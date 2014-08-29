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Turkcell T50 165 000 satış rakamına ulaştı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Turkcell T50 165 000 satış rakamına ulaştı

Turkcell'in operatör logolu ilk 4G akıllı telefonu sloganıyla piyasaya sürdüğü T50 modeli önemli bir satış rakamına ulaşırken, üretim konusunda da yeni bir haberi teknoloji dünyasına duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre 9 Temmuz tarihinde piyasaya sürülen T50 modeli saatte ortalama 135 adet satış ile toplamda 165 000 rakamını geride bıraktı. T serisi akıllı telefonlar ise toplamda 1.7 milyon adet satış gerçekleştirdi.

Turkcell T50 ile ilgili diğer bir gelişme ise Eylül ayından itibaren cihazın Türkiye'de üretilecek olması. Bu tarihten itibaren cihaza Made in Turkey damgası vurulacak. Ancak bunun bileşenleri üretmekten ziyade ülkemizdeki fabrikalarda biraraya getirmek şeklinde algılamak daha doğru olacaktır. 

Turkcell T50 modelinde 5 inçlik 720p ekran, 3G ve 4G desteği, 1.2GHz saat hızında çalışan Qualcomm MSM8926 yongaseti, Dolby Digital Plus ses teknolojisi, 16GB dahili hafıza, 1GB RAM, Android 4.4.2 işletim sistemi, 13MP çözünürlükte arka kamera, 2300mAh gücünde batarya, 7.8mm kalınlık, 130gr ağırlık şeklinde özelliker mevcut. Cihazın fiyatı 699TL. 

http://medya.turkcell.com.tr/turkcell-muhendisleri-gelistirdi-turkiye-sahiplendi-bulten_6695.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
okan_cehapelioglu 5 yıl
normaldir bu kadar satması
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Marvin the P.A 5 yıl
2300 mAh bataryası da iyiymiş. Ben galaxy s4 mini kullanıyorum 1900 mAh. Gerçi idare ediyo.13 mp kameraya ve 16 gb hafızaya diyecek yok zaten. Fiyatı da gayet uygun. Türkiyede yapılınca 500 e falan düşer herhalde.
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e1ektronick 5 yıl
ne var bunda
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DH Misafiri 5 yıl
@Bl00dyHell
Huawei kendi işlemcisini üretiyor.
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Umutcan 5 yıl
Türkiye'nin en büyüğü olduğu halde 2014'te 4g sunamayan bir operatörün 4gli telefonu kendi markası altında satmaya çalışması ironi oluşturmuş.
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DH Misafiri 5 yıl
hangi uygulamalar silinebiliyor telefondan ? turkcellin tüm uygulamaları silinebiliyor mu?
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DH Misafiri 5 yıl
Alali 3 gun oldu ve aldigima o kadar memnunum ki. Sabahtan beri mesajlasma nette gezinme arama konusma yptim pil seviyesi %32 ve hizli aninda tepki. Bem cok memnunum. Kim bu telefon hakkinda kotu yorum yapiyorsa o zaman gitsin iphone alsin. Geyet sik guzrl hizli ve fiyatida uygun. Alacaklar varsa hic dusunmeyin alin gecin.
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CozgurY 5 yıl
turkcell gerçekten çok güzel bir telefonla ve çok güzel bir fiyatla geldi bu sefer ben telefonu çok beğendim. Telefonun montajının Türkiye'de olması ayrı bir güzel parçaların dışarıdan gelmesinin pek bi öenmi yok bence sonuçta ne olursa olsun bütün ülkeler bütürn firmalar zaten her halukarda parçayı dışardan getirtmek zorunda kalmıyorlar mı? öemli olan işin montaj ile başlaması ilerde ins ufak tefek bileşn üretiminede başlarlar... herşey adım adım en azından ilk bir adım atılmış olur.
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Glorfindel1907 5 yıl
Bence iyi rakam
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Polifemus 5 yıl
Beklemiyordum açıkçası
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kpln04 5 yıl
bu kadar orantısız telefon olmaz
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Salvodor_07 5 yıl
4g olması süper
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