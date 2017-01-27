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Turkcell’den yurtdışında geçerli basın tarifesi

Turkcell, her ay yurtdışında 7 gün geçerli Platinum basın tarifesini duyurdu. 10GB kotalı kampanyadan tüm mecralardaki basın mensupları faydalanabiliyor. İşte detaylar:
2 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Turkcell’den yurtdışında geçerli basın tarifesi
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Turkcell, her fatura döneminde 7 gün geçerli olan ve 55 ülkede yurt içindeki tarifeyi hiçbir ek ücret ödemeden kullanma imkânı tanıyan basın tarifesini duyurdu. 12 aylık taahhüt ile alınabilen tarifenin fiyatı 55 lira. Taahhüt verilmemesi durumunda ise 89TL’lik bir fatura yansıtılıyor.

10GB internet, 1000 dakika her yöne konuşma, 1000 SMS ve Turkcell’liler ile sınırsız konuşma imkanı sunan tarife, Turkcell’in Platinum kullanıcılarına özel sunduğu ayrıcalıkların da tamamından yararlanabilme olanağı sunuyor. Ayrıca Turkcell TV+’ta geçerli ek 5GB data, veri paketinden harcamadan kullanılabilen ücretsiz Fizy aboneliği, lifebox için 500GB saklama alanı, BiP ile geçerli 10GB ek internet de paket dahilinde kullanıcılara sunuluyor.

Başvuru için basın kartı görüntüsünü ya da http://bit.ly/basindilekce linkindeki dilekçeyi bireyselevrak@turkcell.com.tr adresine göndermek yeterli. Dilekçe ile başvuru yapılacaksa dilekçe basın yayın organının antetli kağıdına basılmış, kaşeli ve imzalı olması şartı aranıyor. Dilekçe ile birlikte imza sirküleri de gerekmekte. Turkcell’li olmayanlarınsa önce Turkcell İletişim Merkezleri’nden hattını herhangi bir Turkcell tarifesine taşıması, sonra da mail ile basın tarifesine geçiş için başvuru yapması gerekiyor.

Detaylar için kaynakta yer alan sayfa ziyaret edilebilir.


http://www.turkcell.com.tr/paket-ve-tarifeler/konusma/platinum-10-gb-basin-paketi?utm_source=DonanimHaber Yorum Yaz
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mcrew 2 yıl
basın kartı olan ve bu tarifeyi kullanmayacak pm
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asosyal mühendis 2 yıl
64gb 90 tl ye kullanıyorum 5 lira geri geliyor 10gb daha alıyorum. 74gb.
Turkcell den daha güzel paketler bekliyorum.
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damn2u 2 yıl
Yazık yazık. Millet yurt dışına gidince telefonu uçak modunda kullanıyor, wifi buldukça iletişime geçebiliyorlar. Milletimizi bu hale düşürenler utansın.
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kadirirdem 2 yıl
Ne vardı bunu halkta kullansa ölür müydün ?...
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cronaldo2 2 yıl
Normal kisilerde gecse yurtdisi dahi olmadan bence uygun
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sniper23 2 yıl
Yurtdışına gidince özellikle (Birleşik Krallığa gidince) direk o ülkenin SIM kartını alın hiç uğraşmayın. Hem daha ucuz hem de SIM kart almak çok çok daha kolay.
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canmania 2 yıl
Ülkede bunu kullanacak gazeteci kaldı mı ?
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porsheli 2 yıl
Yurt dışı tarifeler çok pahalı :(
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dr20mouse 2 yıl
Basın için faydalı ama bize yaramaz.
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Xeblion 2 yıl
Kullanamadığımız tarifeye ne yapalım
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