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Bitcoin ve türevi kripto paralar henüz devlet tarafından para birimi olarak kabul edilmiyor ancak Türk Bitcoin borsalarından al sat işlemi yapılabiliyor. Bitcoin ile alışveriş yapmak istediğimizde çok kısıtlı bir ürün yelpazesi karşımıza çıkıyor.

Türkiye’de resmi olarak Bitcoin kabul eden bir e-ticaret sitesi yok. Yakın bir zamana kadar Steam’de Bitcoin ile ödeme seçeneği vardı ancak o seçenek de kaldırıldı. Geriye Bitcoin satın alabileceğimiz tek platform kalıyor: Sahibinden satış platformları.

Sahibinden ürün satışı yapan sitelerde Bitcoin ile ödeme kabul eden bazı ilan sahipleri bulunuyor. Site içi arama bölümünden “Bitcoin” kelimesi ile arama yaparak bu satıcılara ulaşabilmek mümkün. Biz arama yaptığımızda 100’ü aşkın ilan bulabildik.

Bitcoin ile Ne Alınabilir?

14 Bitcoin yani yaklaşık 1 milyon TL karşılığında bir motoryat satın alabilirsiniz. Deniz araçları bana göre değil bana bir spor otomobil lazım derseniz Chevrolet Camaro RS, Mercedes Benz CL550 AMG, Ford Mustang gibi araçlara ulaşabilmek mümkün.

Volkswagen Passat, Renault Clio, Citroen C-Elysee gibi nispeten daha uygun fiyatlı araçları da Bitcoin ile alabilirsiniz.

Bitcoin ile Spor Araba, Ev, İşyeri, Devren dükkan, Cep telefonu...

Sahip olduğunuz Bitcoin’i ticari bir amaç uğruna harcamak isterseniz devren satılık bir fastfood dükkanı veya boş iş yerleri satın alabilirsiniz. Eğer amanız bir yeni bir yuvaya taşınmak ise çok sayıda Bitcoin ile ev satış ilanı görüyoruz. Seçenek olarak sıradan bir daire de var, müstakil havuzlu villa da var.

Daha düşük miktarlarda Bitcoin harcamak istiyorsanız cep telefonu, bisiklet, motosiklet veya dizüstü bilgisayar alabilirsiniz.

Yukarıda bahsettiğimiz ürünlerin dışında çok sayıda Bitcoin ile satış ilanı var. Bir satış sitesinde bulunan başlıca ilanları sizin için bir araya getirdik. İşte Türkiye'de Bitcoin ile satın alabileceğiniz 50 ürün: