Turkcell: "Türkiye'nin kule pazarından hak ettiği payı alması an meselesi"

Tam Boyutta Gör

GSM pazarında penetrasyon oranlarının artması yeni fırsat alanlarını da beraberinde getiriyor. Bu alanların başında gelen kule endüstrisi, bugüne kadar sadece “kanser yapar mı, yapmaz mı?” başlığıyla konuşuluyordu. Fakat şimdilerde dünyanın pek çok yerinde önemli bir iş koluna dönüşmeye başladı. Turkcell iştiraki olarak kurulan Global Tower’ın Genel Müdürü Nihat Narin, Türkiye’nin de bu pazardan hak ettiği payı almasının an meselesi olduğunu söyledi.

Global Tower tarafından belirtilene göre, sadece Hindistan’da 2020’ye kadar 130 bin yeni kulenin piyasaya çıkması bekleniyor. Asya’da ise açıklanan rakamlara göre 3 milyonu aşkın kule bulunuyor. Amerika, Asya ve Hindistan’ın lider konumunda bulunduğu kule endüstrisi yılda yüzde 15-20’lik büyüme ivmesini sürdürüyor. Yatırımcısının yüzünü güldüren bu pazarda Türkiye’nin de hak ettiği payı alması için tek gerekenin kuleleri GSM lisansının bir parçası olmaktan çıkarmak ve bağımsız büyümelerinin kapılarını açmak olduğu söyleniyor.

Türkiye'de pazar hızla büyüyebilir

Yüksek temettü verimiyle dünya piyasalarında öne çıkan kuleler, öngörülebilir ve enflasyona endeksli gelirleriyle de yatırımcılar açısından cazibesini arttırıyor. Aynı zamanda çoklu kiracılığa dayanan iş modeli nedeniyle yüksek nakit dönüşüm hızı elde ediyor. Tarım, turizm veya yaşam alanı olarak kullanılamayacak arsa ve arazilerin de bu yatırımlarla değerine değer kattığı belirtiliyor. Ülkemizde ise bu pazarın gelişimine katkıda bulunan şirketler arasında Global Tower bulunuyor.

Konuyla ilgili Nihat Narin’in açıklamaları şu şekilde; “Sektörde olağanüstü hızla artan data trafiğini taşımanın da tek yolu kule sayısını artırmak ancak bu bağlamda mükerrer yatırımın önlenmesi önemli. Dünyada pazarın nasıl büyük bir hızla büyüdüğünü gözlemliyoruz. Sırf ABD’de American Tower’ın 62 milyar dolar değerinde olması bile bize kule endüstrisinin geleceğiyle ilgili önemli ipuçları veriyor. Yatırımcıların Türkiye’ye ilgisini ve bu sektöre olan inancını görüyoruz. Mükerrer yatırımın önlenmesi ve yabancı sermaye girişinin de artmasıyla ülkemizde de sektörün çift haneli büyüme ivmesini sürdüreceğinden kuşkumuz bulunmuyor.”

Kulelerin operatörlerin verimliliği için de avantajlar sunduğu belirtiliyor. Ortak kule kullanımı ve mobil operatörler arasında yapılan altyapı yatırım paylaşımı, önemli ölçüde kaynak tasarrufu sağlıyor. Türkiye’de bugün 3 mobil operatörün yıllık ortalama kule yatırımının 65-70 milyon TL seviyesinde olduğu söyleniyor. Global Tower, kule yapım şirketlerinin bu rakamı 25-30 milyon TL seviyesine indirebileceğini belirtiyor.