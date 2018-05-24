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Türkiye'de fiberi yaygınlaştıracak anlaşma bugün imzalandı

Telekomünikasyon sektörünün önde gelen şirketleri arasında fiberi yaygınlaştıracak bir anlaşmaya imza atıldı. Anlaşma kapsamında taraflar fiber altyapı şebekelerini karşılıklı kullanıma açacak.
1 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Türkiye'de fiberi yaygınlaştıracak anlaşma bugün imzalandı
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Ülkemizde fiber altyapının yaygınlaşması konusunda yeni bir adım atıldı. Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği (TELKODER), Türk Telekom, Turkcell, Vodafone ve Türksat’ın fiber altyapı şebekelerini karşılıklı olarak kullanıma açacak bir anlaşma imzalandı. Sektörün önde gelen şirketleri arasında yapılan bu anlaşmanın Türkiye’ye fiberde çağ atlatacağı düşünülüyor.

Telekomünikasyon sektörünün önde gelen şirketleri bugün Ankara’da bir araya gelerek kullanılmayan sabit elektronik haberleşme altyapılarını karşılıklı kullanıma açan bir protokole imza attı. Bu sayede ülkemizdeki kaynakların etkin ve verimli bir şekilde kullanılması, fiberin yaygınlaşması, altyapı kapsama alanının genişletilmesi ve kalitenin yükseltilmesi hedefleniyor.

Kira sözleşmesi imzalanacak 

Yapılan açıklamaya göre, protokole imza atan taraflar bir ay içerisinde kendi aralarında bir kira sözleşmesi imzalayacak. TELKODER Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Ata Arıak’ın konuyla ilgili açıklamaları şöyle:

Bu anlaşmanın ilkelerini: yasal veya fiili tekel oluşmasını engellemek, rekabeti geliştirmek, tüm şirketlerin tüm sektör paydaşlarına eşit davranmasını sağlamak olarak sıralayabiliriz. Taraf şirketler, altyapı kiralamalarından uzun vadeli bir gelir elde etme imkanı bulacak ve yeni altyapı kazılarıyla zaman kaybetmeyecek. Türk Telekom’un büyük altyapısı süratle fiberleşmeye en büyük katkıyı yapacak. Bunun yanı sıra Türksat’ın altyapısı da 3 milyon yeni aboneye fiber hizmeti verebilecek. Kablo TV şebekesi üzerinden diğer işletmeciler de internet hizmeti verebilecek.

5G'nin de önü açılacak 

İmzalanan protokolle ilgili kararların uygulanmaya başlamasıyla birlikte ülkemizde sabit ve mobil internetin hızlanacağı, şebekelerde yaşanabilecek olası sorunların önleneceği ve 5G’nin önünün açılacağı düşünülüyor.


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TheStarBox 1 yıl en beğenilen
Cidden nereden geliyor bu fikirler bu düşünce şekli anlamıyorum.
Yahu adamlar ortak atyapı kuruyorlar, yani adsl deki gibi isteyen istediği fiyattan fiber internet satabilecek.
Yani TürkNet gibi firmalar rekabet yaratabilecekler bu pazardada.
Her yapılanda maraz aramak nasıl bir zihniyettir.

