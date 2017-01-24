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Turkcell, Turk Telekom ve Vodafone ile Aselsan arasında dev anlaşma

Aselsan’ın geliştirdiği baz istasyonu antenleri yakında Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom tarafından kullanılmaya başlanacak ancak yerlilik oranı konusunda soru işaretleri devam ediyor.
2 yıl
11,1b
1
30
Cep Telefonları
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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4.5G şebekelerinin ülkemizde kullanılmaya başlaması daha ihale sürecinden birçok eleştiriyi beraberinde getirmişti. Önce 4G sonra 4.5G denilerek başlanan ihalede yerlilik şartlarının ne kadar sağlanabildiği halen merak konusu zira yerli çözümlerle ilgili de henüz netlik kazanmış bir bilgi şu ana kadar yoktu. Bilindiği üzere operatörler ilk yıl için %30, ikinci yıl için %40, üçüncü ve sonraki dönemler içinse asgari %45 yerlilik şartını sağlamadığı takdirde cezai yaptırımla karşı karşıya kalacak.

Bu noktada rakamlar ne aşamada bilmiyoruz ancak ASELSAN tarafından geliştirilen ilk yerli baz istasyonu anteni için anlaşma sağlandı. Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom ile ASELSAN arasında gerçekleştirilen anlaşma kapsamında yerli anten kullanımına yakında başlanacak.

Yerli olanaklarla ASELSAN tarafından tasarlanan ve bir süredir prototipler üzerinden testleri gerçekleştirilen antenler şimdi ise canlı şebekelere inecek. ASELSAN’ın patentli teknolojisi olan antenler, 2G, 3G ve 4G için geriye dönük uyumluluğa da sahip. Bu arada hem Turkcell’in hem Türk Telekom’un hali hazırda kalifikasyon testleri devam etmekte olan ULAK baz istasyonu projesi için de bir ön anlaşma gerçekleştirmişti. Vodafone da sipariş geçen isimlerden olmuştu

Üç operatörün de Genel Müdür seviyesinde temsil edildiği toplantıda 2017 yılı içinde canlı şebekelerde ASELSAN üretimi antenlerin kullanılmaya başlanmasının hedeflendiği dile getirilmiş.

Görsel temsilidir

Kırsal Bölgelere 4.5G Altyapısı 

Bu arada sizlere daha önce de aktardığımız, nüfusu 500’den az olan yerleşim bölgelerine devletin kuracağı bir baz istasyonu üzerinden üç operatörün de ortak hizmet sunmasına olanak tanıyan baz istasyonları için belirlenen 3000 noktaya hizmet götürülmüştü. Şimdi bu bölgelere ek 1500 yerleşim yeri daha belirleyen Ulaştırma Bakanlığı çok yakında bu bölgeler için de ihaleye çıkacak ve kısa süre içinde baz istasyonlarının kurulmasını sağlayacak.

Ayrıca sadece telefon hizmeti götürülen 1799 yerleşim yerinin de geniş bant internet alt yapısı ile tanışması için çalışmalara da başlanmış. Geçen sefer baz istasyonları ihalesini Turkcell kazanmış ve alt yapısı Turkcell tarafından sağlanarak tüm operatörlerin kullanımına açılmıştı.


