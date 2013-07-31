Turkcell 4G LTE-A ile Türkiye hız rekoru kırdı!

Akıllı cihazların her geçen gün farklı şekillerde hayatımıza girmesi, ve bu cihazların yeteneklerinin katlanarak artması iletişim teknolojilerinin önemini bir kez daha gösteriyor. Mobil teknolojilerin hayatın her noktasında yer alması, bu konuya yapılan yatırımların büyüklüğünü de ortaya koyuyor.

2000’li yılların başında kullanıma geçen 3G teknolojisinin ülkemizde yerini bulması tam olarak 2009 senesinde gerçekleşti. 384kbit hızlarda hizmet vermeye başalayan 3G istasyonları, bu teknolojinin ülkemize girdiği yıllarda 7.2 Mbit ve üzeri hızlarda servis verir hale geldi ve bizler de 3G teknolojisinin olgunlaşmış ürünlerini kullanmaya başladık. Takvimler 2013 yılını gösterdiğinde ise ülkemizde 43.2Mbit’e varan hızları çift taşıyıcı (Dual Carrier) teknolojisi sayesinde görebilmek mümkün.

3G ile oldukça geç tanışan Türkiye’nin iletişim teknolojilerinin 4. Jenerasyonu 4G LTE(Long Term Evolution) ile ilgili çalışmalarının BTK tarafında devam ettiğini biliyoruz. Operatörler de bu konuda çalışmalarına devam ederken, 3G’nin 4. yaşgününü kutladığı bu günde Turkcell, düzenlediği toplantıda basın mensuplarına 4G LTE-A(Advanced) teknolojisinin ulaşabileceği hız değerleriyle ilgili ufak bir gösteri gerçekleştirdi.

Tıpkı HSPA ve HSPA+ arasındaki fark gibi, LTE ve LTE-A arasında ciddi miktarda performans farkı bulunuyor. Standart LTE protokolü üzerinden 100-150Mbps hızlara ulaşabilmek mümkün.LTE Advanced ise aynı veya farklı frekans bantlarındaki taşıyıcıları birleştirerek çok yüksek hızlara çıkılmasına olanak sağlıyor. Örneğin, taşıyıcı birleştirme ile elde edilecek 100 MHz bandı kullanılarak “indirme” yönünde 750Mbps-3Gbps aralığında teorik hızlara çıkılabilir.

Basın mensuplarına yapılan canlı uygulamada Huawei’nin prototip altyapı cihazlarını kullanarak 300Mbps’lik teorik bant genişliğinde 217Mbps indirme ve 52Mbps gönderim hızına ulaşıldı. Daha sonra aktif hale getirilen taşıyıcı birleştirme teknolojisiyle tekrarlanan testte yaklaşık 900Mbps hıza ulaşılarak bu alanda Türkiyenin hız rekoru da kırılmış oldu.

Toplantının sunumunu gerçekleştiren Turkcell Genel Müdürü Süreyya Ciliv, yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Bugün gerçekleştirdiğimiz testlerle hız ibresi 900Mbps’ye dayandı. Laboratuvar ortamında gerçekleştirdiğimiz bu testlerle, bir Türkiye rekoruna imza attık ve dünyada da bu hızları deneyen sayılı operatörler arasına girdik. Bu hızlara imkan tanıyacak olan LTE Advanced teknolojisi, yani 4G’nin en ileri seviyesi ile ilgili çalışmalarımızı Türkiye ile paylaşmak istedik. Mobil internette hız çıtasının her gün yükseldiği dönemde insanımızı ileri teknolojiyle tanıştırmanın, teknoloji elçiliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz.”

2015 yılında ülkemizde aktif olarak kullanılması planlanan 4G LTE-A teknolojisiyle beraber kota boyutlarının artacağı ve daha farklı servislerin de kullanımına başlanacağı bilgisi basın mensuplarıyla paylaşıldı. 4G teknolojisinin avantajlarını gösteren teorik tabloları da haberin galerisinden görebilirsiniz.