Turkcell, kendi mağazasında Lumia 920 satışına başladı

Haber Editörü
Türkiye lansmanı için 21 Kasım tarihi beklenen Nokia'nın Windows Phone 8 işletim sistemli yeni Lumia 920 modeli, bununla birlikte perakende olarak satışa sunuldu.
Turkcell Mağaza üzerinden satışa sunulan ürünün 1649 TL'lik fiyatında bir değişme yok ve yarından itibaren gönderimi başlayacak. Üründe ücretsiz kargo kampanyası bulunuyor. Tarifelere ek paketler ise önümüzdeki hafta açıklığa kavuşacak.
Lumia 920 modelinde 4.5 inçlik 1280 x 768 piksel çözünürlüğünde IPS ekran, 1.5GHz hızında çalışan çift çekirdekli Qualcomm Snapdragon S4 işlemcisi, Adreno 225 grafik birimi, 1GB RAM , 32GB ROM, 8.7MP çözünürlükte PureView teknolojili kamera, 1080p video kaydı, 2000mAh batarya, 10.7mm kalınlık, 185gr ağırlık şeklinde başlıca özellikler mevcut.
Renk seçenekleri ise sarı, siyah, kırmızı ve beyaz şeklinde.
http://magaza.turkcell.com.tr/akilli-telefon/Nokia-Nokia-Lumia-920/1004623/.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
biriside 900 TL demiş yok 400-500 TL'de olur senin güzel hatrına Hay Allahım ya yorumlara bak.
ne vergi kaleminden nede reklam pazarlama ve aracı kurumların giderinden ne de cihazın üretim maliyetinden haberiniz yok gelip burda mantıkdan akıldan uzak konuşuyorsunuz ya helal olsun.
Ne içtinizde halüsinasyon görüyonuz anlamıyorum valla.
Nokia bedava dağıtaydı lumia serisini reklam olsun marka değeri artsın falan diye söylüyorum vallaha.....
Pazarın en kaliteli cihazı, hız konusunda tek rakibi iphone5, arkasında taş gibi windows phone 8, komple polikarbon malzeme muazzam kaliteli lens, kendini ispat etmiş qualcomm s4 soc, dahili 32gb evladiyelik depolama alanı, IPS muazzam kaliteli bir ekran, 2000 mili amperlik pil ve birde 900 lira olacak :)
185gr ağır geliyor deseniz anlarım da, cihaza çok pahalı dediğinizde anlayamıyorum kimse kusura bakmasın.