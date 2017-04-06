Türkiye’de enerjide önemli gelişmeler: FSRU Gemisi ve yerli kaynak kullanımı





Son 10 yılda enerji alanında önemli gelişmelerin olduğu ülkemizde enerji üretiminde özel sektörün payı artırılarak önemli bir gelişim sağlandı. Toplam içinde kamunun payı %70 seviyesinden %30’lara getirilmiş durumda. Bu büyüme ile birlikte dışa bağımlılığın azalması noktasında da çok ciddi girişimler ortaya çıktı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre kurulu enerji üretim kapasitesi son 10 yılda 3 kat artırılmış durumda. Yurt dışından özellikle elektrik ithalatı noktasında da ciddi gelişmeler olmuş. Elektrik üretiminde yerli kaynakların kullanım oranı %49.3 seviyelerine getirilmiş ki bu durum cari açığın azaltılmasında son derece etkili. Zira son 10 yılın ortalama yıllık enerji ithalatı maliyeti 44 milyar dolar seviyesinde.

81 İle Doğal Gaz Hattı

Doğal gaz konusunda da son 10 yılda ciddi yatırımlar yapılmış durumda. 78 ile doğal gaz alt yapısı ulaştırılmış. Kalan 3 şehirde ise bu yıl içerisinde yatırımlar tamamlanmış olacak. Artan kullanım ile birlikte aylık gaz basma kapasitesinde de ciddi bir ihtiyaç ortaya çıkıyor. Özellikle geride bıraktığımız kış aylarında hem sanayi hem de hane halkı kullanımında günlük maksimum 247 milyon metreküplük ihtiyaç ortaya çıkmış.

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FRSU Gemisi ile Kapasite Karşılanacak

Şimdilik ihtiyacın yerel kapasite ile sağlanması çok olanaklı değil ancak bu noktada çalışmalar devam ediyor. Çalışmalar ile ilk etapta 300 milyon metreküp, 2019'a kadar da 400 milyon metreküplük bir kapasite elde edilmiş olacakmış. Bu sayede çevre ülkelerde yaşanabilecek ihtiyaçlarda Türkiye, gaz satarak da para kazanabilecek veya olası sorunlarda kendi içinde yeterli bir güce ulaşmış olacak.

Şu anda geçtiğimiz Aralık ayında hizmete giren İzmir Aliağa’daki Yüzer Depolama ve Gazlaştırma Tesisi olarak Türkçeleştirebileceğimiz FSRU gemisi ile LNG’yi gazlaştırıp tesise sunarak, anlık gaz ihtiyaçlarının karşılanması hedefleniyor. Hedeflenen kapasiteye ulaşana kadar kiralanan FSRU gemileri ile çözüm bulunacak. Gelecek kış aylarında da ikinci bir FSRU gemisi hizmette olacak. Aralık ayında hizmete giren geminin günlük gaz basma kapasitesi 20 milyon metreküp. Depo kapasitesi ise 5.3 milyon ton LNG. Gemide tankerler aracılığı ile devamlı bir çalışma sağlanabiliyor.