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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Turkcell: "Türkiye'nin kule pazarından hak ettiği payı alması an meselesi"

Turkcell iştiraki olarak kurulan Global Tower Genel Müdürü Nihat Narin, dünya GSM sektörünün çok kazandıran pazarı kule endüstrisinden Türkiye'nin de hak ettiği payın an meselesi olduğunu söyledi.
11 ay
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Turkcell:
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GSM pazarında penetrasyon oranlarının artması yeni fırsat alanlarını da beraberinde getiriyor. Bu alanların başında gelen kule endüstrisi, bugüne kadar sadece “kanser yapar mı, yapmaz mı?” başlığıyla konuşuluyordu. Fakat şimdilerde dünyanın pek çok yerinde önemli bir iş koluna dönüşmeye başladı. Turkcell iştiraki olarak kurulan Global Tower’ın Genel Müdürü Nihat Narin, Türkiye’nin de bu pazardan hak ettiği payı almasının an meselesi olduğunu söyledi.

Global Tower tarafından belirtilene göre, sadece Hindistan’da 2020’ye kadar 130 bin yeni kulenin piyasaya çıkması bekleniyor. Asya’da ise açıklanan rakamlara göre 3 milyonu aşkın kule bulunuyor. Amerika, Asya ve Hindistan’ın lider konumunda bulunduğu kule endüstrisi yılda yüzde 15-20’lik büyüme ivmesini sürdürüyor. Yatırımcısının yüzünü güldüren bu pazarda Türkiye’nin de hak ettiği payı alması için tek gerekenin kuleleri GSM lisansının bir parçası olmaktan çıkarmak ve bağımsız büyümelerinin kapılarını açmak olduğu söyleniyor.

Türkiye'de pazar hızla büyüyebilir

Yüksek temettü verimiyle dünya piyasalarında öne çıkan kuleler, öngörülebilir ve enflasyona endeksli gelirleriyle de yatırımcılar açısından cazibesini arttırıyor. Aynı zamanda çoklu kiracılığa dayanan iş modeli nedeniyle yüksek nakit dönüşüm hızı elde ediyor. Tarım, turizm veya yaşam alanı olarak kullanılamayacak arsa ve arazilerin de bu yatırımlarla değerine değer kattığı belirtiliyor. Ülkemizde ise bu pazarın gelişimine katkıda bulunan şirketler arasında Global Tower bulunuyor.

Konuyla ilgili Nihat Narin’in açıklamaları şu şekilde; “Sektörde olağanüstü hızla artan data trafiğini taşımanın da tek yolu kule sayısını artırmak ancak bu bağlamda mükerrer yatırımın önlenmesi önemli. Dünyada pazarın nasıl büyük bir hızla büyüdüğünü gözlemliyoruz. Sırf ABD’de American Tower’ın 62 milyar dolar değerinde olması bile bize kule endüstrisinin geleceğiyle ilgili önemli ipuçları veriyor. Yatırımcıların Türkiye’ye ilgisini ve bu sektöre olan inancını görüyoruz. Mükerrer yatırımın önlenmesi ve yabancı sermaye girişinin de artmasıyla ülkemizde de sektörün çift haneli büyüme ivmesini sürdüreceğinden kuşkumuz bulunmuyor.

Kulelerin operatörlerin verimliliği için de avantajlar sunduğu belirtiliyor. Ortak kule kullanımı ve mobil operatörler arasında yapılan altyapı yatırım paylaşımı, önemli ölçüde kaynak tasarrufu sağlıyor. Türkiye’de bugün 3 mobil operatörün yıllık ortalama kule yatırımının 65-70 milyon TL seviyesinde olduğu söyleniyor. Global Tower, kule yapım şirketlerinin bu rakamı 25-30 milyon TL seviyesine indirebileceğini belirtiyor.


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astegon 11 ay en beğenilen
Yuh arkadaş. Aria zamanında piyasaya girdi, o zamanın hükümeti de lisans parasını yükselt dedi, Aria da ulusal roaming olursa tamamdır, söz mü dedi. Hükümet söz dedi. Turkcell "Bana ne aga ben yatırım yaptım o fiyata roaming yapmam, hem de rakibime" dedi Aria döndü hükümete "e ne olacak, milyar dolarlar gömdüm" dedi.
Sonrası malum. Aycell ile birleştirme, TT içerisine yedirerek Avea olma vs vs vs.
Şimdi de "ortak kule" diyorlar.
Peh.
Yuh arkadaş. Aria zamanında piyasaya girdi, o zamanın hükümeti de lisans parasını yükselt dedi, Aria da ulusal roaming olursa tamamdır, söz mü dedi. Hükümet sö...
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astegon 11 ay
Gece geldi detay yazalım biraz gençler bilgilensin. [Tamamen kendi yorumlarım ve yaşadıklarımdır]
Sene 1993 zamanları. KVK'nın V'si olan arkadaş , ki şimdinin çok çok zenginlerinden birisidir, Finlandiyada çalıştığı dönemde GSM sektörünü görüp "Aha bunu TR'de uygulasam paraya para demem" diyip TR ye gelir. Büyük holdinglere gider öyle ya da böyle. Anlattığı, zamanın ütopik görünen şeyi - ki şimdilerde muazzam bir şey oldu, bıyık altından gülmeler, "yaw he he" diyerek sırtının sıvazlanması ile biter. Buna koca Koç ve Sabancı dahildir. KVK'nın 1. K'sı sinerjiyi ve parayı görür yatırıma başlar. KVK kurulur.
