Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone'un Ramazan ayına özel hediye internet kampanyaları

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Bugün itibariyle Ramazan ayı başladı ve ilk oruçlar tutulmaya başladı. Ramazan ayın boyunca gece saatlerinde mobil internet kullanımı artıyor. Operatörler hem Ramazan ayını kutlamak hem de internet kullanım talebine yanıt vermek adına ay boyunca çeşitli kampanyalar düzenliyor. Bu yazımızda operatörlerin internet kampanyalarını ele aldık.

Türk Telekom Ramazan kampanyası: 10 GB internet

Türk Telekom, Ramazan ayı boyunca sahur saatlerinde kullanabileceğiniz 10 GB internet paketi hediye ediyor. 14 Haziran tarihine kadar 02:00 - 06:00 saatleri arasında geçerli internet kampanyasından faturalı ve faturasız aboneleri yararlanabiliyor.

Kampanyadan faydalanmak için SAHUR yazıp 5555’e SMS göndermek yeterli. Kampanya hakkında detaylara bu adresten ulaşabilirsiniz.

Turkcell Ramazan kampanyası: İnternet paketinizi ikiye katlıyor

Turkcell, Ramazan ayı boyunca internet paketinizi iki katına çıkarıyor. Kampanyaya katıldıktan sonra tarifenizdeki internetiniz ve ek internet paketleri iki katına katlanacak.

Kampanyadan faydalanmak için BiP uygulamasının “Keşfet” bölümünden “4.5G Ramazan Kampanyası” isimli sayfayı takip etmek yeterli. Kampanya hakkında detaylara bu adresten ulaşabilirsiniz.

Vodafone’da Ramazan kampanyası yok

Vodafone’nun Ramazan’a özel internet kampanyası bulunmuyor. Faturasız abonelerin faydalanabileceği 1 haftalık ücretsiz Sosyal ve Video Pass kampanyası dışında bir kampanya bulunmuyor.