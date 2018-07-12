Türkiye'de rüzgar enerjisine yönelik yatırım 10 milyar doları aşacak

Tam Boyutta Gör

Belçikalı enerji şirketi 3E tarafından düzenlenen Offshore Rüzgar Enerjisi Çalıştayı'na katılan Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği(TÜREB) Başkanı Mustafa Serdar Ataseven, Türkiye'deki rüzgar enerjisi yatırımlarına yönelik önemli açıklamalarda bulundu. 2005 yılında yayınlanan Yenilebilir Enerji Kanunu'yla birlikte Türkiye'de rüzgar enerjisi sektörünün gelişmeye başladığını belirten Ataseven, 23 Ekim'de son başvuruları alınacak olan 1200 megavatlık deniz üstü rüzgar enerjisi santralinin 3 milyar doların üstünde yatırım hacmine sahip olacağının altını çizdi. Ataseven'e göre bu yatırımla birlikte Türkiye'de rüzgar enerjisine kısa süre içinde 10 milyar doları aşkın yatırım yapılmış olacak.





Yıllık büyüme oranı yüzde 25-30 civarında

2007 yılında Türkiye'de kurulu rüzgar enerjisi gücünün 146 megavat olduğuna işaret eden Mustafa Ataseven, özellikle son 5 yıldır Türkiye'de rüzgar enerjisi sektörünün her yıl yüzde 25 ila 30 arasında büyüme gösterdiğini ve bu ay itibariyla faaliyette olan toplam kapasitenin 7 bin megavatı geçtiğini açıkladı. Geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen ve 4 bin megavatlık kapasite tahsisi yapılan Yenilebilir Enerji Kaynak Alanları(YEKA) ihalesiyle ilgili de açıklamalarda bulunan Ataseven, tahsis edilen bu kapasite ile 5 milyar dolarlık yatırım hacmi oluşturulacağını ve önümüzdeki 3-4 yıl içinde bu kapasitenin işlenir hale geleceğini aktardı.





Ataseven'in değindiği bir diğer önemli konu ise 3 milyar doların üzerinde yatırım hacmi yaratacağı beklenen deniz üstü YEKA rüzgar projesi oldu. Proje için yüzde 60 yerli ekipman ve yüzde 80 Türk mühendis şartı bulunduğunu belirten Ataseven, Türkiye'de kıyı derinliğinin 75 metreden başladığını ve bu durumun da maliyeti artıran bir unsur olduğunu ekledi. "Bunun çözümü yüzen santral teknolojisi olabilir." diyen Ataseven, ihaleye katılan şirketlerin bu gibi çözümleri değerlendirmesini bekliyor. Ataseven ihalede tavan fiyatın kilovat saat başına 0.08 dolar olduğunu da ekledi.





Mustafa Ataseven'in yüzen santral teknolojisi fikrine 3E şirketinden Offshore Uzmanı Barış Adiloğlu da destek veriyor. Türkiye'de deniz üstü rüzgar santrali için seçilen alanların kıyı derinliğinin 50 metrenin üzerinde olabileceğini açıklayan Adiloğlu, bu durumda derinlik göz önünde bulundurularak yüzen santral teknolojisinin kullanılabileceğini belirtiyor.