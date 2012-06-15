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Turkcell de iPhone 3GS kampanyasına başladı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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Ülkemizde iPhone 3GS kampanyasına başlayan diğer bir operatör de Turkcell oldu. 

24 ay kontratlı olarak satılacak modelin Gold Plus paketi ile ayda 10TL ödemesi bulunurken, Full paket ile ayda 26TL, Hepsi 600/Hepsi 300 paketi ile ayda 30TL, Kamu 1000 paketi ile ayda 34TL, Ben Yaptım paketi ile ayda 39TL'ye sahip olmak mümkün.

İnterneti içinde paketlerde ise 500MB internet ile 12 ay x 92TL, 24ay x 54TL şeklinde, 2GB internet ile 12 ay x 82TL, 24ay x 44TL şeklinde ödemeler bulunuyor.

Modelin kontratsız fiyatı 739TL. Ancak Avro kuruna göre değişiklik gösterebiliyor. 

http://www.turkcell.com.tr/bireysel/cihazlar/Sayfalar/ceptelefonlari/iphone3gs.aspx Yorum Yaz
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Darkimore 7 yıl en beğenilen
Bir zamanlar vhs videonun dönemi bittiginde bunları türklere kakaladilar, simdide trye zerre önem vermeyen apple elinde kalan 3gs leri operatör ler aracılığıyla yine türklere kakalayacak helal olsun samsunga hem trde showlar yaptı hemde suan amerikalının elinde sgs3 yokken bizim elimizde var
Bir zamanlar vhs videonun dönemi bittiginde bunları türklere kakaladilar, simdide trye zerre önem vermeyen apple elinde kalan 3gs leri operatör ler aracılığıy...
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1 Yanıt Yanıtla +35
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JohnLord 7 yıl
Hangi enayi alır merak ettim şimdi
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u.r.k. 7 yıl
apple ın 3 boyutlu harita gösterirken mazallah gpusu yanar işlemcisi yan döner diye kısıtladığı modeli. yeni iphone öncesi elde kalmış 3GS leri Türkiye ye yamadı galiba.
apple ın 3 boyutlu harita gösterirken mazallah gpusu yanar işlemcisi yan döner diye kısıtladığı modeli. yeni iphone öncesi elde kalmış 3GS leri Türkiye ye yama...
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Evolution 7 yıl
Bu telefonu alacak arkadaslar normal kullanimda dahi sarjin cok fazla gitmeyecegini bilsinler.Bir gunu bile cikarmaz.
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Kongor 7 yıl
Hangi TİM ler yapiyor gercekten ?
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Kongor 7 yıl
Hangi TİM ler yapiyor gercekten ?
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olmega 7 yıl
Bursa'da bir TİM in onunde 769 TL tabelasi var.
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DH Misafiri 7 yıl
2 senedir 3GS kullanıcısıyım. Telefon her işimi görüyor. Bazı program ve oyunlarda kasma olsa bile yine de sorun çıkarmıyor. Ama şu sıralar böyle bir kampanya saçma olmuş.
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neoorog 7 yıl
4s kullaniyorum tarifeler uygun olsaydi alip kardesime verecektim ama pahali satiliyor bence.
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p8p67b3 7 yıl
gereksiz bir kampanya işte
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Yunba53 7 yıl
Ben gecen sene 1.450 tl ye almıştım
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Silent Guardian 7 yıl
Amerika'da da durum aynı.3GS en çok satılan iPhone diye biliyorum.700 lira iyi bir fiyat bence.İçindeki yazılımla muadili bir çok cihazdan çok daha üstün.
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alican09turk 7 yıl
Biz burda Turkcell nasıl kazıklıyor tartışmaları yaparken eminim ki Turkcell çoktan stoklarını eritiyordur bile. Çünkü çoğu tarifesini bu kampanyaya dahil etmiş, dolayısıyla bir şekilde pek çok kesime hitap ediyor. Flagship mağazalarının (Bağdat Caddesi, Capitol ve Kanyon) deli gibi satış yaptığından şüphem yok.
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alametifarika 7 yıl
Bu telefon nasil elde kalir nasil hala sifir kalabiliyor. Hayretteyim.
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