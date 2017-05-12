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Türkçe Wikipedia'nın engellenemez sürümü yayınlandı!

Türkiye'de 29 Nisan'dan bu yana erişime kapatılan Wikipedia'nın Türkçe sürümü yeni web içeriği görüntüleme protokolü IPFS üzerinde yayınlandı. İşte özgür ansiklopediye engele takılmadan erişmenin yolu
2 yıl
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Web Siteleri
Onur Seven
Haber Editörü
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29 Nisan 2017 itibariyle Türkiye'den erişime tamamen kapatılan Wikipedia, engelleme karşıtı bazı grupları da harekete geçirmiş durumda. Yanlış gördükleri toplumsal veya politik sorunlara müdahale eden Hacktivistler, buna tepki olarak Wikipedia'nın Türkçe versiyonunun bir kopyasını hazırlayarak web içeriğinin yeni gösterim protokolü IPFS (InterPlanetary File System) üzerinden yayınladı.
Hükümetin bu kopyayı engelleyemeyeceği, çünkü formatın bir dizi açık kaynak teknolojisi kullanarak tarayıcılarımızın veri alma şeklini değiştirdiği belirtiliyor. IPFS temelde, aynı veri kümesinin birden fazla yerde bulunmasını ve tarayıcıların bunlardan herhangi birini yalnızca tek bir adresle bulmalarını sağlayan bir sistem olarak tanımlanabilir.
Ayrıca Bkz. "Samsung'un Tizen'li dördüncü telefonu Z4 resmiyet kazandı"
Türkiye, Wikipedia'yı gerçek sunucuya yönlendirme yapan bir adrese sahip olduğu için engelleyebildi. IPFS sunucuları aramaktan ziyade içeriğin kendisini tanımlayarak arama yapıyor. Sistem içeriğin en yakın kopyasını bulmak üzerine kurulu. Bir kopyaya erişim engellenirse başka bir kopyasını bulabiliyor. Bunu da bir nevi BitTorrent gibi diğer bilgisayarlarla iletişime geçerek yaptığını söyleyebiliriz.
IPFS ekibinin yayınladığı ilk Türkçe Vikipedi kopyasına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Güncellenmiş sürümler kaydedilirse, en son kopya daima bu adreste bulunabilir. IPFS geliştiricileri ileriki zamanlarda Wikipedia'nın okuyup yazılabilen bir sürümünü oluşturmayı umuyorlar. Bu sayede ansiklopedi IPFS üzerinde HTTP'de olduğu gibi çalışabilecek ve erişebilen herkesin içeriğini düzenlemesine izin verecek.

https://ipfs.io/blog/24-uncensorable-wikipedia/ Yorum Yaz
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dere.beyi 2 yıl
yasaklı sitelere girenlere para cezası keserler yeni gelir kapısı
.
büyük abilerimizin çocukları rulette büyük oynuyolarmış para lazım :))
1 Yanıt Yanıtla +63
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cherkesomer 2 yıl
anlatın anlatın bütün terör sevici sitelere nasıl girilir anlatın aferin size.. biraz karakter sahibi olsanız kendiniz bu siteyi boykoda çağırırsınız ama işiniz gücünüz özgürlük adı altında terör propagandası yapan siteye nasıl girilir haberi yapmak! tebrikler
anlatın anlatın bütün terör sevici sitelere nasıl girilir anlatın aferin size.. biraz karakter sahibi olsanız kendiniz bu siteyi boykoda çağırırsınız ama işiniz...
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10 Yanıt Yanıtla +37
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HAŞMETLİi 2 yıl
Hiç birşeye çalışmadıkları kadar bunada uğraşır engellerler nede olsa burası Türkiye
1 Yanıt Yanıtla +37
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1 Avatar
hayati54 9 ay
araması çalışmayan hede.
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programmer_onur 1 yıl
Şu an başına 0 yazarak da girmiyor. Buna da mı engel koydular?
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plusnettr 1 yıl programmer_onur
Turkcell den tr.0wikipedia.org yazarak erişebildim.
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porsoro 1 yıl
Yok arkadaş sen baya baya özürlüsün. Basitçe sordupum soruya laga lugayla karşılık veriyor bir cevap yazamıyorsun. Wikipedia batılılar için gösterdiği hassasiyeti bizim için niye göstermiyor.
Bilgi mevuzusuna gelince. Bak senin için biraz basitkeştireyim. Diyekim adamın biri her sabah geliyor senin pencerenin önünde değer verdiğin bazı şeylere hakaret ediyor sonra da pazarda dometes indirime girmiş alacaksan al diye faydalı bikgiler de veriyor. Sen bu hakaretleri sineye mi çekersin domatesi ucuza almanı sağlıyor diye.
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porsoro 1 yıl
Ne kadar meraklısınız batılıları savunmaya. Wiki'nin Kürtçe sayfasına girip Abdullah Öcalan maddesini okuyun. Hala evet sorun yok diyorsanız zaten sizi ikna etmenin imkanı yok.
Varlığımıza kasteden kim olursa olsun karşılığını bulmalı. Adam olsun bizi dikkate alsın sonra da açılma izni istesinler.
Nasıl Wikinin İngilizce versiyonlarında Usame b. Ladin'e veya Daeşe övgüler düzmek imkansızsa Türkçe versiyonlarında da dikkat etmeleri gereken hassasiyetler olduğunu bilmeliler.
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fthkn 1 yıl porsoro
porsoro
Ne kadar meraklısınız batılıları savunmaya. Wiki'nin Kürtçe sayfasına girip Abdullah Öcalan maddesini okuyun. Hala evet sorun yok diyorsanız zaten sizi ikna etmenin imkanı yok.
Varlığımıza kasteden kim olursa olsun karşılığını bulmalı. Adam olsun bizi dikkate alsın sonra da açılma izni istesinler.
Nasıl Wikinin İngilizce versiyonlarında Usame b. Ladin'e veya Daeşe övgüler düzmek imkansızsa Türkçe versiyonlarında da dikkat etmeleri gereken hassasiyetler olduğunu bilmeliler.

