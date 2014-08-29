Turkcell T50 165 000 satış rakamına ulaştı





Turkcell'in operatör logolu ilk 4G akıllı telefonu sloganıyla piyasaya sürdüğü T50 modeli önemli bir satış rakamına ulaşırken, üretim konusunda da yeni bir haberi teknoloji dünyasına duyurdu.





Yapılan açıklamaya göre 9 Temmuz tarihinde piyasaya sürülen T50 modeli saatte ortalama 135 adet satış ile toplamda 165 000 rakamını geride bıraktı. T serisi akıllı telefonlar ise toplamda 1.7 milyon adet satış gerçekleştirdi.





Turkcell T50 ile ilgili diğer bir gelişme ise Eylül ayından itibaren cihazın Türkiye'de üretilecek olması. Bu tarihten itibaren cihaza Made in Turkey damgası vurulacak. Ancak bunun bileşenleri üretmekten ziyade ülkemizdeki fabrikalarda biraraya getirmek şeklinde algılamak daha doğru olacaktır.





Turkcell T50 modelinde 5 inçlik 720p ekran, 3G ve 4G desteği, 1.2GHz saat hızında çalışan Qualcomm MSM8926 yongaseti, Dolby Digital Plus ses teknolojisi, 16GB dahili hafıza, 1GB RAM, Android 4.4.2 işletim sistemi, 13MP çözünürlükte arka kamera, 2300mAh gücünde batarya, 7.8mm kalınlık, 130gr ağırlık şeklinde özelliker mevcut. Cihazın fiyatı 699TL.

http://medya.turkcell.com.tr/turkcell-muhendisleri-gelistirdi-turkiye-sahiplendi-bulten_6695.html