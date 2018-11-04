Türkiye'deki iPhone kullanıcıları burger, Android kullanıcıları da pizza seviyor

Mobil internetin hızlı yükselişi e-ticareti de hareketlendiriyor. Bugün Yemeksepeti’nin günlük aldığı 100 bin siparişin yüzde 76’sı artık mobilden geliyor. 2018 Eylül itibarıyla; Yemeksepeti uygulaması IOS platformunda toplam 4 milyon kez indirilirken, Android’de ise 5,6 milyon kez indirildi.

Yemek siparişlerinde Android ve IOS rüzgârı

Mobil deyince malum, Android’ciler ve iPhone’cuların tatlı rekabetlerini hatırlatmaya gerek yok! iPhone ve Android kullanıcılarının mobil alışkanlıklarına dair birçok araştırma yapıldı. İki mobil kullanıcısının aralarında bazı farklar olduğunu biliyoruz. Yemeksepeti, bu iki grubun yeme alışkanlıkları da değişiyor mu diye merak etti ve araştırdı. Konu yemeğin birleştirici gücü olunca iPhone’cular da Android’ciler de ortak lezzetlerde buluştu. Ancak yine de öne çıkan bazı farklılıklar var.

iPhone’cular daha çok sipariş veriyor, daha çok harcıyor

Yemeksepeti’ne gelen mobil siparişlerin yüzde 60’ı iPhone’dan, yüzde 40’ı Android’ten geliyor. Sepet tutarlarına bakıldığında ise, iPhone’cuların Android’cilere göre yemeğe biraz daha fazla harcadığı görülüyor: iPhone kullanıcıları, Android kullanıcılarına göre sepet başına ortalama yüzde 13 daha fazla harcıyor.

iPhone’cular ve Android’cilerin ortak tercihi: Burger

Android kullanıcılarının toplam siparişleri içerisindeki burger sipariş oranı yüzde 14 iken; iPhone kullanıcıları burgeri biraz daha seviyor ve Android’cilere göre yüzde 5 daha fazla sipariş ediyorlar. iPhone kullanıcılarının toplam siparişlerinin yüzde 19’u burger siparişlerinden oluşuyor.

Pizza ve çiğ köftede Android’ciler önde

Her iki uygulamanın kullanıcılarının en sevdiği ikinci lezzet olan pizza siparişlerinde Android’ciler ipi göğüslüyor. Android’ciler toplam siparişlerinin yüzde 13’ünü pizzadan yana kullanırken; iPhone kullanıcıları ise onları yüzde 3 geriden takip ederek toplam siparişlerinin yüzde 10’unu pizzaya ayırıyorlar.

Ayrıca Anadolu topraklarından tüm ülkeye yayılan efsane lezzet çiğ köfte mobil siparişlerde en çok tercih edilen lezzetler arasında yer alıyor. Çiğ köftesiz sipariş sipariş değildir diyen Android’ciler iPhone kullanıcılarına göre 2 kat daha fazla çiğ köfte siparişi veriyorlar.

iPhone’cular tatlı ve kahve tutkunu çıktı

Her yaştan insanın sevdiği, mutluluk kaynağı olarak da adlandırılan tatlı, her iki kullanıcının siparişlerinde önemli bir yere sahip. Tatlı hem iPhone hem Android kullanıcılarının en çok tercih ettiği 4. lezzet oluyor.

Kullanıcıların çikolata, dondurma ve kuru pastayı da içeren tatlı siparişleri incelendiğinde ise; iPhone’cuların tatlılara Android’cilerden daha fazla düşkün olduğu ortaya çıkıyor. iPhone kullanıcılarının toplam siparişlerinin yüzde 8’i tatlı siparişlerinden oluşuyor ve Android’cilere göre 2 kat daha fazla tatlı siparişi veriyorlar. Android kullanıcılarının toplam siparişleri içerisindeki tatlı sipariş oranı ise yüzde 4.

Kahve siparişlerinde de iPhone kullanıcıları önde gidiyor. iPhone’cular Android’cilerden 2 kat daha fazla kahve siparişi veriyor.

iPhone’cular salata ile formunu koruyor

Her iki mobil uygulamanın kullanıcıları hafif ve diyet lezzetleri siparişlerinden eksik etmezken, salatayı baş tacı ediyorlar. iPhone kullanıcıları salata çeşitlerini Android’cilere göre 2 kat daha fazla tercih ederek salataya düşkünlüklerini gösteriyorlar.

iPhone büyük şehirlerde, Android ise Anadolu’da lider

3 büyük kentteki mobil siparişlerde iPhone’cular ipi göğüslüyor. iPhone’un lider olduğu şehir ise İstanbul. İstanbul’daki mobil siparişlerin yüzde 70,8’i; İzmir’deki mobil siparişlerin yüzde 61,7’si ve Ankara’daki mobil siparişlerin ise yüzde 60,7’si iPhone uygulamasından geliyor.

Android ise Anadolu kentlerindeki gücünü sürdürüyor. Android’ten gelen siparişlerin en yüksek olduğu iller yüzde 56,9 ile Sinop ve yüzde 55,1 ile Kırşehir oldu.

Gençler sipariş şampiyonu

Mobil siparişlere bakıldığında her yaş grubuna rastlamak mümkün. Bu yaş kırılımları incelendiğinde, hem Android’ten hem de iPhone’dan gelen toplam siparişlerin yüzde ortalama 65’ini 18-28 yaş arasındakilerin verdiği görülüyor.

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iPhone’cular ve Android’ciler ortak bir lezzette buluşuyor ve en fazla sipariş sayısıyla burgeri liderliğe taşıyorlar.68 ilde faaliyet gösteren Yemeksepeti’nin mobil sipariş trendleri kentlere göre de değişiklik gösteriyor.