Wikipedia'nın uluslararası sürümünde isteyen istediğini yazabiliyor. Ancak resmi olan ve olmayan ayrımı da yapılıyor. Kişilerin düşünceleri kimseyi bağlamıyor. İnsanların düşünmesi engellenmiyor ki zaten bu mümkün değil. Türk hükümeti wikipedia sanki ticari bir kuruluşmuş gibi Türkiye'de temsilcilik açmasını bekliyor. kim ödeyecek masraflarını? Türkiye'mi? lütfen çoluk çocuk böyle konularda yorum yazmasın. Komik görünüyorsunuz. Tekrar diyorum. Wikipedia'nın uluslararası hiçbir sürümü özellikle ABD sürümünde her türlü düşünce var. DAEŞ'i de övmüştür adam Usame bin Laden'e kahraman da demiştir. Kimi bağlar? Zaten çoğunluk düşüncesi ve genel geçer bilgiler kalıcı olduğu için o bilgiler zamanla siliniyor. Kimse umursamıyor. Abdullah Öcalan'a onur ödülü veren dernekler bile var. Bu onun onurlu bir adam olduğu anlamına gelmez. Yani insan davranışlarını ve düşüncelerini sana zararı dokunmadıkça engellemeye çalışmak sadece korktuğunu göstermektedir. Ayrıca Wikipedia'nın engellenmesi bir hükümet tepkisidir. Türkiye'nin tepkisi değildir. Meclise mi sunuldu Wikipedia'nın engellenmesi? Yoksa Refeandum mu yapıldı? Türkiye'nin sansürler konusundaki düşüncesi bunlar değil. Bu sadece iktidarını korumaya çalışan bir hükümet tepkisidir. Hayır tokadını bir kez daha yediğinde AKP'de bunu anlayacaktır. Kafasına göre ülkede düzen kurgusu yapamayacağını anlayacaktır.
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07ONUR 1 yıl porsoro
porsoro
Ne kadar meraklısınız batılıları savunmaya. Wiki'nin Kürtçe sayfasına girip Abdullah Öcalan maddesini okuyun. Hala evet sorun yok diyorsanız zaten sizi ikna etmenin imkanı yok.
Varlığımıza kasteden kim olursa olsun karşılığını bulmalı. Adam olsun bizi dikkate alsın sonra da açılma izni istesinler.
Nasıl Wikinin İngilizce versiyonlarında Usame b. Ladin'e veya Daeşe övgüler düzmek imkansızsa Türkçe versiyonlarında da dikkat etmeleri gereken hassasiyetler olduğunu bilmeliler.

