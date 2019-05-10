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Türkiye’den Facebook’a 1,6 milyon lira ceza

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, 6,8 milyon kullanıcının fotoğrafını açığa çıkarması nedeniyle Facebook'a 1 milyon 650 bin lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.
2 hf.
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sosyal medya
Yusuf Akbaş
Yazar
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Kişisel Verileri Koruma Kurulu, sosyal medya devi Facebook'a "veri ihlali" gerekçesiyle 1 milyon 650 bin lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Facebook platformunda keşfedilen bir hata, üçüncü taraf uygulamaların kullanıcı fotoğraflarına erişmesini sağlıyordu. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, bu durumu bildirmeyen, gerekli teknik önlemleri almayan Facebook'a toplam 1 milyon 650 bin lira idari para cezası verdi.

6.8 milyon kullanıcının fotoğrafı açığa çıkmıştı

Geçtiğimiz aralık ayında Facebook Mühendislik Direktörü Tomer Bar bir açıklama yayınlamış ve bir hata nedeniyle üçüncü taraf geliştiricilerin, 6.8 milyon Facebook kullanıcısının fotoğrafına erişebildiğini duyurmuştu. Açıklamaya göre 876 farklı geliştiriciye ait yaklaşık 1500 uygulamanın kullanıcıların fotoğrafına erişmiş olabileceği belirtildi.

6.8 milyon kullanıcıyı etkileyen bu hatanın ardından Kişisel Verileri Koruma Kurulu, veri ihlalinin bulunup bulunmadığı yönünde inceleme başlattı.

İnceleme sonucunda, hatanın 13-25 Eylül 2018'de 12 gün boyunca gerçekleştiğini belirleyen Kurul, hataya zamanında müdahale edilmediğini, bu konuda teknik ve idari tedbirlerin alınmasında eksikliklerin yaşandığını tespit etti.
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 12. maddesinde yer alan veri güvenliğine ilişkin hükümlerin ihlal edildiği sonucuna ulaştı. Veri ihlali nedeniyle Facebook'a 1 milyon 100 bin lira, veri ihlalini Kurul'a bildirmediği gerekçesiyle de 550 bin lira idari para cezası verilmesi de kararlaştırıldı.

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Etzell 2 hf. yeni yorumcu en beğenilen
Bu ülkede 50 milyon insanın tc kimlik bilgileri adres bilgileri internete sızdırıldı,şimdi kayınçoyla mangal keyfini 3.şahıs uygulamalar görüyor diye ceza mı kesiyorlar.
İçinde yaşamasak eğlenceli ülkeyiz aslında
Bu ülkede 50 milyon insanın tc kimlik bilgileri adres bilgileri internete sızdırıldı,şimdi kayınçoyla mangal keyfini 3.şahıs uygulamalar görüyor diye ceza mı k...
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Aikido_oreo 2 hf.
271.091$ yapar bu
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Krone 2 hf.
lira mı ? adamlar için çerez parasıdır şimdi o.
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1 Avatar
ipli jeton 1 hf.
Facebook'ta birisinin telefon numarasını veya e posta adresini biliyorsan, birkaç kere giriş denemesi yaptığında profil bilgisini gösteriyor. Bu sen misin? Şifreni unuttuysan sıfırlayabilirsin falan diyor.
Emniyet falan bunu çok yapıyor, memur adamın telefonu ile iki üç kez giriş denemesi yapıyor. Ardından Facebook bu sen misin diye hesap sahibinin adını ve profil resiimini çıkarıyor. Memur ekran görüntüsünü alıp dosyaya koyuyor.
Sen e posta ve telefon numarası ile aranmayı kapasan bile burdan senin profilini bulabiliyorlar.
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Bender B. Rodriquez 1 hf.
300 bin $ verip kapa ceneni derse sasirmam
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Storm Raider 1 hf.
Nasıl tahsil edecekler acaba? Şubesi yok , merkezi yok , şirketin Türkiye üzerinde yatırımı yok umarsamazlar... Bizimde yapabileceğimiz tek zorlama Türkiye üzerinden erişim yasağı koymak oda kullanıcılara ceza kesmek gibi bişey...
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Paetzold 1 hf.
Gıdıklar anca
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HakanG22 1 hf.
Çerez parası bile değil :D
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kırılanhayaller 2 hf.
Facebook bu parayı verecekse bari daha yüksek ceza kesselerdi.
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AtiMX4 2 hf.
Facebook Turkiyenin gücünü görsün. O kadar parayı nasıl ödeyeceğim diye Facebook düşünsün şimdi :D
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740turbowagon 2 hf.
Cok az kesmisler. Soyle bir 10 milyon dolar kesinsenize...
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Kanatlandırmayan_Redbull 2 hf.
Adam icin sakiz parasi bu
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ozakin70 2 hf.
Dolar olarak kesin de işe yarasın para
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