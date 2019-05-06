Turkcell’den Ramazan’a özel Salla Kazan kampanyası

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Turkcell, Ramazan ayının başlaması nedeniyle Salla Kazan’da özel bir kampanya başlattığını duyrdu. Kampanya kapsamında kazanılan internetler başka bir Turkcell müşterisine hediye edilebilecek.

Dijital Operatör mobil uygulaması üzerinden erişilen Salla Kazan’da Turkcell kullanıcıları 6 Haziran’a kadar kazandığı Günlük 1 GB, Haftalık Sahur 1 GB ve Haftalık 1 GB interneti başka bir Turkcell müşterisiyle paylaşabilecek. Bunun için de uygulamanın en güncel versiyonu üzerinden internetin hediye edileceği Turkcell numarasının yazılması yeterli olacak.

Bu sene hediye internet kampanyası yok

Turkcell, 2018 yılının Ramazan ayında tüm müşterilerin internet paketini ikiye katlamıştı. Türk Telekom, müşterilerine 10 GB internet hediye etmiş Vodafone ise Pass paket hediye etmişti. Bu yıl Ramazan’a özel hediye internet kampanyası başlatan mobil operatör bulunmuyor.