Devlet ile arası iyi olan K bu konuda önlenemez bir durum olduğundan bahisle şirketi kutuyor. Uzan da uyanık. O zamanlar da devlete yakın. İki şirket kuruluyor. Önce TCELL sonra TLSM. 500 milyon $ karşılığında. Ancak bu para yıllar, yıllar sonra ödendi bunu da belirteyim.
Neyse konuya dönelim, iki adet GSM 900 şebekesi onayı alıp kuleleri kurmaya başlarlar. Önce istanbul, sonra ankara, izmir derken cep telefonları (2g) hayatımıza girmeye başlar. Hatta hatırlarım her gün Hürriyet gazetesinin bir köşesinde Turkcell'in minik bi reklamı ve kaç adet abone olduğuna dair bilgiler verirlerdi.
Bu bir süre böyle devam eder. Pazar payları da %50-%50 şeklinde gidiyordur. O zamanların tek tarifesi standard tarife. Konuştukça ödersin. 6 sn'de 1 atar. Hatırlarım 15-20 dk konuşsak 96-97 parası ile 20-25 TL fatura gelirdi. SMS interconnect olmadığı için sadece şebeke içi mümkündü. Yurtdışı SMS Center numarası bulup diğer şebekedeki aboneye SMS atardık.
Bir süre sonra KVK'nın K ve V'si durumdan rahatsız olur ve hepinizin bildiği üzere bazı güzellemeler yapılarak (!) UBAK Müsteşar yardımcısının çeşitli oyunları ve siyasi baskı ile Telsim'in "gerekli yatırımları yapmadığı, aboneleri mağdur ettiği, şikayetlerin olduğu" gibi bahanelerle 6 aylığına abone alımı engellenir.
İşte o dakikadan sonra patlama aşamasında olan GSM sektöründe rüzgarı arkasına alan TCELL alır başını gider. 6 ay sonra telsim yine abone almaya başlasa da yaşananlar ve aradaki süreçten dolayı kötü şekilde etkilenir ve hep geriden gelmeye başlar.
Peki diyeceksiniz bu direk mevzusu ile alakası ne. O da 1999 yıllarına gelindiğinde anlaşılır. 3G'ye ilerleyen ve 2.5 G aşamasında olan şebekelerde pazar büyümekte ve yeni oyuncuları işin içine sokarak lisans geliri için devletin ağzı sulanmaktadır.
GSM 1800 ihalesine çıkılır. Bir önceki treni kaçıran ve dizini döven sabancı bile ilgilenmektedir. Koç da ilgilenmektedir.
arsiv.ntv.com.tr/...
Telecom Italia ve İş Bankası ortaklığı ile Aria 7 Ağustosta 2.5 milyar dolar rekor ücret ile lisansı alır. Bu kadar yüksek vermesinin temel sebebi sözleşmedeki ulusal roaming maddesidir.
arsiv.ntv.com.tr/...
Tcell de Telsim de anlaşmaya uyarlar ama "kapsama alanı kullanım bedeli" olarak kazığı çaka çaka uygulamaya kalkarlar.
Kısmen de haklılardır çünkü iki firma da yıllardır direk ve baz yatırımı yapmakta, santraller kurmaktadır.
Ancak Aria vızıldamaya başlar. Ulusal roaming diye tutturur.
turk-internet.com/...
Tabi devlette kendine bir şebeke kurar. Adı da Aycell. O da 4. oyuncu olarak başlar. Ama tel tel dökülürler. Ucuz fiyatları ile bir dönem ben de kullanmıştım ve en merkezi yerde şebeke meşgul alırdım. Sonuç itibariyle olan da çekilen aria ve aycell'in birleşerek avea olması. Lisansın 1 taneye indirgenmesi...
hurriyet.com.tr/...
Çok uzattım.
Ulusal roaming olmadı, zordu, ama devlet regüle edeceğine şirketlerin kucağına oturup durdu. Herkesi memnun edemezsini bu konuda.
Oysa bu konuda kararlı olsa ve şimdiki gibi "Hayır kardeşim ulusal roaming olacak, ücreti de bu kadardır max" dese şimdi onbinlerce direk, on binlerde enerji nakil hattı olmayacaktı. Belki de bu kadar direk ile dağ bayır her yerde en kötü 2.5 G çekecekti.
Bugün BTK onayı olmadan hiç bir telekom operatörü tarife açıklayamıyor. Keşke o zaman da böyle kararlı bir duruş sergilenseydi.
Ben TCELL'in bu açıklamasını da manidar bulmaktayım.
Gece geldi detay yazalım biraz gençler bilgilensin. [Tamamen kendi yorumlarım ve yaşadıklarımdır]Sene 1993 zamanları. KVK'nın V'si olan arkadaş , ki şimdin...
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astegon 11 ay sis651
TR'deki GSM sektorünün böyle olmasının 2 sebebi vardır.
