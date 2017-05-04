Turkcell 5G'ye hazırlıkta önemli bir testi tamamladı

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Turkcell geçtiğimiz hafta, 4.5G kullanıcılarının data kullanımı mart ayında 5,1GB’ye ulaştığını açıklamış ve 5G teknolojisi için çalışmalara hız verileceğini duyurmuştu. Şirket şimdi ise şebekesini

geleceğini teknolojisi 5G’ye hazır hale getirmek için önemli bir testi tamamladı. 5G ile birlikte yoğun alanlardaki yüksek hız deneyimini karşılamak amacıyla geliştirilen ‘Massive MIMO’ (kitlesel çoklu anten sistemleri) tekniğini 4.5G şebekesinde test eden Turkcell, bu sayede 5G ile birlikte müşterilerine beklentilerin ötesinde bir deneyim yaşatmayı hedefliyor.









Türkiye'deki İlk Test

Huawei ile birlikte Ankara Söğütözü’nde 4.5G şebekesinde gerçekleştirdiği test ile Turkcell, Massive MIMO tekniğinin Türkiye'de gerçek şebekesinde test eden ilk mobil operatör olurken test, 2.6 GHz (Gigahertz) TDD (Zaman bölmeli çoklama) frekans bandı üzerinde yapıldı. Yapılan test sonucu saha kapasitesi artırılarak, veri indirme hızları 6 katına kadar çıkarıldı.









5G’ye hazırlık amacıyla geliştirilen ve mobil internet kullanımının yoğun olduğu alanlarda (Alışveriş merkezleri, oteller, konser salonları gibi) çok sayıda kişinin aynı anda yüksek hızlarda internet kullanımına olanak tanıyan ‘Massive MIMO’ teknolojisinin kullanıcıların yoğunluktan etkilenmeden yüksek hızda internet kullanmasını sağlayacak. Turkcell de yaptığı test ile 5G kullanıma sunulduğunda, kullanıcıların yoğunluk nedeniyle hız düşüşü yaşamamaları için önemli bir tekniği deneyimlemiş oldu.









Türkiye'de ilk kez gerçekleşen test ile ilgili açıklamalar yapan Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, Turkcell'in yenilikçi çözümler sunarak kullanıcıları için geleceğin teknolojilerini hazırladıklarını belirterek 5G kullanıma sunulduğu zaman olmazsa olmaz uygulamalardan biri haline gelecek olan Massive MIMO teknolojisini ile kalabalık ortamlarda kullanıcılara hızlı internet deneyimi sunacaklarını dile getirdi.









''Türkiye'yi Teknoloji Üreten Ülke Konuma Getirmek İstiyoruz''

Son 1,5 yılda yaptığımız ulusal ve uluslararası işbirlikleri ile dünyada 5G teknolojilerinin geliştirilmesi sürecinde öncü rol oynadıklarının altını çizen Sezgin, amaçlarının 5G’yi dünyada ilk kullanan ülkelerden birisi olurken aynı zamanda 5G’de yerli teknolojiyi de geliştirebilmek, ülkemizi teknolojiyi tüketen değil üreten ülke konumuna getirebilmek olduğunu ifade etti.