Ya hacıt sizi özel üretip mi yolluyorlar?
Gözünü seveyim bak, Kürtçe Wiki'de yazandan sanane ya? İnternet üzerinde zaten Apo için hoşuna gitmeyecek milyon tane yazı olabilir, ne yapalım şimdi interneti de kapatalım mı komple?
Dünya üzerinde 200 tane ülke var ise, 199 tanesi bu siteye girip yazılanları okuyabiliyorken biz Türkiye olarak bunu kendimize yasaklayınca elimize ne geçiyor bana bunu bir izah etsene? İnternette İngilizce dahil onlarca dilde Amerika için yazılmış her türlü hakareti bulabiliriz ama ben duymadım ki amerikalılar bunu takıp site kapatsınlar.
Banane oynamıyorum diyerek bir yere varılmaz, 21. yüzyıldayız ya.
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DH Misafiri 1 yıl
Bu ansiklopedinin çok sinsi bir politikanın ürünü olduğunu düşünüyorum.
Çok dakik ve tarafsız hazırlandığı izlenimini veren bu ansiklopedi, aslında küresel güçlerin kültür emperyalizmine hizmet ettiğine inanıyorum. Bu ansiklopedinin çok sinsi bir politikanın ürünü olduğunu düşünüyorum. Kanaatime göre bu ansiklopedi; uluslar arası Hıristiyan-Siyonist işbirliğinin insanlık üzerinde kurmak istediği hegemonyanın önemli araçlarından biridir. Bunun bir belirtisi de şudur: Pek tanınmayan, sinsi ve çok sıradan bazı kimselere, ün kazandırmak için bu ansiklopedide yer verildiği halde, gerçekçi, objektif düşünen, bilimsel ve tarafsız eserleriyle hurafelere, batıl inançlara, sömürüye, ırkçılığa ve acımasızlığa savaş açan yazarların biyografilerine yer verilmemektedir. Buna bizzat tanık oldum. Onun için her namuslu ve dürüst okuyucunun bu ansiklopediye dikkatle yaklaşmasını öneriyorum.
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fthkn 1 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Bu ansiklopedinin çok sinsi bir politikanın ürünü olduğunu düşünüyorum.
Çok dakik ve tarafsız hazırlandığı izlenimini veren bu ansiklopedi, aslında küresel güçlerin kültür emperyalizmine hizmet ettiğine inanıyorum. Bu ansiklopedinin çok sinsi bir politikanın ürünü olduğunu düşünüyorum. Kanaatime göre bu ansiklopedi; uluslar arası Hıristiyan-Siyonist işbirliğinin insanlık üzerinde kurmak istediği hegemonyanın önemli araçlarından biridir. Bunun bir belirtisi de şudur: Pek tanınmayan, sinsi ve çok sıradan bazı kimselere, ün kazandırmak için bu ansiklopedide yer verildiği halde, gerçekçi, objektif düşünen, bilimsel ve tarafsız eserleriyle hurafelere, batıl inançlara, sömürüye, ırkçılığa ve acımasızlığa savaş açan yazarların biyografilerine yer verilmemektedir. Buna bizzat tanık oldum. Onun için her namuslu ve dürüst okuyucunun bu ansiklopediye dikkatle yaklaşmasını öneriyorum.

Komik duruma düşmemek için kimliğinizi gizleyerek içinizdeki cehaleti ve ön yargıyı çevrenize kusmaktan vazgeçin. Cahil korkak zavallı insanlar.
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hanahmet 2 yıl
factcheckingturkey.com/...
adamlar açık açık sebebini söylüyor . . .
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k-s-r-g 2 yıl hanahmet
Spelling hatalari bulunan, merkezi istanbulda bulunan tam bir AK troll sitesi. Itibar edilemez.
Kendilerince factcheck.org/... a benzer bir site yapmaya calismislar.
Sitenin troll oldugunu anlamak icin Turkiye'deki basin ozgurlugune nasil yaklastigina bakmak yeterli:
factcheckingturkey.com/...
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DH Misafiri 2 yıl
Bunu haber diye vermek mi yoksa devleti suçlayan bir yere ulaşım için aracılık etmek mi diye değerlendirmem gerektiğini anlamış değilim. O kadar çeşit yorum ve o kadar çok farklı düşünce var ki ? Kendini ve devletini her şeyden daha küçük görüp başka milletlerin kıllanmış oranlarını yalamayı kendine hedef gören herkes ufak bir olayda bile devletini suçlayacaktır. Herkes siyasetçi herkes on numara devlet adamı hepsi devlet kurar devlet batırır devletine düşman olur veya kendi boyun bakmadan bir çok olaya kendisini bir bok sanarak ve aslında kendisinin bir bok olduğunu bilmeden karışır. Nede olsa burası Türkiye. Sırf AKP'ye düşmanlık amacıyla ülkesinin mahvolmasına destek olan tüm kurum kuruluş web sitesi ve kişilerin Allah bin defa belasını vermesi dileğiyle .
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k-s-r-g 2 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Bunu haber diye vermek mi yoksa devleti suçlayan bir yere ulaşım için aracılık etmek mi diye değerlendirmem gerektiğini anlamış değilim. O kadar çeşit yorum ve o kadar çok farklı düşünce var ki ? Kendini ve devletini her şeyden daha küçük görüp başka milletlerin kıllanmış oranlarını yalamayı kendine hedef gören herkes ufak bir olayda bile devletini suçlayacaktır. Herkes siyasetçi herkes on numara devlet adamı hepsi devlet kurar devlet batırır devletine düşman olur veya kendi boyun bakmadan bir çok olaya kendisini bir bok sanarak ve aslında kendisinin bir bok olduğunu bilmeden karışır. Nede olsa burası Türkiye. Sırf AKP'ye düşmanlık amacıyla ülkesinin mahvolmasına destek olan tüm kurum kuruluş web sitesi ve kişilerin Allah bin defa belasını vermesi dileğiyle .