Birisi zamanın hükümeti (o Telsim'e ceza verip 6 ay abone alımına kapatan UBAK Müsteşar Yardımcısına ben ...... neyse)
Öteki de TCELL'dir.
Şimdi de BTK GSM sektörünün gelişmesini engellemekte.
Yazık.
TR'deki GSM sektorünün böyle olmasının 2 sebebi vardır.Birisi zamanın hükümeti (o Telsim'e ceza verip 6 ay abone alımına kapatan UBAK Müsteşar Yardımcısına...
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astegon 11 ay
Ben Telekom'a özel statü verilmesine karşı değilim. Ama işletmesel anlamda eski zamanlar yok. Dünya inanılmaz derecede global oldu zaten. Yetişmiş , gayet iyi yetişmiş personel de var. 2000'li yıllar öncesi gibi değil artık. Kaynaklara erişim olsun, yeni teknolojileri takip olsun büyük fark oluştu son 20 yılda.
2026 yılında özel bir statü verilir mi bilemem ama Telekom'un devletin yönetiminde olmasını ulusal güvenlik açısından daha olumlu bulmaktayım. Ha belki işletmesini farklı bir yapıya verir ama bugünkü gibi blok bir hisse satışını ben hiç doğru bulmuyorum. Büyük, çok büyük bir değerdir Telekom.
Şimdi ben mevcuttaki altyapının rekabete açılmasını doğru bulmuyorum zira bizdeki ticaret anlayışı belli, yasalar ve denetimin ne durumda olduğu belli iken böyle bir hamle sektörü tamamen Servis Sağlayıcılarının insafına bırakmaktan farksız olur diye düşünüyorum.

Bu cümlenize katılmamaktayım. İlk başta da belirttim 20 sene öncesi gibi değil artık. Yetişmiş iyi elemanlar, yöneticiler de var. Bu hali ile sizce çok mu iyi? ISP tarafında ana oyuncu Telekom, e kendini var etmek için yüzlerce km fiber döşeyen ama tek amacı interconnection ücretlerini azaltmak olan bir Turkcell var. Babalarının hayrına döşemediler o fiberleri. E son kullanıcıya da fiber üzerinden hizmet vermek için hem Rekabet kurumuna hem BTK'ya başvurdular. OK dendi. ISP olarak hizmet veriyor ama ağırlıklı olarak Telekom'un ana omurgası üzerinde takılmak zorunda kalıyorlar. Yurtdışı çıkışlarının ağırlığı Telekomda. Vodafone'da bir şeyler yapmak istedi ama fiber internet verme aşamasında tamamen çuvalladılar. Onlar Turkcell'den çok daha az fiber çekti ve tek amacı adam gibi 4G hizmeti vermekti onu da beceremediler. Şimdilerde de "Acaba TR'den çıksak mı? Bu şebekeyi satsak mı?" analizleri yapılıyor Vodafone tarafında.
Ülkede yanlış yapılan şey Telekom serbestleşmesinin çok ama çok geç yapılması. Üzerine %55'lik blok özelleştirme ve TTNET gibi bir şirketin kurularak Rekabet kurumundan onay alması ile hem toptan hem perakende satışta ülkedeki tüm iletişimin altyapısına sahip şirketler grubunun monopol olması. Bunu kırmanın tek yolu altyapıyı BTK kontrolünde şirketler üzerinden özel teşebbüslere açmak.
Ama bugünkü mobil tarifeler olsun sabit tarifeler olsun hepsinde "Son sözü ben söylerim" BTK modeli ile değil. BTK gerekli gördüğü zamanlarda kamu yararına müdahale edebilmeli. Bunu da Rekabet Kurumu ile birlikte yapabilmelidir.
Bakın altyapı konusunda tek yatırımı devlet yapsın da demiyorum. Bunu yapana misal ana omurga'dan daha uygun fiyata hak vermenin önü açılabilir. Böylelikle devletin yönetimi altında en ücra köşelere 5G olsun, fiber olsun, diğer teknolojileri götürme şansımız doğal.
Gelelim en önemli meseleye; IPX meselesine. Dedikleriniz konusunda çok haklısınız. Bunu Telekom bu hali ile yapamıyorsa bundan sonra için çok zor. Data center'lar açısından tam bir hilkat garibesi durum var. Benim hosting'im var. üzerinde kendi sitem dahil 3-5 site var ve ben bunun için yurdışını tercih ettim. Hem çok daha uygundu hem de sunduğu hizmetler türk şirketlerden daha iyiydi. Türkiyedeki şirketlerin çoğu da reseller olanlar. Kendi sistemleri olanlar da daha yeni yeni y.dışı ile rekabet edilebilir fiyatlara gelmekte.
[Geçtiğimiz aylarda çok araştırdım maalesef durum bu]
IPX ile belli bir oranda çıkış bağlantılarında ödenen dolarları geriye çekebiliriz. Bunun için de büyük veri merkezleri kurmak, büyük büyük firmalar için (özellikle Google, Facebook, Microsoft, Yandex, Twitter vb) cazibe merkezi haline getirmek lazım. vergi avantajları, sigorta kolaylıkları, daha uygun connection fiyatları vb.
Devlet oyuncu olmasın, ama büyüklük yapsın. Sistem onun olsun ama işletmesini yaptırsın. Blok olarak değil parça parça. Komple verdik ne oldu? OGER battı gitti. Şimdi bankaların oldu Telekom. Seçimin geçmesi ve OHAL'in kalkması bekleniyor.
