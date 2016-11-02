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Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği'nden iş garantili eğitim programı

Türkiye İş Kurumu ve TED Üniversitesi ile ortak çalışma yürüten TOGED, yazılım ve tasarım dallarında açılacak sertifika programı ile dijital oyun sektöründeki insan kaynağı sorununa çözüm üretecek.
2 yıl
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Oyunlar
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Dijital oyun sektöründeki hızlı büyüme ile ortaya çıkan insan kaynağı ihtiyacına karşı Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği (TOGED) ve TED Üniversitesi iş birliğine gittiklerini duyurdular. Buna göre yazılım ve tasarım dallarında 5 Kasım’da başlatılacak iki ayrı "Dijital Oyun Geliştirme Sertifika Programı" 7 hafta sürecek ve 4 farklı modül ile 56 saatte tamamlanacak.
Oyun programlama, grafik programlama, mobil oyun geliştirme, oyun motorları, 3D modelleme, animasyon ve oyun tasarımı gibi farklı konularda verilecek eğitimlere lise mezunu ve 18 yaşını doldurmuş dileyen herkes katılabilecek ancak programlama dili, modelleme ve animasyon tecrübesi olanlara öncelik verilecek.

Sertifika alanlara iş imkanı sağlanacak 

Yazılım alanında "Grafik Programlama ve OpenGL", "Unity ile Oyun Programlama", "Sanal Gerçeklik ve Kullanıcı Tecrübesi" eğitimleri, tasarım alanında ise "Animasyon ve Ses", "Oyun Tasarımı" ve "Modelleme ve Grafik Tasarım" eğitimleri yer alacak. Kurs sonucunda başarılı olanlar Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yürütülen "İşbaşı Eğitim Programı"na katılacaklar ve TED Üniversitesi ile TOGED tarafından sertifikalandırılacaklar.
Başlatılan sertifika programıyla ilgili konuşan TOGED Başkanı Ali Erkin, katılımcılara sertifika verip göndermek yerine doğrudan şirketlerde istihdam etmek istediklerini ve şu an sektörde ciddi anlamda insan kaynağı ihtiyacının yer aldığını belirtti. Cumartesi ve Pazar günleri 10.30 - 15.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek eğitimlerin ücreti ise 1950 TL.

http://sem.tedu.edu.tr/tr/sem/acik-egitimler Yorum Yaz
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pUnduli 2 yıl en beğenilen
Keşke haberde 1.950 TL ateşlemek gerektiği de olsaydı :/
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maximus8282 2 yıl
Her zaman olduğu gibi trenin hep son vagonuyuz. Piyasa yürüdü gitti ancak aklımıza geldi. Neyse bu da birşe en azından. İnşallah birçok ünlü oyun firmasından daha iyilerini yaparız.
Her zaman olduğu gibi trenin hep son vagonuyuz. Piyasa yürüdü gitti ancak aklımıza geldi. Neyse bu da birşe en azından. İnşallah birçok ünlü oyun firmasından da...
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B J K 2 yıl
Ücret saçma olmuş. İş garantili eğitim kapsamında eğitimini verip cüzi miktarda maaşından tahsil edersin.
Para tuzağı gibi geldi.
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hrknakblt 2 yıl
Hayalimdeki iş güzel bi uygulama tek eksik 2000 liram olaydı kacirmazdim tavsiyem değerlendirin beyler
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Wi Fi 2 yıl
Burası ne biçim bir yer lan, her şeye her konuya muhalefet tiplerle dolu, ona yok buna yok, kendileri ne ...?!
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apodur 2 yıl
desteklemek lazım
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dgo_cr7 2 yıl
56 saatte anca hello world.
800 tl ye iş garantili olabilir ama.
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DH Misafiri 2 yıl
Kaptan madem verdiğin eğitime güveniyorsun 1950 değilde 5bin tl kes ama adam senin verdiğin eğitimle kendini ne kadar geliştirecek işe yarayacak mı yararsa bir işe girdikten sonra alırsın 5 bin tl ni yani baştan alınan ücret sizin verdiğiniz eğitime ne kadar güvendiğinizin sembolü
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Mephalay 2 yıl
"İş Garantili" ibaresi bulunan bir eğitim, düzgün bir eğitim değildir.
"İş Garantili" bir üniversite programı tırt bir programdır ve üniversite büyük ihtimalle tırt bir üniversitedir.
Zaten kalifiye bir iş yapılıyor ise, " Bilmem ne Garantisi " şeklinde bir şey görmezsiniz.
XYZ Sertifikalı adam arıyoruz diye arayan iş ilanları görürsünüz.
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Guest-25CF1EFB4 2 yıl
İşkurdan bir farkı yok!
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AnadoluEfes 2 yıl
Garanti iş buluyorsa güzel bir uygulama sabancı holding'e cv birakmak yada holding'in kollarina iş başvurusunda bulunmak bile ücretli iş e alınıp alınmayacağınız bile garanti değilken adamlar sizden başvuru için bile para alıyorlar bunlar size bu sektörde garanti iş veriyorlar ise 10 numara 5 yıldız bir durumdur tutupta size asgari ücrette vermezler bence değerlendirin
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DH Misafiri 2 yıl
Millet o paraya sistem topluyor olaya bak hemde 56 saat için :D yada isteyen 500 daha verip 96 saatlik özel ders alsın bi farkı yok hem daha hesaplı olur :D
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MetalWave 2 yıl
işin içinde işkur varsa amaçsız bir yatırım olur.
bizim işyerine işkurlular gönderilir ve bu zorunludur. maaşını işkur öder işyeri bunları takmaz. basit işlere koşar. işkurlularda avare çalışır. sözleşmeside bitince yallah
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