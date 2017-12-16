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Türkiye'de Bitcoin ile satın alabileceğiniz 50 ürün

Bitcoin ve türevi kripto paralar giderek yaygınlaşıyor. Yakın zamanda tek ödeme yöntemi olacağı düşünülen Bitcoin ile Türkiye'den satın satın alabileceğiniz 50 adet ürünü bir araya getirdik.
1 yıl
23,9b
2
20
Zamazingo
Yusuf Akbaş
Yazar
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Türkiye'de Bitcoin ile satın alabileceğiniz 50 ürün
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Bitcoin ve türevi kripto paralar henüz devlet tarafından para birimi olarak kabul edilmiyor ancak Türk Bitcoin borsalarından al sat işlemi yapılabiliyor. Bitcoin ile alışveriş yapmak istediğimizde çok kısıtlı bir ürün yelpazesi karşımıza çıkıyor.

Türkiye’de resmi olarak Bitcoin kabul eden bir e-ticaret sitesi yok. Yakın bir zamana kadar Steam’de Bitcoin ile ödeme seçeneği vardı ancak o seçenek de kaldırıldı. Geriye Bitcoin satın alabileceğimiz tek platform kalıyor: Sahibinden satış platformları.

Sahibinden ürün satışı yapan sitelerde Bitcoin ile ödeme kabul eden bazı ilan sahipleri bulunuyor. Site içi arama bölümünden “Bitcoin” kelimesi ile arama yaparak bu satıcılara ulaşabilmek mümkün. Biz arama yaptığımızda 100’ü aşkın ilan bulabildik.

Bitcoin ile Ne Alınabilir?

14 Bitcoin yani yaklaşık 1 milyon TL karşılığında bir motoryat satın alabilirsiniz. Deniz araçları bana göre değil bana bir spor otomobil lazım derseniz Chevrolet Camaro RS, Mercedes Benz CL550 AMG, Ford Mustang gibi araçlara ulaşabilmek mümkün.

Volkswagen Passat, Renault Clio, Citroen C-Elysee gibi nispeten daha uygun fiyatlı araçları da Bitcoin ile alabilirsiniz.

Bitcoin ile Spor Araba, Ev, İşyeri, Devren dükkan, Cep telefonu...

Sahip olduğunuz Bitcoin’i ticari bir amaç uğruna harcamak isterseniz devren satılık bir fastfood dükkanı veya boş iş yerleri satın alabilirsiniz. Eğer amanız bir yeni bir yuvaya taşınmak ise çok sayıda Bitcoin ile ev satış ilanı görüyoruz. Seçenek olarak sıradan bir daire de var, müstakil havuzlu villa da var.

Daha düşük miktarlarda Bitcoin harcamak istiyorsanız cep telefonu, bisiklet, motosiklet veya dizüstü bilgisayar alabilirsiniz.

Yukarıda bahsettiğimiz ürünlerin dışında çok sayıda Bitcoin ile satış ilanı var. Bir satış sitesinde bulunan başlıca ilanları sizin için bir araya getirdik. İşte Türkiye'de Bitcoin ile satın alabileceğiniz 50 ürün:


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filteke 1 yıl en beğenilen
Bi bitmedi bitcoininiz. Bitcoinhaber.com
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12 Angry Men 1 yıl
Bitcoin'i olan zaten bunları biliyordur.
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DH Misafiri 10 ay
arkasında devlet yok..karşılığında altın yok..öyle bir patlayacakkii, sesi uranüsten duyulacak..(ayrıca güçlü devletler paralarının aşırı değer kaybetmesini istemez, bir karara bakar)..
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FightFor1 1 yıl
Bu bitcoin, çocukken paramız olmadığı için gazete kağıdından para yapardık o işe benziyor, hikayeden para. 3-5 arkadaş aramızda ticaret yapardık, günün sonunda hepimiz yine sıfırdık, o hesap.
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keremec 1 yıl
Şimdi adama bitcoin i göndersem adam üstüne yatsa yapacak hiçbir şey yok. Bir bardak su anca
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津波 1 yıl
Şu Bitcoinin ponziden farkı nedir tam olarak çözemiyorum. Ortada bir emek yok, fiziki birşey yok. Sadece madencilik yaptığı söylenen kullanıcılar var. Türkiye'de bunu deneyen var mı? Bitcoin çıkartmaya çalışan. Başarılı olan. Sadece yurtdışından almak için bazı siteler üzerinden kredi kartıyla işlem yapabiliyorsun. Bit üretimi ihtiyacı karşılıyor mu? Herşeyin sanala döneceği bir geleceğe hazırlık gibi.
1 Yanıt Yanıtla
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halfone 1 yıl 津波
津波

Şu Bitcoinin ponziden farkı nedir tam olarak çözemiyorum. Ortada bir emek yok, fiziki birşey yok. Sadece madencilik yaptığı söylenen kullanıcılar var. Türkiye'de bunu deneyen var mı? Bitcoin çıkartmaya çalışan. Başarılı olan. Sadece yurtdışından almak için bazı siteler üzerinden kredi kartıyla işlem yapabiliyorsun. Bit üretimi ihtiyacı karşılıyor mu? Herşeyin sanala döneceği bir geleceğe hazırlık gibi.

üretiyorum 2014 yılından beri .. türkiyede alımsatım yapabileceğin borsalarda var siz çok uzak kalmışsınız.!
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erkanberk 1 yıl
Para desen değilsin mal desen değilsin:)) Beynimizi yedin. Altın alın altın :)))
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Biseydenicem 1 yıl
Yetti be bitcoin reklamlarınız.. iyice sıktınız..!!! başka gündem mi yok..
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aydınayhan 1 yıl
bizde dh para bırımı cıkaralım,bır yerınde dh dıger yerınde cıtızenın resmı olsun rengıde turuncu
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sortomolto 1 yıl
alınmaz
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Guhong01 1 yıl
acikcasi bitcoin le ilgilenen ve bitcoin sahibi biriyim, ama dh nin bu bitcoin haberleri beni bile sinir ediyor artik.
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oow 1 yıl
patlamasını 4 gözle bekliyoruz
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