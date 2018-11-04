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Türkiye'deki iPhone kullanıcıları burger, Android kullanıcıları da pizza seviyor

Yemeksepeti, mobil uygulamardan verilen sipariş alışkanlıklarıyla ilgili detaylı istatistikler yayınladı. iPhone ve Android kullanıcılarını birbirinden ayıran kullanım alışkanlıkları neler?
6 ay
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Cep Telefonları
Yusuf Akbaş
Yazar
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Mobil internetin hızlı yükselişi e-ticareti de hareketlendiriyor. Bugün Yemeksepeti’nin günlük aldığı 100 bin siparişin yüzde 76’sı artık mobilden geliyor. 2018 Eylül itibarıyla; Yemeksepeti uygulaması IOS platformunda toplam 4 milyon kez indirilirken, Android’de ise 5,6 milyon kez indirildi.

Yemek siparişlerinde Android ve IOS rüzgârı

Mobil deyince malum, Android’ciler ve iPhone’cuların tatlı rekabetlerini hatırlatmaya gerek yok! iPhone ve Android kullanıcılarının mobil alışkanlıklarına dair birçok araştırma yapıldı. İki mobil kullanıcısının aralarında bazı farklar olduğunu biliyoruz. Yemeksepeti, bu iki grubun yeme alışkanlıkları da değişiyor mu diye merak etti ve araştırdı. Konu yemeğin birleştirici gücü olunca iPhone’cular da Android’ciler de ortak lezzetlerde buluştu. Ancak yine de öne çıkan bazı farklılıklar var.

iPhone’cular daha çok sipariş veriyor, daha çok harcıyor

Yemeksepeti’ne gelen mobil siparişlerin yüzde 60’ı iPhone’dan, yüzde 40’ı Android’ten geliyor. Sepet tutarlarına bakıldığında ise, iPhone’cuların Android’cilere göre yemeğe biraz daha fazla harcadığı görülüyor: iPhone kullanıcıları, Android kullanıcılarına göre sepet başına ortalama yüzde 13 daha fazla harcıyor.

iPhone’cular ve Android’cilerin ortak tercihi: Burger

iPhone’cular ve Android’ciler ortak bir lezzette buluşuyor ve en fazla sipariş sayısıyla burgeri liderliğe taşıyorlar.
Android kullanıcılarının toplam siparişleri içerisindeki burger sipariş oranı yüzde 14 iken; iPhone kullanıcıları burgeri biraz daha seviyor ve Android’cilere göre yüzde 5 daha fazla sipariş ediyorlar. iPhone kullanıcılarının toplam siparişlerinin yüzde 19’u burger siparişlerinden oluşuyor.

Pizza ve çiğ köftede Android’ciler önde

Her iki uygulamanın kullanıcılarının en sevdiği ikinci lezzet olan pizza siparişlerinde Android’ciler ipi göğüslüyor. Android’ciler toplam siparişlerinin yüzde 13’ünü pizzadan yana kullanırken; iPhone kullanıcıları ise onları yüzde 3 geriden takip ederek toplam siparişlerinin yüzde 10’unu pizzaya ayırıyorlar.
Ayrıca Anadolu topraklarından tüm ülkeye yayılan efsane lezzet çiğ köfte mobil siparişlerde en çok tercih edilen lezzetler arasında yer alıyor. Çiğ köftesiz sipariş sipariş değildir diyen Android’ciler iPhone kullanıcılarına göre 2 kat daha fazla çiğ köfte siparişi veriyorlar.

iPhone’cular tatlı ve kahve tutkunu çıktı

Her yaştan insanın sevdiği, mutluluk kaynağı olarak da adlandırılan tatlı, her iki kullanıcının siparişlerinde önemli bir yere sahip. Tatlı hem iPhone hem Android kullanıcılarının en çok tercih ettiği 4. lezzet oluyor.
Kullanıcıların çikolata, dondurma ve kuru pastayı da içeren tatlı siparişleri incelendiğinde ise; iPhone’cuların tatlılara Android’cilerden daha fazla düşkün olduğu ortaya çıkıyor. iPhone kullanıcılarının toplam siparişlerinin yüzde 8’i tatlı siparişlerinden oluşuyor ve Android’cilere göre 2 kat daha fazla tatlı siparişi veriyorlar. Android kullanıcılarının toplam siparişleri içerisindeki tatlı sipariş oranı ise yüzde 4.
Kahve siparişlerinde de iPhone kullanıcıları önde gidiyor. iPhone’cular Android’cilerden 2 kat daha fazla kahve siparişi veriyor.

