Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Alternatif Enerji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası
Şu anda 1 kişi burada

Türkiye, hidroelektriğe eklediği kapasite ile dördüncü sırada

Türkiye, 2018 yılında devreye aldığı bin 85 megavat hidroelektrik enerjisi kapasitesi ile dünyada dördüncü konuma yerleşti. Kurulu toplam kapasite bakımından ise dokuzuncu sırada yer alıyor.
3 hf. (Son Güncelleme: 3 hf.)
4,2b
1
28
Alternatif Enerji
Yusuf Akbaş
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Türkiye, 2018 yılında devreye aldığı hidroelektrik enerji kapasitesi ile Avrupa’da birinci, dünyada dördüncü sırada yerleşti. Toplam kapasite bakımından ise dokuzuncu sırada yer alıyor. 

International Hydropower Association (IHA), “2019 Hydropower Status” raporunu yayınladı. Rapora göre geçtiğimiz yıl dünyada 21,8 Gigavat yenilenebilir hidroelektrik enerji kapasitesi devreye alındı, toplam elektrik tüketiminin yüzde 15,9’unu hidroelektrik enerji oluşturdu.

Türkiye, 2018’de bin 85 megavat hidroelektrik enerji kapasitesini devreye aldı. Bu artış ile birlikte kapasitesini en çok arttıran dördüncü ülke oldu. 2018 yılında devreye alınan yeni kapasite bakımından ilk 5 ülke şöyle: Çin (8,540 MW), Brazilya (3,866 MW), Pakistan (2,487 MW), Türkiye (1,085 MW) ve Angola (668 MW).

Türkiye’de toplam 28 MW kurulu hidroelektrik kapasitesi bulunuyor. Türkiye, kurulu toplam kapasite bakımından dokuzuncu sırada yer alırken ilk 5 ülke ve kapasiteleri şöyle: Çin (352 MW), Brezilya (104 MW), ABD (103 MW), Kanada (81 MW), Japonya (50 MW).

Hidroelektrik enerji sektörünün en önemli etkinliği olarak gösterilen World Hydropower Congress, 14-16 Mayıs tarihleri arasında Paris’te düzenleniyor. Etkinliğe 70’i aşkın ülkeden 700’ün üzerinde temsilci katılacak.



