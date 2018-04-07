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Türkiye’de çekilen “Gerçek Hayatta Assasin’s Creed” videolarıyla büyüleyen YouTube kanalı

Roof Runnerz isimli YouTube kanalında, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde kayda alınmış parkur sporu videoları paylaşılıyor. Bu videolardan "Gerçek hayatta Assasin's Creed" videoları etkileyici duruyor.
1 yıl
8,6b
1
24
Zamazingo
Yusuf Akbaş
Yazar
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Pavel Smirnov, damdan dama atlama sporu olarak adlandırabileceğimiz rooftop sporunu Türkiye’nin çeşitli yerlerinde yapıyor ve görüntüleri Roof Runnerz isimli YouTube kanalında paylaşıyor.

Roof Runnerz kanalında Türkiye’nin çeşitli yerlerinde çekilmiş adrenalin dolu videolar bulunuyor. Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne tırmanış, metrobüs üzerinde yolculuk, baz istasyonuna tırmanış, AVM ve rezidanslara tırmanış videoları en çok izlenen videolar arasında yer alıyor.

Gerçek hayatta Assasin’s Creed” konsepti ile Mardin, Antalya ve Bursa’da çekilen videolar bir hayli hoş görünüyor. Yerden yüksekte herhangi bir önlem almadan çekilen bu videolar bir hayli tehlikeli. Parkur sporu tecrübesi olmayanların böylesine tehlikeli hareketler yapmasını önermiyoruz.

 

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AI Engineer 1 yıl en beğenilen
Kanalın hayırlı olsun editör bey.
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Dr. eneox 1 yıl
editör bey kanalınızı beğendim nasıl oradan oraya uçuyorsunuz
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classf2re 1 yıl
Köprüden paraşütle atlayacaklar sandım. Selfie çekmeye çıkmışlar. Kenar mahalle assasinleri...
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malifural 1 yıl
millet avluda otururken adamın biri pat orta yere atlıyor. Valla takunyayla döverler
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Kriger 1 yıl
roofRunnerz kanalını uzun zamandır takip ediyorum. Editör haberini yapmış sadece , onun kanalı değildir. Ayrıca adamlar kaç defa haber kanallarına bile çıktılar :D
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CoreXXX 1 yıl
oyundan bi sahne gibi çkmişler. fena değil
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Kerim5100 1 yıl
İnce kaldırım üstünde yürümek, oradan oraya zıplamak ne zamandan beridir parkour oldu?
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Morphinz 1 yıl
Öyle aman aman bir aksiyon yok. İzlerken neredeyse hepsini yapabilirim dedim.
StormFreerun Parkur videolarından sonra beginner seviyesi olabilir ancak.
Neyse uğraşmış denemiş, başarılar.
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rambursman 1 yıl
köprü videosu, ne denli bir güvenlik zafiyeti olduğunun göstergesidir.
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muroooo19 1 yıl
daha dün mardin i gezip gelip bu videoya denk geldim güzel oldu.:)
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redoano 1 yıl
Bu kanalı bir süredir takip ediyorum bişeyler çıkar belki diye ama parkur değil ki bu. Atlayıp zıplanan, tırmanılan yerler hep çok basit, kilo sorunu ve yükseklik korkusu olmayan herkesin yapabileceği cinsten.
Ek olarak, iddia ediyorum bu arkadaş rastgele bulduğum ve sonuna kadar dahi izlemediğim şu parkur videosundaki hiçbir şeyi yapamaz: youtube.com/...
Hangisi parkur, hangisi değil?
1 Yanıt Yanıtla +2
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muroooo19 1 yıl redoano
bu adam ordaki attığın linkteki işleri yapamaz haklısın. Ama asassins creed in her her oyununu oynamış biri olarak söylüoyum. Zaten ac karakterleri senin attığın linkteki hareketleri yapmazlar. Adam ac karakterlerinin yaptıklarına benzemeye çalışmış bir nebzede olsun benzemiş. Ben genel olarak beğendim hoş olmuş. Benim gibi boş boş durmamış bi şeyler üretmiş. Tebrik ediyorum arkadaşı


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multeci 1 yıl
"assasin's creed mardin" i izledim mükemmel.
reklam muhabbeti yapan arkadaşlar az biraz ufak muhtemelen. oyunlardan gerçek hayata uyarlama videoları çok önceleri de haberleştirilirdi ki o videolar genelde yabancı menşeili olurdu.
yani burada paylaşılan sizin youtuberlardan değil pek. ortada bir içerik hazırlayıcı var ve konusu itibariyle de, kalitesiyle de burada haberleştirilmeyi fazlasıyla hakeden türden.
bence siz gidin "slither.io da nasıl birinci oldum" videolarını izleyin boş yapmayın bu tip haberlerin altında.
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classf2re 1 yıl
Köprüden paraşütle atlayacaklar sandım. Selfie çekmeye çıkmışlar. Kenar mahalle assasinleri...
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