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Turkcell Genel Müdürü: “WhatsApp, BiP’in özelliklerini kopyalıyor”

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, dijital servislerle ilgili yaptığı açıklamada WhatsApp ve Yandex'e göndermelerde bulundu. WhatsApp'ın BiP'in özelliklerini kopyaladığını ifade etti.
1 yıl
12,1b
1
112
Mobil Uygulamalar
Yusuf Akbaş
Yazar
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Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, Turkcell’in geliştirdiği dijital servislerle ilgili açıklamalarda bulundu. Kaan Terzioğlu, WhatsApp ve Yandex’e göndermelerde bulundu.

Terzioğlu, Anadolu Ajansı’na verdiği demeçte Yandex’in uzun yıllardır ulaşmaya çalıştığı pazar payına kısa sürede ulaştıklarını vurgulayarak, “Bugün Yaani'nin 3,5 milyon kullanıcısı var. Yandex senelerce uğraştı şu anda yüzde 3 civarı pazar payları var. Geldikleri en yüksek pazar payı yüzde 8'di. 3 ay oldu lansmanı yapılalı, biz bu rakamlara ulaştık. İnanıyorum ki pazar payı olarak da yüzde 40'a kadar gidebiliriz." diye konuştu.

"WhatsApp, bir yılda üç kez bizim özelliklerimizi kopyaladı"

Turkcell’in mesajlaşma uygulaması BiP’e eklenen özellikleri WhatsApp’ın kopyaladığının altını çizdi. Terzioğlu, “Son bir yılda WhatsApp, üç kez bizi kopyaladı. Biz yaptık, onlar bizi kopyaladı. Şu anda hala kopyalayamadıkları özellikler var.” dedi.

Videolu görüşme, anlık konum paylaşımı ve bas konuş ile kurumlar için müşteri hesabı özelliklerini BiP'te, WhatsApp'tan önce hayata geçirdiklerini anlatan Terzioğlu, BiP'te 6 kişiye kadar video konferans da yapılabildiğini ancak bu özelliğin WhatsApp'ta olmadığını söyledi.

Gelecek dönemde BiP'e, para gönderme, iki telefon numarası tanımlama, ev veya iş telefonu ile faks numarasını ekleme gibi yeni özellikler konulacağını anlatan Terzioğlu, "Bunlar dünyada olan özellikler değil. Dolayısıyla WhatsApp'ı daha çok koşturacağız arkamızdan." ifadelerini kullandı.


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bombombombom 1 yıl en beğenilen
Şu turkcell ne kadar kanser bi firma ya
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Grkwnxs 1 yıl
Bip i kullananların %90 ı turkcell in bedava İnterneti, kampanyaları için filan kullanıyor.
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mabovski 1 yıl
WhatsApp bizi kıskanıyor.
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lewisaoy 4 gün
şu türkcell ne kadar gereksiz bir firma ya...
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baris070707 2 hf. yeni yorumcu
Haydi inşallah büyürsünüz hızlı bir şekilde
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DH Misafiri 1 yıl
Turkcell'in mevcut altyapısı java 1.4 uzerine kurulu :)
Sırf para vermemek için yükseltmiyorlar bunu.
Butun uygulamaları çöp.
BİP yazdıklarınızı, yazıp sildiklerinizi/göndermediklerinizi logluyor, rehberinizi, galerinizdeki resimlerinizi, cihazınızdaki gmail, facebook, twitter hesap bilgilerini hepsini logluyor gece 3.30 - 4.30 arası kendi sunucularına yolluyor.
merak eden apk'yi decompile edip com.turkcell.bip.req paketindeki SLManager.java sınıfına bakabilir.
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Witcher3 1 yıl
Çöp bip i kullanan var sanki boş beleş konuşmuş yine kaan
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inexo 1 yıl
bipi açmadan gelen mesajları göremiyorum bildirim sorunu var uygulamada
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Mobidik 1 yıl
Turkcell'in büyük hayali Whatsapp'ı Bip ile bitirip, sonra Bip'i paralı yapmak.
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Jack! 1 yıl
Eyyyyy Whatsapp sen kimsin!!
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_opeth 1 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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deonology 1 yıl
Yav he he..
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HardMuz 1 yıl
Güldüm eyvallah :D
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