Mobilde ise yine 20 senelik bir rezaleti BTK döve döve de olsa bir yere getirdi. Ama yeterli olmuyor. Bu konuda da başka bir modele doğru gitmek lazım. Yoksa 4G'den sonra 3-4 yıla 5G'ye doğru düzgün geçemeyebiliriz.
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sis651 11 ay astegon
Hocam, devlet büyüklük yapsın da bu sadece firmalara vergi indirimi vs. imkanlar sağlamakla olmuyor. Aklına gelen siteyi engelleyen bir ülkeyiz. Zamanında az Google uygulamalarını engellemedik. Şimdi de Google yanaşmak bile istemiyor ülkeye. Tek Google değil, diğerlerinin de çekincesi.
Turkcell'in takdir ettiğim yanı adamlar kazık fiyata hizmet veriyor ama hizmeti iyi de veriyor, kendi kârlılığını da sürdürmesini beceriyor. Adamlar para gelecek işe giriyor, gereğinden fazlasını ödemiyor, gereksiz masrafa da garip uygulamaları dışında girmiyor. Ekim ayında Turkcell hattımda yurtdışı sitelerde bir ağırlaşma sezdim. Hemen traceroute ile kontrol ettim. Önceden Turkcell yurtdışı çıkışını Interroute üstünden yaparken ucuz Seabone'a geçmiş ve ping süresi olarak fark olmasa da sayfaların şakır şakır akıcılığı azalmıştı.
Hosting hizmetlerinin yurtdışı fiyatlar ile mücadele etmesi zor. Yine baya yol katedildi ama. Türk Telekom'un çok eskiden yurtdışından yurtiçine aldığın siteye servise indirimli fiyat verme durumları vardı ama çoğu küçük siteye de hitap etmiyor. Zaten artık bu tür siteler ciddi trafik de taşımıyor. Ana trafik sosyal medya ve video sitelerinde ki çoğu yurtdışı. Trafik yurtiçi kalsın diye zamanında video sitesi olarak izlesene, akilli.tv vs. kullandığım oldu ama Youtube kendini geliştirdi, bunlar hep aynı kaldı ya da geri gitti. İşler böyle zor.
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Ö1f1 11 ay astegon
Cevap yazacağım
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astegon 11 ay
Ben Telekom'a özel statü verilmesine karşı değilim. Ama işletmesel anlamda eski zamanlar yok. Dünya inanılmaz derecede global oldu zaten. Yetişmiş , gayet iyi yetişmiş personel de var. 2000'li yıllar öncesi gibi değil artık. Kaynaklara erişim olsun, yeni teknolojileri takip olsun büyük fark oluştu son 20 yılda.
2026 yılında özel bir statü verilir mi bilemem ama Telekom'un devletin yönetiminde olmasını ulusal güvenlik açısından daha olumlu bulmaktayım. Ha belki işletmesini farklı bir yapıya verir ama bugünkü gibi blok bir hisse satışını ben hiç doğru bulmuyorum. Büyük, çok büyük bir değerdir Telekom.
Şimdi ben mevcuttaki altyapının rekabete açılmasını doğru bulmuyorum zira bizdeki ticaret anlayışı belli, yasalar ve denetimin ne durumda olduğu belli iken böyle bir hamle sektörü tamamen Servis Sağlayıcılarının insafına bırakmaktan farksız olur diye düşünüyorum.

Bu cümlenize katılmamaktayım. İlk başta da belirttim 20 sene öncesi gibi değil artık. Yetişmiş iyi elemanlar, yöneticiler de var. Bu hali ile sizce çok mu iyi? ISP tarafında ana oyuncu Telekom, e kendini var etmek için yüzlerce km fiber döşeyen ama tek amacı interconnection ücretlerini azaltmak olan bir Turkcell var. Babalarının hayrına döşemediler o fiberleri. E son kullanıcıya da fiber üzerinden hizmet vermek için hem Rekabet kurumuna hem BTK'ya başvurdular. OK dendi. ISP olarak hizmet veriyor ama ağırlıklı olarak Telekom'un ana omurgası üzerinde takılmak zorunda kalıyorlar. Yurtdışı çıkışlarının ağırlığı Telekomda. Vodafone'da bir şeyler yapmak istedi ama fiber internet verme aşamasında tamamen çuvalladılar. Onlar Turkcell'den çok daha az fiber çekti ve tek amacı adam gibi 4G hizmeti vermekti onu da beceremediler. Şimdilerde de "Acaba TR'den çıksak mı? Bu şebekeyi satsak mı?" analizleri yapılıyor Vodafone tarafında.
Ülkede yanlış yapılan şey Telekom serbestleşmesinin çok ama çok geç yapılması. Üzerine %55'lik blok özelleştirme ve TTNET gibi bir şirketin kurularak Rekabet kurumundan onay alması ile hem toptan hem perakende satışta ülkedeki tüm iletişimin altyapısına sahip şirketler grubunun monopol olması. Bunu kırmanın tek yolu altyapıyı BTK kontrolünde şirketler üzerinden özel teşebbüslere açmak.
