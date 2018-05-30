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Turkcell, taksi uygulaması Taxi 7x24’ü tanıttı

Turkcell ve TETAŞ, taksi uygulaması Taxi 7x24'ü tanıttı. Taxi 7/24 komisyonsuz ve ücretsiz hizmet verecek. Yolcular kendi ekranlarından Dergilik, Fizy ve TV+ uygulamalarını kullanabilecek.
11 ay
5,5b
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Mobil Uygulamalar
Yusuf Akbaş
Yazar
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Turkcell, taksi uygulaması Taxi 7x24’ü tanıttı
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Uber baskısıyla dijitalleşme adımı atan sarı taksiler için BiTaksi, iTaksi benzeri yeni bir platform tanıtıldı. Turkcell ve TETAŞ Elektronik işbirliği ile geliştirilen Taxi 7x24; taksiciye ve yolcuya dijital deneyim sunacak.

Taxi 7/24, diğer platformlardan farklı olarak taksimetre ile birlikte kurulumu ücretsiz olarak yapılıyor ve yolculuklardan komisyon almıyor. Sürücünün platforma bağlantısı ve navigasyon için bir adet, yolcunun da seyahat boyunca dijital içeriklere erişim sağlaması için bir adet tablet bilgisayar montajı yapılıyor.

Yolcular kendi ekranlarındaki Dergilik uygulaması üzerinden güncel gazete ve dergileri okuyabilecek, Fizy ile müzik dinleyebilecek ve TV+ ile televizyon seyredebilecek. Bunlara ek olarak sisteme alışveriş hizmetleri, haber ve eğlence içerikleri de entegre edilecek.

Paycell ile ödeme seçeneği

Nakit ve kredi kartı ile ödeme seçeneklerine ek olarak Paycell ödeme alt yapısı da Taxi 7x24’te yer alıyor. Taxi 7/24, BiP’in keşfet bölümüne de eklendi. Böylelikle kullanıcılar mesajlaşma uygulamasının içinden taksi çağrılabilecek. Uygulama kurumsal şirketlere kolaylık sağlıyor. Taxi 7x24’e Turkcell Masrafım uygulanmasının eklenmesiyle birlikte, çalışanlar Taxi 7x24 üzerinden araç talebinde bulunup, yolculuklarını tamamladıklarında ödemeyi şirketleri gerçekleştirecek. Müşteri, ödeme ve fiş alma gibi zorluklarla uğraşmayacak.

Taksiciler kendi ekranları üzerinden taksi çağrılarını görüntüleyecek, navigasyondan en uygun rotayı belirleyip yolu ve trafiği takip edebilecek.

Reklamlar ile gelir sağlanacak

Diğer platformlardan farklı olarak taksiciler bu sisteme tamamen ücretsiz bir şekilde girebiliyor ve yolculuklardan da komisyon kesilmiyor. Tablet bilgisayarların montajı da ücretsiz olarak sağlanıyor. Turkcell ve TETAŞ, yolcu ekranındaki gösterilecek içeriklerden ve reklamlardan para kazanacak. Taksiciler de taşıdıkları yolcuların reklam gelirlerinden pay alacak ve böylelikle taksimetreye ek kazanç sağlayabilecek.

Turkcell, taksi uygulaması Taxi 7x24’ü tanıttı
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*Duraklara özel takip paneli

İstanbul dışındaki taksiciler de kullanabilecek

Taxi 7x24 ilk olarak İstanbul’da ilerleyen dönemde diğer illerde hizmet verecek. Ankara, Bursa ve İzmir ilk konuşulan şehirler arasında.

Ülkemizde 18 bini İstanbul’da olmak üzere 60 bini aşkın taksi bulunuyor. Yılda yaklaşık 437 milyon taksi seyahati gerçekleşiyor. Şuanda 2 bin 100 adet taksiyi bünyesinde barındıran Taxi 7x24, 35 bin taksiye sistemine katmayı hedefliyor.
Taxi 7x24, mobil uygulaması şu anda App Store ve Google Play Store'da bulunuyor ancak uygulamanın final sürümü önümüzdeki hafta yayınlanacak.

