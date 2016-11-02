Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği'nden iş garantili eğitim programı

Dijital oyun sektöründeki hızlı büyüme ile ortaya çıkan insan kaynağı ihtiyacına karşı Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği (TOGED) ve TED Üniversitesi iş birliğine gittiklerini duyurdular. Buna göre yazılım ve tasarım dallarında 5 Kasım’da başlatılacak iki ayrı "Dijital Oyun Geliştirme Sertifika Programı" 7 hafta sürecek ve 4 farklı modül ile 56 saatte tamamlanacak.

Oyun programlama, grafik programlama, mobil oyun geliştirme, oyun motorları, 3D modelleme, animasyon ve oyun tasarımı gibi farklı konularda verilecek eğitimlere lise mezunu ve 18 yaşını doldurmuş dileyen herkes katılabilecek ancak programlama dili, modelleme ve animasyon tecrübesi olanlara öncelik verilecek.

Sertifika alanlara iş imkanı sağlanacak

Yazılım alanında "Grafik Programlama ve OpenGL", "Unity ile Oyun Programlama", "Sanal Gerçeklik ve Kullanıcı Tecrübesi" eğitimleri, tasarım alanında ise "Animasyon ve Ses", "Oyun Tasarımı" ve "Modelleme ve Grafik Tasarım" eğitimleri yer alacak. Kurs sonucunda başarılı olanlar Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yürütülen "İşbaşı Eğitim Programı"na katılacaklar ve TED Üniversitesi ile TOGED tarafından sertifikalandırılacaklar.

Başlatılan sertifika programıyla ilgili konuşan TOGED Başkanı Ali Erkin, katılımcılara sertifika verip göndermek yerine doğrudan şirketlerde istihdam etmek istediklerini ve şu an sektörde ciddi anlamda insan kaynağı ihtiyacının yer aldığını belirtti. Cumartesi ve Pazar günleri 10.30 - 15.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek eğitimlerin ücreti ise 1950 TL.

http://sem.tedu.edu.tr/tr/sem/acik-egitimler