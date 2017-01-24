Turkcell, Turk Telekom ve Vodafone ile Aselsan arasında dev anlaşma

Bu noktada rakamlar ne aşamada bilmiyoruz ancak ASELSAN tarafından geliştirilen ilk yerli baz istasyonu anteni için anlaşma sağlandı. Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom ile ASELSAN arasında gerçekleştirilen anlaşma kapsamında yerli anten kullanımına yakında başlanacak.
Yerli olanaklarla ASELSAN tarafından tasarlanan ve bir süredir prototipler üzerinden testleri gerçekleştirilen antenler şimdi ise canlı şebekelere inecek. ASELSAN’ın patentli teknolojisi olan antenler, 2G, 3G ve 4G için geriye dönük uyumluluğa da sahip. Bu arada hem Turkcell’in hem Türk Telekom’un hali hazırda kalifikasyon testleri devam etmekte olan ULAK baz istasyonu projesi için de bir ön anlaşma gerçekleştirmişti. Vodafone da sipariş geçen isimlerden olmuştu
Üç operatörün de Genel Müdür seviyesinde temsil edildiği toplantıda 2017 yılı içinde canlı şebekelerde ASELSAN üretimi antenlerin kullanılmaya başlanmasının hedeflendiği dile getirilmiş.
Kırsal Bölgelere 4.5G Altyapısı
Bu arada sizlere daha önce de aktardığımız, nüfusu 500’den az olan yerleşim bölgelerine devletin kuracağı bir baz istasyonu üzerinden üç operatörün de ortak hizmet sunmasına olanak tanıyan baz istasyonları için belirlenen 3000 noktaya hizmet götürülmüştü. Şimdi bu bölgelere ek 1500 yerleşim yeri daha belirleyen Ulaştırma Bakanlığı çok yakında bu bölgeler için de ihaleye çıkacak ve kısa süre içinde baz istasyonlarının kurulmasını sağlayacak.
Ayrıca sadece telefon hizmeti götürülen 1799 yerleşim yerinin de geniş bant internet alt yapısı ile tanışması için çalışmalara da başlanmış. Geçen sefer baz istasyonları ihalesini Turkcell kazanmış ve alt yapısı Turkcell tarafından sağlanarak tüm operatörlerin kullanımına açılmıştı.
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Mesut Abi nin bir yerde dediği gibi.
Ya o kadar ürün satıyorsun. Bilmem kaç milyar dolarlık satışın var türkiyede. Ama bir yatırımın yok.
Keşke volkswagen gibi 150 milyon araç satan firmalara Trump ın çektiği gibi rest çekilip "Ya Türkiye de fabrika kurup bilmem kaç bin işçiyi işe alırsın ya da araçlarının satışını yasaklarım" deseler. Kalifiye bir sürü kişiye ekmek kapısı açılırdı.
Her 3 şirkette müşteri memnuniyetinde - sıfırlarda. (resmen soygunculuk yapıyorlar).
çok takdir edilesi gelişmeler.
hatta kırsal alanda mobil iletişimden internetten vergi alınmasa çok daha iyi olur. özellikle uydu net ya da 3g üzerinden ucuz internet sağlanırsa insanların metropollere kaçması için bir sebebi azalmış olur. (tabi geçim derdi, sağlık konusu, eğitim durumu halen var)
bence hükümet elinden geldiğince kırsalda yaşamayı desteklemeli, yoksa büyük şehirlerde yapacak işi, kalacak yeri olmayan insan sayısı giderek artacak
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