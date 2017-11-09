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Türksat 5A ve 5B uydularının uzaya taşınma maliyeti ne kadar?

Türksat 5A ve 5B uydularını yerli katkı ile geliştirecek olan Airbus, 2020 ve 2021 yılında uyduları SpaceX’in Falcon 9 roketi ile uzaya taşıyacak. Peki bu tür işlerde taşınma maliyeti ne oluyor?
1 yıl
6,4b
1
27
Uzay
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Türksat 5A ve 5B uydularının uzaya taşınma maliyeti ne kadar?
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Bugün gerçekleştirilen imza töreni ile Türkiye’nin yeni haberleşme uyduları Türksat 5A ve 5B, Airbus D&S tarafından geliştirilecek ve uzaya gönderilecek. Airbus’ın anlaşması doğrultusunda SpaceX tarafından uzaya taşınacak olan uyduların ilki 2020, ikincisi ise 2021 yılında yörüngede olacak.


Bu bağlamda Türkiye’ye de gelerek belki de Elon Musk’ın başında olduğu şirketlerin Türkiye’ye adım atması yolunda önemli bir adım atılmış oldu. Airbus’ın anlaşmasının doğal bir sonucu olarak SpaceX ile taşınacak olan uyduların taşıma maliyetleri ve diğer şirketlerin bu noktadaki maliyet rakamları neler onlara yakından bakalım istedik.


Türkiye’nin Türksat 4B uydusu, 2015 yılında Rus yapımı Proton-M roketi ile uzaya taşınmıştı. SpaceX’in maliyet ölçeğinde en büyük rakibi olan Proton-M, Rusya’nın uzay ve havacılıkta elde ettiği tecrübenin en önemli yansıması durumunda. Öyle ki NASA bile zaman zaman Proton-M ile çalışmalar yürütmüştü.

Türksat 5A ve 5B uydularının uzaya taşınma maliyeti ne kadar?
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SpaceX 62 Milyon Dolar’a Taşıyor

Türksat 5A 3,5 ton, Türksat 5B ise 4.5 ton ağırlığında olacak. Bundan dolayı Türksat’ın yeni uyduları 8.3 tona kadar olan yükleri yörüngeye taşıyabilecek kapasitede olan Falon 9 ile uzaya gönderilecek. SpaceX’in Falon 9 ile tek bir fırlatma için biçtiği fiyat 62 milyon dolar. Tabi Airbus’ın daha büyük ölçekli bir anlaşması olduğu için tekrar kullanılabilir roketler ile taşımada SpaceX muhtemelen çok daha düşük bir fiyat belirlemiştir ancak bu anlaşmanın detaylarını bilmiyoruz. Bu arada SpaceX’in 26.7 tona kadar yörüngeye yük taşıyabilen Falcon Heavy roketi ise 90 milyon dolarlık bir fiyat ile listeleniyor.


Peki bu alanda faaliyet gösteren diğer şirketlerin sunduğu fiyatlar yaklaşık olarak ne kadar?

Türksat 5A ve 5B uydularının uzaya taşınma maliyeti ne kadar?
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Arianespace:

5 tona kadar yük taşıyabilen Ariane 62 roketi 77 milyon dolara yörüngeye tek bir uydu taşıyabiliyor. Ariane 64 ise aynı anda iki tane 5 tonluk uyduyu uzaya çıkarabilecek güçte. İki roketi aynı anda taşımanın maliyeti ise 126 milyon dolar olarak ifade ediliyor.

Türksat 5A ve 5B uydularının uzaya taşınma maliyeti ne kadar?
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United Launch Alliance

Boeing ve Lockheed Martin’in ortak şirketi olan ULA, Delta IV ve Atlas V roketleri ile özellikle NASA ortaklığında birçok iş yapmış tecrübeli bir isim ancak maliyetleri epey yüksek. Atlas V ile 4.75 tona kadarlık fırlatmalarda 164 milyon dolar, 8.9 tonluk fırlatmalarda ise 225 milyon dolar bütçe çıkarıyor.