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emre0102 11 ay en beğenilen
yeni uber yasağının sebebi de belli oldu
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interwap 11 ay
Taksiciler beğenmedi. Kazançları beyan edileceği için vergi ödemek durumunda kalacaklar.
Yanıtla +78
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king56 11 ay
Turkcell in dh ye paraya haber yaptırdığını düşünüyorum çünkü sürekli turkcell haberi yapılıyor diğer operatörlerin haberlerini hiç yapmıyorlar
2 Yanıt Yanıtla +50
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stagemasterone 11 ay
Kesinlikle bitaxi ve onun ile birlikte kullanılan ödeme aracı bkmexpressi tek geçerim. Bkm expressin alt yapısı zaten var ve bütün kartlar oradan geçiyor uygulama çok kaliteli ve sürekli gelişiyor bence turkiyedeki ödeme aracımız bkm olsun nokta.. Taksi uygulamasida bitaxi olmaya devam ha digerleride çıksın tabiki çeşitlilik olsun ama geçen ay bir taxiye bindim üzerinde 3 sistem vardı itaxi bitaxi ve turkcellin tabletli sürümü adamın kokpiti uzay aracı gibiydi çeşitlilik dedi isem bu kadarda değil
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lterlemez 11 ay
1 Saniye içinde 60 saniye içinde konuşma ücreti alan bir şirketi doyurmak bu kadar mı zor ya? Koskoca Telekom'u Ürdünlüye satacaklarına, doğrudan Turkcell'e satsalarmış ya. Belki o zaman doyarmış, bu kadar da olmaz arkadaş.
Her yerden Turkcell çıkıyor, yok mu ülkede başka bir şirket?
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odyssa 11 ay
ensar yazmaya geldim, gidiyorum.
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mcrew 11 ay
60 milyon kredi kartı var memlekette. Memleketin en büyük şirketleri bankalar.
Tuvalete bile giderken neredeyse kredi kartı kullanacağız. Ki şu an İstanbul kart kullanılıyor.
Şu Çinlilerin alipay ve wechat pay ödeme sistemine bir türlü tam olarak geçemedik.
BKM express buna başladı. Hatta geçen bursada gördüm. QR kodu okutarak bukart dediğimiz otobüs, metro da kullanilan kart dolduruluyor. Ama yok tam anlamıyla. Koca koca pos cihazları ile kart okut şifre yaz. Ölme eşeğim ölme.
Böyle değişik değişik Turkcell pay tarzı şeyler çıkarıyorlar. Alakasız saçma sapan sistemler. Hiç bir kullanışligi yok.
İkincisi bu taksi sistemine gelirsek. işin içine kredi kartı girdi mi olayın rengi değişiyor. Sıfır komisyon alsan bile taksiciler yolcuların kredi kartı kullanmasını istemiyor. Yolcunun buna alışması taksiciler için büyük sıkıntı. Adamlar asgari ücret üzerinden gelir gösteriyor. Bu taksicilerin canını çok sıkar. Bir çoğu bu tarz şeyler istemez.
Belediyenin yapması gereken tek şey var. Fis kesen taksimetre. Onu koysalar olay bitecek. Yolculuğu bitir dedin mi hasirt diye çıkaracak fişi.
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CoreXXX 11 ay
Taksicilerin en sevmediği yemek nedir. cevap: Uber Dolması
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GoldPunch 11 ay
Bizdeki mantık şu:
Muadilini, ithal olanı yasakla.
Fırsat bu fırsat hemen çakmasını, yerlisini piyasaya sür.
Sonra da etrafta milli duyguları suistimal et. Yerlisi varken ithal olanı mı kullanacaksınız diye duygu sömürüsü yap.
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Vanished Man 11 ay
Bizim gibi sıradan vatandaş- kullanıcıya ne faydası var? 50 lira yazarken 40'a mı düşüyor? Önemli olan bu.
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rikimaru 11 ay
turkcell in Ataturku anmamasinin sebebide belli oldu.
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fizisyen 11 ay
olay uygulama DEĞİL,
olay hizmet veren ŞOFÖR!!!
bu ülke halen bunu kavrayamadı.
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Akasha_Ether 11 ay
Benim bildiğim taksiciler bunu kullanmaz
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