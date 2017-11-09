Türksat 5A ve 5B uydularının uzaya taşınma maliyeti ne kadar?

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Bugün gerçekleştirilen imza töreni ile Türkiye’nin yeni haberleşme uyduları Türksat 5A ve 5B, Airbus D&S tarafından geliştirilecek ve uzaya gönderilecek. Airbus’ın anlaşması doğrultusunda SpaceX tarafından uzaya taşınacak olan uyduların ilki 2020, ikincisi ise 2021 yılında yörüngede olacak.





Bu bağlamda Türkiye’ye de gelerek belki de Elon Musk’ın başında olduğu şirketlerin Türkiye’ye adım atması yolunda önemli bir adım atılmış oldu. Airbus’ın anlaşmasının doğal bir sonucu olarak SpaceX ile taşınacak olan uyduların taşıma maliyetleri ve diğer şirketlerin bu noktadaki maliyet rakamları neler onlara yakından bakalım istedik.





Türkiye’nin Türksat 4B uydusu, 2015 yılında Rus yapımı Proton-M roketi ile uzaya taşınmıştı. SpaceX’in maliyet ölçeğinde en büyük rakibi olan Proton-M, Rusya’nın uzay ve havacılıkta elde ettiği tecrübenin en önemli yansıması durumunda. Öyle ki NASA bile zaman zaman Proton-M ile çalışmalar yürütmüştü.

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SpaceX 62 Milyon Dolar’a Taşıyor

Türksat 5A 3,5 ton, Türksat 5B ise 4.5 ton ağırlığında olacak. Bundan dolayı Türksat’ın yeni uyduları 8.3 tona kadar olan yükleri yörüngeye taşıyabilecek kapasitede olan Falon 9 ile uzaya gönderilecek. SpaceX’in Falon 9 ile tek bir fırlatma için biçtiği fiyat 62 milyon dolar. Tabi Airbus’ın daha büyük ölçekli bir anlaşması olduğu için tekrar kullanılabilir roketler ile taşımada SpaceX muhtemelen çok daha düşük bir fiyat belirlemiştir ancak bu anlaşmanın detaylarını bilmiyoruz. Bu arada SpaceX’in 26.7 tona kadar yörüngeye yük taşıyabilen Falcon Heavy roketi ise 90 milyon dolarlık bir fiyat ile listeleniyor.





Peki bu alanda faaliyet gösteren diğer şirketlerin sunduğu fiyatlar yaklaşık olarak ne kadar?

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Arianespace:

5 tona kadar yük taşıyabilen Ariane 62 roketi 77 milyon dolara yörüngeye tek bir uydu taşıyabiliyor. Ariane 64 ise aynı anda iki tane 5 tonluk uyduyu uzaya çıkarabilecek güçte. İki roketi aynı anda taşımanın maliyeti ise 126 milyon dolar olarak ifade ediliyor.

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United Launch Alliance

Boeing ve Lockheed Martin’in ortak şirketi olan ULA, Delta IV ve Atlas V roketleri ile özellikle NASA ortaklığında birçok iş yapmış tecrübeli bir isim ancak maliyetleri epey yüksek. Atlas V ile 4.75 tona kadarlık fırlatmalarda 164 milyon dolar, 8.9 tonluk fırlatmalarda ise 225 milyon dolar bütçe çıkarıyor.

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Proton-M

Rus Khrunichev tarafından üretilen Proton-M roketleri ton başına taşıma maliyet noktasında en hesaplı isimlerden biri olarak listede yer alıyor. Taşıma maliyetine dair çok fazla detay olmasa da ABD hükumetinin resmi raporlarına göre 65 milyon dolar ise 90 milyon dolar arasında bir bütçe ortaya çıktığı görülüyor. Proton-M yörüngeye 6.3 tona kadar taşıyabiliyor.