Turkcell’den Ramazan’a özel Salla Kazan kampanyası

Turkcell, Ramazan ayının başlaması nedeniyle Salla Kazan’da özel bir kampanya başlattığını duyrdu. Kampanya kapsamında kazanılan internetler başka bir Turkcell müşterisine hediye edilebilecek.
Dijital Operatör mobil uygulaması üzerinden erişilen Salla Kazan’da Turkcell kullanıcıları 6 Haziran’a kadar kazandığı Günlük 1 GB, Haftalık Sahur 1 GB ve Haftalık 1 GB interneti başka bir Turkcell müşterisiyle paylaşabilecek. Bunun için de uygulamanın en güncel versiyonu üzerinden internetin hediye edileceği Turkcell numarasının yazılması yeterli olacak.
Bu sene hediye internet kampanyası yok
Turkcell, 2018 yılının Ramazan ayında tüm müşterilerin internet paketini ikiye katlamıştı. Türk Telekom, müşterilerine 10 GB internet hediye etmiş Vodafone ise Pass paket hediye etmişti. Bu yıl Ramazan’a özel hediye internet kampanyası başlatan mobil operatör bulunmuyor.
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Bana göre salla kazandan gelen internetin hediye edilebilmesi haberdir. Ben hediye edecegim,internetim fazla çünkü.
Bunu bilmek iyi oldu mesela. Burada yazılmasaydı öğrenemezdim. Kampanyayı yetersiz bulabilirsin operatoru eleştir ama kampanyayı duyuran kişiye utanmıyormusun demek haksızca.
yapsınlar züperonline kullanıcılarına. 5 megabit ne lan.
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