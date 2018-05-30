Turkcell, taksi uygulaması Taxi 7x24’ü tanıttı

Tam Boyutta Gör

Uber baskısıyla dijitalleşme adımı atan sarı taksiler için BiTaksi, iTaksi benzeri yeni bir platform tanıtıldı. Turkcell ve TETAŞ Elektronik işbirliği ile geliştirilen Taxi 7x24; taksiciye ve yolcuya dijital deneyim sunacak.

Taxi 7/24, diğer platformlardan farklı olarak taksimetre ile birlikte kurulumu ücretsiz olarak yapılıyor ve yolculuklardan komisyon almıyor. Sürücünün platforma bağlantısı ve navigasyon için bir adet, yolcunun da seyahat boyunca dijital içeriklere erişim sağlaması için bir adet tablet bilgisayar montajı yapılıyor.

Yolcular kendi ekranlarındaki Dergilik uygulaması üzerinden güncel gazete ve dergileri okuyabilecek, Fizy ile müzik dinleyebilecek ve TV+ ile televizyon seyredebilecek. Bunlara ek olarak sisteme alışveriş hizmetleri, haber ve eğlence içerikleri de entegre edilecek.

Paycell ile ödeme seçeneği

Nakit ve kredi kartı ile ödeme seçeneklerine ek olarak Paycell ödeme alt yapısı da Taxi 7x24’te yer alıyor. Taxi 7/24, BiP’in keşfet bölümüne de eklendi. Böylelikle kullanıcılar mesajlaşma uygulamasının içinden taksi çağrılabilecek. Uygulama kurumsal şirketlere kolaylık sağlıyor. Taxi 7x24’e Turkcell Masrafım uygulanmasının eklenmesiyle birlikte, çalışanlar Taxi 7x24 üzerinden araç talebinde bulunup, yolculuklarını tamamladıklarında ödemeyi şirketleri gerçekleştirecek. Müşteri, ödeme ve fiş alma gibi zorluklarla uğraşmayacak.

Taksiciler kendi ekranları üzerinden taksi çağrılarını görüntüleyecek, navigasyondan en uygun rotayı belirleyip yolu ve trafiği takip edebilecek.

Reklamlar ile gelir sağlanacak

Diğer platformlardan farklı olarak taksiciler bu sisteme tamamen ücretsiz bir şekilde girebiliyor ve yolculuklardan da komisyon kesilmiyor. Tablet bilgisayarların montajı da ücretsiz olarak sağlanıyor. Turkcell ve TETAŞ, yolcu ekranındaki gösterilecek içeriklerden ve reklamlardan para kazanacak. Taksiciler de taşıdıkları yolcuların reklam gelirlerinden pay alacak ve böylelikle taksimetreye ek kazanç sağlayabilecek.

İstanbul dışındaki taksiciler de kullanabilecek

Taxi 7x24 ilk olarak İstanbul’da ilerleyen dönemde diğer illerde hizmet verecek. Ankara, Bursa ve İzmir ilk konuşulan şehirler arasında.

Ülkemizde 18 bini İstanbul’da olmak üzere 60 bini aşkın taksi bulunuyor. Yılda yaklaşık 437 milyon taksi seyahati gerçekleşiyor. Şuanda 2 bin 100 adet taksiyi bünyesinde barındıran Taxi 7x24, 35 bin taksiye sistemine katmayı hedefliyor.

Taxi 7x24, mobil uygulaması şu anda App Store ve Google Play Store'da bulunuyor ancak uygulamanın final sürümü önümüzdeki hafta yayınlanacak.