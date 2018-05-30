Turkcell, taksi uygulaması Taxi 7x24’ü tanıttı

Taxi 7/24, diğer platformlardan farklı olarak taksimetre ile birlikte kurulumu ücretsiz olarak yapılıyor ve yolculuklardan komisyon almıyor. Sürücünün platforma bağlantısı ve navigasyon için bir adet, yolcunun da seyahat boyunca dijital içeriklere erişim sağlaması için bir adet tablet bilgisayar montajı yapılıyor.
Yolcular kendi ekranlarındaki Dergilik uygulaması üzerinden güncel gazete ve dergileri okuyabilecek, Fizy ile müzik dinleyebilecek ve TV+ ile televizyon seyredebilecek. Bunlara ek olarak sisteme alışveriş hizmetleri, haber ve eğlence içerikleri de entegre edilecek.
Paycell ile ödeme seçeneği
Nakit ve kredi kartı ile ödeme seçeneklerine ek olarak Paycell ödeme alt yapısı da Taxi 7x24’te yer alıyor. Taxi 7/24, BiP’in keşfet bölümüne de eklendi. Böylelikle kullanıcılar mesajlaşma uygulamasının içinden taksi çağrılabilecek. Uygulama kurumsal şirketlere kolaylık sağlıyor. Taxi 7x24’e Turkcell Masrafım uygulanmasının eklenmesiyle birlikte, çalışanlar Taxi 7x24 üzerinden araç talebinde bulunup, yolculuklarını tamamladıklarında ödemeyi şirketleri gerçekleştirecek. Müşteri, ödeme ve fiş alma gibi zorluklarla uğraşmayacak.
Taksiciler kendi ekranları üzerinden taksi çağrılarını görüntüleyecek, navigasyondan en uygun rotayı belirleyip yolu ve trafiği takip edebilecek.
Reklamlar ile gelir sağlanacak
Diğer platformlardan farklı olarak taksiciler bu sisteme tamamen ücretsiz bir şekilde girebiliyor ve yolculuklardan da komisyon kesilmiyor. Tablet bilgisayarların montajı da ücretsiz olarak sağlanıyor. Turkcell ve TETAŞ, yolcu ekranındaki gösterilecek içeriklerden ve reklamlardan para kazanacak. Taksiciler de taşıdıkları yolcuların reklam gelirlerinden pay alacak ve böylelikle taksimetreye ek kazanç sağlayabilecek.
*Duraklara özel takip paneli
İstanbul dışındaki taksiciler de kullanabilecek
Taxi 7x24 ilk olarak İstanbul’da ilerleyen dönemde diğer illerde hizmet verecek. Ankara, Bursa ve İzmir ilk konuşulan şehirler arasında.
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Her yerden Turkcell çıkıyor, yok mu ülkede başka bir şirket?
Tuvalete bile giderken neredeyse kredi kartı kullanacağız. Ki şu an İstanbul kart kullanılıyor.
Şu Çinlilerin alipay ve wechat pay ödeme sistemine bir türlü tam olarak geçemedik.
BKM express buna başladı. Hatta geçen bursada gördüm. QR kodu okutarak bukart dediğimiz otobüs, metro da kullanilan kart dolduruluyor. Ama yok tam anlamıyla. Koca koca pos cihazları ile kart okut şifre yaz. Ölme eşeğim ölme.
Böyle değişik değişik Turkcell pay tarzı şeyler çıkarıyorlar. Alakasız saçma sapan sistemler. Hiç bir kullanışligi yok.
İkincisi bu taksi sistemine gelirsek. işin içine kredi kartı girdi mi olayın rengi değişiyor. Sıfır komisyon alsan bile taksiciler yolcuların kredi kartı kullanmasını istemiyor. Yolcunun buna alışması taksiciler için büyük sıkıntı. Adamlar asgari ücret üzerinden gelir gösteriyor. Bu taksicilerin canını çok sıkar. Bir çoğu bu tarz şeyler istemez.
Belediyenin yapması gereken tek şey var. Fis kesen taksimetre. Onu koysalar olay bitecek. Yolculuğu bitir dedin mi hasirt diye çıkaracak fişi.
Muadilini, ithal olanı yasakla.
Fırsat bu fırsat hemen çakmasını, yerlisini piyasaya sür.
Sonra da etrafta milli duyguları suistimal et. Yerlisi varken ithal olanı mı kullanacaksınız diye duygu sömürüsü yap.
olay hizmet veren ŞOFÖR!!!
bu ülke halen bunu kavrayamadı.
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