Cidden nereden geliyor bu fikirler bu düşünce şekli anlamıyorum.Yahu adamlar ortak atyapı kuruyorlar, yani adsl deki gibi isteyen istediği fiyattan fiber i...
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4 Yanıt Yanıtla +71
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Ambarad 1 yıl
Şu yorumu atabilmen için, TT'de hissen falan olması lazım. TT kullanıcıları bile böyle saçma bir yorumda bulunmaz. Ülkede senelerce internetin gelişmesinin önündeki en büyük engel TT idi. Onlardan başka kimse altyapı döşeyemiyordu. Fiber geldi de, bu konu biraz aşıldı en azından. Bugün ülkedeki en büyük fiber yatırımcısı Turkcell'dir sevin veya sevmeyin. TT'de VDSL verip, fiber diye kandıradursun. Bugün bile insanlar başka ISS'lere geçince, TT'den port dilenmek zorunda bırakılıyor. Müşterilere zorluklar çıkartılıyor, bezdiriliyor.
Ülkede BTK diye bir kurum var ama neye yaradığı meçhul. İnternete hala Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı müdahale edebiliyor. Madem BTK diye bir kurum var, ülkede bilişim ve teknolojiyle ilgili ne varsa buraya bağlayın. Fiberin gelişmesini istiyorsanız, öncelikle ISS firmalarının önündeki engelleri kaldırın. Şu altyapı mevzusunu, izinleri belediyeye değil, BTK'ya bağlayın.
Şu yorumu atabilmen için, TT'de hissen falan olması lazım. TT kullanıcıları bile böyle saçma bir yorumda bulunmaz. Ülkede senelerce internetin gelişmesinin önü...
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2 Yanıt Yanıtla +33
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general4242 1 yıl
Rezidanslara çekilir fiber yine. Sitede oturan avucunu yalasın.
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1 Avatar
DEMİRCİEFE 11 ay
Bu iş fiberi yurt sathinda yaymak degil mevcut hatlari paylasmaktır.
Fiberin yayginlamasi öncelikle bankalra 6 milyar dolar borclari olan araplardan telekom ve aveayi hemen gece 12.00 de geri alip devletleştirmeli ve yönetimi çok bagimsiz bir kurula verilmeli.
Siyasiler kesinlikle telekoma mudahale etmemeli.
Ayrica telekom ve diger gsm firmalarindan vatandaşlardan haksiz olarak aldiklari milyonlarca para geri alinip abonelere geri verilmeli.
Her konuda telekom ve iss ni hakli cikaran BTK derhal kapatilmali.
Siyasilerin ve telekomun ,diger operatorlerin yatirim yapma hakkini engelleyenlere derhal hesap sorulmali varsa cezalandirilmalilar.
Turkiye de port yok şeklinde bir kavram tamamen kaldirilmali.
Interner fiyatlari yari yariya ucuzlatilmali
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DH Misafiri 11 ay
Yalan haber adamlar 7 yıldır getirmediler evime fiber 20 25 başvuru yaptım türktelekomun ceo larına mesaj çektim 100 metre ötemde fiber alt yapı var site kaynıyor 2018 evde hız 10 mbps geçmiyor dolandırıcılık yaptıkları başka bişey değil bütün firmalar aynı türkiyede.
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DH Misafiri 11 ay
Elon Musk abimiz sağolsun seneye kadar tüm uyduları fırlatıp tüm Dünya ülkelerinde yüksek geniş bant internet sağlayacak yarınlardan umudumuz var...
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DH Misafiri 11 ay
Bütün firmalar toplanıp ttnet le anlaştığına göre artık toplu skş olacak demekki. Zaten millet yıllardır ttnet in yavaş alt yapısından bıkmıştı şimdi dahada yavaşlayacak. Ttnet in yıllardır yaptığı şey var o da aynı alt yapı ile sürekli farklı para kazanma taktiği geliştirmek.
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DH Misafiri 11 ay
VODAFONE YARIM KALAN İŞİNİ BİTİRMEDEN BIRAKTILAR ÇERKEZKÖY

GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞA MAHALLESİ ATATÜRK CADDESİ ALT YAPI YOK KAHRAMAN SOKAK
TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
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xooxxoox 12 ay
Fiyatı ne olur acaba ? Herhalde yine gereksiz pahalı olacak
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Tekno moomce 12 ay
Hiçbir olumlu gelişme olmıyacak gibi karamasarım ama olsun ne değişecek bakalım
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3arbar 12 ay
uzun hikaye.
fiber alt yapı için yatırım yapmak şu anda oldukça sıkıntılı.nedeni ise fiyatlar.yani eski alt yapı (türk telekom adsl alt yapısı) ile internet alan müşteriler zaten fiber alanlarla aynı fiyatı ödüyorlar.
misal ben. mesafeden dolayı ve alt yapının değişmemesinden dolayı en fazla 4 mbit kullanıyorum.ne kadar? 64 lira. paket ne peki? 24 mbit e kadar 75 gb kotalı(sınırsız kota aşımında 5 mbite düşüyor)keşke 24 mbit ten 5 mbite düşse.hızım 4 mbite sabitlenmiş durumda.
16 mbite kadar 24 mbite kadar diye bişey ürettiler.ne kadar hız o kadar fiyat olsa o zaman alt yapı çalışması olur bulunduğun yerde.misal 4 mbit hız 39 lira olsa 24 mbit hız 69 lira olsa ve sen alt yapından dolayı 39 liralık bir paket alabilsen o zaman gelip alt yapını düzeltirler yüksek fiyatlı pakete geçirmek için.şu anda öyle bişey yok.
özetle fiber fiyatına adsl düşük hız verdikleri için alt yapının değişmesi oldukça zor.
oldukça adaletsiz bir fiyatlandırma var.bence fiber alt yapısından çok hız fiyat olayını gerçekleştirmeleri gerekir.yani 4-8-16-24-50-100 mbit şeklinde her hıza farklı bir fiyat koymaları fiber alt yapıdan daha öncelikli.belki o zaman düşük hız alanlara alt yapı iyileştirmesi yapılabilir.paket yükseltsin diye.
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ipli jeton 11 ay 3arbar
Bu 'e kadar olayına çeki düzen verilmeli. Bi alt sınır olmalı. Tamam takdir ediyorum nokta atışı yapamaz ama makul mantıklı bir sınır olmalı. Atıyorum satılan paketin bağlantı hızının en az %75'i müşteriye sunulabilmeli. Öyle sana 24 satıyorum ama santrale uzaksın 4 alırsın olmamalı.
İşte bu olursa (bakır kabloda bu oranı yakalayamayacakları için
) mecburen her yere fiber çekerler.
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mavizaman 12 ay
ttnin boş port yok muhabbetine dönmesin sıkı tutsunlar.
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destanayhan 12 ay
Altyapıda çağ mı atlıycakmışız? ya güldürmeyin insanı.Cidden aklıma geldikçe tansiyonum çıkıyor.Binamızı kentsel dönüşüme soktuk.Eski binamız yıkılmadan önce TTNET kullanıyordum.Taşınırken TTNET'i kapattırdım.Ve telefon kablomuzu belki tekrar geri taşınınca lazım olur diye toplayarak, güzelce yan komşumuzada bilgi vererek araba garajının üstüne bıraktım.Kentsel dönüşümdeki binamız tamamlanana kadar kirada oturduk.Kiradayken Türknet'e abone oldum.1 yıl boyunca sorunsuz kullandım.Daha sonra kentsel dönüşümdeki evimiz tamamlandı ve yeni eve taşındık.Türknet'ten nakil talebinde bulundum.Yeni binada telefon Telekom alt yapısı bulunmadığını söylediler.4-5 kez Türk Telekom müdürlüğüne gittim.Yei hat bağlanması için talepte bulundum.Bana verdikleri cevap.Projesinin yapılacağı, ödenek çıkacağı vs.vs. bunun ne zaman yapılacağı hususunda bir bilgi veremeyecceklerini söylediler.Hem TürkTelekom'a hem TÜRknet'e defalarca eski hattımın mevcut olduğunu hala sapasağlam durduğunu söylememe rağmen 2 ay boyunca tansiyonumu yükseltmekten başka hiçbir şey yapmadılar.En sonunda bende bıraktım uğraşmayı.Forumda araştırınca gördüm ki 2 yıldan beri altyapı gelmesini bekleyen arkadaşlar varmış.Ben eski hattım mevcut olmasına rağmen bağlatamadım.Özellikle türk telekom çok lavbali bir kurum haline gelmiş.Birçok bölümü taşeronlara devridilmiş.Kimsenin birbirinden haberi yok.2018 Türkiye'sinde durum bu.Birde çağ atlayacakmışız.Güldürmeyin beni.Önce bakır kabloyu bütün evlere ulaştırın, geçtik biz fiberi.
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lunarstrain 12 ay destanayhan
Benzer sorunlardaki sizin gibi kişiler ile bir araya gelip ulaştırma ve haberleşme bakanlığı ve btk aleyhinde bölge idare mahkemesinde dava açabiliriz. Konu hakkında kanun ve mevzuat mevcut, ben araştırmamı yaptım, lehimizde hukuki dayanak noktaları var. Bunun için bir platform oluşturup ortak hareket etmemiz süreci bizim açımızdan kolaylaştırabilir.
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