Ama bugünkü mobil tarifeler olsun sabit tarifeler olsun hepsinde "Son sözü ben söylerim" BTK modeli ile değil. BTK gerekli gördüğü zamanlarda kamu yararına müdahale edebilmeli. Bunu da Rekabet Kurumu ile birlikte yapabilmelidir.
Bakın altyapı konusunda tek yatırımı devlet yapsın da demiyorum. Bunu yapana misal ana omurga'dan daha uygun fiyata hak vermenin önü açılabilir. Böylelikle devletin yönetimi altında en ücra köşelere 5G olsun, fiber olsun, diğer teknolojileri götürme şansımız doğal.
Gelelim en önemli meseleye; IPX meselesine. Dedikleriniz konusunda çok haklısınız. Bunu Telekom bu hali ile yapamıyorsa bundan sonra için çok zor. Data center'lar açısından tam bir hilkat garibesi durum var. Benim hosting'im var. üzerinde kendi sitem dahil 3-5 site var ve ben bunun için yurdışını tercih ettim. Hem çok daha uygundu hem de sunduğu hizmetler türk şirketlerden daha iyiydi. Türkiyedeki şirketlerin çoğu da reseller olanlar. Kendi sistemleri olanlar da daha yeni yeni y.dışı ile rekabet edilebilir fiyatlara gelmekte.
[Geçtiğimiz aylarda çok araştırdım maalesef durum bu]
IPX ile belli bir oranda çıkış bağlantılarında ödenen dolarları geriye çekebiliriz. Bunun için de büyük veri merkezleri kurmak, büyük büyük firmalar için (özellikle Google, Facebook, Microsoft, Yandex, Twitter vb) cazibe merkezi haline getirmek lazım. vergi avantajları, sigorta kolaylıkları, daha uygun connection fiyatları vb.
Devlet oyuncu olmasın, ama büyüklük yapsın. Sistem onun olsun ama işletmesini yaptırsın. Blok olarak değil parça parça. Komple verdik ne oldu? OGER battı gitti. Şimdi bankaların oldu Telekom. Seçimin geçmesi ve OHAL'in kalkması bekleniyor.
Mobilde ise yine 20 senelik bir rezaleti BTK döve döve de olsa bir yere getirdi. Ama yeterli olmuyor. Bu konuda da başka bir modele doğru gitmek lazım. Yoksa 4G'den sonra 3-4 yıla 5G'ye doğru düzgün geçemeyebiliriz.
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astegon 11 ay
Hah tam benim uzmanı olduğum konulara geldik şu an mobildeyim gece uzun uzun yazarım bu konuda çok fazla dertliyim zaten.
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sis651 11 ay astegon
Yazınca bir mention koduna ekleyiverin beni de, kaçıyor sonra. :)
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astegon 11 ay Ö1f1
Hocam mobilde bu alt-yapı çok zor ama tt halen devletin. 2026 da eğer ihale edilmezse tüm malvarlıkları ile devlete geçecek halka açık kısmı hariç.
Benim onerim de "devlet perakendeci olmasın" önerisi. Şirketler kurulsun ulusal local ISP ler gelsin btk gözetiminde (mobildeki gibi dikta şeklinde degil) rekabete açsın fiber ve bakır altyapıyı.
Eskiden ekolay marketweb vb şirketler vardı hepsi tek tek kapattı. Neden olmasın yeniden
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Ö1f1 11 ay astegon
Hocam ben daha çok devletin Türk Telekom'a özerk statü vermesini savunuyorum aynı THY gibi. Zira bizim devletimiz telekomünikasyon şirketi işletmeyi beceremiyor. Altyapıyı bir kez kuralım sonra işimiz bitsin gelsin paralar gözüyle bakıldı hep ancak sektörün tabiatı gereği böyle bir şekilde işlemez bu iş. Bu sebeple Türk Telekom'a özerk statü vererek devlet yalnızca hissedar olacak gerisi halka açık olacak. Türk Telekom sadece temettü ve vergisini verecek devlete, devlet de şirketin işleyişine dokunmayacak. Haliyle şirketin üzerinde gerek devlet gerekse de özel baskısı olmadığı için şirket daha rahat hareket edebilecek diye düşünüyorum. Zaten istikamet de ister istemez bu seçeneğe doğru gibi gözüküyor zira Oger battığı için Oger'in alacaklısı olan bankalar bir şirket kurup Oger'in hisselerini devralacaklar ve bu şirketi satmaya çalışacaklar. Muhtemelen de 8 sene kirası kalmış hisseleri de bir Allah'ın kuluna satamayacaklar ve 2026'ya kadar bankalar temettüden paylarını alabilecek sadece. 2026'dan sonra ise devletin mecburen özerk statü vermek durumunda kalacağını düşünüyorum.
