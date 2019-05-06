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Turkcell’den Ramazan’a özel Salla Kazan kampanyası

Turkcell, Ramazan ayında Salla Kazan kampanyasından kazanılacak internetin başka numaraya hediye edilebileceğini duyurdu. Kazandığınız interneti başka bir Turkcell müşterisine hediye edebilirsiniz.
2 hf.
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Yusuf Akbaş
Yazar
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Turkcell’den Ramazan’a özel Salla Kazan kampanyası
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Turkcell, Ramazan ayının başlaması nedeniyle Salla Kazan’da özel bir kampanya başlattığını duyrdu. Kampanya kapsamında kazanılan internetler başka bir Turkcell müşterisine hediye edilebilecek.

Dijital Operatör mobil uygulaması üzerinden erişilen Salla Kazan’da Turkcell kullanıcıları 6 Haziran’a kadar kazandığı Günlük 1 GB, Haftalık Sahur 1 GB  ve Haftalık 1 GB interneti başka bir Turkcell müşterisiyle paylaşabilecek. Bunun için de uygulamanın en güncel versiyonu üzerinden internetin hediye edileceği Turkcell numarasının yazılması yeterli olacak.

Bu sene hediye internet kampanyası yok

Turkcell, 2018 yılının Ramazan ayında tüm müşterilerin internet paketini ikiye katlamıştı. Türk Telekom, müşterilerine 10 GB internet hediye etmiş Vodafone ise Pass paket hediye etmişti. Bu yıl Ramazan’a özel hediye internet kampanyası başlatan mobil operatör bulunmuyor.



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12 Angry Men 2 hf. en beğenilen
Yolda 1 GB görsem eğilip almam, 1 GB için haber yapmışsınız.
1 Yanıt Yanıtla +46
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krkmz1666 2 hf. 12 Angry Men
Forum Turkcell e canını verir o derece Yani reklam olsun haberi olsun yeter Turkcell in
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XanthiN 1 hf.
Vodafone’ın kampanya güzel.
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DH Misafiri 1 hf.
Türkcell son yıllarda iyice şaşırdı. Önceden hizmet anlayışı ve müşteri memnuniyeti üst sıradaydı. Artık önemsemiyor müşterilerini. Verdiği hediyeye bak dalga geçer gibi.
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Red_devil33 1 hf.
Haftalık sahur 1gb yi ancak akşam 10 sabah 6 arasında kullanabiliyorsun. Yani türkcell ramazandada cinlik yapıyor neden gündüz kullanamıyorum.... evde wifi var zaten ne edem senin dandik 1gb internetini.salladım sahur 1 gb yi kazandım arkadaşına hediye et yada kullan çıktı aslında keşke kullanma çöpe at seçeneği olsaydı ...
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DH Misafiri 2 hf.
On iki kızgın adam kardeş allah aşkına telefon numaranı yazda bi bakalım kaç gb kullandığına. Turkcell bayi çalışanı olarak çok merak ettim yolda 1 gb görse almayacak adamın data trafiğini.
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yusufd84 2 hf.
İster 10 verir ister hiç vermez bu operatörün kendi tercihi ama 1 gbçık için haber mi yapılır. Yapacaksan da bu sene 3 operatör de aç gözlülükten dolayı kampanya yapmadı dersin.
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Mobil Uzman 2 hf. yusufd84
Tamam da,konuyu oluşturan kişi forumun haber moderatorü,gündemde daha önemli haber yoksa haber bulur paylaşır. Kaldı ki bu site kamu malı değil,özel teşebbüs. Reklam alır sunar. Siz TV izlerken neden reklam koyuyorsun diyormusun.
Bana göre salla kazandan gelen internetin hediye edilebilmesi haberdir. Ben hediye edecegim,internetim fazla çünkü.
Bunu bilmek iyi oldu mesela. Burada yazılmasaydı öğrenemezdim. Kampanyayı yetersiz bulabilirsin operatoru eleştir ama kampanyayı duyuran kişiye utanmıyormusun demek haksızca.
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g.omeroglu 2 hf.
Bu ramazan kampanyası salla kazan da gene cuma günleri mi yapılabilecek detaylı bilen var mı?
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asabi 2 hf.
Anladığım kadarıyla salla kazan 6 hazirana kadar gb garantili olacak. (Günlük 1 GB, Haftalık Sahur 1 GB ve Haftalık 1 GB) sadece bu hediyelerden biri çıkacak yani bip vs. gereksiz şeyler vermeyecek istersek çıkan interneti başkasına transfer edebileceğiz bence gayet güzel. Diğer operatörlere bakarsak ikiside fos çıktı.
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yusufd84 2 hf.
Kaç para aldın diye sorarlar adama. Bunun haber değeri neresi. Bunu haber yapan kişi buraya yazarken azcık da olsa utandı mı kendinden?
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Mobil Uzman 2 hf. yusufd84
Yavaş gel. Vur dediysek öldür demedik.
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__kadıköyRAP__ 2 hf.
boşverin yeterince veriyor zaten

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Eskiaçıksarıdesene 2 hf. __kadıköyRAP__
Bip kullan kazan hediyesi nasıl 2 sefer geldi hocam?
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OverClockAcemisi 2 hf. __kadıköyRAP__
Hocam nasıl yaptınız detaylı açıklayabilir misiniz?
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Chagotta 2 hf.
Önce traşşşşş upload paketlerini düzeltip avrupa standartında paketler
yapsınlar züperonline kullanıcılarına. 5 megabit ne lan.
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