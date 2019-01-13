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Türk yapımı Dark Inside isimli oyunun fragmanı yayınlandı

Türk yapımı Dark Inside isimli oyunun fragmanı yayınlandı. Dark Inside 2019’un ilk çeyreğinde Steam’de çıkışını gerçekleştirecek. Dark Inside'ın fragmanı haberimizde:
4 ay
6,2b
1
27
Oyunlar
Yusuf Akbaş
Yazar
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Yerli geliştirici G-Tech Atölye tarafından geliştirilen Dark Inside isimli PC oyunun fragmanı yayınlandı. Dark Inside, 2019’un ilk çeyreğinde çıkışını gerçekleştirecek. Oyun Steam platformunda yayınlanacak.
Ayrıca Bkz. "Amazon kendi oyun akış servisini geliştiriyor"
Dark Inside, hırsızlık teması üzerine kurulu çok oyunculu oynanışa sahip. 12 kişinin aynı haritada birbirleri ile mücadele ettiği oyunca en çok eşyayı ele geçirip kasabayı terk etmek amaçlanıyor. Oyun, Ludolph Kasabası adı verilen tek harita ile çıkışını gerçekleştirecek. İlerleyen dönemde yeni haritalar eklenecek.

Dark Inside’ın minimum sistem gereksinimlerine baktığımızda Intel Core i3-4430 / AMD FX-6300 işlemci ve  NVIDIA GeForce GTX 650 Ti / AMD Radeon HD 7850 ekran kartı istediğini görüyoruz.

Dark Inside, 2019’un ilk çeyreğinde Steam’de çıkışını gerçekleştirecek. Oyunun fiyatı konusunda açıklama yapılmadı.


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Xrollann 4 ay en beğenilen
Nereden başlarsalar kar, ben başarılar diliyorum.
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m.yusuf_01 4 ay qoqoCAN
qoqoCAN
kötü

Böyle yorumlar görünce çok gıcık alıyorum.

Yap kardeşim, yap birde senin oyununu görelim. Hadi yapsana.

Hadi bekliyorum.
qoqoCANkötüBöyle yorumlar görünce çok gıcık alıyorum.Yap kardeşim, yap birde senin oyununu görelim. Hadi yapsana...
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3 Yanıt Yanıtla +9
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BumberShoot 4 ay m.yusuf_01
Bir şeyin kötü olduğunu anlamak için illa yapmamıza gerek yok bu işi düzgün yapanlar var gidip onlardan öğrenseymiş yapmayı
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TheNewAtilla 4 ay
O nasıl fragmandır ya
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leocorte 4 ay
Çok kotü bir fragmandı ama galiba hırsızlık oyunu. Co-op varsa heyecanlı olabilir ama Payday tarzı değil galiba. Thief gibi galiba.
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TheStarBox 4 ay
Keşke artık online oyun yapmaktan vazgeçse bu arkadaşlar. Küçük olsun kaliteli olsun diye düşünüyorum ben. Yani 2 boyutlu olsun ama hikayesi olsun.
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chtsydn 4 ay
Her ne kadar fragmandan bir şey anlaşılmasa da pek iyi görünmüyor.
Kötü bir oyun ortaya çıkarmak ayrı, oyunun tutulmaması ayrı bir durum. Eğer sonuç olumsuz olacaksa bile umarım oyunun kötülüğünden kaynaklanmaz.
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DH Misafiri 4 ay
dostum 5tl olacak demişlerdi daha önceden
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Kraaz 4 ay
Escape from Tarkov + PUBG karışımı gibi bir şey sanırım olacak. İlginç olabilir.
Fiyat abartı olmazsa, Oynamasam bile destek olsun diye alırım. Ama 100 - 200 lira isteyecekler ise zor.
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Drumyr 4 ay
Helal adamlara. Ama destek verilmesi gerekir
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0MG90 4 ay
Mobil oyun gibi olmuş. Fragmanı gereksiz yere çok uzun tutmuş içimi baydı. 10TL'den fazla olursa satmaz.
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Barbaroscakir 4 ay
Guzele benziyor, satin alinir.
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DH Misafiri 4 ay
Bu kötü falan diyenleri anlayamıyorum.. kendileri tüm gün ekrana bakmaktan başka hiçbir şey yapamazken! :)
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