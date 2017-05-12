Türkçe Wikipedia'nın engellenemez sürümü yayınlandı!

29 Nisan 2017 itibariyle Türkiye'den erişime tamamen kapatılan Wikipedia, engelleme karşıtı bazı grupları da harekete geçirmiş durumda. Yanlış gördükleri toplumsal veya politik sorunlara müdahale eden Hacktivistler, buna tepki olarak Wikipedia'nın Türkçe versiyonunun bir kopyasını hazırlayarak web içeriğinin yeni gösterim protokolü IPFS (InterPlanetary File System) üzerinden yayınladı.

Hükümetin bu kopyayı engelleyemeyeceği, çünkü formatın bir dizi açık kaynak teknolojisi kullanarak tarayıcılarımızın veri alma şeklini değiştirdiği belirtiliyor. IPFS temelde, aynı veri kümesinin birden fazla yerde bulunmasını ve tarayıcıların bunlardan herhangi birini yalnızca tek bir adresle bulmalarını sağlayan bir sistem olarak tanımlanabilir.

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Türkiye, Wikipedia'yı gerçek sunucuya yönlendirme yapan bir adrese sahip olduğu için engelleyebildi. IPFS sunucuları aramaktan ziyade içeriğin kendisini tanımlayarak arama yapıyor. Sistem içeriğin en yakın kopyasını bulmak üzerine kurulu. Bir kopyaya erişim engellenirse başka bir kopyasını bulabiliyor. Bunu da bir nevi BitTorrent gibi diğer bilgisayarlarla iletişime geçerek yaptığını söyleyebiliriz.

buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Güncellenmiş sürümler kaydedilirse, en son kopya daima bu adreste bulunabilir. IPFS geliştiricileri ileriki zamanlarda Wikipedia'nın okuyup yazılabilen bir sürümünü oluşturmayı umuyorlar. Bu sayede ansiklopedi IPFS üzerinde HTTP'de olduğu gibi çalışabilecek ve erişebilen herkesin içeriğini düzenlemesine izin verecek. IPFS ekibinin yayınladığı ilk Türkçe Vikipedi kopyasınaulaşabilirsiniz. Güncellenmiş sürümler kaydedilirse,daimabulunabilir. IPFS geliştiricileri ileriki zamanlarda Wikipedia'nınbir sürümünü oluşturmayı umuyorlar. Bu sayede ansiklopedi IPFS üzerinde HTTP'de olduğu gibi çalışabilecek ve erişebilen herkesinizin verecek.

https://ipfs.io/blog/24-uncensorable-wikipedia/