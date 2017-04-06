Türkiye’de enerjide önemli gelişmeler: FSRU Gemisi ve yerli kaynak kullanımı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre kurulu enerji üretim kapasitesi son 10 yılda 3 kat artırılmış durumda. Yurt dışından özellikle elektrik ithalatı noktasında da ciddi gelişmeler olmuş. Elektrik üretiminde yerli kaynakların kullanım oranı %49.3 seviyelerine getirilmiş ki bu durum cari açığın azaltılmasında son derece etkili. Zira son 10 yılın ortalama yıllık enerji ithalatı maliyeti 44 milyar dolar seviyesinde.
81 İle Doğal Gaz Hattı
Doğal gaz konusunda da son 10 yılda ciddi yatırımlar yapılmış durumda. 78 ile doğal gaz alt yapısı ulaştırılmış. Kalan 3 şehirde ise bu yıl içerisinde yatırımlar tamamlanmış olacak. Artan kullanım ile birlikte aylık gaz basma kapasitesinde de ciddi bir ihtiyaç ortaya çıkıyor. Özellikle geride bıraktığımız kış aylarında hem sanayi hem de hane halkı kullanımında günlük maksimum 247 milyon metreküplük ihtiyaç ortaya çıkmış.
FRSU Gemisi ile Kapasite Karşılanacak
Şimdilik ihtiyacın yerel kapasite ile sağlanması çok olanaklı değil ancak bu noktada çalışmalar devam ediyor. Çalışmalar ile ilk etapta 300 milyon metreküp, 2019'a kadar da 400 milyon metreküplük bir kapasite elde edilmiş olacakmış. Bu sayede çevre ülkelerde yaşanabilecek ihtiyaçlarda Türkiye, gaz satarak da para kazanabilecek veya olası sorunlarda kendi içinde yeterli bir güce ulaşmış olacak.
Şu anda geçtiğimiz Aralık ayında hizmete giren İzmir Aliağa’daki Yüzer Depolama ve Gazlaştırma Tesisi olarak Türkçeleştirebileceğimiz FSRU gemisi ile LNG’yi gazlaştırıp tesise sunarak, anlık gaz ihtiyaçlarının karşılanması hedefleniyor. Hedeflenen kapasiteye ulaşana kadar kiralanan FSRU gemileri ile çözüm bulunacak. Gelecek kış aylarında da ikinci bir FSRU gemisi hizmette olacak. Aralık ayında hizmete giren geminin günlük gaz basma kapasitesi 20 milyon metreküp. Depo kapasitesi ise 5.3 milyon ton LNG. Gemide tankerler aracılığı ile devamlı bir çalışma sağlanabiliyor.
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ama madencilik ne yapsan boş fincancı katırlarını ürkütmeden iş yapılamıyor
Sonucta disari bagimlilik gerektiriyor.
Heykel,resim,muzik,sanatta olacak bilimde.Sadece bilimle ruhsuz bir toplum olursun.Heykellere laf cakmandan düşüncelerin belli.
Belki biraz da verimliliğe önem verip kayıp kaçağı engelleseler güzel olur. Özellikle doğuda durum içler acısı.
Nükleer enerjiye de karşıyım. Gerekliliğini anlıyorum, özellikle elektrik üretiminde doğal gaza bağlılığımızı göz önüne aldığımda... Ancak hata kabul etmeyen ve geri dönüşü olmayan bir enerji sağlama yöntemi. İnsanlarda yarattığı huzursuzluk ve turizme zararı da cabası.
Aynı ihtiyacı karşılayabilecek alternatif yöntemler daha maliyetli olsa dahi -ki daha maliyetli midir bunu da bilmiyorum- daha güvenli olduğundan tercih sebebi olmalıdır bana göre. Köprü yatırımı yerine doğal gaz ihtiyacını azaltacak yatırımlar yapılabilirmiş mesela. Ekonomik olarak daha çok katkı sağlardı.