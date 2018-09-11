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Türkiye'deki ilk Xiaomi mağazası 16 Eylül'de açılıyor

Türkiye'deki Xiaomi fanlarının uzun süredir beklediği Mi Store 16 Eylül saat 13.00'da Vadistanbul'da açılıyor. Açılış törenine Xiaomi yöneticilerinin katılacağı da duyuruldu.
8 ay
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43
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Çinli teknoloji devi Xiaomi’nin Türkiye yetkili distribütörü EVOFONE, ülkemizdeki ilk Mi Store mağazasını Çinli şirketin yöneticilerinin de katılacağı bir törenle 16 Eylül 2018 (Pazar) günü Vadistanbul AVM'de açacağını duyurdu.
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Şirket bu mağazada akıllı telefondan televizyona, notebooktan drone’a, bisikletten scooter’a kadar Xiaomi markalı yeni nesil teknolojik ürünleri Türk tüketiciler ile buluşturacak. Açılışa özel indirim ve aktivitelerin de olacağını belirtelim.

Bir sonraki Mi Store'un adresi Forum İstanbul olacak

EVOFONE’un bu alandaki yatırımları, 2018 yılının sonuna kadar Forum İstanbul’da açılacak ikinci Mi Shop’la da devam edecek. Önümüzdeki aylarda Xiaomi’nin merakla beklenen ürünleri hem Mi Store’lar hem de EVOFONE iş ortakları kanalıyla tüketiciler ile buluşturulacak.

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Kefelon 8 ay en beğenilen
Bu iş Evofone'la olacak iş falan değil. Zaten Xiaomi telefon fiyatlarıda bir garip oldu. 3800 TL'ye Mi 8 satıyorlar. Kusura bakmasınlarda her ne kadar Xiaomi Mi 5 kullansamda 4000 TL'ye Samsung Türkiye garantili S9 dururken Xiaomi telefona o paraları veremem.
Şuan telefon alacak olsam önceki senelerin Samsung modelleri kalite ve fiyat bakımından çok daha iyi. Gelip bana işlemci gücü, Snapdragon 845 falan demeyin. Mi 5 de kalitesiz 3.5 mm jackdan, ghost screen vs. gibi kalitesiz parça kullanımından kaynaklı sorunlardan bıktım. 1000 TL gibi uygun fiyata aldığım için laf etmemiştim ama 3000-4000 TL vereceksem bu sorunlar çekilmez.
Bu iş Evofone'la olacak iş falan değil. Zaten Xiaomi telefon fiyatlarıda bir garip oldu. 3800 TL'ye Mi 8 satıyorlar. Kusura bakmasınlarda her ne kadar Xiaomi Mi...
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2 Yanıt Yanıtla +77
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Whisper 8 ay
Kıydım paraya gittim iphone x aldım kafam rahat ne hata ne donma ne kasma
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Akbaba89 8 ay
Bunlar da gözünü açtı. Tamam dolar yükseldi de rakipleri ile arasındaki ciddi fiyat farkı kalmadı.
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xsw 8 ay
Ne yaparsa yapsınlar bir Apple Store değil zaten bu fiyat politikası ile Türkiye'de fazla tutunacağını sanmam.
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gurkanse 8 ay
Gene muhattabımız xiaomi değil evo dur bunu bilenler anlayanlar bilmeyenlere iletsinler.osman pazarlamanın lacivertidir bu girişim.Gene xiaomi resmi olarak gelmedi.evo markası getirdi mağaza açtı markayı ve ismini kullanıyor.xiaomi resmi olarak türkiyeye giriş yapmadı yani.adamlar enayimi bu kurda bu berbat ekonomide bu piyasaya girip göz göre göre zarar etsinler
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sofistike38 8 ay
Benim anlamadığım, madem türkiye'de mi store açılacak,neden xiaomi'nin resmi twitter adresinde bu durumla ilgili tek bir tweet yok? Bana kalırsa bu evo resmi distiribütör falan değil.
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ouzqan 8 ay
Resmi olarak gelmesi rekabet açısından iyi ama bir yandan da alım gücümüz çok iyi olmadığından o rekabet de bizim işimize yaramıyor.
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WB 8 ay
Cakma apple store..
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atilasat 8 ay
1-mi store'larda xiaomi pahalı olacak
2-kimse anasının nkahında olan bir yere telefon almaya gitmez,üstelik normalden pahalı olduğunu bile bile
3-xiaomi'yi xiaomi yapan f/p oranı yüksek ürünler satmasıydı,dolar kurunun da etkisiyle artık xiaomi f/p odaklı bir firma olmaktan çıkmıştır.
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lido 8 ay
Millet neye şaşırıyor anlamıyorum bavul ticaretiyle çinden gelen xiaomiler ucuz olur bunda sıkıntı yok ama resmi geliyorsa 400 dolarlık telefon için devlete ötv kdv ve trt vergisi yaklaşık 200 dolar vergi veriyor adamlar oluyor sana 600 dolar e güncel kur ile de bir zahmet çarpın neyine şaşırıyorsunuz tepki devlete olmalı trt diye bir kurum niye var ben niye bu adamlar diriliş dizisi çekecek maç yayınlayacak falan diye vergi veriyorum oturun bunu tartışın xiaomi fiyatlarını değil.
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AMC 8 ay
Dolar eskisi gibi olaydi ilk gunden satis patlardi.
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mzlm07 8 ay
Xioami fırsatçılık yapmassa tr deki telefon pazarını ele geçirir bim a101 gibi bunlarda sürümden kazanmaya çalışıyor fiyat yükseltmez ise tabi
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irish 8 ay
vadistanbul kim lan?
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