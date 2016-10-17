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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası
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Türkiye’de üretilen ilk hibrit otomobil 9 Kasım’da yollara çıkıyor

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye tarafından 350 milyon Euro ek yatırımla üretilen hibrit otomobil Toyota C-HR, 9 Kasım’da Sakarya’dan dünyaya ihraç edilecek.
2 yıl
14,4b
1
45
Otomobil Teknolojileri
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Türkiye’de üretilen ilk hibrit otomobil olacak olan Toyota C-HR üretim bandından çıkıp yollardaki yerini almak için geri sayıma geçti. C segment crossover sınıfındaki otomobil, 9 Kasım’dan itibaren Türkiye’den çıkıp dünyadaki satış noktalarına gönderilmeye başlanacak.

Bu modeli ülkemizde üretmek için ciddi bir yatırım yapan Toyota, fabrika kapasitesini 150 bin adetten 280 bin araca çıkarmış. Eylül ayından bu yana üç vardiyalı olarak gerçekleştirilen üretim süreci ile birlikte 5 Japon üretici 5 bin kişiye istihdam sağlamış oldu. Bu araç için 350 milyon Euro yatırım yapan Toyota’nın bu rakam ile birlikte Türkiye pazarındaki yatırım toplamı 1.7 milyar Euro’yu aşmış oldu.

TNGA platformuna dahil bir aracın Japonya dışında üretildiği ilk ülke bu model ile birlikte Türkiye olmuş oldu. Prius ile birlikte Avrupa hibrit pazarında zaten ciddi bir kitlesi bulunan Toyota, TNGA platformunda mühendislik tecrübesini bir adım öteye taşıyor. Dengeli ağırlık merkezi dağılımı, konfor, frenleme ve sürüş hakimiyeti adına destekleyici bir çok gelişme ve yüksek gövde dayanıklılığı platformu öne çıkaran detaylardan.

Türkiye’de üretilen ilk hibrit otomobil 9 Kasım’da yollara çıkıyor
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Teknik özellikleri, tasarımı ve fiyatı ile piyasada vurucu bir etki yaratması beklenen aracın içerisinde 8.9inçlik bir bilgi ve eğlence sistemi bulunuyor. Ayrıca iç tasarımdaki lacivert detaylar ve siyahın hakimiyeti otomobili dıştan olduğu kadar içten de etkileyici kılıyor.

Toyota C-HR Motor Seçenekleri 

Aracın 1.2 litre, 1.8 litre ve 2.0 litre olmak üzere üç farklı motor seçeneği bulunacak. Bu motorlar sırasıyla 116, 122 ve 150 beygir güç üretiyor. 1.2 litrelik ekonomik motora sahip olan model, 6 ileri manuel veya CVT otomatik vites seçenekleri ile satın alınabilecek. CVT vitesli model, 4 tekerlekten çekiş sistemi ile sunulacak.

Aracın 1.8 litrelik hibrit motoru ise eCVT vites seçeneği ile satılacak. Bu model önden çekişli olacak ve donanım seçenekleri diğer modellere kıyasla daha az esneklik sunacak. Ayrıca hibrit model, diğer modellerden 1 cm daha alçak olacak.

Türkiye’de üretilen ilk hibrit otomobil 9 Kasım’da yollara çıkıyor
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Toyota C-HR Yakıt Tüketimi 

Toyota CH-R’ın 1.8 hibrit benzinli motora sahip modelinin yakıt tüketimi konusunda Prius modeli ile yakın rakamlar sunacağı ifade ediliyor. Bahsedilen tüketim değerleri şöyle:

  • Şehir içi: 3.8 litre
  • Şehirler arası: 4.2 litre
  • Karma: 4.0 litre
Sakarya'dan üretilen Toyota C-HR'ın fiyatına ilişkin rakamlar henüz netlik kazanmış değil ancak ülkemizde kısa bir süre önce hibrit otomobillerde ciddi bir vergi indirimi olmuştu. Bunun etkisi ile CH-R'ın da hibrit modeli vergi avantajı ile satışta olacaktır. Tahminler otomobilin baz versiyonu için 80-85 bin liralık fiyat bandı üzerinde yoğunlaşmış durumda.
Toyota C-HR modelinin en özel görüntülerine galerimizden ulaşabilirsiniz

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unknownartist 2 yıl en beğenilen
En azından ülkeye yatırım yapılıyor, kaç bin kişiye ekmek yediriyor Toyota.
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Krone 2 yıl
Hibrit araçların yaygınlaşmasını destekliyorum. Şu vergi indirimini daha da genişletseler keşke.
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hidrojennn 2 yıl Statistik
Statistik


unknownartist

En azından ülkeye yatırım yapılıyor, kaç bin kişiye ekmek yediriyor Toyota.

