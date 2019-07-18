Türkiye'nin ilk yerli SİHA'sı Bayraktar TB2, Kuveyt'teki uçuşunda rekor kırdı

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Türkiye’nin ilk yerli SİHA’sı Bayraktar TB2, Kuveyt’te katıldığı demo uçuşunda rekor kırdı. Bayraktar TB2, yüksek sıcaklık ve kum fırtınası gibi zorlu coğrafi ve iklim şartlarında tam 27 saat 3 dakika kesintisiz uçtu. Böylece daha önce imzasını atmış olduğu en uzun süre uçan milli hava aracı olma rekorunu yukarı taşımış oldu.

Zorlu şartlarda 27 saat 3 dakika havada kaldı

Bayraktar TB2, ortalama 17 bin feet (5100 metre) irtifada gerçekleştirdiği uçuş için Kuveyt’teki pistten 16 Temmuz Salı günü saat 17.05’te havalandı. Havacılık tarihimiz adına oldukça önemli olan bu uçuş, 42 dereceyi geçen yüksek sıcaklık ve türbülans gibi zorlu hava şartlarına rağmen 17 Temmuz Çarşamba günü 20.08’de yapılan başarılı bir inişle tamamlandı. Bayraktar TB2, bundan önceki rekorunu 24 saat 34 dakika havada kalarak kırmıştı.

Bayraktar TB2, Kuveyt’teki rekor uçuşu sırasında 4 bin kilometre menzil kat etti. Böylece kara ve deniz sınırları toplamı 961 kilometre olan Kuveyt’in çevresini 4 defa kat etmiş oldu. Şu anda envanterde toplam 86 adet Bayraktar TB2 SİHA bulunuyor. Yurt içi ve yurt dışındaki kritik görevlerde rol almaya devam eden ve yüzde 93 yerlilik oranıyla üretilen SİHA’ların toplamda 110 bin uçuş saatini başarıyla geride bıraktığı söyleniyor.

Bayraktar TB2'nin öne çıkan özellikleri

Tamamen otonom taksi, kalkış, normal seyir ve iniş kabiliyetine sahip olan Bayraktar TB2 SİHA sistemi, kanatlarında Roketsan tarafından üretilen 4 adet MAM-L ve MAM-C füzelerini taşıyabiliyor. Yerleşik lazer hedef işaretleyicisi ile hassas hedefleme yapma kabiliyetine sahip bulunan milli SİHA, hedefe yakın alanlara verilebilecek hasarları önlemek amacıyla hızlı gör-ve-vur özelliğine sahip hepsi bir arada çözüm sunan bir sistem olarak dikkat çekiyor.