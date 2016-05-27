Türk uçakları, düşmanları ASELSAN’ın teknolojileri ile tanıyacak

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Türk Silahlı Kuvvetleri’nin de ihtiyacı olan ve bir süredir konuşulan Dost Düşman Tanıma Tanıtma Sistemleri için ASELSAN ile Türk Silahlı Kuvvetleri arasında bir anlaşma imzalandı. Buna göre ASELSAN uzunca bir süredir üzerinde çalıştığı ve nihai hale getirilen IFF Mod-5’i TSK’nın kullanımına sunacak. Daha önce F-16 savaş uçaklarında denen sistem şimdi daha geniş ölçekli bir kullanım imkanına kavuşuyor.





NATO’daki gelişmelere paralel olarak üretilen ve gelişmeler ölçeğinde güncellenen sistem, STANAG 4193 uyumlu ve Mod 5/S yetenekli. STANAG 4193 NATO tarafından kabul edilmiş standartları içeren bir yapı. Mod 5/S ise IFF’in sorgu yapısını ifade ediyor. En güncel sistem olan bu teknoloji şifreli bir şekilde uçakların yer istasyonu ile saniyede 5 ile 9 kez arasında iletişim kurarak, hedefteki uçağın dost mu yoksa düşman mı olduğunu ayırt etmeye yarıyor.

Yer sistemlerinde kullanılan örnek bir IFF cihazı

Uçağın kokpitinde yer alan örnek bir IFF cihazı





Dünyada 7 Ülkede Var

Toplamda 27 Milyon 975 Bin Dolar bedelle gerçekleştirilen anlaşma kapsamında TSK, yerli kaynaklarla üretilmiş bir teknolojiyi kullanma imkanına kavuşacak. Bu da bir anlamda askeri anlamda yumuşak bir karnı koruma altına almak şeklinde yorumlanabilir zira daha önce ABD’nin dost – düşman anlayışı ile geliştirilmiş bir teknoloji kullanılıyordu.

Bu cihazlar şifreli bir yapıda üretildiğinden sonradan modifiye edilmesinin imkanı yoktu. ASELSAN’ın ürettiği cihazlarda ise ülkemizin askeri duruşu ölçeğinde dost – düşman ayrımı belirlenmiş durumda. Mesela artık İsrail uçakları dost statüsünden çıkarılmış durumda. Yani gerektiği durumda Türk pilotları İsrail uçaklarına da yıldırıcı güç uygulayabilecek.





Bu arada dünyada sadece 7 ülkede yerel kaynaklarla geliştirilmiş Dost Düşman Tanıma Sistemleri kullanılıyor. Aselsan’ın hazırladığı ürünler, ilerleyen dönemlerde diğer ülkelerin de kullanımına sunulabilecek.

http://www.aselsan.com.tr/tr-tr/yatirimci-iliskileri/BistDuyurular/Sayfalar/SozlesmeImzalanmasi20160525.aspx