Türkiye’de caps’lerin en meşhur adamı bu kez reklam filminde oynadı

Haber Müdürü
League of Legends Internation Wildcard Invitatiol 2016 turnuvasında ülkemizi temsil eden e-sports takımı SuperMassive, sponsoru olan bir Türk şirketin reklam filminde boy gösterdi. Tüm takımın yer aldığı reklam filminin asıl ilgi çekici yanı ise reklamda görünen “caps’lerin milli gururu” dayı oldu.
Bir Vine fenomeninin de yer aldığı reklam filminde SuperMassive’in şampiyonluk kemerinin ekrana gelmesinden sonra sosyal medyada olduğu gibi “as bayraklar as as as” nidalarıyla balkona Türk bayrağı asan abimiz ekrana geliyor ve bu kez balkonuna sonradan montaj yapılmış şekilde değil gerçekten SuperMassive takımının bayrağını asıyor.
Aşağıda yer alan videodan ilgili reklamı izleyebilirsiniz:
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Şu yapmacık online özgüveninizi bir kenara atın ve adam olun artık. Bakanlık federasyon vermiş siz küçük beyninizdekilerle kalkıp saçma sapan argümanlarla eleştiri yolunu seçiyorsunuz.
Mezun olup atanınca teşhis koymakta acaba bu denli başarılı olur mu bilinmez.
Bu arada bende bu aktivitelerin spor olarak adlandırılmasından yanayım.
Tamam spor tanımlamasında hep bir fiziksel aktivite ile mücadeleden bahsedilir. Bu spor tanımlaması tam olarak hangi yılda icat edildi bilmiyorum ama bana orta çağ'dan kalma gibi geliyor. Çünkü biz insanlar düşünebilen varlıklarız. Sadece güç, hız, çeviklik yarışmaları dışında satranç gibi direk beyinsel aktivitelerin de yarışma dahilinde spor olarak adlandırılması gerektiğini düşünüyorum.
Satranç, veya elektronik oyunlar üzerinde yapılan yarışmalar öncesinde de uzun bir antreman dönemi gerekmektedir ve beyin de antreman ile gelişip, hızlanıp güçlenmektedir.
Zaten bu yarışılan oyunların çoğunda hızlı mouse kullanımı gibi fiziksel çalışma da var. Ama bunu direk es geçiyorum.
Bence sırayla tüm ülkeler yavaş yavaş bu espor'u direk spor olarak kabul edecektir zamanla. Çünkü insanlık gelişiyor. Gidip avlanıp mağaraya yemek getirmelerden, arenalarda gladyatörlüğe, futbola, basketbola ve son olarak Formula'ya kadar geldik.
Şimdi Formula'da spor olarak kabul ediliyor. Peki pardon ama pc lere takılan direksiyon setleriyle yapılan oyun yarışmalarını da direk o zaman spor olarak kabul etmemiz gerekir kafadan. Çünkü aynı fiziksel aktiviteler gerçekleşiyor. Yani nereye kadar fiziksel aktivite. Pardon ama ben bu yazıyı yazarken de parmaklarım dk da 80dps lik fiziksel aktivite gösteriyor. Herkes benim kadar hızlı parmak fiziksel aktivitesi gösteremiyor, ya da 3 katımda gösterebilen bile var.
Ama dediğim gibi klavye tuşlarına doğru ve hızlı şekilde basmak ve hızlı ve doğru bir şekilde bilek ve parmaklar ile mouse kullanmak her ne kadar gerçek anlamda kabul edilebilir fiziksel bir hareket sayılsa bile. Ben bunların hızlı ve doğru olması bile gerekmeyen satranç gibi oyunlarında spordan sayılması taraftarıyım. Çünkü başta dediğim gibi biz insanız. Diğer canlılardan en bizi ayıran özelliğimiz beynimiz. O yüzden bence spor kavramını sözlüklerde değiştirmemiz bizim için daha doğru olur.
Bence ülke olarak biz bu adımı atıp ilklerden olursak dünyada da şeklimiz olabilir. Çünkü eminim er ya da geç her ülke bunu böyle kabul edecek, bari ilklerden olup beynin gücüne verdiğimiz önemi gösterip şeklimizi koyalım.