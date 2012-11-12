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Turkcell, kendi mağazasında Lumia 920 satışına başladı

6 yıl
4,4b
1
139
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Türkiye lansmanı için 21 Kasım tarihi beklenen Nokia'nın Windows Phone 8 işletim sistemli yeni Lumia 920 modeli, bununla birlikte perakende olarak satışa sunuldu.

Turkcell Mağaza üzerinden satışa sunulan ürünün 1649 TL'lik fiyatında bir değişme yok ve yarından itibaren gönderimi başlayacak. Üründe ücretsiz kargo kampanyası bulunuyor. Tarifelere ek paketler ise önümüzdeki hafta açıklığa kavuşacak. 

Lumia 920 modelinde 4.5 inçlik 1280 x 768 piksel çözünürlüğünde IPS ekran, 1.5GHz hızında çalışan çift çekirdekli Qualcomm Snapdragon S4 işlemcisi, Adreno 225 grafik birimi, 1GB RAM , 32GB ROM, 8.7MP çözünürlükte PureView teknolojili kamera, 1080p video kaydı, 2000mAh batarya, 10.7mm kalınlık, 185gr ağırlık şeklinde başlıca özellikler mevcut.

Renk seçenekleri ise sarı, siyah, kırmızı ve beyaz şeklinde.

http://magaza.turkcell.com.tr/akilli-telefon/Nokia-Nokia-Lumia-920/1004623/.html Yorum Yaz
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SERKAN BEY 6 yıl en beğenilen
ya Nokia senin yaptığında iş mi şimdi ne demek 1649 TL fiyat Samsung gibi 2000 TL'den İphone gibi 3000 TL'den daya millete gitsin peynir ekmek gibi satılsın..
biriside 900 TL demiş yok 400-500 TL'de olur senin güzel hatrına Hay Allahım ya yorumlara bak.
ya Nokia senin yaptığında iş mi şimdi ne demek 1649 TL fiyat Samsung gibi 2000 TL'den İphone gibi 3000 TL'den daya millete gitsin peynir ekmek gibi satılsın..
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alaz1903 6 yıl
beyin bedava olmasına rağmen omurilik soğanı zarını kullanarak yorum yazmak moda oldu. iphone 5 i her anlamda geçen, bir sürü yeni teknoloji barındıran telefon 900 lira olsun evet. adamlar piyasaya girmek için agresif fiyatlandırma yapmış zaten. bir ay önce tüm çevrelerce 2000 lira civarında çıkacağı düşinülen telefonu 1650 liraya veriyorlar. bu telefonu fiziksel olarak tuttuktan sonra ağırlığının sorun olmadığına karar verirsem hemen alacağım.
beyin bedava olmasına rağmen omurilik soğanı zarını kullanarak yorum yazmak moda oldu. iphone 5 i her anlamda geçen, bir sürü yeni teknoloji barındıran telefon ...
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1 Yanıt Yanıtla +10
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symbiat 6 yıl
Neyi kafasındasınız anlamıyorum ki ? 900 liraya resmi kanaldan nokia lumia 920 ?
ne vergi kaleminden nede reklam pazarlama ve aracı kurumların giderinden ne de cihazın üretim maliyetinden haberiniz yok gelip burda mantıkdan akıldan uzak konuşuyorsunuz ya helal olsun.
Ne içtinizde halüsinasyon görüyonuz anlamıyorum valla.
Nokia bedava dağıtaydı lumia serisini reklam olsun marka değeri artsın falan diye söylüyorum vallaha.....
Pazarın en kaliteli cihazı, hız konusunda tek rakibi iphone5, arkasında taş gibi windows phone 8, komple polikarbon malzeme muazzam kaliteli lens, kendini ispat etmiş qualcomm s4 soc, dahili 32gb evladiyelik depolama alanı, IPS muazzam kaliteli bir ekran, 2000 mili amperlik pil ve birde 900 lira olacak :)
185gr ağır geliyor deseniz anlarım da, cihaza çok pahalı dediğinizde anlayamıyorum kimse kusura bakmasın.
Neyi kafasındasınız anlamıyorum ki ? 900 liraya resmi kanaldan nokia lumia 920 ?ne vergi kaleminden nede reklam pazarlama ve aracı kurumların giderinden ne...
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1 Yanıt Yanıtla +8
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DH Misafiri 6 yıl
lumia920 aldım kimseye tafsiye etmem tek kelimeyle berbat
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Tirion Fordring 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

