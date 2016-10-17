Türkiye’de üretilen ilk hibrit otomobil 9 Kasım’da yollara çıkıyor





Türkiye’de üretilen ilk hibrit otomobil olacak olan Toyota C-HR üretim bandından çıkıp yollardaki yerini almak için geri sayıma geçti. C segment crossover sınıfındaki otomobil, 9 Kasım’dan itibaren Türkiye’den çıkıp dünyadaki satış noktalarına gönderilmeye başlanacak.

Bu modeli ülkemizde üretmek için ciddi bir yatırım yapan Toyota, fabrika kapasitesini 150 bin adetten 280 bin araca çıkarmış. Eylül ayından bu yana üç vardiyalı olarak gerçekleştirilen üretim süreci ile birlikte 5 Japon üretici 5 bin kişiye istihdam sağlamış oldu. Bu araç için 350 milyon Euro yatırım yapan Toyota’nın bu rakam ile birlikte Türkiye pazarındaki yatırım toplamı 1.7 milyar Euro’yu aşmış oldu.

TNGA platformuna dahil bir aracın Japonya dışında üretildiği ilk ülke bu model ile birlikte Türkiye olmuş oldu. Prius ile birlikte Avrupa hibrit pazarında zaten ciddi bir kitlesi bulunan Toyota, TNGA platformunda mühendislik tecrübesini bir adım öteye taşıyor. Dengeli ağırlık merkezi dağılımı, konfor, frenleme ve sürüş hakimiyeti adına destekleyici bir çok gelişme ve yüksek gövde dayanıklılığı platformu öne çıkaran detaylardan.

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Teknik özellikleri, tasarımı ve fiyatı ile piyasada vurucu bir etki yaratması beklenen aracın içerisinde 8.9inçlik bir bilgi ve eğlence sistemi bulunuyor. Ayrıca iç tasarımdaki lacivert detaylar ve siyahın hakimiyeti otomobili dıştan olduğu kadar içten de etkileyici kılıyor.

Toyota C-HR Motor Seçenekleri

Aracın 1.2 litre, 1.8 litre ve 2.0 litre olmak üzere üç farklı motor seçeneği bulunacak. Bu motorlar sırasıyla 116, 122 ve 150 beygir güç üretiyor. 1.2 litrelik ekonomik motora sahip olan model, 6 ileri manuel veya CVT otomatik vites seçenekleri ile satın alınabilecek. CVT vitesli model, 4 tekerlekten çekiş sistemi ile sunulacak.

Aracın 1.8 litrelik hibrit motoru ise eCVT vites seçeneği ile satılacak. Bu model önden çekişli olacak ve donanım seçenekleri diğer modellere kıyasla daha az esneklik sunacak. Ayrıca hibrit model, diğer modellerden 1 cm daha alçak olacak.

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Toyota C-HR Yakıt Tüketimi

Toyota CH-R’ın 1.8 hibrit benzinli motora sahip modelinin yakıt tüketimi konusunda Prius modeli ile yakın rakamlar sunacağı ifade ediliyor. Bahsedilen tüketim değerleri şöyle:

Şehir içi: 3.8 litre

Şehirler arası: 4.2 litre

Karma: 4.0 litre

Sakarya'dan üretilen Toyota C-HR'ın fiyatına ilişkin rakamlar henüz netlik kazanmış değil ancak ülkemizde kısa bir süre önce hibrit otomobillerde ciddi bir vergi indirimi olmuştu. Bunun etkisi ile CH-R'ın da hibrit modeli vergi avantajı ile satışta olacaktır. Tahminler otomobilin baz versiyonu için 80-85 bin liralık fiyat bandı üzerinde yoğunlaşmış durumda.

Toyota C-HR modelinin en özel görüntülerine galerimizden ulaşabilirsiniz