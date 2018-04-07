Türkiye’de çekilen “Gerçek Hayatta Assasin’s Creed” videolarıyla büyüleyen YouTube kanalı

Pavel Smirnov, damdan dama atlama sporu olarak adlandırabileceğimiz rooftop sporunu Türkiye’nin çeşitli yerlerinde yapıyor ve görüntüleri Roof Runnerz isimli YouTube kanalında paylaşıyor.
Roof Runnerz kanalında Türkiye’nin çeşitli yerlerinde çekilmiş adrenalin dolu videolar bulunuyor. Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne tırmanış, metrobüs üzerinde yolculuk, baz istasyonuna tırmanış, AVM ve rezidanslara tırmanış videoları en çok izlenen videolar arasında yer alıyor.
“Gerçek hayatta Assasin’s Creed” konsepti ile Mardin, Antalya ve Bursa’da çekilen videolar bir hayli hoş görünüyor. Yerden yüksekte herhangi bir önlem almadan çekilen bu videolar bir hayli tehlikeli. Parkur sporu tecrübesi olmayanların böylesine tehlikeli hareketler yapmasını önermiyoruz.
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StormFreerun Parkur videolarından sonra beginner seviyesi olabilir ancak.
Neyse uğraşmış denemiş, başarılar.
Ek olarak, iddia ediyorum bu arkadaş rastgele bulduğum ve sonuna kadar dahi izlemediğim şu parkur videosundaki hiçbir şeyi yapamaz: youtube.com/...
Hangisi parkur, hangisi değil?
reklam muhabbeti yapan arkadaşlar az biraz ufak muhtemelen. oyunlardan gerçek hayata uyarlama videoları çok önceleri de haberleştirilirdi ki o videolar genelde yabancı menşeili olurdu.
yani burada paylaşılan sizin youtuberlardan değil pek. ortada bir içerik hazırlayıcı var ve konusu itibariyle de, kalitesiyle de burada haberleştirilmeyi fazlasıyla hakeden türden.
bence siz gidin "slither.io da nasıl birinci oldum" videolarını izleyin boş yapmayın bu tip haberlerin altında.
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