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alperend 2 yıl en beğenilen
Kucuk yerlerde 3 operatorde cekecek ne kadar guzel bi gelisme ozellikle jandarmalar icin
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DH Misafiri 2 yıl
Başlıyor değil Başlanıyor olmalı
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DH Misafiri 2 yıl
Buyrun burdan yakın, daha fiberin hızını artıramadık, bi de 4g nin hızlı olmasını bekliyoruz.
[image]http://www.speedtest.net/result/5995030633.png"[/image]
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DH Misafiri 2 yıl
Sn Türkcell Aydın Nazilli OVACIK MAHALLESŞ 3G canlı şebekesi ve 4.5G gelmesi Arz ederim Görüntülü Görüşme Sesli Görüşme internet ve Tv Nadir kullanıyoruz sizden ricam 3G 4.5G yatırımı yapın 3G var ama zayıf cekiyor lütfen
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simcell 2 yıl
Bu yaz yaptığım ege turunda 4.5G Turkcell'de bile sıkıntılıydı. Yanımdaki arkadaşlardan Türk Telekom ve Vodafone kullananlar vardı Vodafone çok sık 2G'ye düştü Türk Telekom'un hiç çekmediği çok nokta gördüm. Önceki sene yaptığım karadeniz turunda 4.5G daha yoktu bu sebeple 2G 3G olarak kıyaslama yapabilirim. Karadeniz turunda da Turkcell açık ara öndeydi Vodafone çok az bölgede 3G veriyordu o da merkezlerde ve köylerde çekmediği çok oluyordu ama Türk Telekom en kötüsüydü. Merkezden 3-4 km uzaklaşınca Türk Telekom'un hiç olmadığı çok bölge gördüm. Kısmetse bu yaz Akdeniz ve İç Anadolu turu yapmayı planlıyorum bu sefer telefona 2 sim kart takıp iki operatöründe ne durumda olduğuna bakmaya çalışacağım.
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DigitalWorld 2 yıl
Valla güzel gelişmeler.
Mesut Abi nin bir yerde dediği gibi.
Ya o kadar ürün satıyorsun. Bilmem kaç milyar dolarlık satışın var türkiyede. Ama bir yatırımın yok.
Keşke volkswagen gibi 150 milyon araç satan firmalara Trump ın çektiği gibi rest çekilip "Ya Türkiye de fabrika kurup bilmem kaç bin işçiyi işe alırsın ya da araçlarının satışını yasaklarım" deseler. Kalifiye bir sürü kişiye ekmek kapısı açılırdı.
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edirneli86 2 yıl
Çok iyi bir gelişme
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apodur 2 yıl
Haber için teşekkür ederiz.
Her 3 şirkette müşteri memnuniyetinde - sıfırlarda. (resmen soygunculuk yapıyorlar).
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dr_mrh 2 yıl
kırsal alana bu tip yatırımların çok daha artarak yapılması lazım, yoksa insanımız metropollerde yaşamaya itilecek. köylerde zaten nufus kalmadı olan insanlarda kaçacak.
çok takdir edilesi gelişmeler.
hatta kırsal alanda mobil iletişimden internetten vergi alınmasa çok daha iyi olur. özellikle uydu net ya da 3g üzerinden ucuz internet sağlanırsa insanların metropollere kaçması için bir sebebi azalmış olur. (tabi geçim derdi, sağlık konusu, eğitim durumu halen var)
bence hükümet elinden geldiğince kırsalda yaşamayı desteklemeli, yoksa büyük şehirlerde yapacak işi, kalacak yeri olmayan insan sayısı giderek artacak
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İl teber 2 yıl
Aselsan ileriye dönük çalışmalarını hızlandırır ve 5G teknolojisine ilk geçenlerden biri oluruz inşallah.
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underlater 2 yıl
Ne kadarda Anteni Aselsan üretmiş olsa da halen içinde kullanılan chipleri, işlemcileri kondansatörleri vs. vs. biz üretmiyoruz maalesef! Yerli ama ne kadar yerli...
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sis651 2 yıl underlater
Parça yerliliği de önemli ama son ürünün yerliliği şu açıdan önemli. Satın alınan çiplerin ve diğer komponentlerin maliyeti son ürün maliyetinin ne kadarını oluşturuyor? Telekom ürünleri pahalı ürünler. Bir donanım binlerce dolara alınırken içindeki çiplerin fiyatları ne durumda hani. Eğer bu şekilde çiplerin maliyeti son donanımın maliyetine oranla daha ucuzsa ve bu aradaki fark Aseslan'a yarıyorsa bu da önemli hani. Ürünün fiyatının tamamı yurtdışına gideceğine daha az bir kısmı gidecek mesela...
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