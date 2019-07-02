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Turkcell’den PUBG Mobile’a özel mobil veri paketi

Turkcell Gaming isimli mobil veri paketleri kullanıma sunuldu. Gaming paketleri sayesinde 'internetim bitecek' diye düşünmeden PUBG Mobile oynayabileceksiniz. İşte detaylar:
5 gün (Son Güncelleme: 5 gün)
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Yusuf Akbaş
Yazar
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Turkcell’den PUBG Mobile’a özel mobil veri paketi
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Turkcell, PUBG Mobile hayranlarına özel bir internet paketi hazırladı. Turkcell Gaming ismindeki paketler ile, ‘internetim bitecek’ endişesine kapılmadan PUBG Mobile’ı oynayabileceksiniz.

Tarifeye ek alınabilen Turkcell Gaming paketleri altında iki ayrı seçenek bulunuyor. 9 TL’lik ücrete sahip ‘Oyna’ isimli paket, PUBG Mobile’da geçerli 3 GB internet sunuyor. 19 TL’lik ücrete sahip ‘Oyna İzle’ isimli paket ise PUBG Mobile ve YouTube’da toplam 5 GB internet hizmeti sunuyor.

PUBG Mobile oyunu her ne kadar yüksek grafiklere sahip olsa da tıpkı diğer online oyunlarda olduğu gibi çok fazla internet tüketen bir oyun değil. Yaklaşık 1 saatlik oyunda 50 MB civarında internet tüketiyor. Bu nedenle Turkcell Gaming paketlerindeki interneti bitirmek hiç de kolay olmayacak. Oyuna her ay büyük güncellemeler geliyor. Bu güncellemeleri de kendi internetinizi tüketmeden, Gaming paketi kapsamında gönül rahatlığıyla indirebileceksiniz.

Turkcell Gaming paketleri şimdilik sadece PUBG Mobile oyununda kullanılabiliyor. İlerleyen dönemde paket kapsamına yeni oyunlar eklenebilir. Bu durumda pakete gösterilen ilgi daha da artacaktır. Turkcell Gaming paketleri hakkında kapsamlı bilgiye bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.


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Pizza Steve 5 gün en beğenilen
Boku çıkana kadar her şeyin gaming'ini çıkarıyorlar. Hamburgerin bile gaming'i var.
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1 Avatar
lterlemez 3 gün
Bilgisayar ve iletişim sektörünün içine etti resmen, gaming modası...
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DH Misafiri 4 gün
Clash of clans clas royale oyunlarda internetli oyunlar onlarada olabilir bence en iyisi ??????
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AppleFoni 5 gün
Pubg yi 256kbps ile akıcı bir seklde oynayabiliyordum zamanında bence cok gereksiz internet harcamıyorki :D
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ToisAndro 5 gün
Ping derdi olmadan oynamayı tercih ederdim
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Okosmer 5 gün
#yazık
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Jazzalyn 5 gün
İsyerinde ki arkadaşlar bu oyunu deli gibi 12 saat boyunca oynuyorlar yau. Bikaç kez oynadım cihazın anasını ağlatıyor.
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Pizza Steve 5 gün en beğenilen
Boku çıkana kadar her şeyin gaming'ini çıkarıyorlar. Hamburgerin bile gaming'i var.
1 Yanıt Yanıtla +10
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torenbolen 5 gün Pizza Steve
Gamer Kova bile var KFC’de
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