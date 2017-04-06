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Türkiye’de enerjide önemli gelişmeler: FSRU Gemisi ve yerli kaynak kullanımı

Türkiye, son dönemde enerji alanında önemli atılımlar yaptı ve yapmaya da devam ediyor. Bu odakta düzenlenen Milli Enerji ve Maden Politikası etkinliğinde önemli rakamlar paylaşıldı.
2 yıl
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Alternatif Enerji
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Son 10 yılda enerji alanında önemli gelişmelerin olduğu ülkemizde enerji üretiminde özel sektörün payı artırılarak önemli bir gelişim sağlandı. Toplam içinde kamunun payı %70 seviyesinden %30’lara getirilmiş durumda. Bu büyüme ile birlikte dışa bağımlılığın azalması noktasında da çok ciddi girişimler ortaya çıktı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre kurulu enerji üretim kapasitesi son 10 yılda 3 kat artırılmış durumda. Yurt dışından özellikle elektrik ithalatı noktasında da ciddi gelişmeler olmuş. Elektrik üretiminde yerli kaynakların kullanım oranı %49.3 seviyelerine getirilmiş ki bu durum cari açığın azaltılmasında son derece etkili. Zira son 10 yılın ortalama yıllık enerji ithalatı maliyeti 44 milyar dolar seviyesinde.

81 İle Doğal Gaz Hattı 

Doğal gaz konusunda da son 10 yılda ciddi yatırımlar yapılmış durumda. 78 ile doğal gaz alt yapısı ulaştırılmış. Kalan 3 şehirde ise bu yıl içerisinde yatırımlar tamamlanmış olacak. Artan kullanım ile birlikte aylık gaz basma kapasitesinde de ciddi bir ihtiyaç ortaya çıkıyor. Özellikle geride bıraktığımız kış aylarında hem sanayi hem de hane halkı kullanımında günlük maksimum 247 milyon metreküplük ihtiyaç ortaya çıkmış.

Türkiye’de enerjide önemli gelişmeler: FSRU Gemisi ve yerli kaynak kullanımı
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FRSU Gemisi ile Kapasite Karşılanacak

Şimdilik ihtiyacın yerel kapasite ile sağlanması çok olanaklı değil ancak bu noktada çalışmalar devam ediyor. Çalışmalar ile ilk etapta 300 milyon metreküp, 2019'a kadar da 400 milyon metreküplük bir kapasite elde edilmiş olacakmış. Bu sayede çevre ülkelerde yaşanabilecek ihtiyaçlarda Türkiye, gaz satarak da para kazanabilecek veya olası sorunlarda kendi içinde yeterli bir güce ulaşmış olacak.

Şu anda geçtiğimiz Aralık ayında hizmete giren İzmir Aliağa’daki Yüzer Depolama ve Gazlaştırma Tesisi olarak Türkçeleştirebileceğimiz FSRU gemisi ile LNG’yi gazlaştırıp tesise sunarak, anlık gaz ihtiyaçlarının karşılanması hedefleniyor. Hedeflenen kapasiteye ulaşana kadar kiralanan FSRU gemileri ile çözüm bulunacak. Gelecek kış aylarında da ikinci bir FSRU gemisi hizmette olacak. Aralık ayında hizmete giren geminin günlük gaz basma kapasitesi 20 milyon metreküp. Depo kapasitesi ise 5.3 milyon ton LNG. Gemide tankerler aracılığı ile devamlı bir çalışma sağlanabiliyor.


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faniseyler 2 yıl
Enerji çok önemli. Her türlü fabrikan olsa elektrik ve doğalgaz verip çalıştıramadığın zaman neye yarar. Türkiye'nin enerji ihtiyacını artık mümkün olduğunca yerli kaynaklardan ve nükleer enerjiden sağlaması lazım.
Enerji çok önemli. Her türlü fabrikan olsa elektrik ve doğalgaz verip çalıştıramadığın zaman neye yarar. Türkiye'nin enerji ihtiyacını artık mümkün olduğunca ye...
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2 Yanıt Yanıtla +18
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kadirirdem 2 yıl
Komple yayılmalı doğalgaz artık.
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WB 2 yıl
Umut vadeden bir haber, umarim yakin zamanda arayislar meyvesini verir ve ithal etmekten kurtuluruz..
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malifural 2 yıl
rüzgar ve güneş enerjisinde atılan adımlar gerçekten çok güzel teknolojiyi de ülkeye getirmeyi planlıyor
ama madencilik ne yapsan boş fincancı katırlarını ürkütmeden iş yapılamıyor
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forumu 2 yıl
Dogalgaza alternatif bulunmali.
Sonucta disari bagimlilik gerektiriyor.
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HKS571 2 yıl
türkiyenin 15 yıldır milli politikası : yabancı kaymağını yesin , türk hizmet etsin...
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haydarkarapuar 2 yıl
gemi kimin aslında
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faniseyler 2 yıl
Enerji çok önemli. Her türlü fabrikan olsa elektrik ve doğalgaz verip çalıştıramadığın zaman neye yarar. Türkiye'nin enerji ihtiyacını artık mümkün olduğunca yerli kaynaklardan ve nükleer enerjiden sağlaması lazım.
2 Yanıt Yanıtla +18
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Bob Seger 2 yıl faniseyler
faniseyler
Enerji çok önemli. Her türlü fabrikan olsa elektrik ve doğalgaz verip çalıştıramadığın zaman neye yarar. Türkiye'nin enerji ihtiyacını artık mümkün olduğunca yerli kaynaklardan ve nükleer enerjiden sağlaması lazım.

Heykel,resim,muzik,sanatta olacak bilimde.Sadece bilimle ruhsuz bir toplum olursun.Heykellere laf cakmandan düşüncelerin belli.
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CWaRRioR 2 yıl faniseyler
faniseyler

Enerji çok önemli. Her türlü fabrikan olsa elektrik ve doğalgaz verip çalıştıramadığın zaman neye yarar. Türkiye'nin enerji ihtiyacını artık mümkün olduğunca yerli kaynaklardan ve nükleer enerjiden sağlaması lazım.

Belki biraz da verimliliğe önem verip kayıp kaçağı engelleseler güzel olur. Özellikle doğuda durum içler acısı.

Nükleer enerjiye de karşıyım. Gerekliliğini anlıyorum, özellikle elektrik üretiminde doğal gaza bağlılığımızı göz önüne aldığımda... Ancak hata kabul etmeyen ve geri dönüşü olmayan bir enerji sağlama yöntemi. İnsanlarda yarattığı huzursuzluk ve turizme zararı da cabası.

Aynı ihtiyacı karşılayabilecek alternatif yöntemler daha maliyetli olsa dahi -ki daha maliyetli midir bunu da bilmiyorum- daha güvenli olduğundan tercih sebebi olmalıdır bana göre. Köprü yatırımı yerine doğal gaz ihtiyacını azaltacak yatırımlar yapılabilirmiş mesela. Ekonomik olarak daha çok katkı sağlardı.
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