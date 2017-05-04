Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Turkcell 5G'ye hazırlıkta önemli bir testi tamamladı

4.5G teknolojisinin ilk yılı geride bırakılırken Turkcell 5G teknolojisi için hazırlıklara başladı. Yoğun alanlara yüksek hız sunmak için geliştirilen ''Massive MIMO'' tekniği test edildi.
2 yıl
3b
1
31
Operatörler - Kurumsal Haberler
Furkan Babur
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Turkcell 5G'ye hazırlıkta önemli bir testi tamamladı
Tam Boyutta Gör

Turkcell geçtiğimiz hafta, 4.5G kullanıcılarının data kullanımı mart ayında 5,1GB’ye ulaştığını açıklamış ve 5G teknolojisi için çalışmalara hız verileceğini duyurmuştu. Şirket şimdi ise şebekesini

geleceğini teknolojisi 5G’ye hazır hale getirmek için önemli bir testi tamamladı. 5G ile birlikte yoğun alanlardaki yüksek hız deneyimini karşılamak amacıyla geliştirilen ‘Massive MIMO’ (kitlesel çoklu anten sistemleri) tekniğini 4.5G şebekesinde test eden Turkcell, bu sayede 5G ile birlikte müşterilerine beklentilerin ötesinde bir deneyim yaşatmayı hedefliyor. 



Türkiye'deki İlk Test 

Huawei ile birlikte Ankara Söğütözü’nde 4.5G şebekesinde gerçekleştirdiği test ile Turkcell, Massive MIMO tekniğinin Türkiye'de gerçek şebekesinde test eden ilk mobil operatör olurken test, 2.6 GHz (Gigahertz) TDD (Zaman bölmeli çoklama) frekans bandı üzerinde yapıldı. Yapılan test sonucu saha kapasitesi artırılarak, veri indirme hızları 6 katına kadar çıkarıldı.



5G’ye hazırlık amacıyla geliştirilen ve mobil internet kullanımının yoğun olduğu alanlarda (Alışveriş merkezleri, oteller, konser salonları gibi) çok sayıda kişinin aynı anda yüksek hızlarda internet kullanımına olanak tanıyan  ‘Massive MIMO’ teknolojisinin kullanıcıların yoğunluktan etkilenmeden yüksek hızda internet kullanmasını sağlayacak. Turkcell de yaptığı test ile 5G kullanıma sunulduğunda, kullanıcıların yoğunluk nedeniyle hız düşüşü yaşamamaları için önemli bir tekniği deneyimlemiş oldu.



Türkiye'de ilk kez gerçekleşen test ile ilgili açıklamalar yapan Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, Turkcell'in yenilikçi çözümler sunarak kullanıcıları için geleceğin teknolojilerini hazırladıklarını belirterek 5G kullanıma sunulduğu zaman olmazsa olmaz uygulamalardan biri haline gelecek olan Massive MIMO teknolojisini ile kalabalık ortamlarda kullanıcılara hızlı internet deneyimi sunacaklarını dile getirdi.



''Türkiye'yi Teknoloji Üreten Ülke Konuma Getirmek İstiyoruz'' 

Son 1,5 yılda yaptığımız ulusal ve uluslararası işbirlikleri ile dünyada 5G teknolojilerinin geliştirilmesi sürecinde öncü rol oynadıklarının altını çizen Sezgin, amaçlarının 5G’yi dünyada ilk kullanan ülkelerden birisi olurken aynı zamanda 5G’de yerli teknolojiyi de geliştirebilmekülkemizi teknolojiyi tüketen değil üreten ülke konumuna getirebilmek olduğunu ifade etti.


Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Schrödinger Kedisi 2 yıl en beğenilen cimbommm
cimbommm
Turkcel candir

2gb kota heyecandır
1 Yanıt Yanıtla +53
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
12 Angry Men 2 yıl
Yemişim 5g yi adam gıbı paketler getirin. Gülünç kotalarla 5g ye geçsen ne olur geçmesen ne olur.
Yanıtla +14
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Mogolo 2 yıl
turkiyenin sorunu hiz degilkotadir alt yapidir diyoruz anlamıyorlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
interwap 2 yıl
Bu kişi sadece 50 GB aylık veri indirecek. Geri kalan 150.gb data yi indiremeyecek.

Kalan 150GB'da 3 ek kullanıcı demek.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ÖZELKUVVET 2 yıl
İsterseniz 5000000 G çıkarın bizim için önemli olan sınırsız internettir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 2 yıl
Hadi bakalım,Turkcell şuan İnternet veri konusunda bence en iyisi...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hanox 2 yıl
Turcell deyince aklıma kazık fiyatlar geliyor, bir de 5g gelirse artık......
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
konsoldede 2 yıl
hazirliklari tamamlamasi güzel bir sey lakin cok masrafli haliyle 2020 de 5g oldugu zaman o masrafi kurtarabilmek icin masum halkima acimadan ve caktirmadan ödettirecekler ,eger rakipleri olmasin Türkcell bagirtir milleti acimaz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fx_57,5 2 yıl
türkcellde acayip birşey var.
4g çekerken gerçekten çok hızlı nekadar reklamlardaki rakamlardan uzak olsada 40-70 mb arası hız veriyor ama sanırım altyapı yetersizlikten olsa gerek 3g-4g arası gidip geliyor çoğunlukla.buda oyun oynarken koplamara sebep oluyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
eAkman 2 yıl
Kota olduktan sonra sizin altyapınızın bu dönemden sonra ne kadar hızlı olduğunun bizim için hiç bir önemi yok. Çaykaşığı ile internet verip de teknolojiyi üreten ülke olacağız gibi boş vaatleri de bırakın artık. Kodumun kotası yüzünden hemen hemen herkesin üzerinde ister istemez bir baskı oluyor. Mesela kendi çalışmalarım için acil bir veri indirmem gerektiğinde bazen saatlerce beklemem gerekiyor. Toplamına baktığımızda bir yıl içinde yüzlerce belki binlerce saat demek. Bu kaybedilen saatlerin ne kadar değerli olduğunu biliyor musunuz? Hep zamanın gerisinde kalmak ne demek biliyor musunuz? Bence umrunuzda bile değil. Bu kafayla 100 yıl sonra bile sizden bir halt olmaz! Ama bir gün biz genç beyinler kazanacak ve siz o zaman yok olup gideceksiniz.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bombombombom 2 yıl
500 Mbps 2 Gb kotam olacağına
50 Mbps 20 Gb internetim olsun
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Hasegawa 2 yıl bombombombom
bombombombom

