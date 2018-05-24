Türkiye'de fiberi yaygınlaştıracak anlaşma bugün imzalandı

Tam Boyutta Gör

Ülkemizde fiber altyapının yaygınlaşması konusunda yeni bir adım atıldı. Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği (TELKODER), Türk Telekom, Turkcell, Vodafone ve Türksat’ın fiber altyapı şebekelerini karşılıklı olarak kullanıma açacak bir anlaşma imzalandı. Sektörün önde gelen şirketleri arasında yapılan bu anlaşmanın Türkiye’ye fiberde çağ atlatacağı düşünülüyor.

Telekomünikasyon sektörünün önde gelen şirketleri bugün Ankara’da bir araya gelerek kullanılmayan sabit elektronik haberleşme altyapılarını karşılıklı kullanıma açan bir protokole imza attı. Bu sayede ülkemizdeki kaynakların etkin ve verimli bir şekilde kullanılması, fiberin yaygınlaşması, altyapı kapsama alanının genişletilmesi ve kalitenin yükseltilmesi hedefleniyor.

Kira sözleşmesi imzalanacak

Yapılan açıklamaya göre, protokole imza atan taraflar bir ay içerisinde kendi aralarında bir kira sözleşmesi imzalayacak. TELKODER Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Ata Arıak’ın konuyla ilgili açıklamaları şöyle:

“Bu anlaşmanın ilkelerini: yasal veya fiili tekel oluşmasını engellemek, rekabeti geliştirmek, tüm şirketlerin tüm sektör paydaşlarına eşit davranmasını sağlamak olarak sıralayabiliriz. Taraf şirketler, altyapı kiralamalarından uzun vadeli bir gelir elde etme imkanı bulacak ve yeni altyapı kazılarıyla zaman kaybetmeyecek. Türk Telekom’un büyük altyapısı süratle fiberleşmeye en büyük katkıyı yapacak. Bunun yanı sıra Türksat’ın altyapısı da 3 milyon yeni aboneye fiber hizmeti verebilecek. Kablo TV şebekesi üzerinden diğer işletmeciler de internet hizmeti verebilecek.”

5G'nin de önü açılacak

İmzalanan protokolle ilgili kararların uygulanmaya başlamasıyla birlikte ülkemizde sabit ve mobil internetin hızlanacağı, şebekelerde yaşanabilecek olası sorunların önleneceği ve 5G’nin önünün açılacağı düşünülüyor.