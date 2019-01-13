Türk yapımı Dark Inside isimli oyunun fragmanı yayınlandı

Yerli geliştirici G-Tech Atölye tarafından geliştirilen Dark Inside isimli PC oyunun fragmanı yayınlandı. Dark Inside, 2019’un ilk çeyreğinde çıkışını gerçekleştirecek. Oyun Steam platformunda yayınlanacak.
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Dark Inside, hırsızlık teması üzerine kurulu çok oyunculu oynanışa sahip. 12 kişinin aynı haritada birbirleri ile mücadele ettiği oyunca en çok eşyayı ele geçirip kasabayı terk etmek amaçlanıyor. Oyun, Ludolph Kasabası adı verilen tek harita ile çıkışını gerçekleştirecek. İlerleyen dönemde yeni haritalar eklenecek.
Dark Inside, hırsızlık teması üzerine kurulu çok oyunculu oynanışa sahip. 12 kişinin aynı haritada birbirleri ile mücadele ettiği oyunca en çok eşyayı ele geçirip kasabayı terk etmek amaçlanıyor. Oyun, Ludolph Kasabası adı verilen tek harita ile çıkışını gerçekleştirecek. İlerleyen dönemde yeni haritalar eklenecek.
Dark Inside’ın minimum sistem gereksinimlerine baktığımızda Intel Core i3-4430 / AMD FX-6300 işlemci ve NVIDIA GeForce GTX 650 Ti / AMD Radeon HD 7850 ekran kartı istediğini görüyoruz.
Dark Inside, 2019’un ilk çeyreğinde Steam’de çıkışını gerçekleştirecek. Oyunun fiyatı konusunda açıklama yapılmadı.
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Böyle yorumlar görünce çok gıcık alıyorum.
Yap kardeşim, yap birde senin oyununu görelim. Hadi yapsana.
Hadi bekliyorum.