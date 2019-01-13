Türk yapımı Dark Inside isimli oyunun fragmanı yayınlandı

Yerli geliştirici G-Tech Atölye tarafından geliştirilen Dark Inside isimli PC oyunun fragmanı yayınlandı. Dark Inside, 2019’un ilk çeyreğinde çıkışını gerçekleştirecek. Oyun Steam platformunda yayınlanacak.

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Dark Inside,teması üzerine kuruluoynanışa sahip. 12 kişinin aynı haritada birbirleri ile mücadele ettiği oyunca en çok eşyayı ele geçirip kasabayı terk etmek amaçlanıyor. Oyun,adı verilen tek harita ile çıkışını gerçekleştirecek. İlerleyen dönemde yeni haritalar eklenecek.