iPhone’cular salata ile formunu koruyor

Her iki mobil uygulamanın kullanıcıları hafif ve diyet lezzetleri siparişlerinden eksik etmezken, salatayı baş tacı ediyorlar. iPhone kullanıcıları salata çeşitlerini Android’cilere göre 2 kat daha fazla tercih ederek salataya düşkünlüklerini gösteriyorlar.

iPhone büyük şehirlerde, Android ise Anadolu’da lider

68 ilde faaliyet gösteren Yemeksepeti’nin mobil sipariş trendleri kentlere göre de değişiklik gösteriyor.
3 büyük kentteki mobil siparişlerde iPhone’cular ipi göğüslüyor. iPhone’un lider olduğu şehir ise İstanbul. İstanbul’daki mobil siparişlerin yüzde 70,8’i; İzmir’deki mobil siparişlerin yüzde 61,7’si ve Ankara’daki mobil siparişlerin ise yüzde 60,7’si iPhone uygulamasından geliyor.
Android ise Anadolu kentlerindeki gücünü sürdürüyor. Android’ten gelen siparişlerin en yüksek olduğu iller yüzde 56,9 ile Sinop ve yüzde 55,1 ile Kırşehir oldu.

Gençler sipariş şampiyonu

Mobil siparişlere bakıldığında her yaş grubuna rastlamak mümkün. Bu yaş kırılımları incelendiğinde, hem Android’ten hem de iPhone’dan gelen toplam siparişlerin yüzde ortalama 65’ini 18-28 yaş arasındakilerin verdiği görülüyor.

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alighieri 6 ay en beğenilen
Bu kadar saçma genelleme görmedim. Haber mi bu şimdi
1 Yanıt Yanıtla +41
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***Leopard*** 6 ay
Görsel durumu direktman açıklamış.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Herhangi bir cinsiyet verisi vermemişler ama şu tabloya bakarak Iphone üzerinden sipariş verenlerin büyük çoğunluğu kadın , Android'de de tam tersi.
Bir yerde salata ve tatlı , diğer tarafta döner ve çiğ köfte

Not: Android kullanıyorum.
Görsel durumu direktman açıklamış.Herhangi bir cinsiyet verisi vermemişler ama şu tabloya bakarak Iphone üzerinde...
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1 Yanıt Yanıtla +25
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smart1978 6 ay
Mesaj alinmistir. Yemeksepeti elindeki musteri tuketim datalarini parayla satmak istiyor...
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BERK BEY 6 ay
Gerçekten çok gerekli bilgiler
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___Lawyer___ 6 ay
Hayatımda gördüğüm en saçma veri topluluğu. Bu verilere bakıp ne çıkarım yapacağız yani iPhonecular zengindir Burger yer Androidçiler fakirdir çiğ köfte yer falan mı?

Bu haberler bakılıp geçilecek haberler ne kadar da bir çıkarım yapmak için yarışa girmişsiniz yapmayın arkadaşlar
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burakdc 6 ay

Görsel durumu direktman açıklamış.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Orijinal boyut için tıklayın
Herhangi bir cinsiyet verisi vermemişler ama şu tabloya bakarak Iphone üzerinden sipariş verenlerin büyük çoğunluğu kadın , Android'de de tam tersi.
Bir yerde salata ve tatlı , diğer tarafta döner ve çiğ köfte
Not: Android kullanıyorum.

+1 :D
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BekirTemel 6 ay
bence f/p aradıkları için fastfood a yönelikler, ortalama bir tr yemeği 20 liradan başlar, oysa fastfood zincirleri 1-2 menüyü o paralara sattı uzun yıllar
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pUnduli 6 ay
Bu yemeksepetini millet ne diye kullanır anlamam bir türlü, bir yerden sonra yemeği aldığın yer ile direkt iletişime geç hem o hayvani komisyon ödemesin hem de aradaki farka sana yansıtsın. Yemeksepeti komisyon kazanınca zevk mi alıyorsunuz?
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Y-ZiyA 6 ay pUnduli
O aradaki fark size yansımıyordu eskiden. Hala öyle mi bilmiyorum. Yemek menüsünden seçer gibi seçiyorsunuz çalışan adam için çok pratik.
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Xeqona 6 ay
şimdi reklamlar...
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AskN0More 6 ay
Son yillarda okudugum en bos haber
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DPLALİ 6 ay
İPhone kullanıyorum alakası yok hatta yemeksepeti kullanmıyorum.
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FatihAsl 6 ay DPLALİ
yemeksepeti kullananların istatistiği bu. kullanmayanların değil. nasıl alakası olmuyor.
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javaprof 6 ay
iphone kullanıcıları amerikan sempatizanı olduğundandır.
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Mars Portakalı 6 ay
Ciddi ciddi bunu haber mi yaptınız ya? :D
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