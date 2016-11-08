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Türkiye’de e-ticarete ayda 9 milyar lira

Ülkemizde elektronik ticarete ayrılan pay her geçen gün artıyor. Bankalararası Kart Merkezi verilerine göre yılın ilk 9 ayında 83 milyar lira harcama gerçekleşti. İşte detaylar:
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Web Siteleri
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Türkiye’de e-ticarete ayda 9 milyar lira
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Türkiye’de alışverişte e-ticaretin ağırlığı yükseliyor. Özellikle mobil cihazlardan da alışverişlerin etkin rol oynaması, rakamların artışını körüklüyor. BKM verilerine göre bu yılın ilk dokuz aylık döneminde 2015 yılının aynı sürecine kıyasla e-ticaret harcamaları %23 artarak 82 milyar 986 milyon lira seviyesine ulaşmış.

İşlem sayısı ise %14 artarak 271 milyon 670 bin adete ulaşmış. Elektronik alışverişinin ciddi bir oranı temsil ettiği e-ticaret sektöründe kur farkının etkisi de bu rakamlardan açıkça görülebiliyor. Geçen yıl toplam 12 aylık dönemde ulaşılan rakam 92 milyar lira olarak gerçekleşmişti.

Yurtdışı Alışverişlerin Oranı Yükseliyor

9 aylık dönem için toplam rakamda yurt içi alışverişler 50.3 milyar lira seviyesine yükselmiş durumda. Yani yapılan e-ticaret alışverişlerinin 32.6 milyar liralık kısmını yurtdışı e-ticaret siteleri üzerinden alışverişler oluşturmuş. Geçen yılın toplamında yurtiçi alışverişler 55.4 milyar lira olarak gerçekleşmişti. Yurtdışı rakamı ise 36 milyar lira seviyesinde.


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Lyclordx 2 yıl en beğenilen
Amazon candır gerisi boştur...
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DH Misafiri 2 yıl
Amazon candır eyvallah da bu kadar çok alışveriş yaparak almanya abd gibi terör destekçisi ülkelere (olmadıklarını düşünüyorsanız muhtemelen gündemi vs takip etmiyorsunuzdur) ciddi anlamda para kazandırıyorsunuz arkadaşlar. örneğin abd de alınan her ürünün vergisinin %4 ü her yere demokrasi saçan amerikan ordusuna gidiyor diye biliyorum. Burada kahrolsun amerikan emperyalizm i gibi laflar etmeyeceğim fakat gerçek bu şekilde. Özellikle son zamanlarda ki olaylara bakarsanız veya diğer ülkelerin bizim ülkemizde yaşanan olaylar hakkında ki açıklamalarına falan anlayacaksınız dediğimi. Keşke bu tür şeyler 2si1 programında konuşulsa.
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olağan_şüpheli 2 yıl
ne güzel vergiler konur buralara
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ozbey08 2 yıl
paypal ile restleşip kapanmasına sebep olan yetkililer düşen ihrcat rakamlarının sorumlusudur.
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Basteryus 2 yıl
Yurtdışı oranı daha da yükselecek gibi. Amazon Almanya, Türkçe hizmet vermeye başladı ve 50€ üstü kargo ücretsiz (şimdilik kalıcı gibi gözüküyo)
Gerçi her halükarda burdaki kazıkçılardan daha ucuza geliyo zaten çoğu ürün
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keremec 2 yıl Basteryus
Basteryus
Yurtdışı oranı daha da yükselecek gibi. Amazon Almanya, Türkçe hizmet vermeye başladı ve 50€ üstü kargo ücretsiz (şimdilik kalıcı gibi gözüküyo)
Gerçi her halükarda burdaki kazıkçılardan daha ucuza geliyo zaten çoğu ürün

Nasıl yani?
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khytr89 2 yıl
N11 gercekten hakkiyla calisiyor. Volkswagen arabada satacaklar o zaman pay biraz daha yukselir. Amazon ise zaten dunya devi. Gercekten uygun urunler var ancak dolar kuru yuksek seviyede oldugu icin ebay e kiyasla biraz yildizi sonuk kaliyor.
Ama millet bir sey almasin diye ötv kdv yukseldi dolari arttirdilar.. Ek olarak pttnin yavasligi, yurtici kargonun skandal sayilabilecek tasima (kirip dokme mi deseydim bilemedim) islemleri musterileri bezdirme asamasina getirdi. Gidisat boyle devam ederse 2017 den itibaren daralma on goruyorum.
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Lyclordx 2 yıl en beğenilen
Amazon candır gerisi boştur...
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