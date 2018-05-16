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Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone'un Ramazan ayına özel hediye internet kampanyaları

Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone Ramazan ayına özel kampanyalar düzenledi. Hediye internet kampanyaları ve bu kampanyalara nasıl katılacağınızı haberimizde bulabilirsiniz.
1 yıl
20,1b
1
51
Operatörler - Kurumsal Haberler
Yusuf Akbaş
Yazar
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Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone'un Ramazan ayına özel hediye internet kampanyaları
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Bugün itibariyle Ramazan ayı başladı ve ilk oruçlar tutulmaya başladı. Ramazan ayın boyunca gece saatlerinde mobil internet kullanımı artıyor. Operatörler hem Ramazan ayını kutlamak hem de internet kullanım talebine yanıt vermek adına ay boyunca çeşitli kampanyalar düzenliyor. Bu yazımızda operatörlerin internet kampanyalarını ele aldık.

Türk Telekom Ramazan kampanyası: 10 GB internet

Türk Telekom, Ramazan ayı boyunca sahur saatlerinde kullanabileceğiniz 10 GB internet paketi hediye ediyor. 14 Haziran tarihine kadar 02:00 - 06:00 saatleri arasında geçerli internet kampanyasından faturalı ve faturasız aboneleri yararlanabiliyor.

Kampanyadan faydalanmak için SAHUR yazıp 5555’e SMS göndermek yeterli. Kampanya hakkında detaylara bu adresten ulaşabilirsiniz. 

Turkcell Ramazan kampanyası: İnternet paketinizi ikiye katlıyor

Turkcell, Ramazan ayı boyunca internet paketinizi iki katına çıkarıyor. Kampanyaya katıldıktan sonra tarifenizdeki internetiniz ve ek internet paketleri iki katına katlanacak.

Kampanyadan faydalanmak için BiP uygulamasının “Keşfet” bölümünden “4.5G Ramazan Kampanyası” isimli sayfayı takip etmek yeterli. Kampanya hakkında detaylara bu adresten ulaşabilirsiniz.

Vodafone’da Ramazan kampanyası yok

Vodafone’nun Ramazan’a özel internet kampanyası bulunmuyor. Faturasız abonelerin faydalanabileceği 1 haftalık ücretsiz Sosyal ve Video Pass kampanyası dışında bir kampanya bulunmuyor.



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Whippoorwill 1 yıl en beğenilen
Andım olsun Bip denilen ucubeyi indirmeyeceğim. Her işi şu bip denilen dandik uygulamaya bağlamasınlar artık.
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keremec 1 yıl
Bu kampanyalardan yararlanabilmek için veri işleme izni vermeniz gerekiyor. Günün bir saatinde durduk yere şahin sucuklarından sucuk pastırma 100tl diye aranacağınızı bilerek kampanyaya katılın.
Bu kampanyalardan yararlanabilmek için veri işleme izni vermeniz gerekiyor. Günün bir saatinde durduk yere şahin sucuklarından sucuk pastırma 100tl diye aranac...
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2 Yanıt Yanıtla +29
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thugs_life 1 yıl
Bip i kullanıyorum son derece güzel bir uygulama faks bile atabiliyorsun, yerli uygulama görünce destek yerine köstek olanları da ayrıca kınıyorum, Türkiye deki yerli olan son operatördür Turkcell, ingiliz vodafone yada arap telekom yerine tercih edilmesi gerekiyor.
Bip i kullanıyorum son derece güzel bir uygulama faks bile atabiliyorsun, yerli uygulama görünce destek yerine köstek olanları da ayrıca kınıyorum, Türkiye deki...
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1 Yanıt Yanıtla +20
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Mobil Uzman 3 gün
Vodafone bu ramazanda hediye internet verdi mi?
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Eskiaçıksarıdesene 3 gün Mobil Uzman
Maalesef. Bana ne var? çarkından bile sürpriz bindirim çıkıyor..

20GB 20 TL'ye paket verdi ramazan ayına özel ama müşterileri bunu bulduğuna şükrediyor zaten
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zebvural 3 gün
Ramazan bereket ayıdır.
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MS4343 3 gün
Konu eskiymiş... Telekom'da bu sene bu kampanya yok galiba
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krkmz1666 3 gün
Adamın biride Turkcell interneti ramazanda katlayacak katlayacak deyip duruyordu YİNE FOS ÇIKTI
Bu operatörler
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tayfunak 1 yıl
bimcelle yokmu tt un 10gb kampanyası
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DH Misafiri 1 yıl
Whatsapp kullanınca elma şekeri veriyorlar da yalıyorsun sanki,
Ne güzel uygulama yapmış adamlar daha ne istiyorsun..
Bi kızılayı gezdim aylık 5GB internet, 1000 dakika her yöne ve kendi uygulamaları için paketler verdi.. onun bunun çekmeyen dandik 100 GB 2G interneti değil 5 GB 4.5G türkcell interneti boru değil. kullanmazsan kullanma git sınırsız 2G en ile ağla.. ağzı olan taş üstüne taş koymayan ağzını kullanmadan konuşuyor böyle..
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balamirkan 1 yıl
Bir operatör de çıkıp "sahurda iftara günlük 10gb . Hayırlı ramazanlar. " demiyor...
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Xeqona 1 yıl
turkcell den paralar yatmış
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kamilkamilov 1 yıl Xeqona
1 gb nete 10 15 tlye ödeyenler kuduruyor
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erhancam 1 yıl
Vodafone da her hafta bedava internet var sadece Ramazan da değil haber yanlış
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Cwtch 1 yıl
Turkcell yaptığı kampanyalarla diğer operatörlere hep fark attı. Yıl sonuna kadar da Turkcellli olmaya devam.
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