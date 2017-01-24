Turkcell, Turk Telekom ve Vodafone ile Aselsan arasında dev anlaşma





4.5G şebekelerinin ülkemizde kullanılmaya başlaması daha ihale sürecinden birçok eleştiriyi beraberinde getirmişti. Önce 4G sonra 4.5G denilerek başlanan ihalede yerlilik şartlarının ne kadar sağlanabildiği halen merak konusu zira yerli çözümlerle ilgili de henüz netlik kazanmış bir bilgi şu ana kadar yoktu. Bilindiği üzere operatörler ilk yıl için %30, ikinci yıl için %40, üçüncü ve sonraki dönemler içinse asgari %45 yerlilik şartını sağlamadığı takdirde cezai yaptırımla karşı karşıya kalacak.

Bu noktada rakamlar ne aşamada bilmiyoruz ancak ASELSAN tarafından geliştirilen ilk yerli baz istasyonu anteni için anlaşma sağlandı. Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom ile ASELSAN arasında gerçekleştirilen anlaşma kapsamında yerli anten kullanımına yakında başlanacak.

Yerli olanaklarla ASELSAN tarafından tasarlanan ve bir süredir prototipler üzerinden testleri gerçekleştirilen antenler şimdi ise canlı şebekelere inecek. ASELSAN’ın patentli teknolojisi olan antenler, 2G, 3G ve 4G için geriye dönük uyumluluğa da sahip. Bu arada hem Turkcell’in hem Türk Telekom’un hali hazırda kalifikasyon testleri devam etmekte olan ULAK baz istasyonu projesi için de bir ön anlaşma gerçekleştirmişti. Vodafone da sipariş geçen isimlerden olmuştu

Üç operatörün de Genel Müdür seviyesinde temsil edildiği toplantıda 2017 yılı içinde canlı şebekelerde ASELSAN üretimi antenlerin kullanılmaya başlanmasının hedeflendiği dile getirilmiş.

Görsel temsilidir

Kırsal Bölgelere 4.5G Altyapısı

Bu arada sizlere daha önce de aktardığımız, nüfusu 500’den az olan yerleşim bölgelerine devletin kuracağı bir baz istasyonu üzerinden üç operatörün de ortak hizmet sunmasına olanak tanıyan baz istasyonları için belirlenen 3000 noktaya hizmet götürülmüştü. Şimdi bu bölgelere ek 1500 yerleşim yeri daha belirleyen Ulaştırma Bakanlığı çok yakında bu bölgeler için de ihaleye çıkacak ve kısa süre içinde baz istasyonlarının kurulmasını sağlayacak.

Ayrıca sadece telefon hizmeti götürülen 1799 yerleşim yerinin de geniş bant internet alt yapısı ile tanışması için çalışmalara da başlanmış. Geçen sefer baz istasyonları ihalesini Turkcell kazanmış ve alt yapısı Turkcell tarafından sağlanarak tüm operatörlerin kullanımına açılmıştı.