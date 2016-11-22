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Turkcell, LiTRA teknolojisi ile acil durumlarda hayat kurtaracak

Turkcell, Huawei işbirliği ile Türkiye’de ilk kez LiTRA uygulamasını test etti. Türkiye’de ilk kez yapılan LiTRA teknolojisi ile 4.5G kapasitesi acil durumlarda ilgili ekiplere ayrılabiliyor.
2 yıl
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Cep Telefonları
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Turkcell, LiTRA teknolojisi ile acil durumlarda hayat kurtaracak
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Turkcell güçlü 4.5G alt yapısını kullanarak Türkiye’de ilk kez LiTRA (LTE integrated Trunked Radio) uygulamasını test etti. Turkcell ve Huawei işbirliği ile TechCity projesi kapsamında gerçekleştirilen ilk LiTRA testi, teknoloji şehri seçilen Ankara’da yapıldı. LiTRA teknolojisi sayesinde acil durumlar ve afetler sırasında ilgili ekipler birbirleri ile sesli ve görüntülü görüşmeye başlayabiliyor, koordinasyonu sağlayabiliyor.

Türkiye’de ilk kez Turkcell’in şebekesi üzerinde kullanılan LiTRA; Bas-Konuş uygulamasına video, resim ve diğer zengin içerikler eklenmesiyle geliştirildi. Servisi öncelikli olarak konumlanan acil yardım kurumları (emniyet, ambulans, itfaiye gibi) ya da büyük kurumsal şirketler yararlanabiliyor. Servise özel tasarlanan telefonların yanı sıra klasik akıllı telefonlara da LiTRA uygulaması yüklenip kullanılabiliyor.

Acil durumlarda tüm ekipler kendi aralarında haberleşiyor 

4.5G şebekesi üzerinde hayata geçirilen LiTRA; kazalar, acil durumlar ve afetlerde itfaiye, sağlık ekipleri, arama kurtarma ekipleri ya da emniyet güçlerinin birbirleri ile sesli ve görüntülü kesintisiz iletişim kurmalarını sağlıyor. Bu sistem sayesinde, tüm ekipler anlık olarak harita üzerinden birbirleri ile koordine olabiliyorlar. LiTRA sayesinde acil durumlarda ilgili ekiplerin şebeke kullanımı önceliklendirilerek, kesintisiz iletişim sağlanıyor.

Böylece gerekli durumlarda itfaiye, sağlık ekipleri, arama kurtarma ekipleri ve emniyet güçleri gibi ekipler için şebekede özel bir alan yaratılmış oluyor. Bu sayede örneğin bir doğal afet sırasında hangi noktada hangi ekibe ihtiyaç duyulduğu konusunda doğrudan tüm bu ekipler birbirleri ile iletişime geçebiliyor.

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9600_G_T 2 yıl en beğenilen
telsiz ucreti var birde bunun vergisinimi odeyecez
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artcraft35 2 yıl
yav vergi gelecekse böyle bişey için gelsinç telefon kullanıyoruz diye aylık 1.5 tl ne? zaten konuşurken dksı 40 kuruşsa yüzde bilmemkaçı vergi değilmi?
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uniquebison 2 yıl
Hadiiii yine faturalara yansiyacak bir vergi daha hahahahha
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9600_G_T 2 yıl en beğenilen
telsiz ucreti var birde bunun vergisinimi odeyecez
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AMC 2 yıl
Turkcell iyi hoş yapıyorda adam akıllı paket sistemi yapsada insanları bıktırmasalar.
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