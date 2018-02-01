Turkcell'in mesajlaşma uygulaması BiP'ten para transferi dönemi başladı

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Turkcell’in mesajlaşma uygulaması BiP’e para transferi özelliği eklendi. BiP üzerinden mesaj yazar gibi kolaylıkla para transferi gerçekleştirilebiliyor. IBAN ve hesap numarası ile uğraşmadan doğrudan telefon numarasıyla para gönderilebiliyor.

Para transferi için Turkcell’in ödeme servisi Paycell’e kart tanımlaması yapmak gerekiyor. Gönderilen veya alınan para telefon numarası ile ilişkilendirilen Paycell hesabına bakiye olarak yansıtılıyor. Paycell'de biriken para ile alışveriş sitelerinde ödeme yapılıyor ancak nakit olarak çekilemiyor.

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, geçtiğimiz hafta yaptığı bir açıklamada WhatsApp’ın BiP’teki özellikleri kopyaladığını vurgulamış ve “Son bir yılda WhatsApp, üç kez bizi kopyaladı. Biz yaptık, onlar bizi kopyaladı. Şu anda hala kopyalayamadıkları özellikler var.” demişti. Terzioğlu’nun bu açıklaması büyük tepki çekti.

BiP’ten nasıl para gönderilir?

Mesaj penceresinden TL ikonuna tıklayıp kredi kartınızı ya da Paycell Kartınızı tanımlayıp, kart seçimini yapın.

Gönderilecek tutarı belirleyip, parayı transfer edin.

Eğer alıcıysanız ve Paycell Kartı’nız henüz yoksa gelen para transfer bilgilendirmesi altındaki butona tıklayarak sanal kartınızı oluşturabilirsiniz.

Sanal Kart sahipleri, paralarını harcayabilmek için Paycell uygulamasını indirip kart bilgilerine ulaşarak kartlarını VISA altyapısı desteği olan tüm internet alışverişlerinde anında kullanabiliyor. Fiziksel Paycell Kart sahipleri ise anında paralarını yurtiçi ya da yurtdışında tüm internet ve mağaza içi alışverişlerinde harcayabiliyor. Fiziksel Paycell Kartlar ise Turkcell İletişim Merkezleri’nden satın alınabiliyor. BiP ile günlük 350 TL, ayda ise 750 TL’ye kadar para transferi gerçekleştirilebiliyor ancak Paycell kartlarındaki tutarlar nakit olarak çekilemiyor.