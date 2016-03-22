Turkcell 4.5G şebekesi için 5 ilde yaptığı canlı test sonuçlarını paylaştı

Turkcell, Marmara’da İstanbul, Doğu Anadolu’da Erzurum, Karadeniz’de Samsun, Akdeniz’de Adana, Ege’de ise İzmir’de düzenlediği eş zamanlı basın toplantıları ile 1 Nisan 2016 için hazır hale getirdiği 4.5G şebekesini test etti. Toplantıları İstanbul’dan koordine eden Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, Türkiye’nin dört bir yanına dağılan Turkcell genel müdür yardımcılarına 4.5G ile bağlandı ve bu illerde gerçekleştirilen hız testlerini İstanbul’dan izledi.
5 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 4.5G hız testlerinde Turkcell’in canlı şebekelerde ulaştığı rakamlar son derece etkileyici. İstanbul, Adana, İzmir, Erzurum ve Samsun kent merkezlerinde yapılan testlerde ortaya çıkan rakamlar şöyle:
|
5 ilde yapılan 4.5G testi sırasında ulaşılan sonuçlar
|
İndirme Hızı
|
Yükleme Hızı
|
İstanbul
|
350,76 Mbps
|
45,32 Mbps
|
Adana
|
321,66 Mbps
|
49,76 Mbps
|
İzmir
|
347,89 Mbps
|
49,45 Mbps
|
Erzurum
|
354,16 Mbps
|
47,42 Mbps
|
Samsun
|
390,24 Mbps
|
40,78 Mbps
- Kaç saat çalışıldı? 1.220.000 saat
- Kaç km yol kat edildi? 790.000 km
- En soğuk kaç derecede kurulum yapıldı? Eksi 30 derece (Ağrı Patnos)
- Kurulum yapılan en yüksek nokta neresiydi? Hakkari (3200 metre.)
Turkcell 26 Ağustos 2015 tarihinde gerçekleştirilen 4.5G ihalesinde KDV dahil 1 Milyar 915 Milyon Euro bedel ödeyerek 3 operatör arasında en geniş frekans aralığının sahibi isim olmuştu.
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350mbps ile saniyede yaklaşık 35mb download yapılır.
buda download yaparak en yüksek paketin 2 dk 55 sn ' de bitmesi demek
1 GB lık paket kullanan arkadaşlar müjde sizin paket tamı tamına 29 sn ' de bitiyor.
Bu operatörler resmen kafa buluyorlar al o 4.5 G ni dört buçuk kat hızla .......
Noktalı yerler için hayal gücünüzü kullanın.
Gerçekden yorum güzeldi
Turkcell kullanıcı sayısı 35-40 milyon arasında
Altyapıyı sikayet etmek 2016da turkcellemi yapilir, o köprüden çok sular aktı bunu yıllar once verdiğimiz vergilerle ve hizmet bedelleri vs. Vs. Ile neden birşey yapılmıyor diye türk Telekom ve devlete soracaktın. Şimdi madem özel sektör bir yatırım yapıyor bunun parasını ödeyecen arkadaş hiçbir özel kuruluş hayrına kamuya bir şey sunmaz. Ha bide bu iphonecu yada 2000tl+ telefon kullanan arkadaşlara soruyorum etrafımda da çok var böyle merak ettim. Madem o interneti rahat rahat kullanamiyorsun gittigin her yerde wifi peşinde koşuyorsun o zaman neden o telefonu kullanıyorsun. Yada madem o telefonu kullaniyosun neyden şikayet ediyorsun ? Adamin elinde sony z5282986+ bilmemne metrobuste arkadasina ganga internet yok mesajı evde atarız diyo, iphone var appstore a girmeyi bilmiyo yada hayatinda ücretli bir uygulama almamis ve bununla övünuyor.
Kısacası telefonlar 4.5 g ye geçmismi ne kadar hızlanmistan once bizim bi kac g de olduğumuzu anlamamiz lazim.
Esas mesele kota?
Altyapıyı sikayet etmek 2016da turkcellemi yapilir, o köprüden çok sular aktı bunu yıllar once verdiğimiz vergilerle ve hizmet bedelleri vs. Vs. Ile neden birşey yapılmıyor diye türk Telekom ve devlete soracaktın. Şimdi madem özel sektör bir yatırım yapıyor bunun parasını ödeyecen arkadaş hiçbir özel kuruluş hayrına kamuya bir şey sunmaz. Ha bide bu iphonecu yada 2000tl+ telefon kullanan arkadaşlara soruyorum etrafımda da çok var böyle merak ettim. Madem o interneti rahat rahat kullanamiyorsun gittigin her yerde wifi peşinde koşuyorsun o zaman neden o telefonu kullanıyorsun. Yada madem o telefonu kullaniyosun neyden şikayet ediyorsun ? Adamin elinde sony z5282986+ bilmemne metrobuste arkadasina ganga internet yok mesajı evde atarız diyo, iphone var appstore a girmeyi bilmiyo yada hayatinda ücretli bir uygulama almamis ve bununla övünuyor.
Kısacası telefonlar 4.5 g ye geçmismi ne kadar hızlanmistan once bizim bi kac g de olduğumuzu anlamamiz lazim.
250mb net paketini 13 liraya satan turkcell i mi unutacaz?
Zamaninda az mi sovusledi ne yapildi o paralar?
test sırasında şebekeye tek cihaz bağlı olduğu için tam performans alınması gerekirdi.
sonuçlar arasında çok fark var bence
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