lumia920 aldım kimseye tafsiye etmem tek kelimeyle berbat

Senin paran yetmez almaya allahın trollu. İphone forumlarında yazan hasta herifler misafir üyeliğiyle gelip trolluyorlar burada dh ekibinin de işine gelir Google dan para alıyorlar ya. Tavsiye yazmayı öğren önce sen
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fernando melo 6 yıl
bu telefondan almak istiyorum
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dark1907 6 yıl
Turkcell den nasıl alıyoruz hat olması yeterli mi
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BERK BEY 6 yıl
turkcellden sakızbile almam artık
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Enıac 6 yıl
Arkadaşlar Türkcell den alan kaç kişi var??? Yazabilir misiniz? Saygılar
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Litminov 6 yıl
Yakında yılbaşı indirimi ile mağazalarda çok daha uygun fiyatlara bulabilirsiniz. Acele etmeyin derim.
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abdullah4 6 yıl
Turkcell tekelden çıkarsa 1300leri görebiliriz
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projist 6 yıl
Aslında sormak istediğim outlook rehberi tel rehberi olarak kullanmak, takvimi tele entegre olan yani hem tel hem pc online outlook takvimi olması, vs yani pcdeki outlooğumda yaptığım her değişiklik anında telde de gerçekleşsin. Hesabım ....@outlook.com
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Azyr 6 yıl projist
projist

Aslında sormak istediğim outlook rehberi tel rehberi olarak kullanmak, takvimi tele entegre olan yani hem tel hem pc online outlook takvimi olması, vs yani pcdeki outlooğumda yaptığım her değişiklik anında telde de gerçekleşsin. Hesabım ....@outlook.com

Outlook.com
Gmail.com
Hotmail.com
Live.com

şirketinizin exchange hesabı

v.s.

bu tip online veri kullanan tüm hesaplar ile rehberiniz eşleşiyor. Söylediğiniz senaryo online hesaplar için geçerli.
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projist 6 yıl
Olumsuz ne diyebiliriz?
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Azyr 6 yıl projist
projist

Olumsuz ne diyebiliriz?

Yukarıda yazdıklarıma ek (harita v.s. konusunda gelişmesi lazım)

- App koleksiyonu, evet çok sayıda var (125k) ancak güncel değiller. X programı iOS'da bugün çıksa WP'ye en erken 1 ay sonra geliyor.

- Yerel bankacılık appları

- Telefon kaygan, elinizden uçup birinin başını yarabilir (telefona birşey olacağını zannetmiyorum)

- Titreşimin kaba sesi var, biraz "bol" gibi

zorladım bunlar çıktı, tümü de düzelebilir ve muhtemelen düzelecek (titreşim ve kayganlık hariç)
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Chenk 6 yıl
Bende bugun kurcaladim.

Guzel ancak cok agir. (S3 ten sonra boyle gelmis olabilir )

sletim sistemi farkli , iyi yada kotu diyemem .

Asil istedigim Htc ile karsilastirmak ancak turkcell bayisinde yoktu. Birde yurtdisina cikarsam Ativ S i merak etivorum.

Daha ilk nesil telefonlar , onumudeki donem daha canavar ve uygun fiyatli telefonlar cikacagini umuyorum. (Eski windowslari saymayalim artik)
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MrtAltg 6 yıl
siz yine bulmuş kurcalamışsınız bzim buralarda kurcalıyacak lumia bile yok :(
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dh1999 6 yıl
Güzel haber.
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