Senin hukumetin insan haklarini ayaklar altina aldi diye kimse savunmak zorunda degil. Dunyadaki diger insalar kayitsiz kalmak zorunda degil. Senin insan haklari ile ilgilien ufak bir derdin olmayabilir, baz aldigin temeli olan degerler olmayabilir ama bazilarinin var.
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fthkn 2 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Bunu haber diye vermek mi yoksa devleti suçlayan bir yere ulaşım için aracılık etmek mi diye değerlendirmem gerektiğini anlamış değilim. O kadar çeşit yorum ve o kadar çok farklı düşünce var ki ? Kendini ve devletini her şeyden daha küçük görüp başka milletlerin kıllanmış oranlarını yalamayı kendine hedef gören herkes ufak bir olayda bile devletini suçlayacaktır. Herkes siyasetçi herkes on numara devlet adamı hepsi devlet kurar devlet batırır devletine düşman olur veya kendi boyun bakmadan bir çok olaya kendisini bir bok sanarak ve aslında kendisinin bir bok olduğunu bilmeden karışır. Nede olsa burası Türkiye. Sırf AKP'ye düşmanlık amacıyla ülkesinin mahvolmasına destek olan tüm kurum kuruluş web sitesi ve kişilerin Allah bin defa belasını vermesi dileğiyle .

Osmanlı'dan miras bir devlet baba anlayışı. Devlet sana ihanet bile etse gık çıkaramıyorsun. Halbuki devlet halkın örgütlenmiş halidir. Çağdaş tanımlara göre. Ama çağdaş toplumlar bunu aştı. Hatayı yapanın sonuçta insan olduğu belli. Hukuku işletip o kişileri cezalandıracaksın ki o zaman devletin adı kurtulsun. Ama tabi önce düzgün bir hukuk sistemin olmalı. bu büyük sıkıntı.
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fuujitsu 2 yıl
İslam ansiklopedisi vardı bir ara aslında içeriği genişletilerek bir nevi ülkenin wikipedisi haline getirilebilir bence.
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LambayaFunfDe 2 yıl
Devlet gerçekten işini bilmiyor. İstediği kadar bizi terörist göstersin yalan söylesin, ansiklopedi la bu. Aradığın herşey burada. Sen gidip de nasıl bunu engellersin? İçerikte yanlış varsa dersin ki işin doğrusu bu böyle yazın ki zaten sayfalar editlenebiliyor aç üşenme editle, zaten objektif bir yazıysa ben kasıtlı olarak bişey yapacaklarını zannetmiyorum. Ama olur mu hiç yasaklayın gitsin. Bir tek Vikipedi benzeri yerli kaynağımız yokken en büyük kaynağı da yasakla gitsin. Reyizin bakan seçimi çok dandik.
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cruel53 2 yıl LambayaFunfDe
LambayaFunfDe
Devlet gerçekten işini bilmiyor. İstediği kadar bizi terörist göstersin yalan söylesin, ansiklopedi la bu. Aradığın herşey burada. Sen gidip de nasıl bunu engellersin? İçerikte yanlış varsa dersin ki işin doğrusu bu böyle yazın ki zaten sayfalar editlenebiliyor aç üşenme editle, zaten objektif bir yazıysa ben kasıtlı olarak bişey yapacaklarını zannetmiyorum. Ama olur mu hiç yasaklayın gitsin. Bir tek Vikipedi benzeri yerli kaynağımız yokken en büyük kaynağı da yasakla gitsin. Reyizin bakan seçimi çok dandik.

bahsi gecen sayfanin editlenmesine izin verilmiyor hocam.
tabi sözlük guzel bisey ama sözluk olarak insanlarin ilgisini cekip sonrada benim vatanimi karalamasi güzel bisey degil. kimse bunu hakli gosteremez.
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GetSomeRest 2 yıl
vpn eklentileriyle zaten sorunsuzca girebiliyoruz.
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