Türksat 5A ve 5B uydularının uzaya taşınma maliyeti ne kadar?
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Proton-M

Rus Khrunichev tarafından üretilen Proton-M roketleri ton başına taşıma maliyet noktasında en hesaplı isimlerden biri olarak listede yer alıyor. Taşıma maliyetine dair çok fazla detay olmasa da ABD hükumetinin resmi raporlarına göre 65 milyon dolar ise 90 milyon dolar arasında bir bütçe ortaya çıktığı görülüyor. Proton-M yörüngeye 6.3 tona kadar taşıyabiliyor.


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1ses1 1 yıl en beğenilen
Suriyelilere yapılan yardımlarla kaç tane fırlatırdık acaba. Ahhh ahhh. FAtura hep vatandaşa kesilir.
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MustafaC53 1 yıl
Yapmayın şöyle haberler, istemezükcüler ağızlarından köpükler saça saça kuduruyor.
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Last Troll Bender 1 yıl
Birazdan hayatında 65 lira veremeyip geçmeyeceği köprünün üstünde dans edenler gelir.
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DH Misafiri 1 yıl
bu her halta hayır diyen,bir kulp takan hayvanların organlarını avrupaya satalım, beyinlerini özellikle satalım,nasılsa çürük beyinliler ,bari avrupaya zararları olsun.Nasılsa bu ülkeye çok zararları var,birazda uşaklıklarını yaptıkları avrupa uğraşsın
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Red_devil33 1 yıl
Ülkeden gitmek isteyen maaşlı arkadaşlar nirde
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EWELANCHE 1 yıl
Cebinde beş kuruş parası olmayıp elinde son model ayponlar ile vergiden dert yakınan tayfa da buradaymış. Çok bilen kendisi bir icraat yapsın bizde görelim haklıymışsınız diyelim oturduğunuz yerden sallamak da kolay tabi sizde haklısınız.
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O40 1 yıl Last Troll Bender
Kendin diyorsun ki bu kadar sıkıntıda bu kadar maaş alıyorum ama aklım vergi vermemekte diyorsun terket kardeşim begenmiyosan Avrupa seni dört gözle bekliyor
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Last Troll Bender 1 yıl O40
O40
Kendin diyorsun ki bu kadar sıkıntıda bu kadar maaş alıyorum ama aklım vergi vermemekte diyorsun terket kardeşim begenmiyosan Avrupa seni dört gözle bekliyor

Gözüm vergi vermemekte değil. Herkes versin diyorum. Ben veriyorsam küçük esnaf da versin.
Senin aklın katakullide herhalde.
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SEO-Uzmanı 1 yıl
mancınıkla atmayı denediniz mi !?
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kadirirdem 1 yıl
Çok paraymış ya.
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huseyinadukeeee 1 yıl
Suriyelilere yaptığımız yardımlarla en az 30 tane firlatirdik yazık...
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fbahadir07 1 yıl
klinik vakasını yemin ederim. uzaya uydu fırlatılcak bun için bile tartışabiliyorsunuz.
amerikada 2 ay önce uzay mekiği marsa gidicek geri gelicek dik mi insan suya mı duşsun dıye tartışıyor.
vahh ki ülkeme vahhh.
o uydular sayesinde telefonda boş boş konuşan insanlar var ben hiç bundan bahsediyormuyum ama olsun o uydular olmasa kim eevlendirme programı seyredicek.
neyse zaten i biz izliyoruz onları burdaki hep discoverycidir.
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mserifoglu 1 yıl
Maliyetinin ne kadar olduğu önemli değil nasılsa parası bizim cebimizden çıkacak. Ayrıca bedavaya taşısalar bile ne değişecek ki? Yine dünyanın en pahalı, yavaş, kotalı internetini ve en pahalı haberleşmeyi biz kullanacağız.
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TürkünSesi 1 yıl
5A ne? 5B ne? Ne fark var ki aralarında?
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sniper23 1 yıl TürkünSesi
Orijinalden alıntı: TürkünSesi
5A ne? 5B ne? Ne fark var ki aralarında?

Kapasite farkları var, 5B'nin kapasite daha fazla.
space.skyrocket.de/... space.skyrocket.de/...
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