

vikiden kopyalama yapmışsın ama işine gelen yerleri ,al bak orada dahi ne diyor ?
asıl sen bilenlere saygı duy

IFF (/aɪ ɛf ɛf/), 2. Dünya Savaşı esnasında ABD'de askerî amaçlarla üretilmiş bir transponder sistemi. IFF kısaltması İngilizce Identification friend or foe (dost-düşman tespiti) sözcüklerinin akronimidir. Aslen askerî amaçlar için üretilen sistem günümüzde pek çok ülkede gerek askerî gerekse sivil uçakların[1] yer birimlerindeki ikincil radarlar (SSR) ve diğer taşıtlardaki transponder sistemleri tarafından tespiti için kullanılır.

ayrıca MOD 4 dahi bir gelişim değil sadece uçaklarda güvenli ve şifreli bir moddur

Mode 4: Dost-düşman tespitinde (IFF) kullanılan güvenli ve şifreli moddur.

Mode 1: Gemiler tarafından uçaklar ve diğer gemileri takip etmekte kullanılan düşük maliyetli ve güvenliksiz moddur.
Mode 2: Uçaklar tarafından kötü hava koşullarında gemilere radar kontrollü iniş yaklaşmasında kullanılır.
Mode 3: Hem askerî hem de sivil havacılıkta uçakların konumlarının ATC'lere bildirilmesinde kullanılır.
Mode 4: Dost-düşman tespitinde (IFF) kullanılan güvenli ve şifreli moddur.
Mode C: Uçakların irtifâsını bildiren moddur.

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DigitalKral 2 yıl
Cemal CEMİL
DigitalKral
Cemal CEMİL benim bildiğim IFF sistemini Aselsan 15 yıl önce zaten yapmıştı yeni olan ne var acaba ? lütfen kafadan atmayalım ,bu sistem sadece dost düşman belirleyen bir sistemdir (dışarıdan sinyal göndererek saf dışı bırakma falan değil) tüm birliklerle ile ortak bir kod kullanılır ,böylece radarlar ve silah sistemleri onun dost olduğunu anlar misal yanlışlıkla bir füzeyi ateşlemeye çalışsan dahi füze ateşlenmez
21 yıllık emekli radarcı olarak söylüyorum. 15 yıl önce yapıldı dediğin mode4 bu yapılan mode5 aynı işi yapan farklı ve güncel bir sistem.
bende yıllarca havacılık da bulundum ,meslektaş sayılırız :) yeni olduğu konusuna bir şey demedim zaten ama IFF sistemi dost-düşman tanıma sistemidir

Bende değil demedim zaten. Yıllarca tamiratını yaptığım cihazın bırak da ne işe yaradığını bilelim.
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C.CEMİL 2 yıl DigitalKral
radarcılar ne zamandır bu cihazları tamir eder oldu ?
meslaktaşız dedim ama sen kafa buluyorsun galiba
o nedenle vazgeçtim sözlerimden
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BekirTemel 2 yıl
saldırıda da çok önemli işler yapmak gerekiyor.
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KRAMURAT 2 yıl
israil uçağı gösterin bize deneme yapıcaz =) ASELSAN tarih yazıyor HELAL
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Amd64x2 2 yıl
Uçağın (veya her hangi bir aygıtın) bütün sistemi sil baştan yeniden yazılsa bile sizin üretmediğiniz bir donanım, sitemin bir parçası olduğu müddetçe güvenlikten söz etmek söz konusu bile OLAMAZ. Sadece bir kaç cm karelik bir chip uzaktan aktif edilip, gömülü başka bir yazılımı aktif etmeyeceğini yada edemeyeceğini bir Allah'ın kulu garanti EDEMEZ.
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ErTuFx 2 yıl
Mühendisleri korusunlar yeter..
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silversmith 2 yıl
ASELSAN, ASLANDIR ASLAN!
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kadirirdem 2 yıl
Bunlar güzel gelişme hadi bakalım
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C.CEMİL 2 yıl
benim bildiğim IFF sistemini Aselsan 15 yıl önce zaten yapmıştı
yeni olan ne var acaba ?
lütfen kafadan atmayalım ,bu sistem sadece dost düşman belirleyen bir sistemdir (dışarıdan sinyal göndererek saf dışı bırakma falan değil)
tüm birliklerle ile ortak bir kod kullanılır ,böylece radarlar ve silah sistemleri onun dost olduğunu anlar
misal yanlışlıkla bir füzeyi ateşlemeye çalışsan dahi füze ateşlenmez
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berkayjan 2 yıl
F16'ların içinde kontrolcü olduğunu bilmiyorlar galiba. Bu sistem ABD'nin istediği zaman uçağı yönetebileceği anlamına geliyor. Bu yüzden bu sistemi bulan birkaç ASELSAN mühendisini bunu söylediği için intihar süsüyle öldürmüşlerdi. Hatırlatmak isterim.
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