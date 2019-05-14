Türkiye, hidroelektriğe eklediği kapasite ile dördüncü sırada

Türkiye, 2018 yılında devreye aldığı hidroelektrik enerji kapasitesi ile Avrupa’da birinci, dünyada dördüncü sırada yerleşti. Toplam kapasite bakımından ise dokuzuncu sırada yer alıyor.

International Hydropower Association (IHA), “2019 Hydropower Status” raporunu yayınladı. Rapora göre geçtiğimiz yıl dünyada 21,8 Gigavat yenilenebilir hidroelektrik enerji kapasitesi devreye alındı, toplam elektrik tüketiminin yüzde 15,9’unu hidroelektrik enerji oluşturdu.

Türkiye, 2018’de bin 85 megavat hidroelektrik enerji kapasitesini devreye aldı. Bu artış ile birlikte kapasitesini en çok arttıran dördüncü ülke oldu. 2018 yılında devreye alınan yeni kapasite bakımından ilk 5 ülke şöyle: Çin (8,540 MW), Brazilya (3,866 MW), Pakistan (2,487 MW), Türkiye (1,085 MW) ve Angola (668 MW).

Türkiye’de toplam 28 MW kurulu hidroelektrik kapasitesi bulunuyor. Türkiye, kurulu toplam kapasite bakımından dokuzuncu sırada yer alırken ilk 5 ülke ve kapasiteleri şöyle: Çin (352 MW), Brezilya (104 MW), ABD (103 MW), Kanada (81 MW), Japonya (50 MW).

Hidroelektrik enerji sektörünün en önemli etkinliği olarak gösterilen World Hydropower Congress, 14-16 Mayıs tarihleri arasında Paris’te düzenleniyor. Etkinliğe 70’i aşkın ülkeden 700’ün üzerinde temsilci katılacak.

https://www.hydropower.org