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Turkcell'in mesajlaşma uygulaması BiP'ten para transferi dönemi başladı

Turkcell'in mesajlaşma uygulaması BiP'ten para transferi dönemi başladı. Kullanıcılar mesajlaşır gibi para transferi gerçekleştirilebiliyor. BiP’ten nasıl para gönderilir?
1 yıl
3,6b
1
13
Mobil Uygulamalar
Yusuf Akbaş
Yazar
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Turkcell'in mesajlaşma uygulaması BiP'ten para transferi dönemi başladı
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Turkcell’in mesajlaşma uygulaması BiP’e para transferi özelliği eklendi. BiP üzerinden mesaj yazar gibi kolaylıkla para transferi gerçekleştirilebiliyor. IBAN ve hesap numarası ile uğraşmadan doğrudan telefon numarasıyla para gönderilebiliyor.

Para transferi için Turkcell’in ödeme servisi Paycell’e kart tanımlaması yapmak gerekiyor. Gönderilen veya alınan para telefon numarası ile ilişkilendirilen Paycell hesabına bakiye olarak yansıtılıyor. Paycell'de biriken para ile alışveriş sitelerinde ödeme yapılıyor ancak nakit olarak çekilemiyor.

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, geçtiğimiz hafta yaptığı bir açıklamada WhatsApp’ın BiP’teki özellikleri kopyaladığını vurgulamış ve “Son bir yılda WhatsApp, üç kez bizi kopyaladı. Biz yaptık, onlar bizi kopyaladı. Şu anda hala kopyalayamadıkları özellikler var.” demişti. Terzioğlu’nun bu açıklaması büyük tepki çekti.

BiP’ten nasıl para gönderilir?

  • Mesaj penceresinden TL ikonuna tıklayıp kredi kartınızı ya da Paycell Kartınızı tanımlayıp, kart seçimini yapın.
  • Gönderilecek tutarı belirleyip, parayı transfer edin.
  • Eğer alıcıysanız ve Paycell Kartı’nız henüz yoksa gelen para transfer bilgilendirmesi altındaki butona tıklayarak sanal kartınızı oluşturabilirsiniz.

Sanal Kart sahipleri, paralarını harcayabilmek için Paycell uygulamasını indirip kart bilgilerine ulaşarak kartlarını VISA altyapısı desteği olan tüm internet alışverişlerinde anında kullanabiliyor. Fiziksel Paycell Kart sahipleri ise anında paralarını yurtiçi ya da yurtdışında tüm internet ve mağaza içi alışverişlerinde harcayabiliyor. Fiziksel Paycell Kartlar ise Turkcell İletişim Merkezleri’nden satın alınabiliyor. BiP ile günlük 350 TL, ayda ise 750 TL’ye kadar para transferi gerçekleştirilebiliyor ancak Paycell kartlarındaki tutarlar nakit olarak çekilemiyor.


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canmania 1 yıl
Turkcell ‘i çok eleştiririm ama kabul etmek lazım doğru yoldalar. Artık gsm operatörleri dakika , SMS satarak para kazanamayacaklar. Turkcell buna çok önce uyandı. Superonline , tv+ ,bip , fizy , paycell , bulut hizmeti lifebox hatta şimdilik işe yaramasa da yaani. Eksikleri çok ama doğru hamleler.
Turkcell ‘i çok eleştiririm ama kabul etmek lazım doğru yoldalar. Artık gsm operatörleri dakika , SMS satarak para kazanamayacaklar. Turkcell buna çok önce uyan...
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astegon 1 yıl
Belki inovatif bir şey olabilir ülkemiz için...
BİLGİ: Google Hangouts ile başlayıp sanırım Google Assistant ile bunu belli ülkelerde sunuyor.
Ama şu Bip uygulamasını adam akıllı baştan yazılması lazım. Berbat bir şekilde kastırıyor S7 cihazımı. Ben böyle bir salak uygulama görmedim. Zaten baktım 6 aydır kullandığım yok. Sildim gitti...
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AMC 1 yıl astegon
Al bendende o kadar böyle kasıntılı uygulama görmedim tek güzel yanı faks olayı.
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Nexi-Ma 1 yıl
Mantıklı bir olay olmuş.
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xonnextingpeople 1 yıl
Turkcell'e Hala Kazık Diyosunuzda Adamlar Daha Ne Yapsın Kapsamada Birincilik Onlarda Bunların Baz İstasyonlarının Yer Kiraları Müşteri Hizmetleri Olarak Yine En Fazla Onlarada money Eskiden bi paketini 59 69 tl alırkene şimdi 500 dk 1000 sms 29 tl ye 4 gb 19 tl ye 2 gb yapıyor üstüne bip dergilik yaani den internet geliyo 6 aydan beri tl yüklemiyorum turkcell veriyor veriyor yazık yazık nediyeyim bence fizyde bipte bana göre whatsapp tan daha güzel 10 gb veriyor aylık daha salla kazanda var
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mabovski 1 yıl
WhatsApp bunu kıskandı.
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DineİnValhalla 1 yıl
ilginç bi güncelleme

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olağan_şüpheli 1 yıl
güzel de bip i kullandırmak için daha çok çabalamaları gerek. millet internet için indirip siliyor.
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Noxco 1 yıl
Turkcell ile para pul işine girmek intihardır. Sakın bulaşmayın.
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Kerim5100 1 yıl
Önce uygulama düzgün çalışsın da...
Bildirimler mağara buz kesince geliyor. Gelen mesaja bakmak istesen sana 3 ay öncesinin mesajını gösteriyor. Birini aramaya kalkışsan keyfi arıyor vs vs...
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canmania 1 yıl
Turkcell ‘i çok eleştiririm ama kabul etmek lazım doğru yoldalar. Artık gsm operatörleri dakika , SMS satarak para kazanamayacaklar. Turkcell buna çok önce uyandı. Superonline , tv+ ,bip , fizy , paycell , bulut hizmeti lifebox hatta şimdilik işe yaramasa da yaani. Eksikleri çok ama doğru hamleler.
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fuckulteli 1 yıl
Nakit çekemeyip özgürce harcayamadıktan sonra hiç mi hiç önemli bir özellik değil. Benim param PayCell'de bloke olacak, Turkcell'in anlaşma sağladığı sınırlı sayıda yerde ödeme yapabileceğim(visa'nın geçerli olduğu heryerdeymiş) ve biz buna PARA diyeceğiz öyle mi?!
Para; nakit çekilir, her yerde geçer. Böyle kısıtlamaları olmaz!
Kardeşime, dostuma para göndereceksem cep telefonuna nakit para gönderirim Atm'den çeker, taksi parası yapar vs. bir işe yarar.
Bip ile para göndermek için her iki kişide uygulama olacakta, PayCell hesabında o an para olacaktaaa... Ohoo hoo
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bip’ten nasıl para gönderilir?, bip ve
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