500 Mbps 2 Gb kotam olacağına
50 Mbps 20 Gb internetim olsun

Yok kardes yok, 5 mbit 200 GB herkese yeter.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
axaxa 2 yıl
Bu kotalarla 16g olsa ne fayda
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3049 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
turkcell, 4.5g ve
4 etiket daha 5g Operatörler - Kurumsal Haberler Mobil Teknolojiler Furkan Babur
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Citymapper İstanbul artık ücreti de hesaplıyor 2 yıl Tepkiler yerini buldu: Türksat kotalarda düzenlemeye gitti! 2 yıl IEEE İTÜ Teknoloji Konferansı haftaya başlıyor 2 yıl WHD.2017 'de 2. Gün! 2 yıl Teknotel'i iş ortaklarımızdan Çimentaş'dan dinleyin... 2 yıl WHD.2017'deyiz. 3 gün daha Rust'ta olacağız. 2 yıl Marvel dizisi The Defenders'ın ilk fragmanı yayınlandı 2 yıl Teknotel'i iş ortaklarımızdan Kosifler Oto'dan dinleyin... 2 yıl Üniversite öğrencilerinden alzheimer hastaları için ''engelsiz bileklik'' 2 yıl TurkNet konuştu; Kota, AKN ve Altyapı gerçeği 2 yıl WhatsApp Durum özelliği Snapchat’ten daha fazla kullanıcıya sahip 2 yıl SpaceX ile uzaydan internet keyfi: İlk uydular 2019'da fırlatılıyor 2 yıl Apple'dan ABD'deki üretim ağına 1 milyar dolarlık destek 2 yıl Rovio’nun MOBA türündeki Battle Bay oyunu bu hafta global dağıtımda (Başladı) 2 yıl BTK başkanından AKK açıklaması: “Gerekirse müdahale ederiz!” [Video Eklendi] 2 yıl Tümosan’dan motorundan tasarımına %100 yerli Mentap projesi [GÜNCELLENDİ] 2 yıl Google Chrome tarayıcısı Windows üzerinde otomatik olarak 64-bit sürümüne geçiyor 2 yıl Google Docs tabanlı yeni bir yemleme yöntemi dalga dalga yayılıyor 2 yıl Bilgisayar işlemlerine gerek duymadan koşabilen robot üretildi 2 yıl Sony Xperia XA1 ve Xperia L1 raflara çıkıyor 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Turkcell 5G'ye hazırlıkta önemli bir testi tamamladı Sonraki ABD Ulusal Güvenlik Ajansı milyonlarca kişinin telefon konuşmalarını takip etmiş 2 yıl İddia: iPhone 8 gelecek ay tanıtılabilir 2 yıl WhatsApp çalışmıyor, BTK'dan açıklama geldi [Güncellendi: Çalışıyor] 2 yıl AKN ve Kotada son durum: Vodafone'un kotalı tarifesi ve fiyatlar! 2 yıl Facebook Messenger’ın oyunları dünya çapında kullanıma sunuluyor 2 yıl Çift kameralı ilk Samsung telefon Galaxy C serisinden olabilir 2 yıl Razer DeathAdder Elite inceleme "450IPS tarama hızıyla rakipsiz" 2 yıl Milli “Google Earth” sivil kullanıma açıldı [Güncellendi] 2 yıl Lockheed Martin blockchain teknolojisini kullanacak 2 yıl Korsan film indirenin internet bağlantısı yavaşlatılacak 2 yıl Saniyede 5 trilyon görüntü yakalayabilen dünyanın en hızlı kamerası 2 yıl Stephen King uyarlaması Kara Kule'nin ilk fragmanı yayınlandı 2 yıl Nükleer enerji öncelikli yatırımlar arasına alındı 2 yıl BTK Başkanı'ndan önemli Wikipedia açıklaması 2 yıl Netflix'in dizisini sızdıran hacker grubu, onlarca diziyi daha ele geçirmiş olabilir 2 yıl AKN konusunda merak ettiklerinizi sorun! TurkNet ile Röportaj yapacağız! (Güncellendi) 2 yıl Çin kendi Wikipedia'sını oluşturmak için kolları sıvadı 2 yıl Nissan Xtrail ve Qashqai yeni modelleri ile ne zaman Türkiye’de olacak? 2 yıl AMD’de mali kayıplar devam ediyor 2 yıl Play Store’daki “sahte HGS uygulaması” 4000 kişiyi etkiledi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim