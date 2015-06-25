Türkçe Facebook Lite uygulaması indirilmeye sunuldu

Bu yılın başlarında Facebook'un düşük donanım ve daha az internet bağlantısı gerektiren uygulaması Facebook Lite'ı bu bağlantıda sizlerle paylaşmıştık. Takip edemeyen kullanıcılarımız için Facebook Lite; tüm android telefonlar ile uyumlu ve karasız bağlantılarla da çalışabilen Facebook'un özel olarak geliştirdiği bir uygulama.

Ancak elbette bu uygulamayı kullanmak için kötü bir bağlantı veya düşük sistem bileşenlerine sahip olmanıza gerek yok. 435kb boyutundaki uygulama hem akıllı telefonunuzda daha az yer kaplıyor hem de daha az veri harcayarak tasarruf sağlıyor. Uygulamanın daha fazla kullanıcıya ulaşması için çalışmalarını sürdüren dev sosyal medya platformu ise bugün itibariyle Türkçe Facebook Lite uygulamasını indirmeye sundu.

Dileyen kullanıcılar aşağıdaki bağlantıya tıklayarak Türkçe Facebook Lite'ı telefonlarına indirebilirler.