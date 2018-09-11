Türkiye'deki ilk Xiaomi mağazası 16 Eylül'de açılıyor

Haber Editörü
Çinli teknoloji devi Xiaomi’nin Türkiye yetkili distribütörü EVOFONE, ülkemizdeki ilk Mi Store mağazasını Çinli şirketin yöneticilerinin de katılacağı bir törenle 16 Eylül 2018 (Pazar) günü Vadistanbul AVM'de açacağını duyurdu.Ayrıca Bkz. "Yeni görseller 2018 iPhone'ların çift SIM kartı destekleyeceğini gösteriyor"
Şirket bu mağazada akıllı telefondan televizyona, notebooktan drone’a, bisikletten scooter’a kadar Xiaomi markalı yeni nesil teknolojik ürünleri Türk tüketiciler ile buluşturacak. Açılışa özel indirim ve aktivitelerin de olacağını belirtelim.
Bir sonraki Mi Store'un adresi Forum İstanbul olacakEVOFONE’un bu alandaki yatırımları, 2018 yılının sonuna kadar Forum İstanbul’da açılacak ikinci Mi Shop’la da devam edecek. Önümüzdeki aylarda Xiaomi’nin merakla beklenen ürünleri hem Mi Store’lar hem de EVOFONE iş ortakları kanalıyla tüketiciler ile buluşturulacak.
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Şuan telefon alacak olsam önceki senelerin Samsung modelleri kalite ve fiyat bakımından çok daha iyi. Gelip bana işlemci gücü, Snapdragon 845 falan demeyin. Mi 5 de kalitesiz 3.5 mm jackdan, ghost screen vs. gibi kalitesiz parça kullanımından kaynaklı sorunlardan bıktım. 1000 TL gibi uygun fiyata aldığım için laf etmemiştim ama 3000-4000 TL vereceksem bu sorunlar çekilmez.