Şimdi ben mevcuttaki altyapının rekabete açılmasını doğru bulmuyorum zira bizdeki ticaret anlayışı belli, yasalar ve denetimin ne durumda olduğu belli iken böyle bir hamle sektörü tamamen Servis Sağlayıcılarının insafına bırakmaktan farksız olur diye düşünüyorum. Mesela yanlış bilmiyor isem zamanında İngiltere'de British Telecom ve Çin'de China Telecom ile bu dediğiniz yöntem denendi ancak başarılı olamadı bildiğim kadarıyla. Neticede ISS'ler arasında bir altyapı rekabeti olsun ki homepass genişlesin. Şuan Türk Telekom'un 262 bin km fiber ağı var. eğer son iki seneki performans ile devam ederseler 5 seneye bu uzunluğu 400 bin km'ye çıkartabilirler. Alternatif ISS'ler de kaçmak ve kiralamaktan ziyade kendi çaplarında yatırımlarını yapsalar ülkede şuankinden çok daha büyük bir altyapı oluşur. Mesela koskoca Turkcell geçen sene toplamda 3bin km fiber döşedi, ayıp yani bu tamamen kaçmak mobilde ne güzel yatırımları var, tüm şehirlere fiberlerini ulaştırıp mobili besleyince hemen su koyverdiler. Bir de işin son kullanıcıya bakan kısmı haricinde veri kısmı da var ki bu konuda çooook fazla yol almamız gerekiyor. Veri merkezleri konusunda müşterek bir politika izlemek daha geçen sene aklına geldi devletin. Veri ihtalatını azaltabilmeiliyiz ki yani trafiği yurt içişnde arttırabilmeliyiz ki bu sektör büyüsün, en büyük maliyet kaleminde birisi azalsın. Bunun için de yurtdışındaki hizmetleri burada da barındırmamız gerekiyor. Ama hangi sistem olursa olsun devletin asla oyuncu olmaması gerekiyor yalnızca düzenleyici olması gerekiyor, bu sektör devlete göre değil.
Bir de ben ISS'lerin yurtdışına da açılamlarını istiyorum. Tabi ki bu duruda iki şirket yapabilir bunu Türk Telekom ve Turkcell. Aslında ikisinin ana faaliyet alanı farklı olduğu için istenirse çok büyük çapta birlikte hizmet sunabilirler istenirse.
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astegon 11 ay Ö1f1
Olmalı. Hatta baz ve santral konsolidasyonu ile daha geniş alanlarda hizmet verilebilmeli. Yerel baz istasyonları ile eskiler konsolide edilebilir neden olmasın.
Ama ben tüm altyapının devletin mali olduğu konusunda şüpheliyim. Yani TT harici turkcell ve vodafone fiberleri kendisi için değil de devlet için mi çekti. Sanmam. Değişik anlaşmalar var bunu ben de biliyorum ama hepsi devletin demek ne kadar doğru.
Tcell bazlar arasi fiber çekerek arabaglanti hizmet ücretini çok ciddi düşürdü. 4g ile zaten yapması gerekiyordu ama erkenden yapmaya başladı. Sanmıyorum ki al devlet senin olsun sana feda olsun desin
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Ö1f1 11 ay astegon
Başka bir ihtimal yok yoksa devlet lisanslarını iptal ederse ne yapacaklar. Ha tabi ki devlet imtiyazı elinde bulndurur ama birinin altyapısını başkasına devredeceğini zannetmiyorum, sorun çıkar zira dediğiniz gibi kimse babasının hayrına yapmıyor yatırımı.
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astegon 11 ay
Zaten şu anda 3 operatör eğer BTK olmasa sağma işini yapacaktı. BTK sayesinde olmuyor.
Ama şu var, operatörler kendi içinde tarife paketlerine göre QoS yapmakta. Misal TCELL platinum abonelerine önceliklendirme yapmakta.
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Ö1f1 11 ay
Mesela sabitte de benzer bir paylaşım modeli gündemde bu sıralar. Ama bu lez akıllıca hazırladılar. Kiracı ISS (KS) hat sahibi ISS'den (HS) uzun vadeli kullanım sözü ile kiralama yapabilecek. KS, HS'de yeni hat istediğinde ise HS, KS'den hat masraflarını alacak, bu yeni hattı KS bir süre ücretsiz kiralayabilecek ancak bu yeni hat HS'ye ait olacak.
Yani KS için kiralamak, hat döşemekten daha masraflı hale gelecek. Bu da yatırımları tehlikeye atmamış olacak. KS henüz erişim ve backbone hatlarını kurmadığı bölgelerde kısa ve orta vadede verümli olarak kiralayabilecek sadece.
Tabi bu sistem mobilde nasıl uygunalabilir meçhul, zira ortada mevcut bir altyapı zaten var.
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Ö1f1 11 ay astegon
Mesela sabitte de benzer bir paylaşım modeli gündemde bu sıralar. Ama bu lez akıllıca hazırladılar. Kiracı ISS (KS) hat sahibi ISS'den (HS) uzun vadeli kullanım sözü ile kiralama yapabilecek. KS, HS'de yeni hat istediğinde ise HS, KS'den hat masraflarını alacak, bu yeni hattı KS bir süre ücretsiz kiralayabilecek ancak bu yeni hat HS'ye ait olacak.
Yani KS için kiralamak, hat döşemekten daha masraflı hale gelecek. Bu da yatırımları tehlikeye atmamış olacak. KS henüz erişim ve backbone hatlarını kurmadığı bölgelerde kısa ve orta vadede verümli olarak kiralayabilecek sadece.
Tabi bu sistem mobilde nasıl uygunalabilir meçhul, zira ortada mevcut bir altyapı zaten var.
