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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Turkcell 4.5G şebekesi için 5 ilde yaptığı canlı test sonuçlarını paylaştı

1 Nisan 2016 sabahı itibariyle 81 ilde kullanılabilir olmaya başlayacak olan 4.5G şebekesi için Turkcell kurulum aşamasındaki çalışmaları ve farklı bölgelerde yaptığı hız testi sonuçlarını paylaştı.
3 yıl
7,1b
1
59
Operatörler - Kurumsal Haberler
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Turkcell, Marmara’da İstanbul, Doğu Anadolu’da Erzurum, Karadeniz’de Samsun, Akdeniz’de Adana, Ege’de ise İzmir’de düzenlediği eş zamanlı basın toplantıları ile 1 Nisan 2016 için hazır hale getirdiği 4.5G şebekesini test etti. Toplantıları İstanbul’dan koordine eden Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, Türkiye’nin dört bir yanına dağılan Turkcell genel müdür yardımcılarına 4.5G ile bağlandı ve bu illerde gerçekleştirilen hız testlerini İstanbul’dan izledi.

5 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 4.5G hız testlerinde Turkcell’in canlı şebekelerde ulaştığı rakamlar son derece etkileyici. İstanbul, Adana, İzmir, Erzurum ve Samsun kent merkezlerinde yapılan testlerde ortaya çıkan rakamlar şöyle:  

5 ilde yapılan 4.5G testi sırasında ulaşılan sonuçlar

İndirme Hızı

Yükleme Hızı

İstanbul

350,76 Mbps

45,32 Mbps

Adana

321,66 Mbps

49,76 Mbps

İzmir

347,89 Mbps

49,45 Mbps

Erzurum

354,16 Mbps

47,42 Mbps

Samsun

390,24 Mbps

40,78 Mbps
Turkcell’in 4.5G çalışmalarından ilginç satır başları:
  • Kaç saat çalışıldı? 1.220.000 saat
  • Kaç km yol kat edildi? 790.000 km
  • En soğuk kaç derecede kurulum yapıldı? Eksi 30 derece (Ağrı Patnos)
  • Kurulum yapılan en yüksek nokta neresiydi? Hakkari (3200 metre.) 

Turkcell 26 Ağustos 2015 tarihinde gerçekleştirilen  4.5G ihalesinde KDV dahil 1 Milyar 915 Milyon Euro bedel ödeyerek 3 operatör arasında en geniş frekans aralığının sahibi isim olmuştu.


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jedi39 3 yıl en beğenilen
Yeni hedef 10 saniyede biten kota (!)
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1ses1 3 yıl
Turkcell gerçekten çok hızlı. Ben denedim. Cebimi en hızlı boşaltan bu firma.
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bilimveteknik 3 yıl
her zaman Türkcell en hızlısı hepsini denedim Türkcell'i geçen olmadı daha
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fnxcoder 3 yıl
turkcell in en yüksek paketi platin 6 GB
350mbps ile saniyede yaklaşık 35mb download yapılır.
buda download yaparak en yüksek paketin 2 dk 55 sn ' de bitmesi demek
1 GB lık paket kullanan arkadaşlar müjde sizin paket tamı tamına 29 sn ' de bitiyor.
Bu operatörler resmen kafa buluyorlar al o 4.5 G ni dört buçuk kat hızla .......
Noktalı yerler için hayal gücünüzü kullanın.
1 Yanıt Yanıtla
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Master_Evil 3 yıl
gb fiyatları ortada hızlı olsa ne değişecek bu kadar olay çıkarıyorlar
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holiganx61 3 yıl fnxcoder
fnxcoder
turkcell in en yüksek paketi platin 6 GB
350mbps ile saniyede yaklaşık 35mb download yapılır.
buda download yaparak en yüksek paketin 2 dk 55 sn ' de bitmesi demek
1 GB lık paket kullanan arkadaşlar müjde sizin paket tamı tamına 29 sn ' de bitiyor.
Bu operatörler resmen kafa buluyorlar al o 4.5 G ni dört buçuk kat hızla .......
Noktalı yerler için hayal gücünüzü kullanın.

