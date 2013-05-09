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Turkcell Superonline'dan Anneler Günü için hediyeli yarışma

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Turkcell Superonline'dan Anneler Günü için hediyeli yarışma

 Ülkemizin internet altyapısı firmalarından olan Turkcell Superonline, Türkiye’nin ilk dijital çiçeğini anneler için oluşturuyor. 

Turkcell Superonline’ın Facebook sayfasından 10-12 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek "Benim Süper Annem" yarışmasında 20 kişi ePure DECT telefon kazanacak.

Turkcell Superonline’ın resmi Facebook sayfasında düzenlenen "Benim Süper Annem" yarışmasına katılanlar, anneleri için Anneler Günü mesajlarını, hazırlanan Facebook uygulaması ile çiçek yaprağına yazarak paylaşabilecek. Paylaşılan her yaprak çiçeğe eklenerek büyümesini sağlayacak ve tüm yapraklar Türkiye’nin ilk dijital çiçeğini oluşturacak.
Yarışmaya katılanlar ayrıca Bonnyfood’dan özel indirimler de kazanma şansına sahip olacak.

http://medya.turkcell.com.tr/turkcell-superonline-dan-benim-super-annem-yarismasi-bulten_4453.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Tekno moomce 5 yıl
İlk önce hız alanını vede uploadı vede kendi altyapısını güçlendirsin yotubede rahat etsinsin millet
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Limonen 5 yıl
hayret kimse ilgilenmemiş
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