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maaart 11 ay
Hayır olmazdı, roaming yaparken senin operatörün bağlandığın operatöre ödeme yaparsa böyle bir sorun olmaz, ayrıca roaming de firma kendi abonesine verdiğinden daha düşük kaliteli bir hizmet verebilir, atıyorum roaming de sadece 2g izni, yada max 2 mbps hız, yada 5 dk dan uzun görüşmeye engel gibi. Abone maduriyetini giderir çözümler sunulmuş olurdu.
Buradaki esas amaç şehir içinde ölü noktalarda roaming ile hizmet almaktan öte, ömrünüzde belki bir kere gittiğiniz kuş ucmaz kervan geçmez yerlerde 3 operatörün 3ünden hizmet beklemek yerine bir operatör ile olayın çözülmesi olmalıdır.
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sis651 11 ay
Bölge bölge kısıtlı yerde sıkıntı olabilir ama genel manada ciddi bir sıkıntı olmaz.
maart'ın dediği gibi aynı kalitede hizmet vermeyebilir. Ya da Amerika'da da vardı sanırım bu, ücretlendirme roaming üzerinde farklı olabilir. Hani 10 GB kotalı paketin var, bunu kullanamabilirsin ama roaming bölgeleri için 1 GB ayrı paketin olabilir, ya da paket dışı sayılabilir kullanımlar. Bir şekilde ayarlanabilir bu. Ama devlet müdahalesi ve kontrolü şart. Yoksa sonucu bugünkü oligopol piyasadan farklı olmayabilir, üç operatör de sağım işine abanır. :D
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sis651 11 ay maaart
Bölge bölge kısıtlı yerde sıkıntı olabilir ama genel manada ciddi bir sıkıntı olmaz.
maart'ın dediği gibi aynı kalitede hizmet vermeyebilir. Ya da Amerika'da da vardı sanırım bu, ücretlendirme roaming üzerinde farklı olabilir. Hani 10 GB kotalı paketin var, bunu kullanamabilirsin ama roaming bölgeleri için 1 GB ayrı paketin olabilir, ya da paket dışı sayılabilir kullanımlar. Bir şekilde ayarlanabilir bu. Ama devlet müdahalesi ve kontrolü şart. Yoksa sonucu bugünkü oligopol piyasadan farklı olmayabilir, üç operatör de sağım işine abanır. :D
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lelmas 11 ay
Hükümet desteği olmadan çok zor.
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astegon 11 ay
Gece geldi detay yazalım biraz gençler bilgilensin. [Tamamen kendi yorumlarım ve yaşadıklarımdır]
Sene 1993 zamanları. KVK'nın V'si olan arkadaş , ki şimdinin çok çok zenginlerinden birisidir, Finlandiyada çalıştığı dönemde GSM sektörünü görüp "Aha bunu TR'de uygulasam paraya para demem" diyip TR ye gelir. Büyük holdinglere gider öyle ya da böyle. Anlattığı, zamanın ütopik görünen şeyi - ki şimdilerde muazzam bir şey oldu, bıyık altından gülmeler, "yaw he he" diyerek sırtının sıvazlanması ile biter. Buna koca Koç ve Sabancı dahildir. KVK'nın 1. K'sı sinerjiyi ve parayı görür yatırıma başlar. KVK kurulur.
Devlet ile arası iyi olan K bu konuda önlenemez bir durum olduğundan bahisle şirketi kutuyor. Uzan da uyanık. O zamanlar da devlete yakın. İki şirket kuruluyor. Önce TCELL sonra TLSM. 500 milyon $ karşılığında. Ancak bu para yıllar, yıllar sonra ödendi bunu da belirteyim.
Neyse konuya dönelim, iki adet GSM 900 şebekesi onayı alıp kuleleri kurmaya başlarlar. Önce istanbul, sonra ankara, izmir derken cep telefonları (2g) hayatımıza girmeye başlar. Hatta hatırlarım her gün Hürriyet gazetesinin bir köşesinde Turkcell'in minik bi reklamı ve kaç adet abone olduğuna dair bilgiler verirlerdi.
Bu bir süre böyle devam eder. Pazar payları da %50-%50 şeklinde gidiyordur. O zamanların tek tarifesi standard tarife. Konuştukça ödersin. 6 sn'de 1 atar. Hatırlarım 15-20 dk konuşsak 96-97 parası ile 20-25 TL fatura gelirdi. SMS interconnect olmadığı için sadece şebeke içi mümkündü. Yurtdışı SMS Center numarası bulup diğer şebekedeki aboneye SMS atardık.
Bir süre sonra KVK'nın K ve V'si durumdan rahatsız olur ve hepinizin bildiği üzere bazı güzellemeler yapılarak (!) UBAK Müsteşar yardımcısının çeşitli oyunları ve siyasi baskı ile Telsim'in "gerekli yatırımları yapmadığı, aboneleri mağdur ettiği, şikayetlerin olduğu" gibi bahanelerle 6 aylığına abone alımı engellenir.
İşte o dakikadan sonra patlama aşamasında olan GSM sektöründe rüzgarı arkasına alan TCELL alır başını gider. 6 ay sonra telsim yine abone almaya başlasa da yaşananlar ve aradaki süreçten dolayı kötü şekilde etkilenir ve hep geriden gelmeye başlar.
