Turkcell, Nokia Lumia 920 paketlerini açıkladı









Nokia'nın yeni Lumia modellerinin lansmanını yapmasının ardından, Turkcell de Lumia 920 modelinin kampanya paketlerini açıkladı.





Turkcell Mağaza bir haftadır Lumia 920 modelini 1649TL karşılığında satmaktaydı. Lumia 920 modeli 2 ay boyunca sadece Turkcell'e özel olarak satılacak. Ayrıca DT-900 kablosuz şarj aksesuarı da 24 aylık taahhütlerde ayda 6.40TL ücret karşılığı isteyenlere sunulacak.





Lumia 920 modeli 24 aylık taahhütlerde Gold Plus paketi için ayda 59TL, Hepsi ve Full Paket için ayda 73TL, Gold Paket için ayda 80TL şeklinde satılacak.





İnternet paketlerinde ise 250MB kota ile birlikte 24 ay x 86TL, 12 ay x 156TL, 1GB kota ile birlikte 24 ay x 93TL, 12 ay x 163TL, 4GB kota ile birlikte 24 ay x 107TL, 12 ay x 177TL şeklinde fiyatlandırma bulunuyor.





Kampanya 31 Mart tarihine kadar geçerli olacak.

http://www.turkcell.com.tr/bireysel/cihazlar/Sayfalar/ceptelefonlari/Nokia-Lumia-920.aspx