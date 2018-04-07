Türkiye’de çekilen “Gerçek Hayatta Assasin’s Creed” videolarıyla büyüleyen YouTube kanalı

Pavel Smirnov, damdan dama atlama sporu olarak adlandırabileceğimiz rooftop sporunu Türkiye’nin çeşitli yerlerinde yapıyor ve görüntüleri Roof Runnerz isimli YouTube kanalında paylaşıyor.

Roof Runnerz kanalında Türkiye’nin çeşitli yerlerinde çekilmiş adrenalin dolu videolar bulunuyor. Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne tırmanış, metrobüs üzerinde yolculuk, baz istasyonuna tırmanış, AVM ve rezidanslara tırmanış videoları en çok izlenen videolar arasında yer alıyor.

“Gerçek hayatta Assasin’s Creed” konsepti ile Mardin, Antalya ve Bursa’da çekilen videolar bir hayli hoş görünüyor. Yerden yüksekte herhangi bir önlem almadan çekilen bu videolar bir hayli tehlikeli. Parkur sporu tecrübesi olmayanların böylesine tehlikeli hareketler yapmasını önermiyoruz.