Peki diyeceksiniz bu direk mevzusu ile alakası ne. O da 1999 yıllarına gelindiğinde anlaşılır. 3G'ye ilerleyen ve 2.5 G aşamasında olan şebekelerde pazar büyümekte ve yeni oyuncuları işin içine sokarak lisans geliri için devletin ağzı sulanmaktadır.
GSM 1800 ihalesine çıkılır. Bir önceki treni kaçıran ve dizini döven sabancı bile ilgilenmektedir. Koç da ilgilenmektedir.
arsiv.ntv.com.tr/...
Telecom Italia ve İş Bankası ortaklığı ile Aria 7 Ağustosta 2.5 milyar dolar rekor ücret ile lisansı alır. Bu kadar yüksek vermesinin temel sebebi sözleşmedeki ulusal roaming maddesidir.
arsiv.ntv.com.tr/...
Tcell de Telsim de anlaşmaya uyarlar ama "kapsama alanı kullanım bedeli" olarak kazığı çaka çaka uygulamaya kalkarlar.
Kısmen de haklılardır çünkü iki firma da yıllardır direk ve baz yatırımı yapmakta, santraller kurmaktadır.
Ancak Aria vızıldamaya başlar. Ulusal roaming diye tutturur.
turk-internet.com/...
Tabi devlette kendine bir şebeke kurar. Adı da Aycell. O da 4. oyuncu olarak başlar. Ama tel tel dökülürler. Ucuz fiyatları ile bir dönem ben de kullanmıştım ve en merkezi yerde şebeke meşgul alırdım. Sonuç itibariyle olan da çekilen aria ve aycell'in birleşerek avea olması. Lisansın 1 taneye indirgenmesi...
hurriyet.com.tr/...
Çok uzattım.
Ulusal roaming olmadı, zordu, ama devlet regüle edeceğine şirketlerin kucağına oturup durdu. Herkesi memnun edemezsini bu konuda.
Oysa bu konuda kararlı olsa ve şimdiki gibi "Hayır kardeşim ulusal roaming olacak, ücreti de bu kadardır max" dese şimdi onbinlerce direk, on binlerde enerji nakil hattı olmayacaktı. Belki de bu kadar direk ile dağ bayır her yerde en kötü 2.5 G çekecekti.
Bugün BTK onayı olmadan hiç bir telekom operatörü tarife açıklayamıyor. Keşke o zaman da böyle kararlı bir duruş sergilenseydi.
Ben TCELL'in bu açıklamasını da manidar bulmaktayım.
1 Yanıt Yanıtla +10
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sis651 11 ay astegon
İletiyi yeni okuyorum.
Turkcell zaten yine işin para kısmını düşünüyor. TT ve Vodafone arasında olan aktif paylaşım ya da roaming gibi bir şeyden bahsetmiyor. Gelin benim kulelerimi kullanın, benim kulelerimi kiralayın; ekipmanlarınızı benim kulelerime kurun ben para kazanayım diyor. Hani burada yaptığı roaming değil, yer kiralama hizmeti sağlamaya çalışıyor. Bunu bildiğim Global Tower zaten yapıyordu ama ne değiştiyse haber olduklarına göre...
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astegon 11 ay sis651
Hocam şu andakinden daha iyi olabilirdi ama. Detaylar çok bir ara (gece) yazarım bu konuya.
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astegon 11 ay en beğenilen
Yuh arkadaş. Aria zamanında piyasaya girdi, o zamanın hükümeti de lisans parasını yükselt dedi, Aria da ulusal roaming olursa tamamdır, söz mü dedi. Hükümet söz dedi. Turkcell "Bana ne aga ben yatırım yaptım o fiyata roaming yapmam, hem de rakibime" dedi Aria döndü hükümete "e ne olacak, milyar dolarlar gömdüm" dedi.
Sonrası malum. Aycell ile birleştirme, TT içerisine yedirerek Avea olma vs vs vs.
Şimdi de "ortak kule" diyorlar.
Peh.
2 Yanıt Yanıtla +15
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sis651 11 ay astegon
Ortak kule demiyorlar. Ben kuleyi dikeyim, siz gelin benden yer kiralayın diyorlar. :D
1 Yanıt Yanıtla +2
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Ö1f1 11 ay
Şimdi Ulusal roaming'de şöyle bir sıkıntı yok mu? Diyelim ki vaktinde ulusal roaming zorunlu kılındı, kanunu nizamlandı, işliyor diyelim. Kiracı Operatör için roaming yatırım yapmaktan daha uyguna gelecekse neden yatırım yapsın ki. Altyapı sahibi operatör de ben yatırım yapıyorum meyvesini rakibim de yiyor diyerek yatırımları durdurmaz mıydı ?
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Ö1f1 11 ay astegon
Şimdi Ulusal roaming'de şöyle bir sıkıntı yok mu? Diyelim ki vaktinde ulusal roaming zorunlu kılındı, kanunu nizamlandı, işliyor diyelim. Kiracı Operatör için roaming yatırım yapmaktan daha uyguna gelecekse neden yatırım yapsın ki. Altyapı sahibi operatör de ben yatırım yapıyorum meyvesini rakibim de yiyor diyerek yatırımları durdurmaz mıydı ?
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