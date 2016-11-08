Türkiye’de e-ticarete ayda 9 milyar lira

Haber Müdürü
Türkiye’de alışverişte e-ticaretin ağırlığı yükseliyor. Özellikle mobil cihazlardan da alışverişlerin etkin rol oynaması, rakamların artışını körüklüyor. BKM verilerine göre bu yılın ilk dokuz aylık döneminde 2015 yılının aynı sürecine kıyasla e-ticaret harcamaları %23 artarak 82 milyar 986 milyon lira seviyesine ulaşmış.
İşlem sayısı ise %14 artarak 271 milyon 670 bin adete ulaşmış. Elektronik alışverişinin ciddi bir oranı temsil ettiği e-ticaret sektöründe kur farkının etkisi de bu rakamlardan açıkça görülebiliyor. Geçen yıl toplam 12 aylık dönemde ulaşılan rakam 92 milyar lira olarak gerçekleşmişti.
Yurtdışı Alışverişlerin Oranı Yükseliyor
9 aylık dönem için toplam rakamda yurt içi alışverişler 50.3 milyar lira seviyesine yükselmiş durumda. Yani yapılan e-ticaret alışverişlerinin 32.6 milyar liralık kısmını yurtdışı e-ticaret siteleri üzerinden alışverişler oluşturmuş. Geçen yılın toplamında yurtiçi alışverişler 55.4 milyar lira olarak gerçekleşmişti. Yurtdışı rakamı ise 36 milyar lira seviyesinde.
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Gerçi her halükarda burdaki kazıkçılardan daha ucuza geliyo zaten çoğu ürün
Nasıl yani?
Ama millet bir sey almasin diye ötv kdv yukseldi dolari arttirdilar.. Ek olarak pttnin yavasligi, yurtici kargonun skandal sayilabilecek tasima (kirip dokme mi deseydim bilemedim) islemleri musterileri bezdirme asamasina getirdi. Gidisat boyle devam ederse 2017 den itibaren daralma on goruyorum.