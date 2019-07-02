Turkcell’den PUBG Mobile’a özel mobil veri paketi

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Turkcell, PUBG Mobile hayranlarına özel bir internet paketi hazırladı. Turkcell Gaming ismindeki paketler ile, ‘internetim bitecek’ endişesine kapılmadan PUBG Mobile’ı oynayabileceksiniz.

Tarifeye ek alınabilen Turkcell Gaming paketleri altında iki ayrı seçenek bulunuyor. 9 TL’lik ücrete sahip ‘Oyna’ isimli paket, PUBG Mobile’da geçerli 3 GB internet sunuyor. 19 TL’lik ücrete sahip ‘Oyna İzle’ isimli paket ise PUBG Mobile ve YouTube’da toplam 5 GB internet hizmeti sunuyor.

PUBG Mobile oyunu her ne kadar yüksek grafiklere sahip olsa da tıpkı diğer online oyunlarda olduğu gibi çok fazla internet tüketen bir oyun değil. Yaklaşık 1 saatlik oyunda 50 MB civarında internet tüketiyor. Bu nedenle Turkcell Gaming paketlerindeki interneti bitirmek hiç de kolay olmayacak. Oyuna her ay büyük güncellemeler geliyor. Bu güncellemeleri de kendi internetinizi tüketmeden, Gaming paketi kapsamında gönül rahatlığıyla indirebileceksiniz.

Turkcell Gaming paketleri şimdilik sadece PUBG Mobile oyununda kullanılabiliyor. İlerleyen dönemde paket kapsamına yeni oyunlar eklenebilir. Bu durumda pakete gösterilen ilgi daha da artacaktır. Turkcell Gaming paketleri hakkında kapsamlı bilgiye bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.