Türkiye'deki ilk Xiaomi mağazası 16 Eylül'de açılıyor

Çinli teknoloji devi Xiaomi’nin Türkiye yetkili distribütörü EVOFONE, ülkemizdeki ilk Mi Store mağazasını Çinli şirketin yöneticilerinin de katılacağı bir törenle 16 Eylül 2018 (Pazar) günü Vadistanbul AVM'de açacağını duyurdu.

Ayrıca Bkz.

"Yeni görseller 2018 iPhone'ların çift SIM kartı destekleyeceğini gösteriyor"

Şirket bu mağazada akıllı telefondan televizyona, notebooktan drone’a, bisikletten scooter’a kadar Xiaomi markalı yeni nesil teknolojik ürünleri Türk tüketiciler ile buluşturacak. Açılışa özel indirim ve aktivitelerin de olacağını belirtelim.

Bir sonraki Mi Store'un adresi Forum İstanbul olacak

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

EVOFONE’un bu alandaki yatırımları, 2018 yılının sonuna kadar’da açılacak ikinci Mi Shop’la da devam edecek. Önümüzdeki aylarda Xiaomi’nin merakla beklenen ürünleri hem’lar hem de EVOFONE iş ortakları kanalıyla tüketiciler ile buluşturulacak.