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Turkcell 4G LTE-A ile Türkiye hız rekoru kırdı!

5 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
enderc
Haber Editörü
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Akıllı cihazların her geçen gün farklı şekillerde hayatımıza girmesi, ve bu cihazların yeteneklerinin katlanarak artması iletişim teknolojilerinin önemini bir kez daha gösteriyor. Mobil teknolojilerin hayatın her noktasında yer alması, bu konuya yapılan yatırımların büyüklüğünü de ortaya koyuyor.

2000’li yılların başında kullanıma geçen 3G teknolojisinin ülkemizde yerini bulması tam olarak 2009 senesinde gerçekleşti.  384kbit hızlarda hizmet vermeye başalayan 3G istasyonları, bu teknolojinin ülkemize girdiği yıllarda 7.2 Mbit ve üzeri hızlarda servis verir hale geldi ve bizler de 3G teknolojisinin olgunlaşmış ürünlerini kullanmaya başladık. Takvimler 2013 yılını gösterdiğinde ise ülkemizde 43.2Mbit’e varan hızları çift taşıyıcı (Dual Carrier) teknolojisi sayesinde görebilmek mümkün.

Turkcell 4G LTE-A ile Türkiye hız rekoru kırdı!
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3G ile oldukça geç tanışan Türkiye’nin iletişim teknolojilerinin 4. Jenerasyonu  4G LTE(Long Term Evolution) ile ilgili çalışmalarının BTK tarafında devam ettiğini biliyoruz. Operatörler de bu konuda çalışmalarına devam ederken, 3G’nin 4. yaşgününü kutladığı bu günde Turkcell, düzenlediği toplantıda basın mensuplarına  4G LTE-A(Advanced) teknolojisinin ulaşabileceği hız değerleriyle ilgili ufak bir gösteri gerçekleştirdi.

Tıpkı HSPA ve HSPA+ arasındaki fark gibi, LTE ve LTE-A arasında ciddi miktarda performans farkı bulunuyor. Standart LTE protokolü üzerinden 100-150Mbps hızlara ulaşabilmek mümkün.LTE Advanced ise aynı veya farklı frekans bantlarındaki taşıyıcıları birleştirerek çok yüksek hızlara çıkılmasına olanak sağlıyor. Örneğin, taşıyıcı birleştirme ile elde edilecek 100 MHz bandı kullanılarak  “indirme” yönünde 750Mbps-3Gbps aralığında teorik hızlara çıkılabilir. 
Turkcell 4G LTE-A ile Türkiye hız rekoru kırdı!
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Basın mensuplarına yapılan canlı uygulamada Huawei’nin prototip altyapı cihazlarını kullanarak 300Mbps’lik teorik bant genişliğinde 217Mbps indirme ve 52Mbps gönderim hızına ulaşıldı. Daha sonra aktif hale getirilen taşıyıcı birleştirme teknolojisiyle tekrarlanan testte yaklaşık 900Mbps hıza ulaşılarak bu alanda Türkiyenin hız rekoru da kırılmış oldu.
Toplantının sunumunu gerçekleştiren Turkcell Genel Müdürü Süreyya Ciliv, yaptığı konuşmada şunları söyledi:  “Bugün gerçekleştirdiğimiz testlerle hız ibresi 900Mbps’ye dayandı. Laboratuvar ortamında gerçekleştirdiğimiz bu testlerle, bir Türkiye rekoruna imza attık ve dünyada da bu hızları deneyen sayılı operatörler arasına girdik. Bu hızlara imkan tanıyacak olan LTE Advanced teknolojisi, yani 4G’nin en ileri seviyesi ile ilgili çalışmalarımızı Türkiye ile paylaşmak istedik. Mobil internette hız çıtasının her gün yükseldiği dönemde insanımızı ileri teknolojiyle tanıştırmanın, teknoloji elçiliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz.”
2015 yılında ülkemizde aktif olarak kullanılması planlanan 4G LTE-A teknolojisiyle beraber kota boyutlarının artacağı ve daha farklı servislerin de kullanımına başlanacağı bilgisi basın mensuplarıyla paylaşıldı. 4G teknolojisinin avantajlarını gösteren teorik tabloları da haberin galerisinden görebilirsiniz.

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mehmedaltair 5 yıl en beğenilen
Yaw he he. Sözde emine'nin interneti de emily'den hızlı
7 Yanıt Yanıtla +152
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Cyaßß 5 yıl
3gps internet 999 lira 1 gb kotalı kota aşımında hızınız 96kpbs ye düşmektedir.
2 Yanıt Yanıtla +120
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gahst 5 yıl
Turkcell:
2Gb internet (Sözde sınırsız, kota sonrası 96kbps)
200dk
2000Sms
119Tl hayırlı olsun
1 Yanıt Yanıtla +80
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Srcn81 5 yıl
Türkiye'de 3G-4G olsa ne olur internet fiyatları pahalı olduktan sonra.
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karahasan. 5 yıl
daha bizim buraya 3g si gelemedi belediyelik bir yer. 4g den bahsediyor.
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Innovative 5 yıl
Ben güzele güzel demem güzel benim olmadıkça
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#Ramazan 5 yıl
Alt yapı güçleniyor internet hızlanıyor ancak kota bittikten sonra 96 kbps nedir ya? En azından 1-2 mbit olmalıydı.
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killnOd 5 yıl #Ramazan
#Ramazan

Alt yapı güçleniyor internet hızlanıyor ancak kota bittikten sonra 96 kbps nedir ya? En azından 1-2 mbit olmalıydı.

Evet cep telefonlarinda kota bitince en dusuk hiz 3mbit , normal internet(ADSL,UYDUNET) kullaniminda ise kota bitince en dusuk hiz 5mbit olmali.
Lafa gelince 1000mbit hizlardan bahsediyorlar.
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CertificatedStaff 5 yıl
Hızlı olsa ne olcak kullanan mı var
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Jacobıan 5 yıl
fiyatları makul tutun herkes kullansın kullanamadıktan sonra yemişim 4g yi
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Naylon Brando 5 yıl
elalem 5g ye geçsin bizde böyle sürünelim
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ImaginePerest 5 yıl
Yav he he
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DaRKFoRCeS 5 yıl
Al birini vur birine hepsi aynı. 3 koldan taciz. O kadar saçma, gereksiz, iğrenç reklam yapıp sağa sola bu ünlü deyipte para dağıtmaları hiç te etik değil. Sonuçta hepimizin parası. O yüzden amerikadakiler operatör bunlarda her önüne geleni öperatör.
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::ExtremE:: 5 yıl
Konya merkez Turkcell Turbo internet iphone 5 ile 40 mbit problem yok
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masmavidoksanlar 5 yıl
Sadece türksel değil diğer operatörlerin de internet hizmetleri kötü ve ayrıca en önemlisi akk sen 35 liraya sınırsız 43 versen ne yazar kullanan adam onu iki günde bitirir geri kalandada 128 mi 96 kb da mı ne oluyor zaten bu resmen sömürmektir arkadaş. Daha önümüzde 10 yıl var.
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IgorStravinsky 5 yıl
Avea'da sözde 3g ile 8 mbit veriyo. Ben 5 çubuk çeken yerde en fazla 4 falan gördüm. Yalan dolan bu adamlar.
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Bradley Cooper 5 yıl
Turkcell bu konuda Türkiye'deki diğer operatörlerden kat be kat daha iyi. gerek hizmeti gerek altyapısı olsun. ama Turkcell çok kazık be abi.
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