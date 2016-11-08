Türkiye’de e-ticarete ayda 9 milyar lira

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Türkiye’de alışverişte e-ticaretin ağırlığı yükseliyor. Özellikle mobil cihazlardan da alışverişlerin etkin rol oynaması, rakamların artışını körüklüyor. BKM verilerine göre bu yılın ilk dokuz aylık döneminde 2015 yılının aynı sürecine kıyasla e-ticaret harcamaları %23 artarak 82 milyar 986 milyon lira seviyesine ulaşmış.

İşlem sayısı ise %14 artarak 271 milyon 670 bin adete ulaşmış. Elektronik alışverişinin ciddi bir oranı temsil ettiği e-ticaret sektöründe kur farkının etkisi de bu rakamlardan açıkça görülebiliyor. Geçen yıl toplam 12 aylık dönemde ulaşılan rakam 92 milyar lira olarak gerçekleşmişti.

Yurtdışı Alışverişlerin Oranı Yükseliyor

9 aylık dönem için toplam rakamda yurt içi alışverişler 50.3 milyar lira seviyesine yükselmiş durumda. Yani yapılan e-ticaret alışverişlerinin 32.6 milyar liralık kısmını yurtdışı e-ticaret siteleri üzerinden alışverişler oluşturmuş. Geçen yılın toplamında yurtiçi alışverişler 55.4 milyar lira olarak gerçekleşmişti. Yurtdışı rakamı ise 36 milyar lira seviyesinde.