https://www.hydropower.org Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Sharparrow 3 hf. en beğenilen
Bu yazından şunu anlıyorum.. Bu ülkede kim taş üstüne taş koysa küfür edeceksin. Allah belanı versin neden yaptın diyeceksin.. öyleya çünkü herşeye muhalefet olan bir kafan var.. araba yapsak niye yapıyoruz satın almak varken hidroelektrik santrali yapılır kuraklık denir, nüleer santral yapılır risk denir çok merak ediyorum sizin kafanın adamları hükümette olsaydı elektriği nasıl üreteceklerdi? O zaman da herşeye muhalefet olacakmıydınız? Yani hakkaten anlamıyorum sizi, iş yapılır beğenilmez yapılmaz neden yapıldı. Ne istiyorsunuz siz? Yapılanlara değil yapılmayanlara laf söyleyin bu memlekette muhalefet etmeyi bilmiyorsunuz.. adam yapıyor neden yaptın? Akıl işi bir cümle değil. Sanki dünya elektriği aydan taşıyor buraya yada yapabileceğimiz çok daha farklı alternatifler var da yapmıyoruz.. şunu da ekliyim bugün dünyada yenilenebilir enerjiye en büyük yatırumı yapan ülke Türkiyedir.. tabi bunlardan hiçbirinden haberiniz bile yok neden? Çünkü yapılanlar zorrunuza gidiyor... Şu devlet Allah var dese burada Allah yoktur diyeceksin senşn kafa bu kafa... YouTube dan arar şunu.. bir muhalefet gurup başkanvekili dediki iktidar dünyanın en iyi işini de yapsa ona itiraz edeceğiz muhalefet edeceğiz çünkü bizim işimiz bu dedi.. belki izlemişsindir belki izlemişsindir YouTube dan izleyebilirsin.. aynı senin kafa. Dünyanın en iyi işini de yapsalar diyor istemiyor. İşte bu kadar medeni bu kadar gelişmiş bu kadar eğitimli bu kadar ... Bu kadarsınız işte....
Not: tüm bildirim ayarlarım kapalı yazılan cevapları görmüyorum..umurumda da değil... Ben Allah var diyimde sende şeytanla yarış...
Bu yazından şunu anlıyorum.. Bu ülkede kim taş üstüne taş koysa küfür edeceksin. Allah belanı versin neden yaptın diyeceksin.. öyleya çünkü herşeye muhalefet o...
Devamını Gör
Yanıtla +40
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cabriyo 3 hf.
hem elektrik kullanırlar hem eleştirirler. ironiye bak.
Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
smart1978 3 hf.
Hidroelektrik diye kuraklasan topraklar ve etkilenen insanlar hayvanlar bitkilerde de 4. siradayiz anlasilan ...
1 Yanıt Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
Darksun80 5 gün
sektör geberikde ondan, :) zam gelir indirim gelmez.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
soneday 5 gün
fiyatlar neden hala düşmüyor asıl soru bu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Melbourne1 1 hf.
Enerji üretiminde ve dağıtımda son 20 yılda baya yol kateldi.Yiğidi öldür hakkını yeme.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
draw1907 1 hf.
İyi yapılana kötü demek körü körüne partizanlıktır. Bu kötü yapılanları göz ardı etmek anlamına gelmiyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Vanished Man 3 hf.
Hidroelektrik mi?
Birileri bunu parti başarısı sanmıştır. Avrupada böyle yüksekten akan nehirler mi varmış? Türkiye gibi dağlık ve nehirlerin dağlar arasından aktığı yerde tabi hidroelektrik santralı kurarsın.
Yeni birşeyde değil ta yıllar önce keban, Atatürk barajları kuruldu daha ismini sayamayacağım bir sürü tesis var.
Bizim nehirler yüksekten akar hidroelektrik potansiyeli yüksektir onların nehirleri düzde akar ve taşımacılık yapılır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
paradiso35 3 hf.
Bunlar istemezükçü, bunlar sadece eleştirir, her şeye bir kulp takar, ne istediğini kendi de bilmez, boş teneke misali çok ses yapar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Darksun80 3 hf.
Enerjide özel sektörün niye kötü durumda olduğunu düşündünüz mü peki? yatırımları yapan devlet değil özel sektörün kendi. Devlet projeksiyonunda ihtiyaç olacak diye yığınla millete son teknoloji doğal gaz santrali yaptırdılar eskileri verimsiz diye yavaş yavaş kapanıyor. Şimdi bu gıcır gıcır santrallerin hiç biri çalışamıyor, o kadar yatırım heba oldu.
Yenilenebilir enerji devlet desteğine diyecek birşey yok, gayet güzel halen işliyor.
Sektörde size enerjiyi direk satabilecek olan toptan elektrik şirketlerinin hepsi rezil piyasa şartlarından ötürü küçüldü veya battı.
Bu yüzden ister fiyatlar bedava olsun, bu size indirim olarak yansımaz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gcb1903 3 hf.
Gelişmiş, sanayileşmiş, en önemli şey olan enerjide dışa bağımlılığını en aza indirmiş ülkeler en çeşitliliğe sahip ülkelerdir.