Kaç kisi Toyotaya para kazandiriyor desene, Yoksa Toyota hayir kurumu olup bedava para dagitiyor da haberimiz mi yok?

vw hiç bir yatırımı yok, bize hiç bir faydası yok en çok arabayı satıyor ülkede. toyota'dan hiç olmazsa 30-40bin nasipleniyor + otomotiv yan sanayi çalışanları.
StatistikunknownartistEn azından ülkeye yatırım yapılıyor, kaç bin kişiye ekmek yediriyor Toyota.
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shadowtr 2 yıl
Patates tarlasından milyonlar kazandırdı ülkeye Süleyman Demirel. Satarak, özelleştirerek değil, yatırım çekerek ekonomi gelişir. Bunun en büyük örneklerinden biri Toyota.
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onegoalonedream 2 yıl
devlete vergi vermemek icin araba almiyorum o sarayin gunluk 18bin liraik masrafini oduyecegime o parayi cope atarim!
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e_capkan 2 yıl
ntv.com.tr/...
araç yanmış.
bataryalar yanmıştır büyük ihtimal.
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ridleyscott 2 yıl
Toyota ya destek umarım ki Devam eder. MTV tarafında da düzenleme gelirse çok iyi olur. Mesela 2 litre altı hybrid için mtv sıfır.
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besttrr 2 yıl
9 kasımdan emin misiniz? Toyota musteri hizmetleri kasimin 3. Veya 4. Haftasi dedi
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aycibin 2 yıl
1.2 motor iyi de 1.8 ve 2.0 için güç çok düşük.fiyat da biraz fazla geldi.aynı sınıftaki auris'in baz modeli sadece 55.000.

bir de şu salak motorlu taşıt vergisini biri güncellesin artık! bu devirde hacme göre vergi alan kaldı mı yahu?
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RaptorFX 2 yıl
Bu aracın tasarım aşamasında bir abimiz görev aldı. Diğer birimlerden de haliyle irtibat içinde. Ve araç için toyotanın yaptığı en iyi araçlardan biri olacak diyordu. Bakalım geldiğinde anlarız artık ne olduğunu.
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honneur 2 yıl
Toyota haberinden ana sayfadaki honda logosunu kalırsanız tam da süper olacak. :)
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FlyingUnderpants 2 yıl
Cok guzel arac umarim fiyati uygun olur.
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hadjimurat 2 yıl
Vergi bukadar dusmuste vay efendim hibrite yoneltecekmiste bu hukumet asla arac alanlara indirim falan yapmaz sembolik sacma sapan indirim susu ile insanlari oyaliyorlar akillari sira otv denen meret kalkmadigi surece bu memlektte duzgun arabaya binmek hayal oluyor chevrolet firmasi turkiyrden cikarken bir yonetici cok guzel bir aciklama yapmisti biz turkiyede bu vergi sistemi ile cok karli isler yapamiyoruz bu nedenle turkiye pazarindan cekiliyoruz demisti adam aslinda sunu dedi devlet bizim kazancimizin kat be kat ustunde kazaniyor gerek yok oda bende kazanmayalim bu aciklamanin meali budur. Otv bir soygundur bu isin baska bir izahi yok
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Bluflame 2 yıl hadjimurat
hadjimurat

Vergi bukadar dusmuste vay efendim hibrite yoneltecekmiste bu hukumet asla arac alanlara indirim falan yapmaz sembolik sacma sapan indirim susu ile insanlari oyaliyorlar akillari sira otv denen meret kalkmadigi surece bu memlektte duzgun arabaya binmek hayal oluyor chevrolet firmasi turkiyrden cikarken bir yonetici cok guzel bir aciklama yapmisti biz turkiyede bu vergi sistemi ile cok karli isler yapamiyoruz bu nedenle turkiye pazarindan cekiliyoruz demisti adam aslinda sunu dedi devlet bizim kazancimizin kat be kat ustunde kazaniyor gerek yok oda bende kazanmayalim bu aciklamanin meali budur. Otv bir soygundur bu isin baska bir izahi yok

Devlet adam gibi vergi toplamasını bilmiyor, onun için oto-benzin-elektrik alana yükleniyor.
ekonominin %50 si kaçak ve şirketler vergi vermezse böyle olur.
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kacanga 2 yıl
haberin ana sayfada honda amblemi ile verilmesi manidar :)
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