Gerçekden yorum güzeldi
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Figureman 3 yıl
Turk telekom 1 turkcell 2 kullanıcısını sonuna kadar sömürmeyi seven iki firmadır.Müşteri hizmetlerini arıyorsun adam telefonu suratımıza kapatıyor. Bizim ödediğimiz faturalarla maaş alan adamlar ayda yılda bir arayınca telefonda bize artistlik yapıyor. Türkcell ayağa düştü artık vodafone çağrı merkezlerinde çalısanlar çok daha iyi hitap şekline sahipler.
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Mickcasey 3 yıl
4,5 G yi 4 kişi canlı test etmiş 300mb görülmüş 4'ün yanına 7 sıfır ekleyince bakalım hızlar nasıl olacak :)
Turkcell kullanıcı sayısı 35-40 milyon arasında
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DH Misafiri 3 yıl
Ne kadar vizyonsuz bir toplumuz ya. Yorumlara bakınca yok şöyle pahallı, altyapı böyle, iphone kullanıyorum internet paketi kullanamıyorum.
Altyapıyı sikayet etmek 2016da turkcellemi yapilir, o köprüden çok sular aktı bunu yıllar once verdiğimiz vergilerle ve hizmet bedelleri vs. Vs. Ile neden birşey yapılmıyor diye türk Telekom ve devlete soracaktın. Şimdi madem özel sektör bir yatırım yapıyor bunun parasını ödeyecen arkadaş hiçbir özel kuruluş hayrına kamuya bir şey sunmaz. Ha bide bu iphonecu yada 2000tl+ telefon kullanan arkadaşlara soruyorum etrafımda da çok var böyle merak ettim. Madem o interneti rahat rahat kullanamiyorsun gittigin her yerde wifi peşinde koşuyorsun o zaman neden o telefonu kullanıyorsun. Yada madem o telefonu kullaniyosun neyden şikayet ediyorsun ? Adamin elinde sony z5282986+ bilmemne metrobuste arkadasina ganga internet yok mesajı evde atarız diyo, iphone var appstore a girmeyi bilmiyo yada hayatinda ücretli bir uygulama almamis ve bununla övünuyor.
Kısacası telefonlar 4.5 g ye geçmismi ne kadar hızlanmistan once bizim bi kac g de olduğumuzu anlamamiz lazim.
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AC_Hawker 3 yıl
Daha data trafiği %1 bile değil. Şov yapmaya gerek yok. Hem zaten asıl ihtiyacımızın 300 megabitler değil, adam akıllı 20-50 megabit ve sınırsız kota olduğunu herkes biliyor başından beri.
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dobrasam 3 yıl
benim kota 1 gb düşünemiyorum böyle bir şeyi halimiz işler acısı 1 mbit olsun hız problem değil kota 10 gb olsun benim ihtiyacım budur
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shadowtr 3 yıl
Sonuçta aynı istasyona bağlanan kullanıcı sayısına bölünecek o bant. 10 kişi aynı anda bağlansa 30 mbit göreceksin.

Esas mesele kota?
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csavage44 3 yıl
Ne kadar vizyonsuz bir toplumuz ya. Yorumlara bakınca yok şöyle pahallı, altyapı böyle, iphone kullanıyorum internet paketi kullanamıyorum.
Altyapıyı sikayet etmek 2016da turkcellemi yapilir, o köprüden çok sular aktı bunu yıllar once verdiğimiz vergilerle ve hizmet bedelleri vs. Vs. Ile neden birşey yapılmıyor diye türk Telekom ve devlete soracaktın. Şimdi madem özel sektör bir yatırım yapıyor bunun parasını ödeyecen arkadaş hiçbir özel kuruluş hayrına kamuya bir şey sunmaz. Ha bide bu iphonecu yada 2000tl+ telefon kullanan arkadaşlara soruyorum etrafımda da çok var böyle merak ettim. Madem o interneti rahat rahat kullanamiyorsun gittigin her yerde wifi peşinde koşuyorsun o zaman neden o telefonu kullanıyorsun. Yada madem o telefonu kullaniyosun neyden şikayet ediyorsun ? Adamin elinde sony z5282986+ bilmemne metrobuste arkadasina ganga internet yok mesajı evde atarız diyo, iphone var appstore a girmeyi bilmiyo yada hayatinda ücretli bir uygulama almamis ve bununla övünuyor.
Kısacası telefonlar 4.5 g ye geçmismi ne kadar hızlanmistan once bizim bi kac g de olduğumuzu anlamamiz lazim.
1 Yanıt Yanıtla +5
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LastShip 3 yıl csavage44
csavage44
Ne kadar vizyonsuz bir toplumuz ya. Yorumlara bakınca yok şöyle pahallı, altyapı böyle, iphone kullanıyorum internet paketi kullanamıyorum.
Altyapıyı sikayet etmek 2016da turkcellemi yapilir, o köprüden çok sular aktı bunu yıllar once verdiğimiz vergilerle ve hizmet bedelleri vs. Vs. Ile neden birşey yapılmıyor diye türk Telekom ve devlete soracaktın. Şimdi madem özel sektör bir yatırım yapıyor bunun parasını ödeyecen arkadaş hiçbir özel kuruluş hayrına kamuya bir şey sunmaz. Ha bide bu iphonecu yada 2000tl+ telefon kullanan arkadaşlara soruyorum etrafımda da çok var böyle merak ettim. Madem o interneti rahat rahat kullanamiyorsun gittigin her yerde wifi peşinde koşuyorsun o zaman neden o telefonu kullanıyorsun. Yada madem o telefonu kullaniyosun neyden şikayet ediyorsun ? Adamin elinde sony z5282986+ bilmemne metrobuste arkadasina ganga internet yok mesajı evde atarız diyo, iphone var appstore a girmeyi bilmiyo yada hayatinda ücretli bir uygulama almamis ve bununla övünuyor.
Kısacası telefonlar 4.5 g ye geçmismi ne kadar hızlanmistan once bizim bi kac g de olduğumuzu anlamamiz lazim.

250mb net paketini 13 liraya satan turkcell i mi unutacaz?

Zamaninda az mi sovusledi ne yapildi o paralar?
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Salvatuon 3 yıl
Bos trafikte Ferrari F40 ile hiz denemesi yapmislar. Ayni Ferrari yakinda kopru trafigine de cikacak, o zaman gorelim kadrani.
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e_capkan 3 yıl
değerler arası tutarsızlık var.
test sırasında şebekeye tek cihaz bağlı olduğu için tam performans alınması gerekirdi.
sonuçlar arasında çok fark var bence
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DH Misafiri 3 yıl
Bir GSM sektör çalışanı olarak diyorum ki bu test sonuçlarındaki rakamları maalesef mobil cihazlarımızda göremeyeceğiz.
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DH Misafiri 3 yıl
evde wifi den 5mps yi gördükmü seviniyoruz şu duruma bak. :D
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