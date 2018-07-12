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Türkiye'de rüzgar enerjisine yönelik yatırım 10 milyar doları aşacak

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği Başkanı Mustafa Ataseven yeni rüzgar enerjisi santrali ile birlikte Türkiye'de rüzgar enerjisine yönelik yatırımların kısa sürede 10 milyar doları geçeceğini açıkladı.
10 ay
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Alternatif Enerji
Furkan Babur
Yazar
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Türkiye'de rüzgar enerjisine yönelik yatırım 10 milyar doları aşacak
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Belçikalı enerji şirketi 3E tarafından düzenlenen Offshore Rüzgar Enerjisi Çalıştayı'na katılan Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği(TÜREB) Başkanı Mustafa Serdar Ataseven, Türkiye'deki rüzgar enerjisi yatırımlarına yönelik önemli açıklamalarda bulundu. 2005 yılında yayınlanan Yenilebilir Enerji Kanunu'yla birlikte Türkiye'de rüzgar enerjisi sektörünün gelişmeye başladığını belirten Ataseven, 23 Ekim'de son başvuruları alınacak olan 1200 megavatlık deniz üstü rüzgar enerjisi santralinin 3 milyar doların üstünde yatırım hacmine sahip olacağının altını çizdi. Ataseven'e göre bu yatırımla birlikte Türkiye'de rüzgar enerjisine kısa süre içinde 10 milyar doları aşkın yatırım yapılmış olacak. 


Yıllık büyüme oranı yüzde 25-30 civarında 

2007 yılında Türkiye'de kurulu rüzgar enerjisi gücünün 146 megavat olduğuna işaret eden Mustafa Ataseven, özellikle son 5 yıldır Türkiye'de rüzgar enerjisi sektörünün her yıl yüzde 25 ila 30 arasında büyüme gösterdiğini ve bu ay itibariyla faaliyette olan toplam kapasitenin 7 bin megavatı geçtiğini açıkladı. Geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen ve 4 bin megavatlık kapasite tahsisi yapılan Yenilebilir Enerji Kaynak Alanları(YEKA) ihalesiyle ilgili de açıklamalarda bulunan Ataseven, tahsis edilen bu kapasite ile 5 milyar dolarlık yatırım hacmi oluşturulacağını ve önümüzdeki 3-4 yıl içinde bu kapasitenin işlenir hale geleceğini aktardı. 


Ataseven'in değindiği bir diğer önemli konu ise 3 milyar doların üzerinde yatırım hacmi yaratacağı beklenen deniz üstü YEKA rüzgar projesi oldu. Proje için yüzde 60 yerli ekipman ve yüzde 80 Türk mühendis şartı bulunduğunu belirten Ataseven, Türkiye'de kıyı derinliğinin 75 metreden başladığını ve bu durumun da maliyeti artıran bir unsur olduğunu ekledi. "Bunun çözümü yüzen santral teknolojisi olabilir." diyen Ataseven, ihaleye katılan şirketlerin bu gibi çözümleri değerlendirmesini bekliyor. Ataseven ihalede tavan fiyatın kilovat saat başına 0.08 dolar olduğunu da ekledi. 


Mustafa Ataseven'in yüzen santral teknolojisi fikrine 3E şirketinden Offshore Uzmanı Barış Adiloğlu da destek veriyor. Türkiye'de deniz üstü rüzgar santrali için seçilen alanların kıyı derinliğinin 50 metrenin üzerinde olabileceğini açıklayan Adiloğlu, bu durumda derinlik göz önünde bulundurularak yüzen santral teknolojisinin kullanılabileceğini belirtiyor.


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FatihAsl 10 ay tobepeople
haberi okumadın galiba. sadece -acak denmiyor. yapılanı da söylüyor. kininiz sizi adaletsizliğe sevketmesin
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METEHAN88 10 ay
Rüzgar enerjisine ne kadar milyar dolar para yatırsak az,
ama İstanbul kanalına 1 lira gömmek bile enayilik..
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METEHAN88 10 ay
Rüzgar enerjisine ne kadar milyar dolar para yatırsak az,
ama İstanbul kanalına 1 lira gömmek bile enayilik..
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homebird 10 ay
Yenilenebilir enerji alanında yaşanan gelişmeler insana mutluluk veriyor. İnşallah enerjimizin büyük bir bölümünü buradan karşılar duruma geliriz. Rüzgar, güneş gibi kaynaklar en verimli şekilde kullanırken, denizlerdeki enerjiyi de göz ardı etmemeliyiz. Mesela boğazlardaki akıntının elektriğe dönüştürülmesi gibi özgün projeler geliştirebiliriz. Hatta Kanal İstanbul yapılırken enerji üretimi de projeye dahil edilebilir.
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classf2re 10 ay homebird
Boğaz akıntıları
Aslında dünya üzerinde çok fazla enerji kaynağı var. Her gün doğan bir nükleer reaktör olarak güneş var. Sanırım bizim yaşam döngümüzde enerji problemi çözülecek.
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tobepeople 10 ay
-acak!
+evet ben de çok yakında 7.8 deprem olacak diyorum; hatta ve hatta süre de vereyim de onlar utansın!(2 yıl ile 5 yıl içinde...eski ölümlü depremlerin istatistiklerine göre hesapladım!)
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FatihAsl 10 ay tobepeople
haberi okumadın galiba. sadece -acak denmiyor. yapılanı da söylüyor. kininiz sizi adaletsizliğe sevketmesin
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