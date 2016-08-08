Türkiye’de caps’lerin en meşhur adamı bu kez reklam filminde oynadı

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League of Legends Internation Wildcard Invitatiol 2016 turnuvasında ülkemizi temsil eden e-sports takımı SuperMassive, sponsoru olan bir Türk şirketin reklam filminde boy gösterdi. Tüm takımın yer aldığı reklam filminin asıl ilgi çekici yanı ise reklamda görünen “caps’lerin milli gururu” dayı oldu.

Bir Vine fenomeninin de yer aldığı reklam filminde SuperMassive’in şampiyonluk kemerinin ekrana gelmesinden sonra sosyal medyada olduğu gibi “as bayraklar as as as” nidalarıyla balkona Türk bayrağı asan abimiz ekrana geliyor ve bu kez balkonuna sonradan montaj yapılmış şekilde değil gerçekten SuperMassive takımının bayrağını asıyor.

Aşağıda yer alan videodan ilgili reklamı izleyebilirsiniz:



