Turkcell Genel Müdürü: “WhatsApp, BiP’in özelliklerini kopyalıyor”

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, Turkcell’in geliştirdiği dijital servislerle ilgili açıklamalarda bulundu. Kaan Terzioğlu, WhatsApp ve Yandex’e göndermelerde bulundu.

Terzioğlu, Anadolu Ajansı’na verdiği demeçte Yandex’in uzun yıllardır ulaşmaya çalıştığı pazar payına kısa sürede ulaştıklarını vurgulayarak, “Bugün Yaani'nin 3,5 milyon kullanıcısı var. Yandex senelerce uğraştı şu anda yüzde 3 civarı pazar payları var. Geldikleri en yüksek pazar payı yüzde 8'di. 3 ay oldu lansmanı yapılalı, biz bu rakamlara ulaştık. İnanıyorum ki pazar payı olarak da yüzde 40'a kadar gidebiliriz." diye konuştu.

"WhatsApp, bir yılda üç kez bizim özelliklerimizi kopyaladı"

Turkcell’in mesajlaşma uygulaması BiP’e eklenen özellikleri WhatsApp’ın kopyaladığının altını çizdi. Terzioğlu, “Son bir yılda WhatsApp, üç kez bizi kopyaladı. Biz yaptık, onlar bizi kopyaladı. Şu anda hala kopyalayamadıkları özellikler var.” dedi.

Videolu görüşme, anlık konum paylaşımı ve bas konuş ile kurumlar için müşteri hesabı özelliklerini BiP'te, WhatsApp'tan önce hayata geçirdiklerini anlatan Terzioğlu, BiP'te 6 kişiye kadar video konferans da yapılabildiğini ancak bu özelliğin WhatsApp'ta olmadığını söyledi.

Gelecek dönemde BiP'e, para gönderme, iki telefon numarası tanımlama, ev veya iş telefonu ile faks numarasını ekleme gibi yeni özellikler konulacağını anlatan Terzioğlu, "Bunlar dünyada olan özellikler değil. Dolayısıyla WhatsApp'ı daha çok koşturacağız arkamızdan." ifadelerini kullandı.