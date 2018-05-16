Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone'un Ramazan ayına özel hediye internet kampanyaları

Türk Telekom Ramazan kampanyası: 10 GB internet
Türk Telekom, Ramazan ayı boyunca sahur saatlerinde kullanabileceğiniz 10 GB internet paketi hediye ediyor. 14 Haziran tarihine kadar 02:00 - 06:00 saatleri arasında geçerli internet kampanyasından faturalı ve faturasız aboneleri yararlanabiliyor.
Kampanyadan faydalanmak için SAHUR yazıp 5555’e SMS göndermek yeterli. Kampanya hakkında detaylara bu adresten ulaşabilirsiniz.
Turkcell Ramazan kampanyası: İnternet paketinizi ikiye katlıyor
Turkcell, Ramazan ayı boyunca internet paketinizi iki katına çıkarıyor. Kampanyaya katıldıktan sonra tarifenizdeki internetiniz ve ek internet paketleri iki katına katlanacak.
Kampanyadan faydalanmak için BiP uygulamasının “Keşfet” bölümünden “4.5G Ramazan Kampanyası” isimli sayfayı takip etmek yeterli. Kampanya hakkında detaylara bu adresten ulaşabilirsiniz.
Vodafone’da Ramazan kampanyası yok
Vodafone’nun Ramazan’a özel internet kampanyası bulunmuyor. Faturasız abonelerin faydalanabileceği 1 haftalık ücretsiz Sosyal ve Video Pass kampanyası dışında bir kampanya bulunmuyor.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
20GB 20 TL'ye paket verdi ramazan ayına özel ama müşterileri bunu bulduğuna şükrediyor zaten
Bu operatörler
Ne güzel uygulama yapmış adamlar daha ne istiyorsun..
Bi kızılayı gezdim aylık 5GB internet, 1000 dakika her yöne ve kendi uygulamaları için paketler verdi.. onun bunun çekmeyen dandik 100 GB 2G interneti değil 5 GB 4.5G türkcell interneti boru değil. kullanmazsan kullanma git sınırsız 2G en ile ağla.. ağzı olan taş üstüne taş koymayan ağzını kullanmadan konuşuyor böyle..
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
20053 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
turkcell, türk telekom ve