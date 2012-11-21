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Turkcell, Nokia Lumia 920 paketlerini açıkladı

6 yıl
1,8b
1
38
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Nokia'nın yeni Lumia modellerinin lansmanını yapmasının ardından, Turkcell de Lumia 920 modelinin kampanya paketlerini açıkladı.

Turkcell Mağaza bir haftadır Lumia 920 modelini 1649TL karşılığında satmaktaydı. Lumia 920 modeli 2 ay boyunca sadece Turkcell'e özel olarak satılacak. Ayrıca DT-900 kablosuz şarj aksesuarı da 24 aylık taahhütlerde ayda 6.40TL ücret karşılığı isteyenlere sunulacak.

Lumia 920 modeli 24 aylık taahhütlerde Gold Plus paketi için ayda 59TL, Hepsi ve Full Paket için ayda 73TL, Gold Paket için ayda 80TL şeklinde satılacak.

İnternet paketlerinde ise 250MB kota ile birlikte 24 ay x 86TL, 12 ay x 156TL, 1GB kota ile birlikte 24 ay x 93TL, 12 ay x 163TL, 4GB kota ile birlikte 24 ay x 107TL, 12 ay x 177TL şeklinde fiyatlandırma bulunuyor.

Kampanya 31 Mart tarihine kadar geçerli olacak. 

http://www.turkcell.com.tr/bireysel/cihazlar/Sayfalar/ceptelefonlari/Nokia-Lumia-920.aspx Yorum Yaz
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Silenforce 6 yıl en beğenilen
Turkcell'e verilecek çok güzel bir tepki var aslında da .........
Abi daha ucuza satması gerekirken daha pahalıya nasıl satıyor bu adamlar ya terbiyesizliktir.
Turkcell'e verilecek çok güzel bir tepki var aslında da .........Abi daha ucuza satması gerekirken daha pahalıya nasıl satıyor bu adamlar ya terbiyesizlikti...
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bluebest 6 yıl
Bir kere Turkcell'e taahüt verecek kadar mal oldum, bir daha olmam. Ama herkes hayatında bir kez mallık yapsa Turkcell'e yeter
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DH Misafiri 6 yıl
insanlara zorla internetli telefon satıyormuşunuz gibi geliyor, internet alırsan telefonuda veririm der gibi yanlış, her kes internet kullanmıyor, bunu iyi analiz etmek gerek, adam telefonu almaya kalksa dünya para, hiç birini almam daha iyi, daha seçenekli işler yapmak lazım..
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DH Misafiri 6 yıl
1 yıldır bu telefonu beklıyorum her gün ne zaman cıkacak diye sitelerde dolaştım dergiler okudum emınım kımse benden cok beklememıstır bu telefonu ama Turkcell satıyor diye almıyorum 21 ocaga kadar bu kadar karsıyım kazıkcelle
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DH Misafiri 6 yıl
Beyler ben 8 milyon nufuslu Avusturyada Samsung Galaxy Note ilk ciktigi pahali oldugu aylarda
aylik 35€ ücretle * 24 ay
2000 dk heryöne
1000 sms heryöne
Hat ici extra 2000 dk
Sinirsiz internet
Internetten bagimsiz sinirsiz TV paketi
ve telefona da hic ücret ödemedim ve simdi daha ucuz bu tarife.
Bu kadar vatandas saf yerine konulmaz illaki taksitli sahip olmak isteyen vatandasimiz mecbur alacak alternatif yok. Acik acik adamlar diyor kazikliyoruz sizi devletinde umrumda mi
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DH Misafiri 6 yıl
biri türkcel biride noki ikiside kazıklı voyvoda gibi tam denk gelmiş ikiside milleti kerriz yerine koyan firma degilmi aman uzak durmalı bunlardan hele nokia yaw batmadımı bunlar zamanında yaptıgı hataları yani bu insanları kerriz yerine koyması sonu oldu bi tel çıkarıyo n73 sonra aynısını me diye çıkaran bi firmadan ne beklersin bence ikisinin kapısının önünden bile geçmemeli malum yaklarsa :))
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DH Misafiri 6 yıl
ben aldım çok da memnunum valla kim ne derse desin muhteşem bir telefon kıskananaanlar çatlasın :)
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LİVERPOOLYWNA 6 yıl
Nokia batmakta kararli
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dellino 6 yıl
Operatörlerden telefon alınmaz.
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DH Misafiri 6 yıl
ben zatn 29 liralık heryöne + 10 tl 'de her yöne 1000 sms alıyorum toplamda 39 tl gelmesi gerekirken bütün vergiler dahil nasıl oluyorsa 45'ten aşağı geldiğini hiç görmedim...hakkımı helal etmiyorum.
tahahütsüz 59 tl'ye verirlerse vade farksız alırım anca
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canmania 6 yıl
O kadar para verecek olsam note 2 alirim
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bluebest 6 yıl
Bir kere Turkcell'e taahüt verecek kadar mal oldum, bir daha olmam. Ama herkes hayatında bir kez mallık yapsa Turkcell'e yeter
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tttahmettt 6 yıl
pek bir kampanya olmuş çok düşünülmüş çoook buda fiyata ve paketlere yansımış
ne desek nafile...
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Exelente 6 yıl
DT-900 Kablosuz şarzı taahhüt dışında satmıyorlar mı ?
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