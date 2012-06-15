Turkcell de iPhone 3GS kampanyasına başladı

Ülkemizde iPhone 3GS kampanyasına başlayan diğer bir operatör de Turkcell oldu.





24 ay kontratlı olarak satılacak modelin Gold Plus paketi ile ayda 10TL ödemesi bulunurken, Full paket ile ayda 26TL, Hepsi 600/Hepsi 300 paketi ile ayda 30TL, Kamu 1000 paketi ile ayda 34TL, Ben Yaptım paketi ile ayda 39TL'ye sahip olmak mümkün.





İnterneti içinde paketlerde ise 500MB internet ile 12 ay x 92TL, 24ay x 54TL şeklinde, 2GB internet ile 12 ay x 82TL, 24ay x 44TL şeklinde ödemeler bulunuyor.





Modelin kontratsız fiyatı 739TL. Ancak Avro kuruna göre değişiklik gösterebiliyor.