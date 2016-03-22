Turkcell 4.5G şebekesi için 5 ilde yaptığı canlı test sonuçlarını paylaştı

Turkcell, Marmara’da İstanbul, Doğu Anadolu’da Erzurum, Karadeniz’de Samsun, Akdeniz’de Adana, Ege’de ise İzmir’de düzenlediği eş zamanlı basın toplantıları ile 1 Nisan 2016 için hazır hale getirdiği 4.5G şebekesini test etti. Toplantıları İstanbul’dan koordine eden Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, Türkiye’nin dört bir yanına dağılan Turkcell genel müdür yardımcılarına 4.5G ile bağlandı ve bu illerde gerçekleştirilen hız testlerini İstanbul’dan izledi.

5 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 4.5G hız testlerinde Turkcell’in canlı şebekelerde ulaştığı rakamlar son derece etkileyici. İstanbul, Adana, İzmir, Erzurum ve Samsun kent merkezlerinde yapılan testlerde ortaya çıkan rakamlar şöyle:

5 ilde yapılan 4.5G testi sırasında ulaşılan sonuçlar İndirme Hızı Yükleme Hızı İstanbul 350,76 Mbps 45,32 Mbps Adana 321,66 Mbps 49,76 Mbps İzmir 347,89 Mbps 49,45 Mbps Erzurum 354,16 Mbps 47,42 Mbps Samsun 390,24 Mbps 40,78 Mbps

Turkcell’in 4.5G çalışmalarından ilginç satır başları:

Kaç saat çalışıldı? 1.220.000 saat

Kaç km yol kat edildi? 790.000 km

En soğuk kaç derecede kurulum yapıldı? Eksi 30 derece (Ağrı Patnos)

Kurulum yapılan en yüksek nokta neresiydi? Hakkari (3200 metre.)

Turkcell 26 Ağustos 2015 tarihinde gerçekleştirilen 4.5G ihalesinde KDV dahil 1 Milyar 915 Milyon Euro bedel ödeyerek 3 operatör arasında en geniş frekans aralığının sahibi isim olmuştu.