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Türkçe Facebook Lite uygulaması indirilmeye sunuldu

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
2,1b
1
11
Mobil Uygulamalar
Oğuz Avcı
Editör
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Türkçe Facebook Lite uygulaması indirilmeye sunuldu
 
Bu yılın başlarında Facebook'un düşük donanım ve daha az internet bağlantısı gerektiren uygulaması Facebook Lite'ı bu bağlantıda sizlerle paylaşmıştık. Takip edemeyen kullanıcılarımız için Facebook Lite; tüm android telefonlar ile uyumlu ve karasız bağlantılarla da çalışabilen Facebook'un özel olarak geliştirdiği bir uygulama.
Ancak elbette bu uygulamayı kullanmak için kötü bir bağlantı veya düşük sistem bileşenlerine sahip olmanıza gerek yok. 435kb boyutundaki uygulama hem akıllı telefonunuzda daha az yer kaplıyor hem de daha az veri harcayarak tasarruf sağlıyor. Uygulamanın daha fazla kullanıcıya ulaşması için çalışmalarını sürdüren dev sosyal medya platformu ise bugün itibariyle Türkçe Facebook Lite uygulamasını indirmeye sundu.
Dileyen kullanıcılar aşağıdaki bağlantıya tıklayarak Türkçe Facebook Lite'ı telefonlarına indirebilirler.

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atiser69 4 yıl
Bu programda video açılmıyor değilmi ben bulamadım bir türlü
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Arka Destroyer 4 yıl
diğer uygulama daha hızlı çalışıyor, lite sürümü kaldıramadı note 4
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Elsa 4 yıl Arka Destroyer
Arka Destroyer
diğer uygulama daha hızlı çalışıyor, lite sürümü kaldıramadı note 4


İnternetten girmek en güzeli
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Mr. Jingles 4 yıl
Şu uygulamayı bir de Symbian için çıkarsalar ne iyi olur.
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Fenomenon 4 yıl
İlk çıktığı zaman indirmiştim. Benim gibi face çok kullanmayanlar için güzel bir uygulama. Çünkü normal face hiç açmazsan bile sistemi yavaşlatıyor.
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DISCOVERY SCIENCE 4 yıl
Discovery cihazima idfirdim cok daha hizli,ancak yapilan yorumlarda yanitla kismini goremedim.
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KoTuTuRK 4 yıl
Lite versiyonda da videolarda donma sorunu varmı acaba ?
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lido 4 yıl
tegra 2 li tabletime yükledim gayet iyi oldu normal uygulaması kasıyordu
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mlhkozmoz 4 yıl KoTuTuRK
Litede video yok
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DH Misafiri 4 yıl
Zaten en basindan beri turkceydi turkiyeden indirilmiyordu sadece
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