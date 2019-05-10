Türkiye’den Facebook’a 1,6 milyon lira ceza

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, sosyal medya devi Facebook'a "veri ihlali" gerekçesiyle 1 milyon 650 bin lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.





Facebook platformunda keşfedilen bir hata, üçüncü taraf uygulamaların kullanıcı fotoğraflarına erişmesini sağlıyordu. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, bu durumu bildirmeyen, gerekli teknik önlemleri almayan Facebook'a toplam 1 milyon 650 bin lira idari para cezası verdi.

6.8 milyon kullanıcının fotoğrafı açığa çıkmıştı

Geçtiğimiz aralık ayında Facebook Mühendislik Direktörü Tomer Bar bir açıklama yayınlamış ve bir hata nedeniyle üçüncü taraf geliştiricilerin, 6.8 milyon Facebook kullanıcısının fotoğrafına erişebildiğini duyurmuştu. Açıklamaya göre 876 farklı geliştiriciye ait yaklaşık 1500 uygulamanın kullanıcıların fotoğrafına erişmiş olabileceği belirtildi.



6.8 milyon kullanıcıyı etkileyen bu hatanın ardından Kişisel Verileri Koruma Kurulu, veri ihlalinin bulunup bulunmadığı yönünde inceleme başlattı.



İnceleme sonucunda, hatanın 13-25 Eylül 2018'de 12 gün boyunca gerçekleştiğini belirleyen Kurul, hataya zamanında müdahale edilmediğini, bu konuda teknik ve idari tedbirlerin alınmasında eksikliklerin yaşandığını tespit etti.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 12. maddesinde yer alan veri güvenliğine ilişkin hükümlerin ihlal edildiği sonucuna ulaştı. Veri ihlali nedeniyle Facebook'a 1 milyon 100 bin lira, veri ihlalini Kurul'a bildirmediği gerekçesiyle de 550 bin lira idari para cezası verilmesi de kararlaştırıldı.