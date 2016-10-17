Türkiye’de üretilen ilk hibrit otomobil 9 Kasım’da yollara çıkıyor

Bu modeli ülkemizde üretmek için ciddi bir yatırım yapan Toyota, fabrika kapasitesini 150 bin adetten 280 bin araca çıkarmış. Eylül ayından bu yana üç vardiyalı olarak gerçekleştirilen üretim süreci ile birlikte 5 Japon üretici 5 bin kişiye istihdam sağlamış oldu. Bu araç için 350 milyon Euro yatırım yapan Toyota’nın bu rakam ile birlikte Türkiye pazarındaki yatırım toplamı 1.7 milyar Euro’yu aşmış oldu.
TNGA platformuna dahil bir aracın Japonya dışında üretildiği ilk ülke bu model ile birlikte Türkiye olmuş oldu. Prius ile birlikte Avrupa hibrit pazarında zaten ciddi bir kitlesi bulunan Toyota, TNGA platformunda mühendislik tecrübesini bir adım öteye taşıyor. Dengeli ağırlık merkezi dağılımı, konfor, frenleme ve sürüş hakimiyeti adına destekleyici bir çok gelişme ve yüksek gövde dayanıklılığı platformu öne çıkaran detaylardan.
Teknik özellikleri, tasarımı ve fiyatı ile piyasada vurucu bir etki yaratması beklenen aracın içerisinde 8.9inçlik bir bilgi ve eğlence sistemi bulunuyor. Ayrıca iç tasarımdaki lacivert detaylar ve siyahın hakimiyeti otomobili dıştan olduğu kadar içten de etkileyici kılıyor.
Toyota C-HR Motor Seçenekleri
Aracın 1.2 litre, 1.8 litre ve 2.0 litre olmak üzere üç farklı motor seçeneği bulunacak. Bu motorlar sırasıyla 116, 122 ve 150 beygir güç üretiyor. 1.2 litrelik ekonomik motora sahip olan model, 6 ileri manuel veya CVT otomatik vites seçenekleri ile satın alınabilecek. CVT vitesli model, 4 tekerlekten çekiş sistemi ile sunulacak.
Aracın 1.8 litrelik hibrit motoru ise eCVT vites seçeneği ile satılacak. Bu model önden çekişli olacak ve donanım seçenekleri diğer modellere kıyasla daha az esneklik sunacak. Ayrıca hibrit model, diğer modellerden 1 cm daha alçak olacak.
Toyota C-HR Yakıt Tüketimi
Toyota CH-R’ın 1.8 hibrit benzinli motora sahip modelinin yakıt tüketimi konusunda Prius modeli ile yakın rakamlar sunacağı ifade ediliyor. Bahsedilen tüketim değerleri şöyle:
- Şehir içi: 3.8 litre
- Şehirler arası: 4.2 litre
- Karma: 4.0 litre
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vw hiç bir yatırımı yok, bize hiç bir faydası yok en çok arabayı satıyor ülkede. toyota'dan hiç olmazsa 30-40bin nasipleniyor + otomotiv yan sanayi çalışanları.