Tüm enerji kaynağın doğal gaz santrali olamaz. GES, RES, HES, nükleer fark etmez. Tek olan kaybeder.
Hepsine sahip olacaksınız. % 30 NES, % 30 RES+GES, % 30 HES, % 10 termik olacak. Ki bir sorun, lokal iklim sorunları, değişken doğaya ve şartlara karşı ülken dirençli olsun.
HES konusunda gayet yeterli bir ülkeyiz. RES ve GES konusunda en iyi atılımlara sahip ülkelerden biriyiz. Nükleer tek sıkıntı. NES konusunda aşırı geri kalmış bir ülkeyiz. Çok çok geri kalmışız. Etrafımız NES dolu iken biz termik santral kurmuşuz anca. Zaten termik santraller bu yüzden oransal olarak büyük yer tutuyor. % 10 altı olması gerekli normalde. Umarım devlet politikası olarak NES yaygınlaşır. 10 yıl sonra 50 NES sahibi olsak, en azından yapım aşamasında olsa 50 yıl sonra yaşayacak nesil bizim 50 yıl önce yaşayan nesle ettiğimiz küfürleri etmez.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 hf.
peki siz elektriğinizi gidin, kömürden üretin o zaman. bu sayede kurumazsınız.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 hf.
Karadenizliler kuraklaşan bölgelerinde hakettiklerini yaşıyor.Niye elektrik faturaları düşmüyor ?! bunların halktan başka kişilere yararı varsa ne yapalım santrali.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4154 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
hidroelektrik, hidroelektrik santrali ve
8 etiket daha enerji çevre Enerji international hydropower association iha Alternatif Enerji Bilim ve Teknoloji Yusuf Akbaş
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 hf. Yurtdışından telefon getirme süresi üç yılda bire çıkarıldı 3 hf. Efsanevi F1 pilotu Michael Schumacher'in belgeseli geliyor 3 hf. Hyundai ve Rimac, birlikte spor otomobil geliştirecek 3 hf. Lenovo'nun yatak odası için tasarladığı akıllı saat yakında piyasaya sürülecek 3 hf. Bağımlılık beyin implantları ile tedavi edilecek 3 hf. SpaceX’in Starlink uyduları, uzayı bir mayın tarlasına çevirebilir 3 hf. Dünyanın ilk teleskopik kontak lensi geliştirildi 3 hf. Grindr’ın Çinli sahibi, Amerika’nın isteği üzerine uygulamayı 1 yıl içinde satmak zorunda 3 hf. Xperia 1 İskandinavya’da ön siparişe açıldı: Sony WH-1000XM3 ile birlikte 1000 Euro 3 hf. Qualcomm ve HMD Global arasında 5G patent lisans sözleşmesi imzalandı 3 hf. Yapay zekâ kontrollü drone’lar, yakında AB sınırlarında devriye gezebilir 3 hf. Samsung'un iddialı olduğu özellik | TV için Ambient modu 3 hf. Milyarder Warren Buffett, elindeki IBM hisselerini satıp Apple’a daha fazla yatırım yaptığını açıkladı 3 hf. GTA 5 ve RDR 2'nin satış rakamları açıklandı 3 hf. Apple’dan App Store tekeli iddialarına cevap 3 hf. Alexa Guard ile Echo akıllı hoparlörler ev güvenlik sistemine dönüşüyor 3 hf. Redmi K20 ismi amiral gemisi model için resmiyet kazandı 3 hf. TP-Link yeni örgü ağı sistemini duyurdu 3 hf. OnePlus 7 Pro kamerası DxOMark listesinde zirveye oynuyor 3 hf. Ferrari'nin yeni hibrit modeli yaklaşık 1000 beygir güçle gelecek 3 hf. GÖRÜNTÜLENEN Türkiye, hidroelektriğe eklediği kapasite ile dördüncü sırada Sonraki Renault Kangoo logo değiştirdi, Nissan NV250 oldu 3 hf. Yeni Mortal Kombat filmi için hazırlıklar başladı 3 hf. OnePlus 7 ve OnePlus 7 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 3 hf. BTCTurk ve Paribu borsalarından günlük hacimde rekor yükseliş 3 hf. Redmi’den RedmiBook notebook geliyor 3 hf. ABD, Ay'a geri dönüyor: Yeni projenin ismi 'Artemis' oldu 3 hf. 280.000 TL'lik 8K televizyon Türkiye'de | İşte detaylar 3 hf. AMD, RX 640 hazırlığında olabilir 3 hf. 2019 Skoda Superb, LED Matrix farlara sahip ilk Skoda modeli olacak 3 hf. Apple TV uygulaması ve AirPlay 2, Samsung televizyonlara geliyor 3 hf. Nvidia’nın başı patent ihlalleriyle dertte 3 hf. Netflix, oyun duyuruları yapmak için E3 2019'a katılıyor 3 hf. Kia, bu yaz tanıtacağı yeni kompakt SUV'un ilk görüntülerini paylaştı 3 hf. Tanıtıma saatler kala OnePlus 7 Pro’dan yeni fotoğraflar 3 hf. iPad için Adobe Photohop beta kayıtları başladı 3 hf. Spotify Hikayeler özelliği faaliyete geçiyor 3 hf. Redmi Note 7 satış adedi Hindistan’da 2 milyonu geçti 3 hf. Yok böyle mikrofon | Rode Wireless Go aldım 3 hf. WhatsApp'da casus yazılım yüklenmesine izin veren güvenlik açığı bulundu 3 hf. Amazon siparişleri paketleme işini de robotlara veriyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Samsung Galaxy Note 10'un tasarımını
DonanımHaber
Samsung 6G çalışmalarına başladı
DonanımHaber
Anti Mülteci Harekatı - İnternet Topluluğu
DH Forum
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim