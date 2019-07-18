Türkiye'nin ilk yerli SİHA'sı Bayraktar TB2, Kuveyt'teki uçuşunda rekor kırdı

Zorlu şartlarda 27 saat 3 dakika havada kaldı
Bayraktar TB2, ortalama 17 bin feet (5100 metre) irtifada gerçekleştirdiği uçuş için Kuveyt’teki pistten 16 Temmuz Salı günü saat 17.05’te havalandı. Havacılık tarihimiz adına oldukça önemli olan bu uçuş, 42 dereceyi geçen yüksek sıcaklık ve türbülans gibi zorlu hava şartlarına rağmen 17 Temmuz Çarşamba günü 20.08’de yapılan başarılı bir inişle tamamlandı. Bayraktar TB2, bundan önceki rekorunu 24 saat 34 dakika havada kalarak kırmıştı.
Bayraktar TB2, Kuveyt’teki rekor uçuşu sırasında 4 bin kilometre menzil kat etti. Böylece kara ve deniz sınırları toplamı 961 kilometre olan Kuveyt’in çevresini 4 defa kat etmiş oldu. Şu anda envanterde toplam 86 adet Bayraktar TB2 SİHA bulunuyor. Yurt içi ve yurt dışındaki kritik görevlerde rol almaya devam eden ve yüzde 93 yerlilik oranıyla üretilen SİHA’ların toplamda 110 bin uçuş saatini başarıyla geride bıraktığı söyleniyor.
Bayraktar TB2'nin öne çıkan özellikleri
Tamamen otonom taksi, kalkış, normal seyir ve iniş kabiliyetine sahip olan Bayraktar TB2 SİHA sistemi, kanatlarında Roketsan tarafından üretilen 4 adet MAM-L ve MAM-C füzelerini taşıyabiliyor. Yerleşik lazer hedef işaretleyicisi ile hassas hedefleme yapma kabiliyetine sahip bulunan milli SİHA, hedefe yakın alanlara verilebilecek hasarları önlemek amacıyla hızlı gör-ve-vur özelliğine sahip hepsi bir arada çözüm sunan bir sistem olarak dikkat çekiyor.
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Motor alman centruno 3.2 merceses egzos cikisli lisans ile pd170 adi verilmis
Ucaltaki radar asel flir, israil den parca temini ile yapistir topla ile uretilmis
Ucagin ustundeki chipler yabanci
Sensorler yabanc
Yazilim da yabaci
Hadi f16lara yedek parca ambargosu da yolda. Gorelim hangi parcalarini uretebilecek senin "yeberse bu hogumeth yeber" dedigin hokumet...
Gorucez sakirtler... Burada arazi olursunuz birkac haftaya...
Baski devre plakasi bile uretilmiyor... Neyin kafasi bu abdulhamitciler :)))))