Kim Nerede? 104 Avengers: Endgame'in bluray versiyonu ne zaman yayınlanacak? 97 Yeni Honda CR-V Hybrid Türkiye'ye geliyor: İşte fiyatı ve özellikleri 88 Vivo Dual WiFi ile aynı anda iki ağa bağlanın
Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Büyük Slayt ve Popüler Haberler
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Türkiye'nin ilk yerli SİHA'sı Bayraktar TB2, Kuveyt'teki uçuşunda rekor kırdı

Yerli SİHA Bayraktar TB2, kendine ait en uzun süre uçan milli hava aracı olma rekorunu Kuveyt'teki uçuşunda ileri taşıdı. Yerli SİHA zorlu hava şartlarında tam 27 saat 3 dakika kesintisiz uçtu.
2 sa. (Son Güncelleme: 2 sa.)
1,8b
68
7
Savunma Sanayi
Barış Cankı
Otomobil Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Türkiye'nin ilk yerli SİHA'sı Bayraktar TB2, Kuveyt'teki uçuşunda rekor kırdı
Tam Boyutta Gör

Türkiye’nin ilk yerli SİHA’sı Bayraktar TB2, Kuveyt’te katıldığı demo uçuşunda rekor kırdı. Bayraktar TB2, yüksek sıcaklık ve kum fırtınası gibi zorlu coğrafi ve iklim şartlarında tam 27 saat 3 dakika kesintisiz uçtu. Böylece daha önce imzasını atmış olduğu en uzun süre uçan milli hava aracı olma rekorunu yukarı taşımış oldu.

Zorlu şartlarda 27 saat 3 dakika havada kaldı 

Bayraktar TB2, ortalama 17 bin feet (5100 metre) irtifada gerçekleştirdiği uçuş için Kuveyt’teki pistten 16 Temmuz Salı günü saat 17.05’te havalandı. Havacılık tarihimiz adına oldukça önemli olan bu uçuş, 42 dereceyi geçen yüksek sıcaklık ve türbülans gibi zorlu hava şartlarına rağmen 17 Temmuz Çarşamba günü 20.08’de yapılan başarılı bir inişle tamamlandı. Bayraktar TB2, bundan önceki rekorunu 24 saat 34 dakika havada kalarak kırmıştı.

Bayraktar TB2, Kuveyt’teki rekor uçuşu sırasında 4 bin kilometre menzil kat etti. Böylece kara ve deniz sınırları toplamı 961 kilometre olan Kuveyt’in çevresini 4 defa kat etmiş oldu. Şu anda envanterde toplam 86 adet Bayraktar TB2 SİHA bulunuyor. Yurt içi ve yurt dışındaki kritik görevlerde rol almaya devam eden ve yüzde 93 yerlilik oranıyla üretilen SİHA’ların toplamda 110 bin uçuş saatini başarıyla geride bıraktığı söyleniyor.

Bayraktar TB2'nin öne çıkan özellikleri 

Tamamen otonom taksi, kalkış, normal seyir ve iniş kabiliyetine sahip olan Bayraktar TB2 SİHA sistemi, kanatlarında Roketsan tarafından üretilen 4 adet MAM-L ve MAM-C füzelerini taşıyabiliyor. Yerleşik lazer hedef işaretleyicisi ile hassas hedefleme yapma kabiliyetine sahip bulunan milli SİHA, hedefe yakın alanlara verilebilecek hasarları önlemek amacıyla hızlı gör-ve-vur özelliğine sahip hepsi bir arada çözüm sunan bir sistem olarak dikkat çekiyor.


Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
logi666leboss 45 dk. en beğenilen bluedevil866
Aslan koyunlarin yanında yetistiginde kendini koyun sanirmis. Hiç bir şey uretmiyoz diye diye yediniz bitirdiniz kendinizi. Madem çok gerideyiz Amerika keyfine mi f35 programına soktu Türkiye yi ya da şu Yunan spikerleri Türkiye'nin yaptığı ürünleri bagira bağıra anlatmasi da inandiramadi. Psikolojide öğrenilmiş çaresizlik denen bı olgu var. Şu an bunu yasiyosun. Yav bir bak cevrene katara satmisiz Ukrayna'ya satmisiz yerli motoru entegre ettiklerinde istemedikleri Pakistan'a bile satış yapacağız
Aslan koyunlarin yanında yetistiginde kendini koyun sanirmis. Hiç bir şey uretmiyoz diye diye yediniz bitirdiniz kendinizi. Madem çok gerideyiz Amerika keyfine...
Devamını Gör
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Gt95 1 sa. leoga66
motorda yerli ama siz yerli değilsiniz
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Biyturs_OnSr 1 sa.
Mühendislerimizi tebrik ediyorum. Çok daha başarılı çalışmalara imza atmaları dileğiyle.
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
bluedevil866 1 sa.
Soyle.
Motor alman centruno 3.2 merceses egzos cikisli lisans ile pd170 adi verilmis
Ucaltaki radar asel flir, israil den parca temini ile yapistir topla ile uretilmis
Ucagin ustundeki chipler yabanci
Sensorler yabanc
Yazilim da yabaci
Hadi f16lara yedek parca ambargosu da yolda. Gorelim hangi parcalarini uretebilecek senin "yeberse bu hogumeth yeber" dedigin hokumet...
Gorucez sakirtler... Burada arazi olursunuz birkac haftaya...
Baski devre plakasi bile uretilmiyor... Neyin kafasi bu abdulhamitciler :)))))
2 Yanıt Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
logi666leboss 45 dk. bluedevil866
Aslan koyunlarin yanında yetistiginde kendini koyun sanirmis. Hiç bir şey uretmiyoz diye diye yediniz bitirdiniz kendinizi. Madem çok gerideyiz Amerika keyfine mi f35 programına soktu Türkiye yi ya da şu Yunan spikerleri Türkiye'nin yaptığı ürünleri bagira bağıra anlatmasi da inandiramadi. Psikolojide öğrenilmiş çaresizlik denen bı olgu var. Şu an bunu yasiyosun. Yav bir bak cevrene katara satmisiz Ukrayna'ya satmisiz yerli motoru entegre ettiklerinde istemedikleri Pakistan'a bile satış yapacağız
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tibitermo 44 dk. bluedevil866
Bunlar doğruysa durum vahim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Biyturs_OnSr 1 sa.
Mühendislerimizi tebrik ediyorum. Çok daha başarılı çalışmalara imza atmaları dileğiyle.
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
berk768 1 sa.
Helal olsun yaparsa bu hükümet yapar diye boşuna demiyoruz diğerlerine kalsak bırak yapmasını hayalini bile kuramazlar öyle vasıfsızlar.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
leoga66 2 sa.
Motoru yersiz.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Gt95 1 sa. leoga66
motorda yerli ama siz yerli değilsiniz
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 16 dk. Vivo Dual WiFi ile aynı anda iki ağa bağlanın 56 dk. Raspberry Pi 4 ile fansız konsept tarihe karışıyor 1 sa. Araştırmalara göre kahve tüketimi ile kanser riski arasında bir ilişki bulunmuyor 2 sa. Samsung sektörün ilk 12Gb LPDDR5 mobil bellek üretimine başladı 2 sa. ASUS ROG Strix Gaming GTX 1650 Testte! 2 sa. GÖRÜNTÜLENEN Türkiye'nin ilk yerli SİHA'sı Bayraktar TB2, Kuveyt'teki uçuşunda rekor kırdı Sonraki 2019 Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC modelleri tanıtıldı 4 sa. Firefox çalınan şifreleriniz için sizi uyaracak 4 sa. Avengers: Endgame'in bluray versiyonu ne zaman yayınlanacak? 5 sa. Yeni Honda CR-V Hybrid Türkiye'ye geliyor: İşte fiyatı ve özellikleri 5 sa. ABD'li şirket 'uzaydan interneti' test etti: 400 mbit hız, 32 ms gecikme 6 sa. Gelecek yıl telefonlarda 10x yakınlaştırma göreceğiz 7 sa. Journey geliştiricisinin yeni oyunu 'Sky: Children of the Light', iOS için çıkış yaptı 7 sa. Instagram beğeni sayılarını gizleme testini genişletti 8 sa. Galaxy Note 10'un kutudan çıkmayan 45W hızlı şarj aletinin fiyatı 50 Euro olacak 8 sa. Braun yeniden hoparlör üreteceğini açıkladı 9 sa. Teknoloji sektörü için hangi fakültede okumak gerekli? 9 sa. GSM operatörlerinden taksitle telefon alacakları ilgilendiren kritik düzenleme 10 sa. Ford'un kamyonet emojisi gelecek yıl telefonlarımıza gelebilir 10 sa. Microsoft yeni Edge tarayıcısında Internet Explorer modunu test etmeye başladı 11 sa. Jeff Bezos: Uzaya milyarlarca dolar harcıyorum çünkü Dünya'yı mahvediyoruz 12 sa. SpaceX’in Starhopper test aracı, denemeler sırasında alev alarak yandı 13 sa. Toyota'nın dev 'Ay arabası' 2029 yılında hazır olacak 20 sa. Control’ün sistem gereksinimleri açıklandı 21 sa. Microsoft, 2 milyar dolarlık bulut altyapısı ihalesini kazandı 22 sa. Pentagon'dan son dakika: Türkiye, F-35 programından çıkarıldı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
Uygulama Haber
GSM operatörlerinden taksitle telefon alacakları ilgilendiren ...
DonanımHaber
Pentagon'dan son dakika: Türkiye, F-35 programından çıkarıldı
DonanımHaber
Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
Uygulama Haber
20 YAŞINDA KAFASI KESİLEREK ÖLDÜRÜLEN ASKERİN KATİLİ
DH Forum
'Türkiye Kart' ile toplu ulaşımda tek kart dönemi başlıyor
DH Forum
Kendi Dininizi Yaratabildiğiniz Oyun 'Godhood' Steam'de Erken ...
Bölüm Sonu Canavarı
The Surge 2'nin İlk 16 Dakikası ve Boss Dövüşü Oynanış Videosu
Bölüm Sonu Canavarı
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı ölçüldü
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı ölçüldü
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim