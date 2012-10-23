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Turkcell ve İTÜ, mühendis adaylarının eğitiminde işbirliği yapıyor

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Ülkemizin lider operatörlerinden Turkcell, nitelikli insan yetiştirmek konusunda yaptığı projelere bir yenisini daha ekledi.

Turkcell Akademi ve İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği işbirliği ile yapılan projede mezun olacak mühendis adaylarına kapsamlı ve profesyonel deneyimler kazandırılması hedefleniyor.

Proje kapsamında İTÜ İşletme Mühendisliği laboratuvarlarında öğrenci takımlarına kendi iş ortamında gerçek hayat problemleri veriliyor. Öğrenciler bu problemlerle ilgili Turkcell ekipleriyle ortak çalışarak uygulanabilecek çözümler geliştirmeye çalışıyor.

Öğrenciler bu çalışmalarda sadece kavramsal değil aynı zamanda bir profesyonel danışmanlık firmasının üretebileceği kalitede mühendislik uygulaması hazırlıyorlar. 

Proje süresince problemin analizi ve çözüm tasarımı için de öğrenciler yarım zamanlı olarak Turkcell'de işe alınıyorlar. Süreç sonunda yapılan akademik değerlendirmede başarılı bulunan öğrenciler, İşletme Mühendisi olarak mezun olmaya hak kazanıyorlar.

Şimdiye kadar üzerinde çalışmalar tamamlanan projeler; Mobil temassız ödeme servisinin gençler arasında yaygınlığının artırılması, sosyal medya verilerini kampanya yönetimi sürecine çok boyutlu olarak entegre edilmesi, yerinde servis veren uzman ekiplerin ziyaret performansını daha da artırmak için uygulanan planlama metodunun geliştirilmesi konularındaydı.

Turkcell Akademi Bölüm Yöneticisi Banu İşçi Sezen, projenin başarıya ulaşmasını sevinçle karşıladıklarını, gençlerin daha zengin deneyimler elde etmesine yatırım yaparak gelecekte de farklı olmak istediklerini ve Türkiye için katma değer yarattıklarını açıkladı. 

İTÜ İşletme Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Lerzan Özkale ise Turkcell ile çok yakın ve çok verimli bir işbirliği gerçekleştirdiklerini belirterek, öğrencilere ayrıca mühendislik alanında uluslararası eğitim akreditasyonu ABET tarafından da tanınan bir eğitim verdiklerini ve yarının mühendislerini iş dünyası ile işbirliği içinde yetiştirmeye çalıştıklarını dile getirdi. 

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Batuist 6 yıl
Turkcelinde çok umurunda olurdu geçn mühendis adaylarını yetiştirmek. Bir firmanın asıl amacı kardır ve her işi buna göre kurgular. Geliştirdikleri bu kurgularada farklı isimler altında sanki senin yararınaymış gibi adlar takılır. Bu süreçte itu mühendislerinin değil Turkcelin yararına bir durum vardır. Amaç emek ve beyin gücünün ucuza elde edilmesi yada diğer bir değişle kaliteli emek ve beyin gücünün sömürülmesi planlanmıştır. Kapitalist dünyada bu sömürüyü gerçekleştirmek isteyen tüm firmalar para vermeden sözde eğitim adı altında emek ve beyin gücünden "stajer" adı altında "eğitim" adı altında "deneme" adı altında faydalanarak sömürü faaliyetlerini gerçekleştirmektedirler.. Yoksa turkcell "okul" mu ki sana eğitim vereyim desin. çok istiyorsa üniversite kursun yada başarılı öğrencilere burs versin. Ama itu gibi biryerden mezun olan yada mezun olacak birine sana stajer muamelesi yapıcam ama senden mümkün mertebe yararlanıcam demesinin asıl adı "seni sömürücem" demektir. İşte bu sömürünün bugün ki adına kapitalist dünyası stajerlik adı takmış ki kimse ne olduğunu anlamasın. Olayların altında yatan gerçek nedenlere kimse bakmadığından kapitalism maalesef bugün aşırı derecede sömürücü bir halde birçok ad altında insanları sömürmektedir.
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naruterme 6 yıl
Bende mühendis olacağım, bizi de görecekler mi?


Saygılar, naruterme
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napolyon94 6 yıl
itu nunde ne kadar cok endustriel destegi var arkadas bizde niye yok seytanigulumseme.gif
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seven44 6 yıl
bizi daha iyi söğüşlemek için adam arıyorlar
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